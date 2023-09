ATP Dubai, Jannik Sinner non ha mai battuto un Fab4. I precedenti e l’occasione con Andy Murray

Jannik Sinner ha esordito con una vittoria nel torneo ATP 500 di Dubai, dove ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il tennista italiano ha dovuto annullare ben tre match-point consecutivi nel corso del tie-break del secondo set, poi è salito in cattedra con grandissima personalità ed è riuscito a conquistare una vittoria di lusso sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. L’azzurro si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura in Medio Oriente e domani (mercoledì 23 febbraio, ore 11.00) tornerà in campo per fronteggiare il britannico Andy Murray negli ottavi di finale.

Jannik Sinner sarà dunque chiamato a sfidare l’ex numero 1 al mondo, capace di vincere ben due medaglie d’oro alle Olimpiadi e di conquistare tre Slam (Wimbledon nel 2013 e nel 2016, US Open nel 2012). Il 34enne scozzese è al momento scivolato all’89mo posto nel ranking ATP, ma è sempre un giocatore di altissimo livello ed è stato uno dei Fab 4, i Fantastici 4 che hanno illuminato il tennis negli anni ’10 del nuovo millennio. Jannik Sinner non è mai riuscito a battere Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray.

Diamo uno sguardo ai precedenti del nostro portacolori contro i dominatori di questo sport nell’ultimo decennio. Col maestro svizzero non ha mai giocato, contro il fenomeno spagnolo è invece sotto per 3-0 (quarti di finale del Roland Garros 2020, sedicesimi di finale al Masters 1000 di Roma 2021, ottavi di finale al Roland Garros 2021), mentre col serbo attuale numero 1 al mondo si è arreso in un’occasione (ai sedicesimi del Masters 1000 di Montecarlo 2021).

Contro Andy Murray perse in due set agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma lo scorso novembre, ma domani si presenterà una ghiotta occasione per sfatare questo tabù contro i Fab Four e festeggiare dopo aver accumulato cinque sconfitte.

Foto: Lapresse