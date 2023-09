LIVE Olimpiadi Pechino 2022, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: sobrietÃ  e emozioni contenute. Michela Moioli sventola il tricolore sulle Quattro Stagioni di Vivaldi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’ORDINE DI INGRESSO NELLA CERIMONIA D’APERTURA E QUANDO SFILA L’ITALIA

15.22: Per la Cerimonia di Apertura di Pechino 2022 è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio!

15.21. Seguiremo tutto ciò che accade a Pechino in diretta su OA Sport. Da questa notte già si assegnano le prime medaglie.

15.20: I Giochi sono ufficialmente aperti. Ci attendono 17 giorni di grandi emozioni nella speranza che il Covid ci messa lo zampino il meno possibile

15.18: E’ mancata un po’ di emozione nel finale. Ci si aspettava un super campione ad accendere il fuoco ma la sobrietà e il profilo basso ha caratterizzato tutta la Cerimonia. Non c’è il trionfo di luce e fuoco ma semplicemente la torcia incastonata in mezzo al grande fiocco di neve formato da tutti i cartelli di presentazione delle squadre

15.17: Il fiocco è appeso ad un filo che lo sta issando verso l’alto sullo stadio di Pechino

15.16. Appoggiata la fiaccola al centro del fiocco di neve che campeggia al centro dello stadio. Il fiocco si alza

15.15: Sono loro ad accendere il tripode. E’ stata la Cerimonia della gente comune, sono i tedofori che rappresentano gli atleti del domani

15.14: Sci di fondo e combinata nordica rappresentati da due atleti giovani, nati dopo il 2000

15.14: Tocca a Zhou Yang, altra campionessa di short track

15.12: La fiaccola passa a Yang Yang, poi a Zhu, finalista dei 100 metri a Tokyo nella gara vinta da Jacobs

15.11. Ci scuserete se non vi daremo tutti i nomi degli ultimi tedofori… Si è partiti con un atleta degli anni ’60, poi Li Yang una specialista e medagliata nello speed skating

15.10: Ci siamo! E’ il viaggio della fiaccola olimpica che arriva alla meta

15.10: Le colombe si avvicinano e vanno a creare un cuore che contiene il fiocco di neve

15.08: Ogni bambino ha una colomba raffigurata e illuminata in mano. Tutto lo stadio è illuminato grazie alle luci accese dal pubblico

15.07: Ancora i bambini, ancora la musica… E’ il momento delle colombe, simbolo di pace

15.05: Simpatico il video dei “campioni del domani”, campagna cinese volta ad avvicinare 300 milioni di persone agli Sport Invernali

15.04: Viene letta all’unisono la formula del giuramento dai prescelti, rigorosamente in cinese. La formula è quella classica

15.03: E’ il momento del giuramento olimpico: atleti, giudici, allenatori

15.00. E’ il momento dell’inno olimpico cantato da 40 bambini, con la stampa della tigre sulla giacca a vento

Una cerimonia semplice tra effetti speciali e tradizione. I Giochi di #Beijing2022 si aprono all’insegna della cultura cinese per cui il mondo è una sola famiglia. Sfila anche l’#ItaliaTeam! ???????? ???? https://t.co/9apf3ADTFm#OpeningCeremony #Olympics pic.twitter.com/DLH9PFl63C — CONI (@Coninews) February 4, 2022

14.57: Sono sei atleti di spicco del passato cinesi a portare la bandiera

14.56: E’ il momento dell’ingresso della bandiera olimpica

14.55: Si vanno ad unire le parole magiche dell’olimpismo: Faster, Higher, Stronger e Together

14.54: Immancabile Imagine di John Lennon, belli i giochi di luce che si vengono a creare sul piano dello stadio

14.53: LA camminata delle persone normali al centro dello stadio illuminano le foto di episodi di tutti i giorni. Esaltato il culto del minimalismo in questa Cerimonia

14.51: Il presidente della Cin Xi Jingping dichiara aperti i Giochi della 24ma Olimpiade invernale. Fuochi d’artificio

14.48: Bach parla della tregua olimpica, anche se, ad esempio, dall’Ucraina arrivano in continuazione venti di guerra e si combatte da tante altre parti. Molta retorica, non troppa sostanza, purtroppo

14.45: Bach parla di sicurezza, ringrazia gli operatori sanitari, medici, scienziati. Peccato che non si sia riusciti a mettere in piedi un protocollo snello che eviti agli asintomatici di saltare le gare

14.42: Gli auguri di buon anno di Bach

14.41: E’ il momento del presidente del Cio Thomas Bach. Gestione difficile e sicuramente non indimenticabile la sua

14.38: “La Cina scriverà un nuovo capitolo della storia olimpica”

14.36: Prende la parola il presidente del Comitato Organizzatore Locale Cai Qi

14.35: Inizia il momento dei discorsi ufficiali

14.33: Si trasformano alcuni momenti della vita normale in fasi di gara di sport invernali

14.33: Bello il balletto che ha concluso la parte della sfilata. Parte il video di Stronger Together

14.30: Nella grafica sul terreno dello stadio i fiocchi di neve vanno a formare un cerchio e si crea un unico fiocco di neve, con ramoscelli d’ulivo che escono in simbolo di pace

14.29: Le ragazze che portavano i cartelli a fiocco di neve con i nomi dei paesi erano ballerine che adesso si stavano esibendo

14.27: Cade la neve con i nomi dei paesi partecipanti all’interno

14.23: Si chiude la sfilata delle Nazionali con i padroni di casa della Cina. Delegazione ampissima

14.22: E’ IL MOMENTO DELL’ITALIA! Michela Moioli portabandiera, delegazione nutrita. Il saluto dalla tribuna di Federica Pellegrini. Casacca tricolore per gli azzurri, sopra la tuta azzurra

14.21. Entra nello stadio l’Australia che ha diverse frecce al proprio arco per il podio

14.19: Tocca ora a Moldova, Monaco, Marocco

14.18: Altra super squadra: Francesco Friedrich portabandiera della Germania. Un mito del Bob, assieme a lui c’è Claudia Pechstein, regina dello speed skating

14.16: Tocca a Cipro, Messico, Libano

14.15: C’è la Mongolia, la Nuova Zelanda, che punta forte sul freestyle, la Serbia

14.13: Da una protagonista all’altra: la Svezia, che punta in alto in tante discipline, da sci alpino con Hector, a sci di fondo, a freestyle, allo speed skating

14.13. Altro squadrone dei Giochi invernali: la Svizzera. C’è Wendy Holdener, campionessa dello sci alpino, a fare da portabandiera

14.12: Sfilano il Montenegro, Cile e l’Austria, squadrone in tante discipline

14.08: E’ il momento della Slovacchia, che punta forte su Vlhova, ma non solo, il Portogallo, la Corea del Sud, con i maghi dello short track

14.08: Nello stadio ci sono le Filippine, la Slovenia, che ha diverse frecce al proprio arco, tra sci alpino, salto e sci di fondo

14.05: Michal Brezina, pattinaggio artistico, è il portabandiera della Repubblica Ceca, che potrebbe prendersi grandi soddisfazioni a Pechino,. Occhio a Ledecka

14.03: Entrano nello stadio Irlanda, Estonia, Haiti, altro paese debuttante

14.01: Sfilano Georgia, Colombia, Trinidad e Tobago

14.00: Entra una delle nazioni che possono fare incetta di medaglie: l’Olanda, regina della velocità sul ghiaccio

14.00: Sfilano American Samoa, portabandiera a petto nudo (ci sono -5 gradi), Isole Vergini, Thailandia,

13.57: Altra pretendente alla vittoria nel medagliere, gli Stati Uniti

13.56: Sfilano Kazakhstan, il Kosovo, la Bulgaria

13.53: E’ il momento della trionfatrice dell’ultimo medagliere, la Norvegia che deve fare i conti con tante assenze per il Covid. Portabandiera Kjetil Jansrud

13.53: Entrano le delegazioni di Portorico, Bosnia Erzegovina, Bolivia

13.51: Tocca alla Polonia: polveri bagnate quest’anno per i saltatori

13.49: E’ il momento di un altro top team, la Francia. Portabandiera è Tessa Worley, specialista del Gigante e il freestyler Pierre Rolland

13.48: Entra la delegazione della ROC, la Russia per capirci meglio. Può puntare a vincere il medagliere

13.48: C’è la Gran Bretagna di Dave Ryding ma non solo, la Romania

13.46: E’ il momento dell’Argentina, Azerbaijan, Lettonia che punterà a tante medaglie in Bob, Skeleton e Slittino

13.43: Entrano nello stadio la Croazia, l’Arabia Saudita, al debutto ai Giochi invernali, l’Albania

13.39: C’è l’Ungheria che punterà in alto nello short track, l’Islanda e la Finlandia, nazione con una grandissima storia alle spalle e anche qualche macchia…

13.38: Entrano Liechtenstein con una sparuta delegazione, Iran

13.36: Tocca a Kyrgyzstan, Armenia, Spagna

13.34: Entra San Marino

13.33: In sfilata una delle nazioni più importanti, che il medagliere lo ha già vinto: il Canada

13.31: E’ il momento della Lituania, Nigeria e il Ghana

13.29: Tocca a Lussemburgo, inquadrato Marc Girardelli, la Bielorussia, che potrebbe salire sul podio nel biathlon, l’India

13.28: Come sottofondo si passa dalla marcia trionfale dell’Aida al valzer di Strauss, sfila la Macedonia del Nord

13.27: Tocca al Pakistan, Israele, Timor Est

13.26: Ci sono Abramenko, campione olimpico di freestyle, e Nazarova con la bandiera in mano dell’Ucraina, uno dei luoghi da allarme rosso in giro per il mondo con la minaccia dell’invasione russa. A seguire l’Uzbekistan e il Brasile

13.25: Sfilano Taipei, Hong Kong che strappa l’applauso del pubblico cinese e anche del presidente e Danimarca, interessata soprattutto ai tornei a squadre

13.23: Entra la prima grande nazionale: il Giappone. C’è Akito Watabe, combinatista a fare da portabandiera

13.23: In sfilata Eritrea, Giamaica, il Belgio che qualche ambizione da medaglia potrebbe averla

13.21: Malesia ed Ecuador nello stadio. Tutte delegazioni “minimal”

13.20: Entrano Malta e Madagascar. Si segue l’alfabeto cinese

13.18: Atleti con le mascherine, la musica di sottofondo è classica. Entra la Turchia

13.17: Sotto ai 5 Cerchi si apre la porta e inizia la sfilata delle nazioni. Sono 91 le delegazioni, in apertura la Grecia, come da tradizioni

13.16: Entrano sei giocatori di Hockey mentre sullo schermo di ghiaccio appare il logo di Pechino. Il disco va a colpire il cubo di ghiaccio che piano piano si distrugge e da dietro appaiono i 5 Cerchi Olimpici color ghiaccio

13.15: Sullo schermo creato dal ghiaccio scorrono i loghi delle 24 edizioni dei Giochi Olimpici

13.14: L’acqua si trasforma in ghiaccio, un grande cubo di ghiaccio sale al centro dello stadio

13.13: L’elemento del quarto segmento della Cerimona è l’acqua. La metafora del Fiume Giallo

13.11. E’ il momento dell’inno nazionale cinese

13.11: La bandiera cinese e nelle mani dei militari che la accompagnano al pennone per issarla. Grande sincronia tra i militari

13.08: Entra la bandiera cinese che, prima di arrivare sul pennone, passerà per le mani dei rappresentanti dei 56 gruppi etnici presenti in Cina

13.07: Vengono presentati il presidente del CIO Thomas Bach e il presidente della Cina Xi Jinping

13.06: Fuochi d’artificio sul Bird’s Nest

13.03: Si entra nello stadio e oggi è l’inizio della primavera. Domina il verde, ci sono molto figuranti con bastoncini illuminati al centro dello stadio. Bello il disegno che si viene a formare, sembrano fili d’erba mossi dal vento

13.03: sfilano anche immagini di bambini che si stanno allenando ai vari sport invernali. Colori molto intensi con lo scorrere delle stagioni

13.01: Stanno scorrendo le immagini della Cina, alcune molto spettacolari

13.00. Inizia il conto alla rovescia, partendo dal 24. I mesi cinesi sono 24, divisi in due rispetto a come li contiamo noi. Da rimarcare che questa è anche l’edizione numero 24 dei Giochi Olimpici invernali

12.59: Nello stadio ci sono già i figuranti schierati e c’è un messaggio di augurio del nuovo anno. Il capodanno cinese è stato festeggiato l’1 febbraio e si entra nell’anno della Tigre

12.58: La compagine del Bel Paese uscirà dunque alla fine, dietro alla portabandiera Michela Moioli (snowboard campionessa olimpica a PyeongChang 2018), che ha preso il posto all’ultimo di Sofia Goggia, impegnata nella riabilitazione dopo l’infortunio subito a Cortina due settimane fa.

12.56: L’uscita della squadra cinese sarà preceduta eccezionalmente dall’Italia, che ospiterà le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’Italia sfilerà dunque per 90ma, penultima nell’ordine di uscita.

12.53: La Cina la chiuderà in qualità di Paese ospitante: l’atleta di Skeleton femminile Zhao Dan e il pattinatore di velocità Gao Tingyu saranno i portabandiera della delegazione della Repubblica Popolare Cinese.

12.50: Il pubblico sarà presente e, come di consueto, si consumeranno tutti i riti della Cerimonia di Apertura dei Giochi: si accenderà il sacro braciere olimpico, verrà pronunciata la consueta formula di apertura dell’evento e issata la bandiera olimpica, avrà luogo uno spettacolo di intrattenimento e come sempre ci sarà l’imperdibile sfilata delle Nazioni.

12.47: Il tema del 2008 è stato quello di far conoscere al resto del mondo la Repubblica Popolare Cinese e i suoi 5000 anni di storia. Zhang ha affermato che, rispetto ad allora, le cose saranno molto diverse. Si preannuncia comunque uno spettacolo sobrio

12.44: La Cerimonia è stata allestita e sarà diretta da Zhang Yimou, regista tre volte candidato agli Oscar, che ha già guidato la “macchina organizzativa” delle Cerimonie di apertura e chiusura di Pechino 2008, oltre che le cerimonie di apertura di Atene 2004 e PyeongChang 2018.

12.40: Nella capitale cinese sono avanti sette ore rispetto a noi: a inizio serata, sotto i riflettori della luce artificiale dei riflettori, si alzerà il sipario su questa edizione dei Giochi. Si preannuncia un grande spettacolo per dare l’inizio ufficiale alla rassegna a cinque cerchi, che ha già preso il via con alcuni eventi (non sono ancora state assegnate medaglie).

12.36: L’appuntamento è previsto per le ore 20.00 locali di oggi, le 13.00 in Italia. La durata è stimata sui 100 minuti circa tenendo conto del freddo (si prevedono temperature attorno ai -5°) e della situazione legata alla pandemia.

12.33: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della Cerimonia di apertura dei Giochi della XXIV Olimpiade Invernale in programma allo lo Stadio Nazionale di Pechino, noto anche come “Nido d’uccello”

