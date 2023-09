Ordine di sfilata cerimonia d’apertura Olimpiadi Pechino 2022: quando arriva l’Italia?

Le Olimpiadi di Pechino 2022 si apriranno ufficialmente con la Cerimonia d’Apertura in programma venerdì 4 febbraio (ore 13.00 italiane). I Giochi sono già incominciati con le partite della fase a gironi di curling doppio misto e di hockey su ghiaccio, oltre che con le prove cronometrate di discesa maschile e di slittino, ma soltanto domani il sipario si alzerà definitivamente su questa rassegna a cinque cerchi tanto tribolata a causa della pandemia. In uno stadio a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria, si accenderà il sacro braciere olimpico, verrà pronunciata la consueta formula di apertura dell’evento, avrà luogo uno spettacolo di intrattamento e come sempre ci sarà l’imperdibile sfilata delle Nazioni.

Una parata iconica e che rappresenta uno dei momenti simbolo delle Olimpiadi: tutte le Nazioni partecipanti sfilano dietro ai rispettivi portabandiera, in un emozionante turbinio di vessilli e di delegazioni che sono la naturalmente espressione del mondo intero. Ma quale sarà l’ordine di sfilata dei vari Paesi? Si è seguito, come da tradizione, l’alfabeto della lingua del Paese ospitante (anche se non si può usare propriamente quel termine visto l’idoma cinese) e si sono applicati anche alcuni paletti: la Grecia aprirà la parata in quanto culla dell’olimpismo, la Cina la chiuderà in qualità di Paese ospitante e sarà preceduto eccezionalmente dall’Italia, che ospiterà le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

L’Italia sfilerà dunque per 90ma, penultima nell’ordine di uscita. Il Bel Paese uscirà dunque alla fine, dietro alla portabandiera Michela Moioli (snowboarde campionessa olimpica a PyeongChang 2018). Di seguito l’ordine di uscita delle varie Nazioni per la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Pechino 2022.

CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI PECHINO 2022: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 4 FEBBRAIO:

13.00 Cerimonia d’Apertura Olimpiadi Pechino 2022

CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go, Now Tv, Tim Vision e DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ORDINE SFILATA CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Grecia

2. Turchia

3. Malta

4. Madagascar

5. Malesia

6. Ecuador

7. Eritrea

8. Giamaica

9. Belgio

10. Giappone

11. Cina Taipei

12. Hong Kong

13. Danimarca

14. Ucraina

15. Uzbekistan

16. Brasile

17. Pakistan

18. Israele

19. Timor Est

20. Macedonia del Nord

21. Lussemburgo

22. Bielorussia

23. India

24. Lituania

25. Nigeria

26. Ghana

27. Canada

28. San Marino

28. Kyrgyzstan

30. Armenia

31. Spagna

32. Liechtenstein

33. Iran

34. Ungheria

35. Islanda

36. Andorra

37. Finlandia

38. Croazia

39. Arabia Saudita

40. Albania

41. Argentina

42. Azerbaijan

43. Lettonia

44. Gran Bretagna

45. Romania

46. ROC (Russia)

47. Francia

48. Polonia

49. Porto Rico

50. Bosnia Erzegovina

51. Bolivia

52. Norvegia

53. Kazakhstan

54. Kosovo

55. Bulgaria

56. USA

57. Isole Vergini

58. Samoa Americane

59. Thailandia

60. Paesi Bassi

61. Georgia

62. Colombia

63. Trinidad & Tobago

64. Perù

65. Irlanda

66. Estonia

67. Haiti

68. Repubblica Ceca

69. Filippine

70. Slovenia

71. Slovacchia

72. Portogallo

73. Corea del Sud

74. Montenegro

75. Cile

76. Austria

77. Svizzera

78. Svezia

79. Mongolia

80. Nuova Zelanda

81. Serbia

82. Cipro

83. Messico

84. Libano

85. Germania

86. Moldavia

87. Monaco

88. Marocco

89. Australia

90. Italia

91. Cina

Foto: Pier Colombo