Atletica, Larissa Iapichino nella Copernicus Cup 2022 a Torun: l’azzurra presente insieme a Weir, Fabbri e Ponzio

L’appuntamento è per domani a Torun (Polonia), sede della Copernicus Cup (sesta tappa del circuito top di meeting mondiali, il World Indoor Tour Gold). Un’occasione per vedere all’opera Larissa Iapichino e i pesisti nostrani Zane Weir, Leonardo Fabbri e Nick Ponzio.

Si va in terra polacca dove l’anno scorso Gimbo Tamberi (argento nel salto in alto) e Marcell Jacobs (oro nei 60 metri) iniziarono a mostrare chiari segnali di vitalità negli Europei indoor, proemio ideale per quello che poi fu storia alle Olimpiadi di Tokyo in quel magico 1° agosto 2021. Da ricordare, per correttezza di informazione, anche il bronzo di Paolo Dal Molin nei 60 metri ostacoli.

Ci si presenta quindi con altri protagonisti e indubbiamente la giovanissima toscana è tra le osservate speciali. Per la 19enne azzurra si tratta della terza gara dell’anno, la prima a livello internazionale, dopo il debutto ad Ancona con 6,59 nel salto in lungo e la successiva vittoria del titolo italiano under 23 sempre al Palaindoor marchigiano con 6,49. Sarà sempre Ancona poi la sede degli Assoluti indoor a cui Larissa prenderà parte. Una tappa importante per verificare la condizione dopo alcuni accorgimenti tecnici apportati posteriori al suo infortunio, causa della rinuncia dolorosa ai Giochi di Tokyo. Atlete come Khaddi Sagnia, Jazmin Sawyers e Milica Gardasevic renderanno la gara appassionante.

Per quanto riguarda la prova del peso, i nostri azzurri dovranno confrontarsi con i padroni di casa Michal Haratyk, campione d’Europa all’aperto a Berlino e indoor a Glasgow, Konrad Bukowiecki, capace di toccare misure interessante (21,39 a Lodz) e Jakub Szyszkowski. Ovviamente, non ci si può dimenticare del croato Filip Mihaljevic.

Attese poi non mancano per altre specialità dove vi saranno profili molto interessanti: Elaine Thompson-Herah e Ewa Swoboda nei 60 metri femminili; Selemon Barega, Lamecha Girma e Getnet Wale nei 3000 metri; Gudaf Tsegay nei 1500 metri femminili; Femke Bol nei 400 metri donne.

Foto: FIDAL/Colombo