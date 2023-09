LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Bastianini primo davanti ad Aleix Espargaro, pomeriggio bagnato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.03 La nostra DIRETTA LIVE della seconda giornata dei test di MotoGp di Sepang (Malesia) finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi, notizie e dichiarazioni su questa due giorni malese. Un caro saluto e buona giornata a tutti!

11.02 Enea Bastianini conclude quindi in testa questa seconda giornata condizionata dalla pioggia che è scesa copiosa nel pomeriggio. Nessuno infatti è riuscito a migliorarsi dalle 7.00 italiane in avanti.

11.01 Questa la classifica definitiva della seconda giornata di test:

1 P BASTIANINI, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In

2 P ESPARGARO, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 8 / 35 Pit In

3 P MARTIN, Jorge 1:58.243 0.112 0.086 8 / 23 Pit In

4 P RINS, Alex 1:58.261 0.130 0.018 31 / 37 Pit In

5 P VIÑALES, Maverick 1:58.261 0.130 0.000 10 / 34 Pit In

6 P BAGNAIA, Francesco 1:58.265 0.134 0.004 12 / 30 Pit In

7 P QUARTARARO, Fabio 1:58.313 0.182 0.048 12 / 42 Pit In

8 P MARQUEZ, Marc 1:58.332 0.201 0.019 7 / 39 Pit In

9 P ZARCO, Johann 1:58.413 0.282 0.081 10 / 31 Pit In

10 P ESPARGARO, Pol 1:58.420 0.289 0.007 9 / 38 Pit In

11 P MARINI, Luca 1:58.430 0.299 0.010 9 / 24 Pit In

12 P MIR, Joan 1:58.529 0.398 0.099 26 / 35 Pit In

13 NAKAGAMI, Takaaki 1:58.607 0.476 0.078 14 / 29 31:49.382

14 P MILLER, Jack 1:58.645 0.514 0.038 15 / 31 Pit In

15 P OLIVEIRA, Miguel 1:58.701 0.570 0.056 8 / 32 Pit In

16 P BEZZECCHI, Marco 1:58.710 0.579 0.009 11 / 28 Pit In

17 P MARQUEZ, Alex 1:58.800 0.669 0.090 14 / 41 Pit In

18 P BINDER, Brad 1:59.016 0.885 0.216 13 / 31 Pit In

19 P FERNANDEZ, Raul 1:59.180 1.049 0.164 17 / 19 Pit In

20 P DI GIANNANTONIO, Fabio 1:59.197 1.066 0.017 16 / 24 Pit In

21 P CRUTCHLOW, Cal 1:59.262 1.131 0.065 9 / 31 Pit In

22 P DOVIZIOSO, Andrea 1:59.284 1.153 0.022 12 / 38 Pit In

23 P GARDNER, Remy 1:59.348 1.217 0.064 34 / 35 Pit In

24 P MORBIDELLI, Franco 1:59.365 1.234 0.017 8 / 35 Pit In

25 P BINDER, Darryn 1:59.857 1.726 0.492 7 / 27 Pit In

26 P GUINTOLI, Sylvain 1:59.996 1.865 0.139 8 / 29 Pit In

27 P TSUDA, Takuya 2:05.678 7.547 5.682 3 / 4 Pit In

11.00 2:00 l’ultimo riferimento per Marquez, è il tempo migliore del pomeriggio.

10.59 Poco sopra i 2’05” il tempo dell’iberico che effettuerà un nuovo tentativo.

10.57 Buoni i primi due settori per Marc Marquez, vediamo se il primo pilota Honda migliorerà i suoi riferimenti su asfalto umido.

10.54 Tempi ancora piuttosto alti: difficilmente qualcuno si migliorerà in questi ultimi minuti.

10.51 Asfalto adesso umido: si sta asciugando, ma non è performante al cento per cento.

10.48 Entrano le LCR Honda di Nakagami e Alex Marquez insieme a Jack Miller.

10.45 2:01.549! Subito buonissimo il crono di Marc Marquez che fa segnare anche una delle migliori velocità del pomeriggio.

10.42 Per la prima volta nel pomeriggio di test esce dai box Marc Marquez per disimpegnarsi anche sotto l’acqua. Rientrano Miller e i due Espargaro.

10.39 2:03.948! Miller si migliora ancora e continua a limare qualcosa sui suoi tempi sotto la pioggia.

10.36 2:05.980 per Jack Miller! Evidentemente la pista si sta asciugando e nuovamente velocizzando. Entra anche Aleix Espargaro, attualmente secondo.

10.33 Non sono ancora conclusi i test! Quartararo, Pol Espargaro e Miller in pista!

10.30 Questa la graduatoria a mezz’ora dalla conclusione dei test:

1 P BASTIANINI, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In

2 P ESPARGARO, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 8 / 35 Pit In

3 P MARTIN, Jorge 1:58.243 0.112 0.086 8 / 23 Pit In

4 P RINS, Alex 1:58.261 0.130 0.018 31 / 37 Pit In

5 P VIÑALES, Maverick 1:58.261 0.130 0.000 10 / 34 Pit In

6 P BAGNAIA, Francesco 1:58.265 0.134 0.004 12 / 30 Pit In

7 P QUARTARARO, Fabio 1:58.313 0.182 0.048 12 / 42 Pit In

8 P MARQUEZ, Marc 1:58.332 0.201 0.019 7 / 39 Pit In

9 P ZARCO, Johann 1:58.413 0.282 0.081 10 / 31 Pit In

10 P ESPARGARO, Pol 1:58.420 0.289 0.007 9 / 38 Pit In

11 P MARINI, Luca 1:58.430 0.299 0.010 9 / 24 Pit In

12 P MIR, Joan 1:58.529 0.398 0.099 26 / 35 Pit In

13 NAKAGAMI, Takaaki 1:58.607 0.476 0.078 14 / 29 31:49.382

14 P MILLER, Jack 1:58.645 0.514 0.038 15 / 31 Pit In

15 P OLIVEIRA, Miguel 1:58.701 0.570 0.056 8 / 32 Pit In

16 P BEZZECCHI, Marco 1:58.710 0.579 0.009 11 / 28 Pit In

17 P MARQUEZ, Alex 1:58.800 0.669 0.090 14 / 41 Pit In

18 P BINDER, Brad 1:59.016 0.885 0.216 13 / 31 Pit In

19 P FERNANDEZ, Raul 1:59.180 1.049 0.164 17 / 19 Pit In

20 P DI GIANNANTONIO, Fabio 1:59.197 1.066 0.017 16 / 24 Pit In

21 P CRUTCHLOW, Cal 1:59.262 1.131 0.065 9 / 31 Pit In

22 P DOVIZIOSO, Andrea 1:59.284 1.153 0.022 12 / 38 Pit In

23 P GARDNER, Remy 1:59.348 1.217 0.064 34 / 35 Pit In

24 P MORBIDELLI, Franco 1:59.365 1.234 0.017 8 / 35 Pit In

25 P BINDER, Darryn 1:59.857 1.726 0.492 7 / 27 Pit In

26 P GUINTOLI, Sylvain 1:59.996 1.865 0.139 8 / 29 Pit In

27 P TSUDA, Takuya 2:05.678 7.547 5.682 3 / 4 Pit In

10.27 Coloro che hanno dato le risposte migliori con il bagnato sono stati Bagnaia e Zarco: entrambi abbondantemente i 2’10”, muro non semplice da battere con queste condizioni atmosferiche.

10.24 Tutti i centauri rientrano nuovamente al paddock: vedremo se qualcuno uscirà di nuovo prima del termine di questi test.

10.21 2:08.901: grandissimo tempo da parte di Pecco Bagnaia al rientro in pista.

10.18 Pecco Bagnaia esce dai box! Anche la seconda forza del mondiale dello scorso anno vuole migliorarsi sul bagnato malesiano.

10.15 Ecco anche Maverick Vinales: l’Aprilia ha dato ottime risposta fin qua sia all’asciutto che al bagnato.

10.12 Adesso stanno girando Pol Espargaro e Darryn Binder, è tornato dentro Fabio Di Giannantonio.

10.09 Marco Bezzecchi e Luca Marini, centauri della Mooney VR46 Racing Team, eredità lasciata da Valentino Rossi in MotoGp:

10.06 Ecco il casco che indosserà Fabio Quartararo, il campione del mondo:

A small detail that’s cooler than most ✨@FabioQ20 explains his winter test design ????#SepangTest pic.twitter.com/S0ZsklfnfE — MotoGP™???? (@MotoGP) February 6, 2022

10.03 E’ rimasto in pista solo Fabio Di Giannantonio, rientrati ai box tutti gli altri.

10.00 Rimane intatta la classifica ad un’ora dalla fine, la pioggia non permette miglioramenti:

1 P BASTIANINI, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In

2 P ESPARGARO, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 8 / 35 Pit In

3 P MARTIN, Jorge 1:58.243 0.112 0.086 8 / 23 Pit In

4 P RINS, Alex 1:58.261 0.130 0.018 31 / 37 Pit In

5 P VIÑALES, Maverick 1:58.261 0.130 0.000 10 / 34 Pit In

6 P BAGNAIA, Francesco 1:58.265 0.134 0.004 12 / 30 Pit In

7 P QUARTARARO, Fabio 1:58.313 0.182 0.048 12 / 42 Pit In

8 P MARQUEZ, Marc 1:58.332 0.201 0.019 7 / 39 Pit In

9 P ZARCO, Johann 1:58.413 0.282 0.081 10 / 31 Pit In

10 P ESPARGARO, Pol 1:58.420 0.289 0.007 9 / 38 Pit In

11 P MARINI, Luca 1:58.430 0.299 0.010 9 / 24 Pit In

12 P MIR, Joan 1:58.529 0.398 0.099 26 / 35 Pit In

13 NAKAGAMI, Takaaki 1:58.607 0.476 0.078 14 / 29 31:49.382

14 P MILLER, Jack 1:58.645 0.514 0.038 15 / 31 Pit In

15 P OLIVEIRA, Miguel 1:58.701 0.570 0.056 8 / 32 Pit In

16 P BEZZECCHI, Marco 1:58.710 0.579 0.009 11 / 28 Pit In

17 P MARQUEZ, Alex 1:58.800 0.669 0.090 14 / 41 Pit In

18 P BINDER, Brad 1:59.016 0.885 0.216 13 / 31 Pit In

19 P FERNANDEZ, Raul 1:59.180 1.049 0.164 17 / 19 Pit In

20 P DI GIANNANTONIO, Fabio 1:59.197 1.066 0.017 16 / 24 Pit In

21 P CRUTCHLOW, Cal 1:59.262 1.131 0.065 9 / 31 Pit In

22 P DOVIZIOSO, Andrea 1:59.284 1.153 0.022 12 / 38 Pit In

23 P GARDNER, Remy 1:59.348 1.217 0.064 34 / 35 Pit In

24 P MORBIDELLI, Franco 1:59.365 1.234 0.017 8 / 35 Pit In

25 P BINDER, Darryn 1:59.857 1.726 0.492 7 / 27 Pit In

26 P GUINTOLI, Sylvain 1:59.996 1.865 0.139 8 / 29 Pit In

27 P TSUDA, Takuya 2:05.678 7.547 5.682 3 / 4 Pit In

9.57 2:10.883! Prestazione sontuosa da parte di Zarco: la Ducati Pramac sta rispondendo davvero bene alla pioggia di Sepang.

9.54 Rientra ai box Maverick Vinales che è stato fuori davvero per poco.

9.51 2:12.372 per Johann Zarco! Il francese si migliora notevolmente e mette a referto un gran giro sotto la pioggia.

9.48 Prima comparsata per un’Honda ufficiale in questo pomeriggio: esce dai box Pol Espargaro.

9.45 Il capo della Yamaha ha annunciato un possibile test di Toprak Razgatlioglu con la moto regina. Il campione della Superbike potrebbe passare in MotoGp.

9.42 2:13.378 per Zarco che quindi gira a quasi quattro decimi dai crono di Bagnaia.

9.39 Dentro Maverick Vinales: vedremo quelle che saranno le prestazioni dell’Aprilia sotto la pioggia.

9.36 2:13.001 il crono siglato da Bagnaia che è il più veloce in pista in queste condizioni.

9.33 Nakagami in pista: il giapponese prima della lunga sosta per la pausa pranzo era caduto senza conseguenze.

9.30 Questi i tempi quando manca un’ora e mezzo alla fine dei test:

1 P BASTIANINI, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In

2 P ESPARGARO, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 8 / 35 Pit In

3 P MARTIN, Jorge 1:58.243 0.112 0.086 8 / 23 Pit In

4 P RINS, Alex 1:58.261 0.130 0.018 31 / 37 Pit In

5 P VIÑALES, Maverick 1:58.261 0.130 0.000 10 / 34 Pit In

6 P BAGNAIA, Francesco 1:58.265 0.134 0.004 12 / 30 Pit In

7 P QUARTARARO, Fabio 1:58.313 0.182 0.048 12 / 42 Pit In

8 P MARQUEZ, Marc 1:58.332 0.201 0.019 7 / 39 Pit In

9 P ZARCO, Johann 1:58.413 0.282 0.081 10 / 31 Pit In

10 P ESPARGARO, Pol 1:58.420 0.289 0.007 9 / 38 Pit In

11 P MARINI, Luca 1:58.430 0.299 0.010 9 / 24 Pit In

12 P MIR, Joan 1:58.529 0.398 0.099 26 / 35 Pit In

13 NAKAGAMI, Takaaki 1:58.607 0.476 0.078 14 / 29 31:49.382

14 P MILLER, Jack 1:58.645 0.514 0.038 15 / 31 Pit In

15 P OLIVEIRA, Miguel 1:58.701 0.570 0.056 8 / 32 Pit In

16 P BEZZECCHI, Marco 1:58.710 0.579 0.009 11 / 28 Pit In

17 P MARQUEZ, Alex 1:58.800 0.669 0.090 14 / 41 Pit In

18 P BINDER, Brad 1:59.016 0.885 0.216 13 / 31 Pit In

19 P FERNANDEZ, Raul 1:59.180 1.049 0.164 17 / 19 Pit In

20 P DI GIANNANTONIO, Fabio 1:59.197 1.066 0.017 16 / 24 Pit In

21 P CRUTCHLOW, Cal 1:59.262 1.131 0.065 9 / 31 Pit In

22 P DOVIZIOSO, Andrea 1:59.284 1.153 0.022 12 / 38 Pit In

23 P GARDNER, Remy 1:59.348 1.217 0.064 34 / 35 Pit In

24 P MORBIDELLI, Franco 1:59.365 1.234 0.017 8 / 35 Pit In

25 P BINDER, Darryn 1:59.857 1.726 0.492 7 / 27 Pit In

26 P GUINTOLI, Sylvain 1:59.996 1.865 0.139 8 / 29 Pit In

27 P TSUDA, Takuya 2:05.678 7.547 5.682 3 / 4 Pit In

9.27 Marco Bezzecchi vuole fare qualche altro giro dopo le prove soddisfacenti offerte in precedenza.

9.24 Decide di uscire anche Alex Marquez.

9.21 Particolarmente rapido anche Pecco Bagnaia che ha toccato una velocità di quasi 315 km/h sul rettilineo, notevolissima vista la pista bagnata.

9.18 Il più veloce fra i centauri in pista è Luca Marini che si è adattato al meglio alla pioggia malesiana.

9.15 Escono dai box Jorge Martin, terzo dopo la mattinata e il rookie Fabio Di Giannantonio. Entrambi vogliono testare la moto anche sotto la pioggia per sperimentare queste condizioni.

9.12 Qualche istantanea della mattinata dei test da parte delle due Honda ufficiali:

9.09 Rientra nuovamente Pecco Bagnaia insieme a Luca Marini. Ai box il campione del mondo Fabio Quartararo.

9.06 Tornano ai box Bagnaia e Darryn Binder, entra dentro Andrea Dovizioso insieme a Johann Zarco.

9.03 Questi i tempi quando mancano un paio d’ore alla fine dei test:

1 P BASTIANINI, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In

2 P ESPARGARO, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 8 / 35 Pit In

3 P MARTIN, Jorge 1:58.243 0.112 0.086 8 / 23 Pit In

4 P RINS, Alex 1:58.261 0.130 0.018 31 / 37 Pit In

5 P VIÑALES, Maverick 1:58.261 0.130 0.000 10 / 34 Pit In

6 P BAGNAIA, Francesco 1:58.265 0.134 0.004 12 / 30 Pit In

7 P QUARTARARO, Fabio 1:58.313 0.182 0.048 12 / 42 Pit In

8 P MARQUEZ, Marc 1:58.332 0.201 0.019 7 / 39 Pit In

9 P ZARCO, Johann 1:58.413 0.282 0.081 10 / 31 Pit In

10 P ESPARGARO, Pol 1:58.420 0.289 0.007 9 / 38 Pit In

11 P MARINI, Luca 1:58.430 0.299 0.010 9 / 24 Pit In

12 P MIR, Joan 1:58.529 0.398 0.099 26 / 35 Pit In

13 NAKAGAMI, Takaaki 1:58.607 0.476 0.078 14 / 29 31:49.382

14 P MILLER, Jack 1:58.645 0.514 0.038 15 / 31 Pit In

15 P OLIVEIRA, Miguel 1:58.701 0.570 0.056 8 / 32 Pit In

16 P BEZZECCHI, Marco 1:58.710 0.579 0.009 11 / 28 Pit In

17 P MARQUEZ, Alex 1:58.800 0.669 0.090 14 / 41 Pit In

18 P BINDER, Brad 1:59.016 0.885 0.216 13 / 31 Pit In

19 P FERNANDEZ, Raul 1:59.180 1.049 0.164 17 / 19 Pit In

20 P DI GIANNANTONIO, Fabio 1:59.197 1.066 0.017 16 / 24 Pit In

21 P CRUTCHLOW, Cal 1:59.262 1.131 0.065 9 / 31 Pit In

22 P DOVIZIOSO, Andrea 1:59.284 1.153 0.022 12 / 38 Pit In

23 P GARDNER, Remy 1:59.348 1.217 0.064 34 / 35 Pit In

24 P MORBIDELLI, Franco 1:59.365 1.234 0.017 8 / 35 Pit In

25 P BINDER, Darryn 1:59.857 1.726 0.492 7 / 27 Pit In

26 P GUINTOLI, Sylvain 1:59.996 1.865 0.139 8 / 29 Pit In

27 P TSUDA, Takuya 2:05.678 7.547 5.682 3 / 4 Pit In

9.00 Anche Brad Binder vuole fare qualche giro in questo pomeriggio malesiano: sono cinque i centauri nel circuito. E’ rientrato ai box Marco Bezzecchi.

8.57 Molto difficile in questo momento stare sotto i 2:10: tempi che sono di una quindicina di secondi superiori rispetto al normale.

8.54 Si tratta del primo test sul bagnato per Bezzecchi e Raul Fernandez. Entrano in pista per testare le condizioni anche Pecco Bagnaia (Ducati) e Sylvain Guintoli (Suzuki).

8.51 Dentro anche Fabio Quartararo! Il campione del mondo rompe il ghiaccio in questo pomeriggio di test.

8.48 Giro dopo giro si sta migliorando Marco Bezzecchi: primo settore da 27.760 con una velocità massima di oltre 300 km/h.

8.45 Esce dai box un altro rookie: Darryn Binder, fratello di Brad. Rientra dentro Raul Fernandez.

8.42 Bezzecchi gira sette/otto decimi più veloce rispetto a Raul Fernandez.

8.39 Tempi chiaramente altissimi a causa della pioggia. Esce fuori anche Marco Bezzecchi, attualmente sedicesimo.

8.36 Finalmente qualcuno torna in pista! Si tratta del rookie Raul Fernandez con la KTM.

8.33 Ecco la pioggia forte che sta cadendo su Sepang:

An update on the rain… No riders on track ????#SepangTest pic.twitter.com/1I84D8uNQa — MotoGP™???? (@MotoGP) February 6, 2022

8.30 Questa la classifica immutata a due ore e mezzo dalla fine (teorica) dei test:

1 P BASTIANINI, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In

2 P ESPARGARO, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 8 / 35 Pit In

3 P MARTIN, Jorge 1:58.243 0.112 0.086 8 / 23 Pit In

4 P RINS, Alex 1:58.261 0.130 0.018 31 / 37 Pit In

5 P VIÑALES, Maverick 1:58.261 0.130 0.000 10 / 34 Pit In

6 P BAGNAIA, Francesco 1:58.265 0.134 0.004 12 / 30 Pit In

7 P QUARTARARO, Fabio 1:58.313 0.182 0.048 12 / 42 Pit In

8 P MARQUEZ, Marc 1:58.332 0.201 0.019 7 / 39 Pit In

9 P ZARCO, Johann 1:58.413 0.282 0.081 10 / 31 Pit In

10 P ESPARGARO, Pol 1:58.420 0.289 0.007 9 / 38 Pit In

11 P MARINI, Luca 1:58.430 0.299 0.010 9 / 24 Pit In

12 P MIR, Joan 1:58.529 0.398 0.099 26 / 35 Pit In

13 NAKAGAMI, Takaaki 1:58.607 0.476 0.078 14 / 29 31:49.382

14 P MILLER, Jack 1:58.645 0.514 0.038 15 / 31 Pit In

15 P OLIVEIRA, Miguel 1:58.701 0.570 0.056 8 / 32 Pit In

16 P BEZZECCHI, Marco 1:58.710 0.579 0.009 11 / 28 Pit In

17 P MARQUEZ, Alex 1:58.800 0.669 0.090 14 / 41 Pit In

18 P BINDER, Brad 1:59.016 0.885 0.216 13 / 31 Pit In

19 P FERNANDEZ, Raul 1:59.180 1.049 0.164 17 / 19 Pit In

20 P DI GIANNANTONIO, Fabio 1:59.197 1.066 0.017 16 / 24 Pit In

21 P CRUTCHLOW, Cal 1:59.262 1.131 0.065 9 / 31 Pit In

22 P DOVIZIOSO, Andrea 1:59.284 1.153 0.022 12 / 38 Pit In

23 P GARDNER, Remy 1:59.348 1.217 0.064 34 / 35 Pit In

24 P MORBIDELLI, Franco 1:59.365 1.234 0.017 8 / 35 Pit In

25 P BINDER, Darryn 1:59.857 1.726 0.492 7 / 27 Pit In

26 P GUINTOLI, Sylvain 1:59.996 1.865 0.139 8 / 29 Pit In

27 P TSUDA, Takuya 2:05.678 7.547 5.682 3 / 4 Pit In

8.27 Pioggia davvero battente sul circuito di Sepang: c’è il rischio concreto che questa giornata di test non possa riprendere.

8.24 Non ha spinto più di tanto Franco Morbidelli: il 27enne romano si è occupato di curare il passo gara.

8.21 I rookie Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio continuano ad accumulare esperienza e chilometri preziosi: non male le loro prestazioni. I piloti Ducati sono rispettivamente sedicesimo e ventesimo.

8.18 L’Aprilia sembra andare forte in Malesia: ben due moto nelle prime cinque posizioni. Aleix Espargaro è secondo, mentre Maverick Vinales è quinto.

8.15 Il secondo italiano è Pecco Bagnaia a 134 millesimi dalla testa. Il pilota ufficiale Ducati è ancora fra i primissimi dopo gli ottimi test di fine stagione a Misano.

8.12 Il primo posto parziale di oggi è una conferma per Enea Bastianini che aveva dato ottime impressioni ieri: il centauro targato Gresini Racing sta proseguendo la sua maturazione in MotoGp a tempi spediti.

8.09 Al termine dei test ci saranno delle partenze di prova per tutti i piloti.

8.06 Ma lo spettacolo ancora non è finito in Malesia! Ancora le moto possono tornare in pista:

The fun continues in Sepang! ???? Only a few hours left until the chequered flag! ???? #SepangTest pic.twitter.com/Z16Y2yDWZX — MotoGP™???? (@MotoGP) February 6, 2022

8.03 Il profilo Twitter ufficiale di MotoGP annuncia che è caduta un po’ di pioggia su Sepang e quasi tutti ne hanno approfittato per andare a pranzo:

For those wondering… some rain fell and everyone has taken the opportunity to go for lunch Hopefully we’ll see some bikes back out on track later ????#SepangTest pic.twitter.com/kp41AF3ulW — MotoGP™???? (@MotoGP) February 6, 2022

8.00 Questi i tempi a tre ore dal termine della seconda giornata di test:

1 P BASTIANINI, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In

2 P ESPARGARO, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 8 / 35 Pit In

3 P MARTIN, Jorge 1:58.243 0.112 0.086 8 / 23 Pit In

4 P RINS, Alex 1:58.261 0.130 0.018 31 / 37 Pit In

5 P VIÑALES, Maverick 1:58.261 0.130 0.000 10 / 34 Pit In

6 P BAGNAIA, Francesco 1:58.265 0.134 0.004 12 / 30 Pit In

7 P QUARTARARO, Fabio 1:58.313 0.182 0.048 12 / 42 Pit In

8 P MARQUEZ, Marc 1:58.332 0.201 0.019 7 / 39 Pit In

9 P ZARCO, Johann 1:58.413 0.282 0.081 10 / 31 Pit In

10 P ESPARGARO, Pol 1:58.420 0.289 0.007 9 / 38 Pit In

11 P MARINI, Luca 1:58.430 0.299 0.010 9 / 24 Pit In

12 P MIR, Joan 1:58.529 0.398 0.099 26 / 35 Pit In

13 NAKAGAMI, Takaaki 1:58.607 0.476 0.078 14 / 29 31:49.382

14 P MILLER, Jack 1:58.645 0.514 0.038 15 / 31 Pit In

15 P OLIVEIRA, Miguel 1:58.701 0.570 0.056 8 / 32 Pit In

16 P BEZZECCHI, Marco 1:58.710 0.579 0.009 11 / 28 Pit In

17 P MARQUEZ, Alex 1:58.800 0.669 0.090 14 / 41 Pit In

18 P BINDER, Brad 1:59.016 0.885 0.216 13 / 31 Pit In

19 P FERNANDEZ, Raul 1:59.180 1.049 0.164 17 / 19 Pit In

20 P DI GIANNANTONIO, Fabio 1:59.197 1.066 0.017 16 / 24 Pit In

21 P CRUTCHLOW, Cal 1:59.262 1.131 0.065 9 / 31 Pit In

22 P DOVIZIOSO, Andrea 1:59.284 1.153 0.022 12 / 38 Pit In

23 P GARDNER, Remy 1:59.348 1.217 0.064 34 / 35 Pit In

24 P MORBIDELLI, Franco 1:59.365 1.234 0.017 8 / 35 Pit In

25 P BINDER, Darryn 1:59.857 1.726 0.492 7 / 27 Pit In

26 P GUINTOLI, Sylvain 1:59.996 1.865 0.139 8 / 29 Pit In

27 P TSUDA, Takuya 2:05.678 7.547 5.682 3 / 4 Pit In

7.57 La KTM aveva già pronta una nuova moto per questo 2022, ma ha cambiato idea, ritenendo che non fosse la decisione giusta stravolgere tutto per questa annata.

7.54 L’ultimo sceso in pista a tentare un tempo cronometrato è stato il giapponese Takaaki Nakagami, attualmente tredicesimo a quasi mezzo secondo da Bastianini.

7.51 Questa mattina c’è stato grandissimo equilibrio nei tempi: nessuno ha dato la sensazione di poter fare il vuoto.

7.48 E’ iniziato a piovere sul circuito di Sepang: nessuno si prende il rischio di scendere in pista con queste condizioni.

7.45 Questo un riassunto di ciò che è successo finora nei test di Sepang in questa seconda giornata:

LIVE ????: Join Jack Appleyard and Simon Crafar and also Monster Energy Yamaha team boss Massimo Meregalli for a quick round-up of the #SepangTest so far ????#MotoGP https://t.co/0bC2WBexEF — MotoGP™???? (@MotoGP) February 6, 2022

7.42 Marc Marquez torna in sella proprio in questi test dalla vittoria di Misano dello scorso ottobre: il fuoriclasse spagnolo ancora non era tornato in pista.

7.39 Le velocità più alte in pista sono state toccate da Enea Bastianini e Johann Zarco: entrambi sono arrivati a 335,4 km/h.

7.36 Ecco un’istantanea del giro super di Enea Bastianini:

A belting lap from @Bestia23! ???? Fastest-ever Sepang #MotoGP lap sees The Beast lead the way at midday on Day 2 ????#SepangTest | ????https://t.co/F35J3zXj8D — MotoGP™???? (@MotoGP) February 6, 2022

07.33 Al momento ancora tutto fermo in pista. A momenti, però, si dovrebbe tornare in azione! Il day-2 punta verso la sua conclusione ed i team non vorranno sprecare nemmeno un secondo.

07.30 La Suzuki mette in mostra le condizioni meteo di Sepang che stanno cambiando…



07.27 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2

1 P BASTIANINI, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In

2 P ESPARGARO, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 8 / 35 Pit In

3 P MARTIN, Jorge 1:58.243 0.112 0.086 8 / 23 Pit In

4 P RINS, Alex 1:58.261 0.130 0.018 31 / 37 Pit In

5 P VIÑALES, Maverick 1:58.261 0.130 0.000 10 / 34 Pit In

6 P BAGNAIA, Francesco 1:58.265 0.134 0.004 12 / 30 Pit In

7 P QUARTARARO, Fabio 1:58.313 0.182 0.048 12 / 42 Pit In

8 P MARQUEZ, Marc 1:58.332 0.201 0.019 7 / 39 Pit In

9 P ZARCO, Johann 1:58.413 0.282 0.081 10 / 31 Pit In

10 P ESPARGARO, Pol 1:58.420 0.289 0.007 9 / 38 Pit In

11 P MARINI, Luca 1:58.430 0.299 0.010 9 / 24 Pit In

12 P MIR, Joan 1:58.529 0.398 0.099 26 / 35 Pit In

13 NAKAGAMI, Takaaki 1:58.607 0.476 0.078 14 / 29 31:49.382

14 P MILLER, Jack 1:58.645 0.514 0.038 15 / 31 Pit In

15 P OLIVEIRA, Miguel 1:58.701 0.570 0.056 8 / 32 Pit In

16 P BEZZECCHI, Marco 1:58.710 0.579 0.009 11 / 28 Pit In

17 P MARQUEZ, Alex 1:58.800 0.669 0.090 14 / 41 Pit In

18 P BINDER, Brad 1:59.016 0.885 0.216 13 / 31 Pit In

19 P FERNANDEZ, Raul 1:59.180 1.049 0.164 17 / 19 Pit In

20 P DI GIANNANTONIO, Fabio 1:59.197 1.066 0.017 16 / 24 Pit In

21 P CRUTCHLOW, Cal 1:59.262 1.131 0.065 9 / 31 Pit In

22 P DOVIZIOSO, Andrea 1:59.284 1.153 0.022 12 / 38 Pit In

23 P GARDNER, Remy 1:59.348 1.217 0.064 34 / 35 Pit In

24 P MORBIDELLI, Franco 1:59.365 1.234 0.017 8 / 35 Pit In

25 P BINDER, Darryn 1:59.857 1.726 0.492 7 / 27 Pit In

26 P GUINTOLI, Sylvain 1:59.996 1.865 0.139 8 / 29 Pit In

27 P TSUDA, Takuya 2:05.678 7.547 5.682 3 / 4 Pit In

07.24 Sul fronte rookies, Marco Bezzecchi al momento è 16° a 579 millesimi, Fabio Di Giannantonio è 20° a 1.066. I due italiani, dopo lo shakedown, continuano a fare esperienza mettendo in cascina chilometri importanti.

07.21 Davvero interessante l’inizio di test di Enea Bastianini. Il pilota romagnolo, infatti, dopo un day-1 positivo, oggi è addirittura al comando della classifica. Dopo un primo di apprendistato l’ex campione del mondo della Moto2 vuole ribadire le sue qualità in un 2022 nel quale sa che si gioca molto.

07.18 Ricordiamo che i test pre-stagionali di questa stagione non si concluderanno oggi a Sepang. I piloti, infatti, avranno altri 3 giorni a disposizione dall’11 al 13 febbraio prossimi sul circuito di Mandalika in Indonesia.

07.15 Siamo in attesa del rientro in pista dei piloti. Al momento tutto tace a Sepang, investa delle ultime ore di lavoro. I piloti proseguiranno su prove comparative o tenteranno il time attack finale?

07.12 Una immagine ravvicinata di Marc Marquez in azione

07.09 Il team Tech3, infine, vede i due rookie fare esperienza. Raul Fernandez è 19° a 1.049, mentre Remy Gardner è 23° a 1.217. Lo spagnolo ha concluso solo 19 giri, mentre l’australiano è già a quota 35.

07.06 Al momento qualche preoccupazione per KTM. La casa austriaca, infatti, vede Miguel Oliveira 15° come miglior risultato. Distacco di 570 millesimi, seguito da Brad Binder 18° a 885.

07.03 Passano alla Honda il migliore al momento è Marc Marquez, ottavo a 201 millesimi, quindi decimo Pol Espargarò a 289. Leggermente più distante li team LCR Honda con Takaaki Nakagami 13° a 476 e Alex Marquez 17° a 669.

07.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2

1 P BASTIANINI, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In

2 P ESPARGARO, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 8 / 35 Pit In

3 P MARTIN, Jorge 1:58.243 0.112 0.086 8 / 23 Pit In

4 P RINS, Alex 1:58.261 0.130 0.018 31 / 37 Pit In

5 P VIÑALES, Maverick 1:58.261 0.130 0.000 10 / 34 Pit In

6 P BAGNAIA, Francesco 1:58.265 0.134 0.004 12 / 30 Pit In

7 P QUARTARARO, Fabio 1:58.313 0.182 0.048 12 / 42 Pit In

8 P MARQUEZ, Marc 1:58.332 0.201 0.019 7 / 39 Pit In

9 P ZARCO, Johann 1:58.413 0.282 0.081 10 / 31 Pit In

10 P ESPARGARO, Pol 1:58.420 0.289 0.007 9 / 38 Pit In

11 P MARINI, Luca 1:58.430 0.299 0.010 9 / 24 Pit In

12 P MIR, Joan 1:58.529 0.398 0.099 26 / 35 Pit In

13 NAKAGAMI, Takaaki 1:58.607 0.476 0.078 14 / 29 31:49.382

14 P MILLER, Jack 1:58.645 0.514 0.038 15 / 31 Pit In

15 P OLIVEIRA, Miguel 1:58.701 0.570 0.056 8 / 32 Pit In

16 P BEZZECCHI, Marco 1:58.710 0.579 0.009 11 / 28 Pit In

17 P MARQUEZ, Alex 1:58.800 0.669 0.090 14 / 41 Pit In

18 P BINDER, Brad 1:59.016 0.885 0.216 13 / 31 Pit In

19 P FERNANDEZ, Raul 1:59.180 1.049 0.164 17 / 19 Pit In

20 P DI GIANNANTONIO, Fabio 1:59.197 1.066 0.017 16 / 24 Pit In

21 P CRUTCHLOW, Cal 1:59.262 1.131 0.065 9 / 31 Pit In

22 P DOVIZIOSO, Andrea 1:59.284 1.153 0.022 12 / 38 Pit In

23 P GARDNER, Remy 1:59.348 1.217 0.064 34 / 35 Pit In

24 P MORBIDELLI, Franco 1:59.365 1.234 0.017 8 / 35 Pit In

25 P BINDER, Darryn 1:59.857 1.726 0.492 7 / 27 Pit In

26 P GUINTOLI, Sylvain 1:59.996 1.865 0.139 8 / 29 Pit In

27 P TSUDA, Takuya 2:05.678 7.547 5.682 3 / 4 Pit In

06.57 Siamo nel bel mezzo della pausa pranzo in quel di Sepang. Nessuno in pista in attesa della seconda fase del turno.

06.54 Sul fronte Yamaha la situazione si fa leggermente più difficile da leggere. Fabio Quartararo è settimo a 182 millesimi, mentre gli altri sono lontani. Andrea Dovizioso è 22° a 1.153, quindi Franco Morbidelli 24° a 1.234, mentre Darryn Binder è 25° a 1.726. Campanello d’allarme per le moto di Iwata?

06.51 In casa Suzuki ci sono molte attese in vista di questa stagione, dopo un 2020 scintillante e un 2021, invece, molto deludente viste le aspettative. Al momento Alex Rins si piazza in quarta posizione a soli 130 millesimi da Bastianini, mentre Joan Mir è distante ed è 12° ma a soli 398.

06.48 Dopo la Ducati, buoni riscontri anche per l’Aprilia. La casa di Noale, dopo due anni di crescita, nel 2022 vuole la grande conferma. Al momento Aleix Espargarò è secondo a 26 millesimi da Bastianini, mentre Maverick Vinales è quinto a 130 millesimi. Un andamento che fa ben sperare il team italiano.

06.45 Gli ultimi test pre-stagionali disputati a Sepang (nel 2020) si chiusero al terzo giorno con Fabio Quartararo in vetta in 1:58.349, tempo già ampiamente battuto sia da Enea Bastianini, sia da altri sette piloti e cinque marchi. Passi in avanti notevoli per tutti.

06.42 Approfittiamo della calma piatta sul tracciato di Sepang per fare un po’ il punto della situazione quasi a metà giornata. Come visto ieri la Ducati ha approcciato bene alla nuova stagione e il miglior tempo di Enea Bastianini (1:58.131) lo conferma. Bene anche Jorge Martin, terzo a 112 millesimi.

06.39 Riepilogo generale del day-2 di Sepang

06.36 Fabio Quartararo riprende il suo lavoro con un tempo altissimo e decide di tornare subito ai box. Al momento non c’è nessuno sul tracciato.

06.33 Davvero impressionante l’equilibrio di questo day-2. Tra Enea Bastianini e Alex Marquez, diciassettesimo, ci sono appena 669 millesimi. I primi 10 sono in appena 289. Ci attende un 2022 ancor più interessante?

06.30 Torna in azione Fabio Quartararo, il campione del mondo si trova al momento in settima posizione a 182 millesimi da Bastianini, con 40 giri completati.

06.27 Prosegue il lavoro di Pol Espargarò, che va a chiudere il giro numero 38 della sua sessione. Per lo spagnolo al momento decimo tempo a 289 millesimi dalla vetta

06.24 La classifica aggiornata:

1 23 E. BASTIANINI 1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 42 A. RINS +0.130 5 12 M. VIÑALES +0.130 6 63 F. BAGNAIA +0.134 7 20 F. QUARTARARO +0.182 8 93 M. MARQUEZ +0.201 9 5 J. ZARCO +0.282 10 44 P. ESPARGARO +0.289

06.21 Poca azione ora. I team si preparano per un nuovo stint che vivremo insieme. Prosegue il day-2 di prove in vista del via della stagione agonistica.

06.18 Temperatura alta in quel di Sepang. Non è sicuramente una novità per i centauri che spesso si sono trovati ad affrontare delle situazioni particolari nell’impianto asiatico.

06.15 Alex Marquez ed Andrea Dovizioso rientrano per dei nuovi passaggi. Ducati sempre leader con Enea Bastianini che ha registrato il tempo di 1.58.131.

06.12 Ripartono le due Honda ufficiali. Marquez e Pol Espargarò sono nuovamente in azione a Sepang dopo una piccola sosta.

06.10 La classifica aggiornata:

1 23 E. BASTIANINI 1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 42 A. RINS +0.130 5 12 M. VIÑALES +0.130 6 63 F. BAGNAIA +0.134 7 20 F. QUARTARARO +0.182 8 93 M. MARQUEZ +0.201 9 5 J. ZARCO +0.282 10 44 P. ESPARGARO +0.289

06.06 Scivolata anche per Nakagami. Il giapponese di Honda ha perso il controllo della propria moto in curva 8, piega che si trova nel secondo settore della pista. Il nipponico non ha riportato conseguenze.

06.03 Caduta per Joan Mir in curva 15, non ci sono conseguenze per lui. L’alfiere della Suzuki è 12° con 25 giri all’attivo.

06.00 Piccoli problemi per Luca Marini in pit lane

Never underestimate the importance of fuel ⛽️ In all seriousness, we’re glad @Luca_Marini_97 was able to get back out after some technical problems this morning! ????#SepangTest pic.twitter.com/hX4xkVS9WX — MotoGP™???? (@MotoGP) February 5, 2022

05.56 Presente in questo momento anche Remy Gardner. Il #87 di KTM approda in MotoGP da campione del mondo con il team Tech 3, team che lo scorso anno aveva accolto il nostro Danilo Petrucci.

05.53 Rivediamo anche Marco Bezzecchi. Il romagnolo di VR46 è al momento 16° in classifica alle spalle di Miguel Oliveira (KTM).

05.50 Joan Mir riparte per il 32° giro. Il #36 di Suzuki è ancora fuori dalla Top10, mentre Alex Rins è al quarto posto a 130 millesimi dalla prima piazza.

05.47 La classifica aggiornata:

1 23 E. BASTIANINI 1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 42 A. RINS +0.130 5 12 M. VIÑALES +0.130 6 63 F. BAGNAIA +0.134 7 20 F. QUARTARARO +0.182 8 93 M. MARQUEZ +0.201 9 5 J. ZARCO +0.282 10 44 P. ESPARGARO +0.289

05.44 Marc Marquez spicca tra i piloti al momento presenti in pista. Giri importanti per l’iberico di Honda che sta riprendendo confidenza con la propria Honda dopo l’ultimo infortunio.

05.41 Anche Jorge Martin riprende la via della pista. Lo spagnolo di Pramac è atteso a confermarsi dopo un ottimo debutto in MotoGP nel 2021. Il centauro di Ducati si era infortunato nella passata stagione.

05.39 Molti team tornano ai box, tra poco assisteremo ad un nuovo stint. Resta immutata la classifica generale che vede sempre Bastianini leader.

05.35 Rivediamo in scena anche Franco Morbidelli (Yamaha), atteso ad una stagione full-time nel team ufficiale dopo i problemi della passata stagione. Il nostro connazionale è atteso al top della categoria.

05.32 ‘Pecco’ torna in azione. Nuovi passaggi per il portacolori di Ducati che si colloca al sesto posto alle spalle di Maverick Vinales (Aprilia). Bastianini resta leader su A. Espargarò.

05.28 Yamaha guarda da vicino Aprilia e Ducati che sembrano leggermente superiori. Attenzione anche a Suzuki, molto competitiva quest’oggi in quel di Sepang.

05.25 La classifica aggiornata:

1 23 E. BASTIANINI 1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 42 A. RINS +0.130 5 12 M. VIÑALES +0.130 6 63 F. BAGNAIA +0.134 7 20 F. QUARTARARO +0.182 8 93 M. MARQUEZ +0.201 9 5 J. ZARCO +0.282 10 44 P. ESPARGARO +0.289

05.23 Continua a girare Vinales, 27 giri compiuti dall’iberico di Aprilia che si conferma nella Top10. L’ex portacolori di Yamaha è quinto alle spalle di Alex Rins (Suzuki).

05.20 Miller, Oliverira, Quartararo e Nakagami ripartono. Azione in questo momento a Sepang con tanti centauri in attività. Segnaliamo infatti la presenza di Vinales, Marquez e Dovizioso.

05.18 Continua il lavoro di Honda

Already putting the work in and into the 1’58s for both @marcmarquez93 and @polespargaro This is one fast test ????#StealthMode ???? pic.twitter.com/HzVEIFNrgr — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 6, 2022

05.16 Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) detiene il record di giri effettuati oggi. Il campione del mondo in carica ha il settimo crono dopo 30 passaggi, nessuno come lui.

05.14 La classifica aggiornata:

1 23 E. BASTIANINI 1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 42 A. RINS +0.130 5 12 M. VIÑALES +0.130 6 63 F. BAGNAIA +0.134 7 20 F. QUARTARARO +0.182 8 93 M. MARQUEZ +0.201 9 5 J. ZARCO +0.282 10 44 P. ESPARGARO +0.289

05.10 Alex Rins strappa il quarto tempo. Seconda piazza per Aleix Espargarò che torna in azione davanti a Jorge Martin. Sempre leader Enea Bastianini che ha fino ad ora ha siglato 25 passaggi.

05.08 Potrebbe presto cambiare la classifica generale, molti piloti si stanno migliorando in questo momento.

05.05 Riprende anche Fabio Di Giannantonio. Il portacolori di Gresini è al debutto nella MotoGP dopo una discreta annata in Moto2. Il nostro connazionale è il teammate di Bastianini.

05.02 La classifica aggiornata:

1 23 E. BASTIANINI 1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 12 M. VIÑALES +0.130 5 63 F. BAGNAIA +0.134 6 20 F. QUARTARARO +0.182 7 42 A. RINS +0.191 8 93 M. MARQUEZ +0.201 9 5 J. ZARCO +0.282 10 44 P. ESPARGARO +0.289

04.59 Joan Mir si migliora, ma non riesce a scalare la classifica. L’iberico di Suzuki resta fuori dalla Top10 virtuale a 6 ore dal termine dell’azione in pista.

04.56 Riparte anche Aleix Espargarò. Il secondo della graduatoria assoluta è in azione insieme ad Enea Bastianini che resta il padrone della sessione.

04.53 Pol Espargarò segna il miglior crono personale nel primo intertempo. Molti piloti tornano in azione.

04.50 Enea Bastianini è al comando delle operazioni! Il nostro connazionale, alfiere di Gresini, precede al momento di 26 millesimi l’Aprilia di Aleix Espargarò. Il romagnolo è appena rientrato in pista.

04.47 I test di settimana prossima in Indonesia avranno anche l’obiettivo di prendere confidenza con un tracciato che è di fatto sconosciuto. La sede della finale del Mondiale Superbike 2021 accoglierà il secondo atto della MotoGP 2022.

04.45 Nuovo giro per Honda con Pol Espargarò. Lo spagnolo, teammate di Marc Marquez, torna in scena per continuare il lavoro in programma.

04.41 La classifica aggiornata:

1 23 E. BASTIANINI 1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 12 M. VIÑALES +0.130 5 63 F. BAGNAIA +0.134 6 20 F. QUARTARARO +0.182 7 42 A. RINS +0.191 8 93 M. MARQUEZ +0.201 9 5 J. ZARCO +0.282 10 44 P. ESPARGARO +0.289

04.38 Entrambe le Suzuki sono in pista. Mir e Rins continuano l’importante lavoro in vista del Mondiale 2022. Mir ha mostrato la propria fiducia negli scorsi giorni, una sensazione che dovrà essere confermata al termine di queste giornate di test.

04.35 Ricordiamo che la trasferta in Malesia ed in Indonesia è stata fatta solo per i protagonisti della MotoGP. Le altre classi sono a Valencia e successivamente a Portimao. Il mondo delle due ruote si ritroverà poi a marzo per il via del 2022.

04.32 Immagini in casa Yamaha a 6 ore e 30 dal termine del day-2 dei test di Sepang:

04.30 La classifica aggiornata:

1 23 E. BASTIANINI 1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 12 M. VIÑALES +0.130 5 63 F. BAGNAIA +0.134 6 20 F. QUARTARARO +0.182 7 42 A. RINS +0.191 8 93 M. MARQUEZ +0.201 9 5 J. ZARCO +0.282 10 44 P. ESPARGARO +0.289

04.27 Bagnaia in pista! Ottimo passo oggi per la Ducati che quest’anno dovrà confermare quanto mostrato nelle ultime prove dell’anno. Il marchio italiano ha tutte le carte in regola per impensierire Yamaha.

04.24 Riparte la sessione di Andrea Dovizioso (Yamaha), pilota che si prepara per un ritorno full-time con il marchio giapponese. Il romagnolo è atteso ad un miglioramento rispetto allo scorso anno quando fu chiamato in extremis.

04.21 I primi quattro della classifica assoluta sono in pista. Manca all’appello in questo momento il nostro Francesco Bagnaia, quinto con 13 giri all’attivo e quasi 2 decimi di ritardo da Bastianini.

04.18 Nona posizione per Johann Zarco. Il francese di Ducati insegue lo spagnolo Marc Marquez (Honda), attualmente fermo ai box dopo aver registrato 13 passaggi.

04.15 Torna in scena Bastianini dopo una breve sosta. Il campione del mondo 2020 della Moto2 cerca di confermarsi al vertice della classifica, pronto per un anno d’attacco dopo una stagione d’apprendistato.

04.12 Riprende l’attività di Jack Miller. L’australiano di Ducati ha completato 14 tornate quest’oggi in una pista che è ben conosciuta da tutti i protagonisti. Il motorsport torna in quel di Sepang dopo oltre un anno di stop in seguito all’emergenza sanitaria.

04.09 Solo 12° piazza per Joan Mir. L’alfiere di Suzuki insegue i rivali, l’ex campione del mondo deve rifarsi dopo una stagione sotto le aspettative.

04.06 La classifica aggiornata:

1 23 E. BASTIANINI 1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 12 M. VIÑALES +0.130 5 63 F. BAGNAIA +0.134 6 20 F. QUARTARARO +0.182 7 42 A. RINS +0.191 8 93 M. MARQUEZ +0.201 9 5 J. ZARCO +0.282 10 44 P. ESPARGARO +0.289

04.03 Enea Bastianini è rientrato in pit lane. Il nostro connazionale, alfiere di Gresini (Ducati), detta il ritmo sull’Aprilia di Aleix Espargarò e sulla Ducati (Team Pramac) di Jorge Martin.

04.00 Torna in pista anche Remy Gardner. Il campione del mondo della Moto2 di KTM cerca di prendere confidenza con la nuova moto insieme al teammate Raul Fernandez.

03.57 Caduta per Alex Marquez (Honda), non ci sono conseguenze per l’iberico che ha perso il controllo della moto in curva 2.

03.53 Enea Bastianini! Giro veloce per il portacolori di Gresini che abbatte di 26 millesimi il tempo di A. Espargarò!

03.49 Quarto crono per ‘Pecco’. Il portacolori della Ducati si piazza alle spalle di Vinales e Martin primeggiando su Quartararo. Sessione oltremodo interessante quest’oggi in quel di Sepang.

03.46 Torna in pista Francesco Bagnaia. Il piemontese cerca di migliorarsi e risalire dall’undicesima piazza.

03.43 Vinales! Terzo crono per l’iberico che porta la seconda Aprilia in Top3. Ottimo passo per il brand italiano che anche ieri ha mostrato una discreta velocità.

03.40 Terzo tempo overall per Fabio Quartararo. Il francese di Yamaha si colloca alle spalle di Martin, secondo quest’oggi ad 86 millesimi dalla vetta.

03.37 Ricordiamo che questo di oggi è l’ultimo test in quel di Sepang. I protagonisti si sposteranno ora in quel di Mandalika (Indonesia) per l’ultima fase che precederà il Mondiale.

03.35 La classifica aggiornata:

1 41 A. ESPARGARO 1:58.157 2 89 J. MARTIN +0.086 3 42 A. RINS +0.165 4 93 M. MARQUEZ +0.175 5 5 J. ZARCO +0.256 6 10 L. MARINI +0.273 7 12 M. VIÑALES +0.328 8 36 J. MIR +0.431 9 63 F. BAGNAIA +0.435 10 88 M. OLIVEIRA +0.544

03.30 Aleix Espargarò in vetta ancora! Aprilia si conferma leader in 1.58.157! Secondo posto per Martin davanti a Rins e Marc Marquez (Honda).

03.27 Alex Rins, Aleix Epargarò, Maveric Vinales, Luca Marini, Jorge Martin e Francesco Bagnaia stanno registrando dei parziali interessanti in questo momento.

03.25 Martin beffa Rins e si prende il primato virtuale, la classifica potrebbe cambiare tra un attimo

03.24 Occhi puntati su Alex Rins. Settore record per l’iberico di Suzui nel primo tratto! L’alfiere di Suzuki cerca conferme dopo l’ottimo ritmo di ieri.

03.21 Caduta per Marco Bezzecchi in curva 15, non ci sono conseguenze per il romagnolo che quest’anno è uno dei tanti rookie presenti.

03.15 Aleix Espargarò sempre al comando con 0.479 di vantaggio su Rins e 0.570. Aprilia in grandissimo spolvero, in mezzo la Suzuki. A seguire POl Espargarò su Honda a 0.722, Jorge Martin su Ducati Pramac a 1.010, poi Fabio Quartararo ed Enea Bastianini a 1.121 e 1.191. Bagnaia 15mo a 1.770.

03.10 Francesco Bagnaia rientra ai box: dodicesimo a 1.291. Cinque giri fuori per l’alfiere della Ducati, che sta cercando il giusto compromesso.

03.08 Joan Mir si inserisce in terza piazza a 0.805 dal compagno di squadra.

03.07 Fabio Quartararo ottavo con la Yamaha a 1.526, Francesco Bagnaia decimo a 1.756 con la Ducati.

03.05 Alex Rins firma il miglior tempo: 1:59.033 in sella alla Suzuki. Lo spagnolo precede le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò, attardati di 0.662 e 0.687.

03.00 INIZIA LA SECONDA GIORNATA DI TEST A SEPANG!

02.55 Cinque minuti all’inizio della seconda giornata di Test a Sepang. Poi ci si trasferirà a Mandalika per altri tre giorni di Test dall’11 al 13 febbraio.

02.52 Ci si attende uno squillo da parte di Francesco Bagnaia. Il piemontese punta a lottare per il titolo mondiale.

02.50 Ricordiamo la classifica di ieri:

1 ESPARGARO, Aleix 1:58.371 9 / 42

2 VIÑALES, Maverick 1:58.384 0.013 0.013 54 / 56

3 RINS, Alex 1:58.471 0.100 0.087 71 / 72

4 BASTIANINI, Enea 1:58.638 0.267 0.167 23 / 44

5 ZARCO, Johann 1:58.946 0.575 0.308 47 / 59

6 QUARTARARO, Fabio 1:59.002 0.631 0.056 49 / 57

7 MIR, Joan 1:59.067 0.696 0.065 63 / 68

8 MARQUEZ, Marc 1:59.287 0.916 0.220 55 / 62

9 ESPARGARO, Pol 1:59.353 0.982 0.066 25 / 64

10 BEZZECCHI, Marco 1:59.468 1.097 0.115 49 / 49

11 CRUTCHLOW, Cal 1:59.558 1.187 0.090 29 / 47

12 NAKAGAMI, Takaaki 1:59.634 1.263 0.076 60 / 62

13 FERNANDEZ, Raul 1:59.682 1.311 0.048 66 / 69

14 BINDER, Brad 1:59.784 1.413 0.102 49 / 58

15 MARQUEZ, Alex 1:59.913 1.542 0.129 51 / 65

16 OLIVEIRA, Miguel 1:59.945 1.574 0.032 38 / 60

17 MARTIN, Jorge 1:59.949 1.578 0.004 19 / 49

18 MARINI, Luca 1:59.966 1.595 0.017 50 / 52

19 BAGNAIA, Francesco 2:00.027 1.656 0.061 22 / 61

20 DI GIANNANTONIO, Fabio 2:00.047 1.676 0.020 39 / 42

21 MORBIDELLI, Franco 2:00.107 1.736 0.060 25 / 61

22 MILLER, Jack 2:00.177 1.806 0.070 48 / 55

23 DOVIZIOSO, Andrea 2:00.342 1.971 0.165 24 / 60

24 GARDNER, Remy 2:00.470 2.099 0.128 59 / 60

25 BINDER, Darryn 2:00.818 2.447 0.348 43 / 45

26 GUINTOLI, Sylvain 2:01.390 3.019 0.572 37 / 46

27 SAVADORI, Lorenzo 2:04.385 6.014 2.995 6 / 15

02.48 Parlando della Ducati ufficiale, Francesco “Pecco” Bagnaia e Jack Miller hanno concluso in 19ma e 22ma posizione, rispettivamente a 1″656 e a 1″806. Una prestazione da valutare dal momento che il tutto va letto nell’ottica del lavoro di messa a punto che i piloti hanno deciso di portare avanti.

02.46 Marc Marquez è tornato in sella dopo i problemi fisici accusati nella parte conclusiva dello scorso anno e ha chiuso in ottava posizione su Honda a 0.916 dal leader.

02.44 Sesta piazza per il francese Fabio Quartararo. Il Campione del Mondo in carica ha accusato 0.631 di ritardo dalla Yamaha.

02.42 Ieri quarta posizione per Enea Bastiani con la Ducati GP21 del Gresini Racing Team. Un ottimo riscontro per il romagnolo che si è fermato a 0″267 precedendo la Ducati Pramac del francese Johann Zarco (+0″267).

02.40 La moto di Noale è stata estremamente veloce e con ottimi risultati in termini di potenza del proprio motore, mentre Rins in sella alla GSX-RR ha fatto capire che ad Hamamatsu il lavoro fatto è stato decisamente buono, viste le evoluzioni su motore, telaio, forcellone, aerodinamica e sospensioni che si sono evidenziate.

02.38 Nella prima giornata abbiamo ammirato una scatenata Aprilia. Lo spagnolo Aleix Espargaró ha ottenuto il miglior tempo di quest’oggi di 1’58″371 a precedere il team-mate Maverick Vinales di 0″013 e lo spagnolo della Suzuki Alex Rins di 0″100

02.36 I piloti cercheranno la giusta messa a punto sulle nuove moto, tutte da provare e perfezionare in vista dell’inizio della stagione.

02.34 Si preannuncia un turno decisamente movimentato, spettacolare e avvincente. Seconda giornata di prove a Sepang dopo quella scoppiettante di ieri, ci sarà davvero da divertirsi.

02.32 I test andranno in scena sulla pista malesiana dalle ore 03.00 alle ore 11.00 italiane (sono avanti sette ore rispetto a noi).

02.30 Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test della MotoGP a Sepang.

La cronaca del day-1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test della MotoGP a Sepang. Prosegue il cammino in Malesia, dove i piloti avranno a disposizione otto ore di tempo per continuare a effettuare la messa a punto delle nuove moto e trovare i giusti accorgimenti per la nuova stagione. Si preannuncia un turno decisamente spettacolare e avvincente, da vivere minuto per minuto e da seguire con grande attenzione.

I piloti avranno a disposizione la pista malese dalle 3.00 italiane fino alle ore 11.00, sia oggi, sia domani, e cercheranno di mettere in cascina il maggior numero di chilometri possibili, per studiare a fondo le nuove moto. Ritroveremo in azione Fabio Quartararo, assieme al nostro Franco Morbidelli. In casa Yamaha vedremo anche Andrea Dovizioso (nel WithU Yamaha RNF MotoGP Team), assieme al rookie sudafricano Darryn Bindera.

Gande attenzione anche su Francesco “Pecco” Bagnaia. La Ducati vedrà al via Jack Miller per il team Factory, quindi per il team Pramac Johann Zarco e Jorge Martin, per il team Mooney VR46 i nostri Luca Marini e Marco Bezzecchi, infine nel team Gresini, ecco Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. Vedremo il grande ritorno di Marc Marquez. Il “Cabroncito” dopo aver risolto i problemi di vista, è prontissimo a dare il via ad un 2022 con la nuovissima RC213V. Non mancheranno le lenti di ingrandimento su Suzuki, Aprilia e KTM, tutte prontissime ad avvicinarsi alle scuderie di riferimento.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test della MotoGP a Sepang: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 03.00 e si andrà avanti fino alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: MotoGP.com Press