Basket, Eurolega 2021-22. CSKA Mosca e Zenit contro il boicottaggio. E intanto l’ASVEL non partirà per Kazan

Il conflitto in Ucraina, attaccata da parte della Russia, si sta inevitabilmente ripercuotendo anche sul mondo sportivo. Nelle ultime ventiquattro ore sono arrivate numerose dimostrazioni, con la UEFA che ha annunciato negli ultimi minuti lo spostamento della finale di Champions League allo Stade de France di Saint-Denis e il boicottaggio delle partite di Eurolega che vedevano coinvolte alcune squadre russe.

Concentrandosi proprio su quest’ultimo avvenimento, nella giornata di ieri non si sono disputate Zenit San Pietroburgo-Barcellona, Bayern Monaco-CSKA Mosca e Baskonia-Unics Kazan. Nel primo caso i blaugrana hanno scelto autonomamente di non imbarcarsi sul volo verso la Russia, mentre i tedeschi hanno chiesto il rinvio della partita dopo che Magenta Sport, TV tedesca che detiene i diritti della massima competizione continentale di pallacanestro, aveva annunciato di non voler trasmettere la partita.

I club russi hanno voluto sottolineare il loro disaccordo con queste scelte. Il presidente Andrey Vatunin ha dichiarato: “Il CSKA era disposto a giocare, la squadra era a conoscenza della notizia ma ci siamo allenati. Questa è una decisione politica che non condividiamo e che non ha niente a che fare con il basket, l’incontro con l’Eurolega deciderà il futuro della partecipazione dei club russi“. Anche lo Zenit, con un comunicato da parte del CEO Aleksandr Tserkovny, parla di come il basket ‘dovrebbe essere al di fuori della politica’ richiedendo che la stagione possa continuare a pieno regime.

Arrivano però notizie da parte di altre squadre che non partiranno per la Russia: la prima ad annunciare il mancato viaggio è l’ASVEL Lyon-Villeurbanne, che il 3 marzo dovrebbe giocare a Kazan: “Non andremo in Russia la prossima settimana – dice il presidente ed ex stella NBA Tony Parker – l’ho già annunciato allo staff e ai giocatori. Questa situazione va oltre lo sport, non possiamo accettare un qualcosa completamente all’opposto dei nostri valori“.

