LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Pechino 2022 in DIRETTA: cancellata per il vento, ma in tre erano scesi…

04.23 Tutto dunque rimandato a domani quando si scenderà in pista per la gara che assegnerà le medaglie, sperando che il vento conceda una tregua.

04.20 Solo tre atleti hanno dunque avuto la possibilità di provare per la terza volta la pista in vista della gara di domani, ossia Matthias Mayer (Austria), Christof Innerhofer (Italia) e Alexander Aamodt Kilde.

04.17 TERZA PROVA CANCELLATA! Arriva la decisione della giuria che decide di chiudere qui questa terza prova di allenamento per via del troppo vento.

04.16 Sessione momentaneamente interrotta per il forte vento nella parte bassa.

04.13 Christof Innerhofer ha dunque deciso di conservarsi in vista della gara di domani, non spingendo su una parte bassa sulla quale si sente probabilmente già sicuro.

04.10 Aleksander Aamodt Kilde ferma il cronometro a 1’42″11 portandosi in testa, ora Max Franz.

04.07 L’azzurro spinge nella parte alta poi decide di rallentare nella parte bassa chiudendo in 1’53″59, ora il norvegese Kilde.

04.04 Tocca all’azzurro Christof Innerhofer.

04.03 Mayer conferma le difficoltà dei primi giorni e chiude in 1’44″96 rischiando nella parte centrale.

04.01 Si comincia!

04.00 Ad aprire la prova sarà l’austriaco Matthias Mayer.

03.55 Cinque minuti all’inizio della terza prova cronometrata al comprensorio di Yanqing.

03.50 Questi i pettorali di partenza della terza prova:

1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT

2 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA

3 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR

4 53817 FRANZ Max 1989 AUT

5 511383 FEUZ Beat 1987 SUI

6 530874 GANONG Travis 1988 USA

7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA

8 104531 CRAWFORD James 1997 CAN

9 191740 CLAREY Johan 1981 FRA

10 200379 SANDER Andreas 1989 GER

11 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA

12 51215 BAUMANN Romed 1986 GER

13 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI

14 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT

16 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER

17 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI

18 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT

19 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT

20 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA

21 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA

22 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA

23 202762 JOCHER Simon 1996 GER

24 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA

25 202059 FERSTL Josef 1988 GER

26 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA

27 561310 HROBAT Miha 1995 SLO

28 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO

29 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR

30 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI

31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA

32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI

33 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT

34 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR

35 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI

36 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE

37 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP

38 104272 SEGER Brodie 1995 CAN

39 54445 HAASER Raphael 1997 AUT

40 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB

41 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN

42 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO

43 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI

44 511896 MURISIER Justin 1992 SUI

45 511983 AERNI Luca 1993 SUI

46 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON

47 221117 GOWER Jack 1994 IRL

48 103865 PHILP Trevor 1992 CAN

49 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE

50 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN

51 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

52 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL

53 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR

54 120071 XU Mingfu 1997 CHN

55 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS

56 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT

03.45 Quella di oggi sarà l’ultima prova di allenamento in vista della gara prevista domenica 6 febbraio con inizio alle ore 4 italiane (le 11 locali).

03.40 Le incognite legate al vento potrebbero spalancare le porte della top3 anche ad atleti di rincalzo: partiranno dunque avvantaggiati coloro in grado di adattarsi rapidamente alle caratteristiche di un pendio sconosciuto. Poche indicazioni rilevanti sono emerse dalle due discese di allenamento, ma il terzo trial potrebbe offrire maggiori spunti sulle velleità di parecchi protagonisti.

03.35 Gli azzurri in gara, Christof Innerhofer, Dominik Paris e Matteo Marsaglia, scenderanno in pista rispettivamente con le pettorine 2, 7 e 20.

03.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della terza prova di discesa libera maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della terza prova cronometrata di discesa libera. L’inedito comprensorio di Yanqing ospita le Olimpiadi invernali di sci alpino che si apriranno domenica notte con la discesa maschile: per gli uomini-jet questa è l’ultima occasione di testare la pista prima dell’attesissima gara fra le porte larghe.

Dominik Paris, Matteo Marsaglia e Christof Innerhofer inseguono un oro olimpico che manca nel carniere azzurro da 70 anni, quando Zeno Colò si impose nella disciplina a Oslo 1952. Gli avversari sono tanti ed agguerriti, a cominciare dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde e dagli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, issatosi sul gradino più alto del podio a Sochi, senza dimenticare gli elvetici Beat Feuz e Marco Odermatt.

Le incognite legate al vento potrebbero spalancare le porte della top3 anche ad atleti di rincalzo: partiranno dunque avvantaggiati coloro in grado di adattarsi rapidamente alle caratteristiche di un pendio sconosciuto. Poche indicazioni rilevanti sono emerse dalle due discese di allenamento, ma il terzo trial offrirà maggiori spunti sulle velleità di parecchi protagonisti.

Alle 4.00 ora italiana prenderà il via la terza prova cronometrata della discesa libera olimpica. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport potrete seguire l’evolversi della situazione in tempo reale, con un occhio di riguardo sulle prestazioni dei nostri portacolori. Puntate la sveglia e godetevi assieme a noi le emozioni della rassegna a cinque cerchi!

