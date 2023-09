Atletica, Marcell Jacobs 3Â° al mondo sui 60 metri nel 2022. La lista dei tempi, comanda Terrence Jones

Marcell Jacobs si è imposto sui 60 metri a Lodz, stampando un convincente 6.49. Si tratta di un tempo di assoluto spessore per il Campione Olimpico dei 100 metri, che ha migliorato di due centesimi quanto fatto la scorsa settimana a Berlino e si è portato ad appena due centesimi dal suo record italiano, avvicinandosi ulteriormente al record europeo (6.42, obiettivo dichiarato per questa stagione al coperto).

L’azzurro è balzato al terzo posto nelle classifiche mondiali stagionali, eguagliando quanto fatto dallo statunitense Christian Coleman lo scorso 19 gennaio a New York, quando ebbe la meglio sul connazionale Travyon Bromell per appena un centesimo. Meglio dell’azzurro hanno fatto soltanto il bahamense Terrence Jones (6.45 il 15 gennaio a Lubbock) e lo statunitense Micah Williams (6.48 il 15 gennaio a Spokane).

Marcell Jacobs è dunque preceduto da due giovanissimi (classe 2002 e 2001). Il 27enne ha alzato il ritmo, peccato per la partenza non ottimale di ieri in Polonia, altrimenti staremmo parlando di ben altri riscontri cronometrici. Un bel viatico in avvicinamento ai Mondiali Indoor, in programma a Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo.

LISTE MONDIALI 60 METRI INDOOR 2002

1. Terrence Jones (Bahamas) 6.45

2. Micah Williams (USA) 6.48

3. Marcell Jacobs (USA) 6.49

3. Christian Coleman (USA) 6.49

5. Travyon Bromell (USA) 6.50

6. Dondra Swint (USA) 6.53

7. Rikkoi Brathwaite (Isole Vergini Britanniche) 6.54

7. Ronnie Baker (USA) 6.54

7. Benjamin Azamati-Kwaku (Ghana) 6.54

7. Chavont Charleston (USA) 6.54

Foto: Lapresse