Secondo quanto scritto dall’ANSA, cambiano la location della Cerimonia d’Apertura ed alcune sedi di gara delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, oltre ad alcune sedi di gara delle Paralimpiadi: lo annuncia il CdA del Comitato Organizzatore, presieduto da Giovanni Malagò.

La Cerimonia d’Apertura non si terrà al PalaItalia Santa Giulia a Milano, bensì all’Arena di Verona, mentre è arrivata la scelta di Bormio, in Alta Valtellina, quale sede per le gare di sci alpinismo, infine le gare di Para Cross Country e Para Biathlon, inizialmente previste in Valdidentro, si disputeranno in Val di Fiemme.

Così all’ANSA Giovanni Malagò: “Ci tengo ad esprimere un ringraziamento personale a tutte le Istituzioni rappresentate in CdA, dalle Regioni, ai Comuni fino alle Provincie Autonome, perché le scelte di Bormio, di Verona e della Val di Fiemme sono la dimostrazione della nostra capacità di operare in sinergia con gli altri per la realizzazione dei Giochi del 2026. I Giochi di tutti gli italiani“.

Foto: LaPresse