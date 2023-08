Sport in tv oggi (venerdì 7 gennaio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 7 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio agli sport invernali con le due sprint di biathlon a Oberhof, la staffetta mista per la combinata nordica in Val di Fiemme, le gare di skeleton a Winterberg, lo snowboardcross in Russia, gli Europei di speed skating e tanto freestyle in terra americana. Prosegue la Dakar, spazio ai tornei di tennis della tennis e alla prima semifinale della ATP Cup.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 7 gennaio il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (VENERDÌ 7 GENNAIO)

VENERDÌ 7 GENNAIO

01.00 TENNIS – WTA 500 Adelaide, quarti di finale (diretta tv su Supertennis nelle finestre senza ATP Cup; diretta streaming su supertennix)

01.00 TENNIS – ATP 250 Adelaide, quarti di finale (diretta streaming su Tennis TV)

01.00 TENNIS – ATP 250 Melbourne, quarti di finale (diretta streaming su Tennis TV)

01.00 TENNIS – WTA 250 Melbourne 1, quarti di finale (non è prevista diretta tv/streaming)

01.00 TENNIS – WTA 250 Melbourne 2, quarti di finale (non è prevista diretta tv/streaming)

04.45 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile a Kranoyarsk, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

05.30 RALLY – Dakar, sesta tappa (sintesi su Eurosport 1, Eurosport Player, Discovery+ dalle ore 21.00)

07.25 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross femminile a Kranoyarsk, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

07.30 TENNIS (ATP Cup, semifinale) – Spagna-Polonia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, supertennis.tv, supertennix)

08.00 SLITTINO – Nations Cup a Sigulda (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Winterberg (diretta streaming su ibsf.org)

10.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Staffetta mista in Val di Fiemme, HS106 (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

10.00 BOB (World Series) – Monobob femminile a Innsbruck (diretta streaming su ibsf.org)

11.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Oberhof (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

13.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Staffetta mista in Val di Fiemme, 4x5km (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

14.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint femminile a Oberhof (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

14.30 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Winterberg (diretta streaming su ibsf.org)

17.50 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle femminile a Mammoth Mountain, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

17.55 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile a Mammoth Mountain, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

18.55 SPEED SKATING – Europei, prima giornata (diretta tv su Eurosport 2, RaiSportHD; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, canale YouTube ISU, DAZN)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Steel Wings Linz-Asiago (non è prevista diretta tv/streaming)

19.25 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Vienna-Ritten (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Moguls maschile/femminile a Tremblant (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

20.25 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile a Mammoth Mountain, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports) RINVIATA

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

20.40 GOLF (PGA Tour) – Sentry Tournament, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 00.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Golf Tv, Sky Go)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Bordeaux-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

21.00 CALCIO (FA Cup inglese, 32mi di finale) – Swindon-Manchester City (diretta streaming su DAZN)

