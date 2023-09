LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Confortola decimo nei 1500! Fontana avanza nei 1000. Staffetta donne out

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.32: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sessioni di short track a Pechino 2022. Buona giornata!

14.31: Non è stata una grande giornata per l’Italia che ha perso per strada per squalifica Sighel al primo turno e per caduta la staffetta femminile che aveva ambizioni di podio. Bravo Confortola a centrare la finale, bene Arianna Fontana che è nei quarti nei 1000

14.30: Argento Dubois e bronzo Elistratov, oro confermato a Hwang per la Corea

14.29: Attesa per il fotofinish per il secondo posto, quarto e sesto Shaoang Liu e Shaolin Liu, quinto l’altro coreano Lee

14.28: Ci ha provato in avvio di gara Confortola ma il ritmo era davvero troppo elevato pe le sue possibilità. La Corea si riscatta e va a prendersi l’oro dopo le prime due giornate poverissime di soddisfazioni

14.26: E’ oro per la Corea con Hwang che mette il pattino davanti a tutti, secondo posto per il russo Elistratov, terzo il canadese Dubois, Confortola chiude al decimo posto

14.25: L’azzurro viene riassorbito dal gruppo

14.24: Confortola in testa

14.24: PARTITI!

14.20: CI SIAMO! Finale stellare dei 1500 maschili con dieci atleti al via, tra cui Yuri Confortola. Questi i protagonisti che stanno entrando sul ghiaccio: Shaolin Liu (Hun), Lee (Kor), Hwang (Kor), Elistratov (Rus), Dubois (Can), Galiakhmetov (Kaz), Park (Kor), Confortola (Ita), Shaoang Liu (Hun), Treacy (Gbr)

14.19: Vittoria al fotofinish per l’ungherese Krueger sul russo Airapetian

14.15: Sei atleti al via nella finale B: Airapetian, Roes, Desmet, Yoshinaga, Krueger, Berzins

14.06: Tra poco le due finali dei 1500. Nella finale A c’è Yuri Confortola assieme ad altri nove atleti

14.02: Grande rimonta della Corea che va in finale assieme al Canada che ha fatto gara di testa. Usa e Russia in finale B

13.58: Nella seconda semifinale al via Corea, Canada, Russia e Usa

13.55: La Cina vince la prima semifinale, secondo posto per la Cina. L’Italia è quarta ed è fuori dalla finale

13.53: Cina e Olanda nettamente avanti. E’ stata Mascitto a cadere, c’è mezzo giro di ritardo per l’Italia

13.52: Cade l’Italia, peccato!

13.51: Italia, Olanda, Cina e Polonia al via nella prima semifinale della staffetta 3000 metri donne

13.49: E’ IN FINALE YURI CONFORTOLA! Avanzato assieme al kazako Galiakhmetov. Squalificati Hamelin e Ren

13.45: L’ungherese Shaoang Liu vince la terza semifinale davanti al coreano Park, terzo il cinese Ren ma ci sarà tanto lavoro per la giuria

13.42. Confortola cade nel tentativo di portarsi avanti, vediamo se interverrà la giuria

13.42: Al via la terza semifinale con Hamelin (Can), Galiakhmetov (Kaz), Park (Kor), Confortola (Ita), Ren (Chn), Shaoang Liu (Hun), Treacy (Gbr)

13.41: Squalificato Knegt e Dubois viene avanzato in finale A

13.37: Al netto delle decisioni della giuria il coreano Hwang vince la seconda semifinale davanti al russo Elistratov, terzo l’olandese Knegt

13.34: Nella seconda semifinale questi i protagonisti: Knegt (Ned), Yoshinaga (Jpn), Hwang (Kor), Elistratov (Rus), Krueger (Hun), Dubois (Can), Berzins (Lat)

13.32. Si impone il coreano Lee, secondo posto per l’ungherese Shaolin Liu, terzo e possibile ripescato il russo Arapetian

13.30: Al via la prima semifinale dei 1500 con Shaolin Liu (Hun), Dion (Can), Airapetian (Rus), Bykanov (Isr), Lee (Kor), Roes (Ned), Desmet (Bel)

13.21: Tra meno di 10′ il via delle tre semifinali dei 1500 maschili. Nella terza Confortola. Passano i primi due più il miglior tempo dei terzi

13.20: Peccato! Non riesce a superare il turno Mascitto, prima delle escluse dai quarti di finale

13.18: Terzo posto per Mascitto alle spalle della statunitense Santos e della ungherese Jaszapati. Si spera nel ripescaggio. La batteria è stata molto veloce

13.17: Penalizzata la francese Huot Marchand, avanza la canadese Charles

13.14: In attesa della decisione della giuria, c’è la seconda italiana al via, Mascitto nella ultima batteria. Queste le protagoniste: Santos (Usa), Jaszapati (Hun), Mascitto (Ita), Stormowska (Pol)

13.13: La polacca Maliszewska con un po’ di sportellate vince la penultima batteria davanti alla russa Efremenkova, terza la canadese Charles

13.10: Al via nella penultima batteria Maliszewska (Pol), Efremenkova (Rus), Charles (Can), Huot Marchand (Fra)

13.09: La canadese Sarault vince davanti alla belga Desmet. Terza ma staccata la coreana Kim

13.03: Al via nella prossima batteria Sarault (Can), Kim (Kor), Kikuchi (Jpn), Desmet (Bel)

13.02: Vince la coreana Lee davanti alla statunitense Biney, terza la cinese Zhang che punta al ripescaggio

13.01: Incredibile caduta di Boutin all’ultimo metro, Lee e Biney al fotofinish

12.58: Squalificata Prosvirnova. Al via la quinta batteria con Boutin (Can), Lee (Kor), Zhang (Chn), Biney (Usa)

12.57: Cadono Prosvirnova e Tikhonova. Vince Fontana davanti a Kikuchi, tutto bene per l’azzurra che ha sprecato poche energie

12.54: Al via la quarta batteria con Arianna Fontana protagonista. Le atlete: Fontana (Ita), Prosvirnova (Rus), Tikhonova (Kaz), Kikuchi (Jpn)

12.53: La cinese Qu vince la terza batteria davanti alla olandese Velzeboer, terza la francese Daudet che si mette in fila per il ripescaggio

12.51: C’è la terza batteria con Velzeboer (Ned), Qu (Chn), Konya (Hun), Daudet (Fra)

12.50: L’olandese Schulting con il record olimpico vince la seconda batteria davanti alla cinese Han, terza la statunitense Stoddard

12.47: Al via nella seconda batteria Schulting (Ned), Han (Chn), Stoddard (Usa), Kaminaga (Jpn)

12.46: La coreana Choi con il record olimpico vince la prima batteria davanti alla olandese Poutsma, terza la russa Vostrikova

12.44. Al via la prima batteria dei 1000 femminili con Choi (Kor), Vostrikova (Rus), Poutsma (Ned), Thomson (Gbr)

12.30: Alle 12.44 il via delle batterie dei 1000 femminili con Arianna Fontana e Cynthia Mascitto

12.28: Vittoria per il cinese Ren davanti all’ungherese Shaoang Liu, terzo posto per il britannico Treacy. Yuri Confortola rientra in semifinale con i ripescaggi

12.26: La caduta di Spechenhauser

12.25: C’è l’azzurro Spechenhauser al via del sesto quarto di finale, assieme a Lepape, Ren, Eibog, Shaoang Liu e Treacy

12.23: E’ quarto Confortola che spera nel ripescaggio. Vince l’olandese Knegt, poi il giapponese Yoshinaga e l’olandese Krueger

12.20: Squalificato nella natteria precedente il kazako Nikisha

12.18: C’è l’azzurro Confortola al via della quinta batteria con Knegt, Krueger, Yoshinaga, Miyata e Zhang

12.17: Il canadese Hamelin vince per distacco, secondo posto per il kazako Galiakhmetov, terzo il coreano Park. C’è stata una caduta, vediamo cosa accade con la giuria

12.14: Al via nella quarta batteria Park, Galiakhmetov, Hamelin, De Laat, Fercoq, Nikisha

12.13: Vince il coreano Hwang, secondo posto per il russo Elistratov, terza piazza per Dubois, avanzato Berzins, squalificato Pivirotto

12.10: Al via la terza batteria Elistratov, Hwang, Berzins, Pivirotto, Kikuchi, Dubois

12.09: NOOOOOOOOOOOOOOOO! Squalificato Pietro Sighel! Non si capisce il motivo. Avanza il belga Desmet

12.08: Bene Pietro Sighel che chiude al secondo posto con una condotta di gara molto intelligente. Vince il coreano Lee, terzo posto per l’olandese Roes

12.04: Al via nella seconda batteria Pietro Sighel con Desmet, Sun, Roes, Lee e Heo

12.03: Vince l’ungherese Shaolin Liu con il nuovo record olimpico, davanti al canadese dion, terzo il russo Airapetian. Quarto posto per l’israeliano Bykanov

11.59: Al via la prima batteria dei 1500 con Dion, Shaolin Liu, Bykanov, Airapetian, Kruzbergs e Niewinski. I primi tre e i migliori tre tempi vanno in semifinale

11.58: In programma anche le semifinali della staffetta femminile: sfida durissima per l’Italia che dovrà cercare di entrare di entrare in finale contro Cina e Olanda

11.55: Assisteremo poi alle batterie dei 1000 metri femminili dove gareggerà nuovamente Arianna Fontana, oro nei 500 metri, in compagna di Cynthia Mascitto.

11.52: Si parte con le sei batterie dei 1500 maschili. In gara per l’Italia Pietro Sighel, Yuri Confortola e Luca Spechenhauser che cercheranno di andare il più avanti possibile. Confortola è stato capace di vincere nella prova di Coppa del Mondo a Nagoya (Giappone) su questa distanza.

11.48: Si assegna oggi il titolo dei 1500 maschili, iniziano le batterie dei 1000 femminili e inizia anche il cammino della staffetta femminile

11.44: Sul ghiaccio cinese il programma comincerà alle ore 12.00 italiane con i quarti di finale dei 1500 metri maschili. Pietro Sighel, Yuri Confortola e Luca Spechenhauser saranno al via di questa prova e cercheranno di andare il più avanti possibile

11.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della giornata dedicata allo short track in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Come seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri in gara – La presentazione della giornata

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata dedicata allo short track in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Giornata molto interessante al Capital Indoor Stadium, tutta da vivere in nostra compagnia.

Sul ghiaccio cinese il programma comincerà alle ore 12.00 italiane con i quarti di finale dei 1500 metri maschili. Pietro Sighel, Yuri Confortola e Luca Spechenhauser saranno al via di questa prova e cercheranno di andare il più avanti possibile, anche se chiaramente non sarà facile. Attenzione a Confortola, capace di vincere nella prova di Coppa del Mondo a Nagoya (Giappone) su questa distanza.

Assisteremo poi alle batterie dei 1000 metri femminili dove gareggerà nuovamente Arianna Fontana, oro nei 500 metri, in compagna di Cynthia Mascitto. La campionessa valtellinese non vuol fermarsi qui ed è intenzionata ad aggiornare il dato delle medaglie olimpiche. L’oro citato ha confermato che le scelte di Arianna sono state vincenti, pur con tutti gli ostacoli evidenziati in conferenza stampa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della giornata dedicata allo short track in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00 italiane. Buon divertimento.

Foto: LaPresse