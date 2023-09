Tabellone Coppa Italia basket 2022: programma, tv, orari, accoppiamenti. Il calendario completo delle Final Eight

Con la sconfitta di Trento contro Varese, è stato definito in modo definitivo il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia senza che si debba aspettare il recupero tra Treviso e Trieste. Quest’ultima partita, rinviata per la seconda volta causa Covid-19, andrà in scena il 3 febbraio, quando doveva invece giocarsi oggi.

La particolarità, per quest’anno, è che l’evento di metà stagione andrà in scena non su quattro giorni, ma su cinque, per dare un giorno di riposo anche alle semifinaliste della parte di tabellone che gioca il secondo giorno. Lo scontro storico è quello tra Milano e Sassari, viste le scintille di metà decennio scorso con la coda dell’annata 2018-2019, mentre tra Trento e Brescia ci si gioca molto di una stagione diversa. Trieste-Tortona è sfida tra squadra che ha dato oltre le attese e (non troppo) sorpresa. Infine, Virtus Bologna-Brindisi è il remake dell’ultima semifinale scudetto.

Le Final Eight di Coppa Italia 2022 si svolgeranno da mercoledì 16 a domenica 20 febbraio alla Vitifrigo Arena di Pesaro. La copertura televisiva sarà garantita in simulcast da Eurosport 2 e da RaiSport, mentre la diretta streaming sarà offerta da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN, ove i canali di Eurosport sono disponibili. OA Sport offrirà inoltre una gamma di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla. Di seguito gli orari completi.

TABELLONE FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2022

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO

Ore 18:00 A|X Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari

Ore 20:45 Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia

GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO

Ore 18:00 Allianz Trieste-Bertram Derthona Tortona

Ore 20:45 Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi

SABATO 19 FEBBRAIO

Ore 18:15 Prima semifinale

Ore 21:00 Seconda semifinale

DOMENICA 20 FEBBRAIO

Ore 18:00 Finale

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2022: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2 e RaiSport

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN e RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

