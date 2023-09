Dopo la due-giorni dedicata alla Champions League, è il momento per l’Europa League di prendersi la scena, in questo giovedì 24 febbraio 2022.

Saranno tantissimi i match in palinsesto in questo ritorno degli spareggi per accedere agli ottavi di finale della competizione. Tre in particolare, in ottica italiana, saranno da tenere sott’occhio: Olympiacos-Atalanta e Lazio-Porto, entrambe con calcio d’inizio alle 18.45, e infine il big match Napoli-Barcellona, che si disputerà al Diego Armando Maradona a partire dalle 21.

Di seguito il programma dettagliato e le varie possibilità, fra streaming, satellite e canali in chiaro per seguire le gare in agenda.

Calendario Europa League oggi, programma 24 febbraio: orari, tv, streaming Sky e TV8

18.45 Zona Gol Europa League – DAZN

18.45 Diretta Gol Europa League – Sky Sport (canale 251 satellite) e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Olympiacos-Atalanta – DAZN, Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253 satellite) e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Lazio-Porto – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 254 satellite) e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Real Sociedad-Lipsia – DAZN, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 255 satellite) e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Dinamo Zagabria-Siviglia – DAZN e Sky Sport (canale 256 satellite) e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Zona Gol Europa League – DAZN

21.00 Diretta Gol Europa League – Sky Sport (canale 251 satellite) e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Napoli-Barcellona – DAZN, TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 4K (canale 252 satellite) e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Rangers-Borussia Dortmund – DAZN, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 255 satellite) e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Betis-Zenit – DAZN e Sky Sport (canale 256 satellite) e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Braga-Sheriff – DAZN e Sky Sport (canale 258 satellite) e in streaming su NOW e Sky Go

Foto: (AP Photo/Joan Monfort)