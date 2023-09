LIVE Italia-Svizzera curling 8-4, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: GLI AZZURRI VINCONO! Finalmente la prima vittoria di questo torneo olimpico!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15:45 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguire OA Sport per analisi ed approfondimenti sugli azzurri del curling e su tutti i Giochi Olimpici di Pechino 2022!

15:43 La prossima partita per l’Italia sarà domani alle 7:05 contro il temibile Canada. Bisogna vincere ancora per continuare a sperare!

15:41 Più che convincente la prova di Mattia Giovanella, subentrato a Gonin. Ottima la partita anche di Arman e Retornaz. Mosaner ha ancora una marcia da scalare, come abbiamo visto nel torneo di doppio misto, ma comunque prestazione positiva da parte di tutti.

15:39 “Ci voleva questa vittoria” il commento del nostro skip Joel Retornaz, oggi quasi impeccabile!

15:38 Il quartetto italiano riesce finalmente a cancellare quel fastidioso zero dalla casella della vittorie!

15:37 L’ITALIA VINCE!

15:36 Errore per Michel! ORMAI CI SIAMO!

15:35 Ultimi tre stone! Ci bastano un paio di bocciate per firmare finalmente la prima vittoria!

15:34 La Svizzera ha due stone in casa, ma la situazione è perfettamente sotto controllo per gli azzurri!

15:33 L’Italia brucia le prime due stone e va a bocciare la guardia con la terza.

15:31 Inizia l’ultimo end! Forza azzurri ci siamo quasi!

15:29 La partita si mette benissimo! Siamo 4 in vantaggio all’ultimo end!

15:28 ERRORE DI SCHWARZ!!! RUBIAMO ANCORA LA MANO! DA 2!

15:27 Perfetto l’ultimo tiro di Retornaz. Difficilissimo per Schwarz riuscire a marcarne più di uno.

15:25 Rimane un po’ scoperto lo stone rosso. Ci sono tutte le possibilità per contenere meravigliosamente i danni e presentarci all’ultimo stone in vantaggio.

15:24 Ottimo tiro di Retornaz! La Svizzera ha due stone rimaste e nessuna in casa.

15:22 Ancora un errore di Michel che va lunghissimo! Stone che non rimane nella casa! Ultimi due tiri ed abbiamo ancora il punto.

15:21 Errore di Michel che non riesce a superare la guardia. Bisogna assolutamente approfittarne e non concedere tanti punti.

15:19 De Cruz si nasconde dietro la guardia. Mosaner non è preciso con la sua bocciata, ora è tutto aperto.

15:18 Rimedia Arman con il suo secondo tiro con cui trova un’ottima bocciata.

15:16 Dopo due ottimi tiri di Giovanella, Arman non riesce a superare la guardia e ne approfitta De Cruz che trova una doppia.

15:14 Inizia il nono e penultimo end. La Svizzera ha ancora l’ultimo stone.

15:12 Grande Italia finora! Siamo avanti 6-4 a due end dalla fine!

15:11 MANO RUBATA!!! Schwarz prova l’ennesima bocciata dell’end, senza successo e c’è la prima mano rubata della partita!

15:10 Retornaz chiude un altro ingresso. Schwarz deve andare a punto per salvare la mano!

15:08 Altra bocciata mancata dagli svizzeri che difficilmente riusciranno a farne più di uno in questo end.

15:06 Continuiamo a mettere guardie per rendere difficile per gli svizzeri levare il nostro punto.

15:04 Gli svizzeri sfiorano una giocata difficilissima, ma il punto rimane azzurro quando mancano tre stone per squadra.

15:02 Un po’ di tensione per De Cruz, lo skip svizzero. Riesce a levare una guardia ma non trova la doppia bocciata.

15:01 Ancora una volta si forma un trenino. Gli azzurri hanno due guardie a protezione del punto.

14:59 Altro problemino tecnico per uno stone rosso. Il gioco va avanti con gli azzurri che stanno giocando bene.

14:56 Inizia l’ottavo end.

14:54 Mano nulla nel settimo end. Si va all’ottavo e gli svizzeri mantengono l’ultimo lancio.

14:52 L’errore nella bocciata di Michel indirizza la mano verso una mano nulla.

14:50 Prova a rimetterla in piedi Mosaner che va vicino ad una buona doppia.

14:47 Stranissimi errori da parte di Giovanella che va lungo con le prime due stone e si espone a due bocciate facilissime della Svizzera.

14:45 Inizia il settimo end. Ultimo stone per la Svizzera.

14:43 ECCO IL VERO JOEL RETORNAZ! Grande colpo del nostro skip che riesce a mettere a segno 3 punti! Siamo avanti 5-4!

14:41 Tiro perfetto per Schwarz che va a punto e si appoggia alle nostre due. Ora serve un gran tiro del nostro skip!

14:40 Abbiamo due stone in casa e manca l’ultimo stone per entrambe le formazioni. Bisogna farne due ora.

14:38 Grande Fair Play per gli svizzeri che hanno toccato la loro stone nell’azione di sweeping. Lo ammettono e annullano il loro stesso tiro.

14:36 Buona possibilità per l’Italia che ha l’unico stone in casa finora e può provare a farne due.

14:33 Ottima la doppia per Arman. Casa che si svuota.

14:31 Ancora una volta leggermente impreciso il primo degli svizzeri, Valentin Tanner. Bocciamo la loro stone centrale.

14:29 Inizia la seconda metà di partita con il sesto end. Ultima stone per l’Italia.

14:25 Siamo a metà partita. Piccola pausa e poi si riprenderà. Bisogna recuperare due punti ma siamo in partita.

14:23 Schwarz trova la bocciata e firma due punti. Siamo 4-2 per la Svizzera.

14:21 Perfetto ancora Retornaz. Bocciata e si mette a punto. Gli svizzeri dovranno trovare un grande colpo per farne due.

14:19 Preciso Retornaz. Doppia bocciata e battente quasi nascosta.

14:17 Gli svizzeri leggermente imprecisi. Bisogna provare a fare una doppia per evitare grossi danni.

14:15 Altro errore di Mosaner. In due tiri la situazione è peggiorata moltissimo.

14:13 Mosaner non centra la bocciata. Tira vira una sola stone rossa, togliendo invece una delle nostre.

14:11 Si potrebbero mettere le bene le cose per gli azzurri che hanno due stone in casa.

14:09 Inizia male la Svizzera. Arman cerca la doppia senza trovarla.

14:07 Inizia il quinto end. Svizzera che avrà l’ultimo stone.

14:05 Salva la mano Retornaz. Siamo 2-2.

14:02 Schwarz ci toglie la possibilità dell’hit and roll. Retornaz deve andare a punto per salvare la mano.

14:01 Erroraccio di Retornaz che nel cercare un incredibile hit and roll, manca completamente la stone avversaria. Si rischia tantissimo.

13:58 Bocciata precisa di Schwarz che spazza via lo stone lasciato corto da Mosaner.

13:57 Corto il secondo tiro di Mosaner con cui ha provato ad andare a punto. Primo piccolo errore dell’oro olimpico nel doppio misto.

13:55 Ottimo tiro di Mosaner che riesce ad appoggiarsi sulla rossa a punto passando ad un millimetro dalla guardia.

13:53 Non riesce ad essere altrettanto preciso con il secondo tiro. Ora la Svizzera può provare ad approfittarne.

13:51 Gran colpo di Arman! Sfiora la tripla con estrema precisione!

13:49 Guardia laterale per gli azzurri. Chiudono il centro gli svizzeri.

13:47 Inizia il quarto end. Bisogna approfittare dell’ultimo stone ora.

13:46 CHE RISCHIO SCHWARZ! Riesce a segnare il punto, ma per un millimetro ha rischiato di lasciare due punti agli azzurri.

13:44 Incredibile errore di Schwarz che manca una semplicissima bocciata.

13:42 Boccia anche la Svizzera. Si potrebbe andare a mano nulla.

13:41 Ottima bocciata di Mosaner che leva il punto svizzero e lascia la battente in casa.

13:39 Si forma un “trenino” di stone al centro. De Cruz boccia la guardia. Per ora la situazione può essere favorevole agli azzurri.

13:37 Finora molto bene Giovanella, preciso con la guardia e poi appoggiandosi perfettamente allo stone rosso.

13:35 Inizia la terza mano. La Svizzera ha di nuovo l’ultima stone.

13:33 Riesce a mettere il punto Retornaz. Una buona mano viene un po’ rovinata da un errore del nostro skip. Un punto per l’Italia che pareggia il conto.

13:31 Errore di Retornaz che non riesce ad appoggiarsi sulla rossa. Si rischia la mano rubata.

13:30 Schwarz riesce a levare perfettamente la stone rossa degli italiani.

13:28 Ancora preciso Mosaner. Ultimi due lanci.

13:27 Mosaner riesce a nascondersi dietro la guardia laterale. Michel riesce a fare una doppia perfetta e rimane in casa con la sua stone.

13:25 Doppia bocciata anche per De Cruz. Livello di gioco molto alto per ora.

13:24 Perfetta la bocciata di Arman che riesce a liberare il centro da entrambe le guardie svizzere.

13:22 De Cruz non riesce a superare la guardia, mentre Giovanella trova un altro colpo di grande precisione.

13:20 Coppia di guardie per iniziare, gli svizzeri si nascondono dietro a quella centrale.

13:19 Inizia il secondo end. L’Italia ha l’ultimo tiro.

13:18 Un solo punto per la Svizzera, buono l’inizio degli azzurri.

13:17 Buono il colpo di Retornaz. Schwarz dovrà trovare un gran draw per segnare un solo punto.

13:16 Bocciata la stone gialla degli italiani. Con un altro grande hit and roll si può provare a rubare la mano.

13:15 Gran colpo di Retornaz! Hit and roll perfetto per nascondersi dietro la guardia. La svizzera ha due stone e l’Italia ne ha due in casa.

13:13 Seconda stone in casa per gli azzurri, che forse lasciano la possibilità di doppia bocciata.

13:12 Siamo alla terzultima stone per la Svizzera. Arriva il primo vero errore. Michel non riesce a superare la guardia. Bisogna approfittarne.

13:11 Grande precisione per ora. Arman riesce a nascondersi perfettamente dietro la guardia e spostare lo stone rosso della svizzera dalla casa.

13:10 Problema ad uno stone per la Svizzera. Piccolo malfunzionamento del sensore per la hog line ma il gioco va avanti.

13:09 Gioco che si sviluppa nella fascia centrale. La Svizzera avrà l’ultimo stone nel primo end.

13:07 C’è subito una novità nel team italiano. Mattia Giovanella ha preso il posto di Simone Gonin.

13:05 INIZIA LA SFIDA. FORZA AZZURRI!

13:02 Le squadre stanno entrando sulle piste del National Aquatics Center di Pechino.

12:59 La Svizzera dopo aver perso il primo match contro la Norvegia, ha trovato tre vittorie consecutive contro Comitato Olimpico Russo, Danimarca e Canada.

12:55 Mancano 10 minuti all’inizio del match.

12:52 Troppa imprecisione e forse anche qualche scelta sbagliata hanno caratterizzato il cammino degli azzurri finora, apparsi molto sottotono rispetto agli ultimi appuntamenti internazionali. Bisogna provare a riprendersi.

12:49 Il match avrà inizio alle 13:05. Nello stesso momento si disputeranno Gran Bretagna-Danimarca e Cina-USA.

12:47 Il quartetto italiano, composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin non ha offerto finora prestazioni all’altezza delle aspettative. Se le sconfitte con Gran Bretagna e Svezia possono starci, quelle rimediate da Cina e Comitato Olimpico Russo bruciano e rischiano di pesare come macigni sulle chance degli azzurri di entrare nelle prime 4 e qualificarsi per le semifinali.

12:44 Gli avversari di oggi sono gli svizzeri, team di grande qualità composto da Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel e Benoit Schwarz. I rossocrociati sono al momento secondi in classifica con 3 vittorie e 1 sconfitta.

12:42 Nella notte italiana è arrivata la quarta sconfitta del team italiano, che purtroppo al momento occupa l’ultima piazza in classifica, con 0 vittorie e 4 sconfitte all’attivo.

12:40 Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Gli azzurri tornano sul ghiaccio della capitale cinese per affrontare la quotata formazione svizzera. La nostra Nazionale ha perso le prime quattro partite della competizione contro Gran Bretagna, Svezie, Cina, Russia e si presenta a questa giornata con il serio rischio di eliminazione prematura.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin hanno il compito di vincere a tutti i costi per cercare di rilanciarsi e provare a restare in corsa per una complicata qualificazione alle semifinali. Serve uno scatto d’onore da parte del quartetto tricolore contro la compagine guidata dallo skip Peter de Cruz, che sta lottando per rientrare nelle prime quattro posizioni del round robin.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.05. Buon divertimento a tutti.

