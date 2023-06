LIVE Italia-Islanda 95-87 basket, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri, vittoria importante con un gran Della Valle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Italia che, dunque, raggiunge due successi, dietro alla Russia con tre (anche se resta da chiarire cosa ne sarà) e accanto proprio all’Islanda con due. La prossima finestra è prevista per giugno.

TOP SCORER – Italia: Della Valle 26; Islanda: Fridriksson 30

E VINCE L’ITALIA! 95-87 SULL’ISLANDA CON UN SUCCESSO FONDAMENTALE! Seconda vittoria azzurra in queste qualificazioni!

95-87 Ultimo 1/2 per Gudmundsson.

Si alzano tutti in piedi al PalaDozza quando il tempo scorre verso la fine!

Chiama time out Sacchetti a 1’06” dalla fine dopo che c’è stato il fallo di Pajola che ha provocato la fine del bonus azzurro.

95-86 Hlinason si porta a casa il ferro.

95-84 FLACCADORI PER BILIGHA!

93-84 Fridriksson ancora da tre a poco più di 2′ dal termine.

93-81 Ermolinskij non demorde, tripla a -2’40”.

93-78 2/2 Della Valle.

Finisce a terra Della Valle per intervento irregolare di Gudmundsson sul blocco di Biligha, liberi.

Time out in campo a 3’45” dalla fine.

91-78 Gudmundsson entra dal lato destro di fisicità, realizza.

91-76 MANNION! Ribadisce da tre!

88-76 Realizza l’aggiuntivo Fridriksson.

88-75 Fridriksson entra dal lato destro e segna, con proteste di Della Valle che pensava che il suo fallo fosse precedente l’azione di tiro.

88-73 1/2 Mannion, 5’20” alla fine.

Raddoppio durissimo della difesa islandese su Mannion in azione di tiro, liberi.

87-73 Risponde allo stesso modo Fridriksson.

87-70 PAJOLA! Tripla anche per lui!

84-70 Transizione velocissima islandese con appoggio di Steinarsson.

84-68 Gudmundsson trova la tripla.

84-65 NON LO FERMANO PIU’! Altra tripla di Della Valle, +19 e partita quasi in ghiaccio a 7′ dalla fine! Il tutto considerando pure che Tonut non è più della partita per la contusione del secondo quarto! Time out Islanda.

81-65 DELLA VALLE DA TRE! 21 per lui!

78-65 DELLA VALLE PER LA SCHIACCIATA DI TESSITORI!

76-65 Fridriksson subisce fallo sulla tripla e fa 3/3 in lunetta.

76-62 Gran canestro di Flaccadori con la palla che dalla media balla sul ferro ed entra!

TOP SCORER – ITALIA: Della Valle 18; ISLANDA: Fridriksson 18

Finisce il terzo quarto, Italia in pieno controllo della situazione a 10′ dalla conclusione di un match di enorme importanza.

74-62 Trovato sul rimorchio Hlinason.

74-60 2/2 Vitali.

Vitali prova ad andare in penetrazione e a sfidare Hlinason, trova i liberi.

Ultimo minuto del terzo quarto.

72-60 Guadagna due liberi Michele Vitali che fa 2/2.

70-60 Jonsson da tre, time out chiamato da Sacchetti con 2′ da giocare nel terzo quarto.

70-57 Ermolinskij trova un complicato canestro.

70-55 TESSITORI! Aveva iniziato male la partita, adesso sta riprendendo fiducia!

68-55 MICHELE VITALI! Tripla sulla transizione veloce!

65-55 Tripla di Gudmundsson, sempre per la questione dente avvelenato.

65-52 1/2 Vitali.

Sono stati riconvertiti a due tiri liberi dopo un consulto al tavolo.

E arriva un’altra beneficiata con tre liberi regalati a Michele Vitali.

Trovato dentro Hlinason, ma sono scaduti i 24.

64-52 DELLA VALLE DA TRE!

61-52 Hlinason a segno, attenzione a questo momento islandese.

Pajola fa saltare l’uomo, arriva fino al ferro, ma Ermolinskij guadagna lo sfondamento (dubbio per la posizione dei piedi sul semicerchio).

61-50 Gran canestro in precario equilibrio di Gudmundsson.

61-48 Realizza l’aggiuntivo Fridriksson, possesso Islanda.

Fallo tecnico fischiato a Nico Mannion, che viene tenuto da Michele Vitali prima che possa arrabbiarsi molto. L’accusa è di aver esagerato un tentativo di contatto, per lui è il quarto fallo. 7’48” a fine terzo quarto.

61-47 Hlinason si districa a rimbalzo in attacco e schiaccia.

61-45 ANCORA VITALI! Seconda tripla che fa letteralmente scappar via gli azzurri!

58-45 MANNION! E adesso gli azzurri prendono il volo!

56-45 COLPISCE SUBITO MICHELE VITALI! +11 ITALIA!

Sta per ricominciare l’incontro!

Particolare rilevante: è stata accettata una partita ad altissimo ritmo, e l’Italia è riuscita a togliere parecchie soluzioni, paradossalmente, proprio con questo tipo di soluzione all’Islanda. Fondamentale anche la presenza ovunque tanto di Della Valle per guadagnare liberi quanto di Pajola per recuperare qualsiasi cosa si aggiri dalle sue parti, più o meno come una calamita.

Statistica dell’intervallo: l’Italia sta tirando con il 52.94% dal campo. Il che, confrontato con quanto si vedeva all’andata (sotto il 30%), dice tutto sulle differenze con Hafnarfjordur.

TOP SCORER – ITALIA: Della Valle 15; ISLANDA: Fridriksson 17

Finisce il secondo quarto con un tiro complesso di Della Valle che esce, ma è un ottimo momento azzurro quello che porta all’intervallo con otto punti di vantaggio accettando il ritmo altissimo e poi dando un primo colpo all’Islanda.

53-45 SPLENDIDA PALLA DI FLACCADORI PER IL RIMORCHIO DI BILIGHA CHE APPOGGIA! Nuovo massimo vantaggio!

51-45 1/2 Hlinason.

Fallo di Michele Vitali sulla ricezione di Hlinason, due liberi (che, nel caso, sono meglio del prendere due punti facili).

51-44 2/2 Della Valle, e con 80 secondi prima dell’intervallo è massimo vantaggio Italia!

Sfortunato Biligha sul tiro in fadeaway contro Thorsteinsson, ma arriva Della Valle sul rimbalzo in attacco e si guadagna un’ennesima coppia di liberi.

49-44 FLACCADORI! Con il bel movimento dalla media, finta, tiro e +5!

47-44 2/3 Della Valle.

45-44 Segna su terza opportunità Thorsteinsson, il quale però subito dopo commette fallo sul tiro di Della Valle regalandogli tre liberi.

45-42 Realizza l’aggiuntivo Della Valle.

44-42 CHE CANESTRO DI DELLA VALLE! Con tutto Thorbjarnason addosso segna dalla media e trova l’aggiuntivo!

42-42 1/2 Hlinason. 3’45” a fine secondo quarto.

Rimbalzo in attacco di Hlinason che si vede la palla cadergli letteralmente addosso, per poco non segna, ma trova il fallo di Biligha e due liberi.

42-41 Realizza l’aggiuntivo Fridriksson.

42-40 Fridriksson beffa sul tempo Tessitori, che in ritardo sull’aiuto commette fallo sul canestro dell’avversario: libero aggiuntivo. Terzo fallo per il centro Virtus Bologna.

42-38 TESSITORI! Un giro e tiro per il +4!

40-38 Dalla media Alviti!

38-38 Dente avvelenato per Gudmundsson, tripla dal lato sinistro. La partita comunque è parecchio godibile.

38-35 PAJOLA COLPISCE DALL’ARCO! E c’è time out per l’Islanda stavolta!

35-35 Gudmundsson arriva fino al ferro nel suo ex palasport.

35-33 DELLA VALLE! Trovato sulla punta da tre, torna avanti l’Italia a 7′ dall’intervallo!

32-33 3/3 Della Valle.

Fallo sulla tripla di Della Valle da parte di Jonsson, sono tre liberi per il giocatore di Brescia.

29-33 Va fino in fondo un indiavolato Fridriksson.

29-31 Primi due e anche in buona sicurezza di Alviti!

27-31 Si riparte con Fridriksson che piazza la tripla.

TOP SCORER – ITALIA: Mannion 10; ISLANDA: Fridriksson 9

L’ultimo tiro da entrambe le parti non entra, finisce un primo quarto letteralmente infuocato in termini di vene realizzative dalle due parti.

27-28 Ancora la risposta in palleggio arresto e tiro di Mannion!

25-28 Tripla frontale di Ermolinskij ben costruita.

25-25 1/2 Tonut.

Tonut prova ad arrivare fino all’appoggio, subisce un fallo neanche bello visto che ricade male, e a 58″6 dalla prima sirena potrà andare a tirare due liberi; bonus esaurito, fra l’altro, per l’Islanda.

24-25 Bel runner con appoggio al tabellone di Steinarsson.

24-23 2/2 Della Valle.

Della Valle passa sul blocco di Akele, ci passa anche Jonsson che però lo ferma sul tiro: liberi.

22-23 Ancora Mannion da tre! Non si ferma più l’idolo di casa in tutto e per tutto!

19-23 Trova la palla vagante Fridriksson e appoggia al vetro in transizione, chiama time out Sacchetti con poco più di 3′ da giocare.

19-21 Backdoor di Jonsson che funziona.

19-19 Mannion per la parità! Attacchi decisamente proilifici fnora.

17-19 Jonsson da tre dal lato destro.

17-16 MANNION! Piazza la tripla frontale! 4′ a fine primo quarto.

14-16 Tripla con la mano in faccia di Olafsson.

14-13 Fridriksson arriva ad appoggiare al vetro.

14-11 BILIGHA! Dalla media!

12-11 MICHELE VITALI! Dallo scarico di Tessitori per la tripla!

9-11 Tonut va a prendere la linea di fondo dal lato destro e appoggia!

7-11 Di nuovo Hlinason trovato con realizzazione sotto canestro, 2’30” trascorsi.

7-9 AKELE! Esordisce col tiro da tre!

4-9 Fridriksson col fade away.

4-7 Dentro l’aggiuntivo.

4-6 Corre in contropiede Fridriksson, trovando canestro e fallo di Mannion che poi esce per Akele.

4-4 Hlinason continua la beneficiata dell’andata.

4-2 Rapida sequenza di canestri, è Tonut a segnare quello azzurro.

2-0 Primo possesso Italia con Tessitori che appoggia subito al vetro.

20:32 Errore di comunicazione del quintetto italiano, ad ogni modo ora si può iniziare!

20:30 E proprio per questa ragione c’è anche un minuto di silenzio. “Stop war now” sui ledwall del PalaDozza.

20:28 Italia che giocherà quest’oggi con dediche anche visibili sui giocatori e su Meo Sacchetti nei confronti dell’Ucraina, in questo momento di estrema difficoltà per il Paese che è sotto invasione russa in questo momento.

20:26 Meo Sacchetti cambia il quintetto base.

20:24 Tempo ora per la presentazione e gli inni nazionali.

20:21 Meno di dieci minuti all’inizio del confronto che potrebbe decidere sotto numerosissimi aspetti il destino azzurro. Un confronto prima del quale il presidente FIP Petrucci non ha risparmiato i suoi tuoni contro numerosi aspetti dell’attuale basket europeo.

20:18 Il riscaldamento degli azzurri.

20:15 Tutto esaurito nell’impianto in Piazza Azzarita. O meglio, tutto esaurito nella misura in cui è consentito dall’attuale situazione Covid-19.

20:12 Un solo cambio rispetto ai 12 di Hafnarfjordur, ,ed è Diego Flaccadori reinserito a roster al posto di Matteo Imbrò.

20:09 Sul piano prettamente sportivo, partita fondamentale per le sorti degli azzurri non tanto in chiave prima fase quanto sulla proiezione legata alla seconda. Serve una vittoria per avere una prospettiva meno inquieta dal prossimo settembre.

20:06 Questa invece l’Islanda di Craig Pedersen:

#3 Aegir Steinarsson (1991, 185, P, Acunsa Gipuzkoa – Spagna)

#6 Jon Axel Gudmundsson (1996, 195, G, Crailsheim Merlins – Germania)

#7 Sigurdur Gunnar Thorsteinsson (1985, 195, A, Tindastoll)

#9 Thorir Thorbjarnarson (1998, 198, G, Zwolle – Paesi Bassi)

#10 Elvar Fridriksson (1994, 182, P, Antwerp Giants – Belgio)

#12 Kari Jonsson (1997, 192, G, Valur)

#14 Kristinn Palsson (1997, 197, G, Grindavik)

#15 Martin Hermansson (1994, 190, P, Valencia – Spagna)

#21 Olafur Olafsson (1990, 194, G, Grindavik)

#29 Pavel Ermolinskij (1987, 203, G, Valur)

#32 Tryggvi Hlinason (1997, 215, C, Saragozza – Spagna)

#66 Sigtryggur Arnar Bjornsson (1993, 180, P, Tindastoll)

20:03 Questo il roster oggi a disposizione di Meo Sacchetti

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

20:00 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del confronto Italia-Islanda al PalaDozza di Bologna.

I 12 di Sacchetti per oggi – Islanda-Italia

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto match del girone H valido per le qualificazioni ai Mondiali di Filippine, Indonesia e Giappone 2023 tra Italia e Islanda. Si gioca al PalaDozza, a tre giorni di distanza dalla partita di Hafnarfjordur.

Si arriva a questo confronto con l’Islanda che ha saputo far proprio quello nella propria arena, dopo una contesa durata ben due tempi supplementari. Hlinason è stato il principale rebus difensivo, irrisolvibile per la squadra allenata da Meo Sacchetti, che ha provato a utilizzare senza successo l’arma opposta, quella dei piccoli (trovando però, tra i lunghi, un Biligha encomiabile).

La Nazionale torna all’impianto in Piazza Azzarita a tre anni e mezzo di distanza dall’ultima volta, trovando il tutto esaurito (per quel che è consentito dalle attuali norme di sicurezza sanitaria). Recuperato Diego Flaccadori, che giocherà al posto di un Imbrò impalpabile in terra islandese.

Chiaramente questo match avrà un unico risultato possibile per gli azzurri: la vittoria, dal momento che una sconfitta danneggerebbe gravemente non già la possibilità di passare alla seconda fase, ma l’andamento della stessa, con annesso rischio di non andare a giocare la rassegna iridata.

Il match tra Italia e Islanda inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

