Basket, al via la Final Eight di Coppa Italia: Milano e Virtus Bologna le favorite, Brescia la possibile outsider. E poi c’è la neo-promossa Tortona…

Si alza il sipario alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per la Final Eight di Coppa Italia di basket. Il palazzetto marchigiano sarà teatro della kermesse in cui si sfidano le migliori otto squadre di Serie A al termine del girone d’andata. Il tabellone dei quarti di finale (che si disputeranno tra domani e giovedì 17 febbraio – venerdì ci sarà un turno di riposo, mentre le semifinali e la finale sono in programma rispettivamente sabato 19 e domenica 20 febbraio) ci propone degli scontri interessanti, con anche delle possibili sorprese. Andiamo quindi a presentare brevemente cosa ci aspetta in questa settimana di grande basket.

Scendono subito in campo i detentori del trofeo dell’Olimpia Milano, che alle 18:00 di domani affrontano la Dinamo Sassari. L’Armani Exchange vuole bissare il successo dello scorso anno, quando al Forum i meneghini batterono la Carpegna Prosciutto Pesaro dell’ex Jasmin Repesa per 87-59 piazzando il settimo sigillo in Coppa Italia. La squadra di Ettore Messina vuole quindi centrare il back-to-back anche per affiancare la Virtus Bologna e Treviso in cima alla classifica delle compagini più titolate (otto). Le Scarpette Rosse stanno mantenendo un ottimo ruolino di marcia in campionato, con il primo posto in solitaria a 32 punti. In Eurolega, invece, i milanesi occupano la terza piazza con 17-7 di record (alle spalle di Real Madrid e Barcellona, appaiate con 20-5 di score). Il Banco di Sardegna, invece, si presenta al match di Coppa Italia dopo le ultime settimane molto complicate a causa del COVID: la squadra di coach Bucchi, infatti, non ha disputato le ultime due giornate (contro Trieste e Virtus Bologna), ricevendo il benestare a partire per le Marche soltanto nei giorni scorsi. Nonostante questo, la Dinamo ha decisamente cambiato rotta da quando siede in panchina il coach bolognese ex Cantù, Virtus Roma e Brindisi: ne sono una dimostrazione la qualificazione a questa Final Eight e la posizione in classifica a ridosso della zona play-off.

Nel secondo quarto di finale del mercoledì la Dolomiti Energia Trentino sfida la Germani Brescia (palla a due alle ore 20:45). I trentini cercano in Coppa Italia il pronto riscatto dopo le ultime uscite poco felici in Campionato: l’Aquila infatti viene da due ko consecutivi contro Milano e Tortona, riuscendo a rimanere però in lotta per le posizioni che danno accesso alla post-season. Di fronte, però, la squadra di Lele Molin si trova quella che probabilmente è la squadra più in forma del momento ovvero Brescia. La Germani, infatti, è in striscia positiva da otto partite (l’ultima sconfitta risale al 76-62 del Forum contro Milano all’undicesima giornata): la squadra di coach Magro si trova al terzo posto in graduatoria alle spalle delle due corazzate Milano e Virtus Bologna (24 punti), trascinata dal duo Della Valle-Mitrou-Long (rispettivamente secondo e quarto miglior realizzatore in Serie A fin qui con 19.4 e 17.2 punti di media).

Spostandoci a giovedì 17 Febbraio, invece, la prima partita delle 18:00 mette di fronte l’Allianz Trieste e la Bertram Derthona Tortona. I friulani, grazie all’innesto in questa stagione dell’ex Fortitudo Bologna e Brindisi Adrian Banks, sono riusciti ad issarsi fino alla quarta posizione in classifica (20 punti, in co-abitazione con Brindisi e proprio Tortona). Coach Ciani può inoltre contare su un mix di esperienza e di giovani all’interno del suo roster come Luca Campogrande o Fabio Mian, insieme all’inossidabile Daniele Cavaliero. La Bertram, invece, si può definire come la sorpresa di questa Final Eight. I piemontesi, infatti, sono saliti la scorsa stagione dalla Serie A2 (insieme alla GeVi Napoli) e stanno mantenendo un ottimo rendimento anche in A, senza farsi spaventare dal salto di categoria e dalle altre squadre. Coach Ramondino ha in Daum e in Ariel Filloy le sue armi migliori, con il resto della squadra pressoché invariato dopo la cavalcata trionfale dell’annata 2020-2021.

L’ultimo quarto di finale (ore 20:45) vede affrontarsi i Campioni d’Italia della Virtus Bologna e l’Happy Casa Brindisi. I felsinei vogliono centrare il secondo trofeo stagionale, dopo aver messo già in bacheca la Supercoppa Italiana a settembre (battendo in finale proprio l’Olimpia Milano nel palazzetto “di casa” dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno). La Virtus non ha disputato l’ultima giornata contro Sassari a causa del rinvio per COVID richiesto dalla squadra sarda, rimanendo comunque in scia all’Armani Exchange con due sole lunghezze di ritardo in classifica (32 a 30). Le V-nere, inoltre, puntano a vincere la Coppa Italia anche per distanziare Treviso e diventare così la compagine più titolata di questa kermesse. Di fronte i bianconeri si troveranno l’Happy Casa Brindisi, che dopo un piccolo calo delle settimane scorse sembra aver ritrovato la forma che ha sempre contraddistinto la squadra di coach Vitucci. I pugliesi arrivano da due successi consecutivi (contro Reggio Emilia e Fortitudo Bologna), mentre nel match contro la Virtus Bologna disputato il 23 gennaio l’Happy Casa uscì sconfitta per 76-83 dopo aver messo in difficoltà per buona parte del match la corazzata emiliana.

