Biathlon, oggi due Sprint a Oberhof: orari, programma, tv, streaming, startlist, italiani in gara

La stagione 2021-2022 del biathlon, che prevede undici tappe di Coppa del Mondo, nove di IBU Cup e cinque di Coppa del Mondo junior, vedrà oggi aprirsi la quinta tappa di Coppa del Mondo ad Oberhof, in Germania: oggi, venerdì 7 gennaio, si terranno la 10 km sprint maschile e la 7.5 sprint femminile.

Entrambe le gare odierne (alle 11.30 la sprint maschile ed alle 14.15 la sprint femminile) saranno fruibili in diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in diretta streaming in abbonamento su Eurosport Player e discovery+, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO OBERHOF 2021

Venerdì 7 gennaio

11.30 Sprint 10 km maschile

14.15 Sprint 7.5 km femminile

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player, discovery+

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST SPRINT MASCHILE

1 SMOLSKI Anton BLR 1996 11:30:30 1

2 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 11:31:00

3 HIIDENSALO Olli FIN 1991 11:31:30

4 PRYMA Artem UKR 1987 11:32:00

5 LESSER Erik GER 1988 11:32:30

6 STEFANSSON Malte SWE 2000 11:33:00

7 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 11:33:30

8 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 11:34:00

9 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1998 11:34:30

10 BARTKO Simon SVK 1996 11:35:00

11 WINDISCH Dominik ITA 1989 11:35:30

12 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 1999 11:36:00

13 USOV Mihail MDA 1996 11:36:30

14 LAPSHIN Timofei KOR 1988 11:37:00

15 BAUER Klemen SLO 1986 11:37:30

16 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 11:38:00

17 SINAPOV Anton BUL 1993 11:38:30

18 KOBONOKI Tsukasa JPN 1991 11:39:00

19 VACLAVIK Adam CZE 1994 11:39:30

20 SCHOMMER Paul USA 1992 11:40:00

21 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1998 11:40:30

22 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 11:41:00

23 CLAUDE Fabien FRA 1994 11:41:30

24 JAKOB Patrick AUT 1996 11:42:00

25 POVARNITSYN Alexander RUS 1994 11:42:30

26 BURNOTTE Jules CAN 1996 11:43:00

27 SEROKHVOSTOV Daniil RUS 1999 11:43:30 2

28 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 11:44:00

29 ILIEV Vladimir BUL 1987 11:44:30

30 KUEHN Johannes GER 1991 11:45:00

31 OZAKI Kosuke JPN 1992 11:45:30

32 PONSILUOMA Martin SWE 1995 11:46:00

33 DOVZAN Miha SLO 1994 11:46:30

34 NAWRATH Philipp GER 1993 11:47:00

35 BROWN Jake USA 1992 11:47:30

36 LEITNER Felix AUT 1996 11:48:00

37 KRCMAR Michal CZE 1991 11:48:30

38 BOE Johannes Thingnes NOR 1993 11:49:00

39 CLAUDE Florent BEL 1991 11:49:30

40 y JACQUELIN Emilien FRA 1995 11:50:00

41 ZAHKNA Rene EST 1994 11:50:30

42 LABASTAU Mikita BLR 1997 11:51:00

43 SEPPALA Tero FIN 1996 11:51:30

44 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 11:52:00

45 MAKAROV Maksim MDA 1995 11:52:30

46 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 11:53:00

47 WRIGHT Campbell NZL 2002 11:53:30

48 BORMOLINI Thomas ITA 1991 11:54:00

49 NELIN Jesper SWE 1992 11:54:30

50 rb SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 11:55:00

51 STALDER Sebastian SUI 1998 11:55:30

52 DESTHIEUX Simon FRA 1991 11:56:00

53 SIMA Michal SVK 1992 11:56:30

54 DOLL Benedikt GER 1990 11:57:00

55 GUZIK Grzegorz POL 1991 11:57:30

56 LOGINOV Alexandr RUS 1992 11:58:00

57 STVRTECKY Jakub CZE 1998 11:58:30

58 STROLIA Vytautas LTU 1992 11:59:00

59 KHALILI Said Karimulla RUS 1998 11:59:30

60 FAK Jakov SLO 1987 12:00:00

61 RUNNALLS Adam CAN 1998 12:00:30

62 BOE Tarjei NOR 1988 12:01:00

63 BABIKOV Anton RUS 1991 12:01:30 3

64 HORNIG Vitezslav CZE 1999 12:02:00

65 ERMITS Kalev EST 1992 12:02:30

66 PERROT Eric FRA 2001 12:03:00

67 STRUM Matthew CAN 1995 12:03:30

68 BURKHALTER Joscha SUI 1996 12:04:00

69 CHENG Fangming CHN 1994 12:04:30

70 YALIOTNAU Raman BLR 1993 12:05:00

71 GUNKA Jan POL 2002 12:05:30

72 FLORE Raul ROU 1997 12:06:00

73 EDER Simon AUT 1983 12:06:30

74 BALOGA Matej SVK 1997 12:07:00

75 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 12:07:30

76 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 12:08:00

77 KAUKENAS Tomas LTU 1990 12:08:30

78 FEMLING Peppe SWE 1992 12:09:00

79 TRSAN Rok SLO 1992 12:09:30

80 DOHERTY Sean USA 1995 12:10:00

81 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 2002 12:10:30

82 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1992 12:11:00

83 DUDCHENKO Anton UKR 1996 12:11:30

84 KIM Yonggyu KOR 1993 12:12:00

85 YAN Xingyuan CHN 1996 12:12:30

86 LAITINEN Heikki FIN 1994 12:13:00

87 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 12:13:30

88 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 12:14:00

89 REES Roman GER 1993 12:14:30

90 SZCZUREK Lukasz POL 1988 12:15:00

91 BIONAZ Didier ITA 2000 12:15:30 4

92 BRANDT Oskar SWE 1995 12:16:00

93 ZEMLICKA Milan CZE 1996 12:16:30

94 MISE Edgars LAT 1998 12:17:00

95 RANTA Jaakko FIN 1997 12:17:30

96 KIERS Trevor CAN 1997 12:18:00

97 FRATZSCHER Lucas GER 1994 12:18:30

98 BANYS Linas LTU 1998 12:19:00

99 WIESTNER Serafin SUI 1990 12:19:30

100 PLANKO Lovro SLO 2001 12:20:00

101 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1988 12:20:30

102 ZAWOL Marcin POL 2002 12:21:00

103 KOMATZ David AUT 1991 12:21:30

104 ZHANG Chunyu CHN 1998 12:22:00

105 LESIUK Taras UKR 1996 12:22:30

106 BUTA Florin-Catalin ROU 1998 12:23:00

107 TSVETKOV Maksim RUS 1992 12:23:30

108 SIIMER Kristo EST 1999 12:24:00

109 TODEV Blagoy BUL 2001 12:24:30

STARTLIST SPRINT FEMMINILE

1 CHEVALIER Chloe FRA 1995 14:15:30 1

2 INNERHOFER Katharina AUT 1991 14:16:00

3 yr ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 14:16:30

4 KRUCHINKINA Irina BLR 1995 14:17:00

5 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:17:30

6 STREMOUS Alina MDA 1995 14:18:00

7 REZTSOVA Kristina RUS 1996 14:18:30

8 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 14:19:00

9 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:19:30

10 BEAUDRY Sarah CAN 1994 14:20:00

11 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:20:30

12 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 14:21:00

13 LIEN Ida NOR 1997 14:21:30

14 BASERGA Amy SUI 2000 14:22:00

15 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:22:30

16 BEKH Ekaterina UKR 1998 14:23:00

17 LIE Lotte BEL 1995 14:23:30

18 FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:24:00

19 WIERER Dorothea ITA 1990 14:24:30

20 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:25:00

21 GASPARIN Aita SUI 1994 14:25:30

22 NIGMATULLINA Uliana RUS 1994 14:26:00

23 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:26:30

24 HETTICH Janina GER 1996 14:27:00

25 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:27:30 2

26 LESHCHANKA Iryna BLR 1991 14:28:00

27 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:28:30

28 BLASHKO Darya UKR 1996 14:29:00

29 GASPARIN Selina SUI 1984 14:29:30

30 b OEBERG Elvira SWE 1999 14:30:00

31 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:30:30

32 HERRMANN Denise GER 1988 14:31:00

33 ZUK Kamila POL 1997 14:31:30

34 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:32:00

35 GHILENKO Alla MDA 1992 14:32:30

36 FIALKOVA Ivona SVK 1994 14:33:00

37 SOLA Hanna BLR 1996 14:33:30

38 TODOROVA Milena BUL 1998 14:34:00

39 VOIGT Vanessa GER 1997 14:34:30

40 DUNKLEE Susan USA 1986 14:35:00

41 OEBERG Hanna SWE 1995 14:35:30

42 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:36:00

43 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:36:30

44 SANFILIPPO Federica ITA 1990 14:37:00

45 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:37:30

46 HINZ Vanessa GER 1992 14:38:00

47 BRORSSON Mona SWE 1990 14:38:30

48 RIEDER Christina AUT 1993 14:39:00

49 BESCOND Anais FRA 1987 14:39:30

50 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 14:40:00

51 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 14:40:30

52 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 14:41:00

53 KAZAKEVICH Irina RUS 1997 14:41:30

54 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:42:00

55 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1996 14:42:30

56 EDER Mari FIN 1987 14:43:00

57 MIRONOVA Svetlana RUS 1994 14:43:30

58 CHIRKOVA Elena ROU 1994 14:44:00 3

59 PERSSON Linn SWE 1994 14:44:30

60 KINNUNEN Nastassia FIN 1985 14:45:00

61 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 14:45:30

62 KIM Seonsu KOR 1989 14:46:00

63 SEMERENKO Valentina UKR 1986 14:46:30

64 BULINA Sanita LAT 2001 14:47:00

65 WEIDEL Anna GER 1996 14:47:30

66 MAKA Anna POL 1992 14:48:00

67 SIMON Julia FRA 1996 14:48:30

68 TANAKA Yurie JPN 1989 14:49:00

69 SHEVCHENKO Anastasiia RUS 1999 14:49:30

70 VINDISAR Nika SLO 1999 14:50:00

71 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 14:50:30

72 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 14:51:00

73 REMENOVA Maria SVK 2000 14:51:30

74 MENG Fanqi CHN 1998 14:52:00

75 OJA Regina EST 1996 14:52:30

76 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:53:00

77 COMOLA Samuela ITA 1998 14:53:30

78 CHU Yuanmeng CHN 1999 14:54:00

79 PEIFFER Benita CAN 2000 14:54:30

80 KLIMINA Darya KAZ 1989 14:55:00

81 SCHWAIGER Julia AUT 1996 14:55:30

82 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:56:00

83 MAEDA Sari JPN 1990 14:56:30

84 LI Haorong CHN 2005 14:57:00 4

85 BOTET Paula FRA 2000 14:57:30

86 PILCHUK Alina BLR 2000 14:58:00

87 JANKA Erika FIN 1995 14:58:30

88 VASNETCOVA Valeriia RUS 1997 14:59:00

89 MEZDREA Andreea ROU 2001 14:59:30

90 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 15:00:00

91 DICKSON Emily CAN 1997 15:00:30

92 ABRAMOVA Olga UKR 1988 15:01:00

93 ZORC Kaja SLO 2003 15:01:30

94 HILDEBRAND Franziska GER 1987 15:02:00

95 KADEVA Daniela BUL 1994 15:02:30

96 MUN Jihee KOR 1988 15:03:00

97 NILSSON Stina SWE 1993 15:03:30

98 FUKUDA Hikaru JPN 1999 15:04:00

99 LEHTLA Kadri EST 1985 15:04:30

100 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 15:05:00

101 BULINA Sandra LAT 2001 15:05:30

102 ERDAL Karoline NOR 1997 15:06:00

103 TANG Jialin CHN 1991 15:06:30

104 MEIER Lea SUI 2001 15:07:00

Foto: Federico Angiolini