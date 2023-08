Speed skating, i convocati azzurri in vista dei Campionati Europei di Heerenveen

Tutto pronto ad Heerenveen, in Olanda, per i Campionati Europei 2022 di pista lunga che si disputeranno dal 7 al 9 gennaio. Sul ghiaccio della Thialf, nella tre-giorni olandese, vedremo al via anche l’Italia guidata dal direttore delle squadre azzurre Maurizio Marchetto, dall’allenatore sprint Matteo Anesi e da quello delle distanze medio-lunghe Enrico Fabris. Ad un mese esatto dai Giochi Olimpici, la nostra Nazionale si rimbocca le maniche con la chiara intenzione di ben figurare e migliorare la condizione in vista della trasferta cinese.

I 10 azzurri convocati: Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) e Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine).

Le parole del direttore tecnico Maurizio Marchetto al sito ufficiale della Fisg: “Gli Europei nell’anno olimpico sono sempre un evento particolare: qualche grande atleta straniero ha deciso a priori di rinunciarvi e qualcun altro non ci sarà per evitare invece i rischi legati alla pandemia. Noi faremo di tutto per onorare la competizione ben sapendo che arriviamo dopo un ciclo importante di allenamenti post Coppa del Mondo che ci hanno lasciato un carico importante nelle gambe e che dobbiamo ancora smaltire. Abbiamo bisogno di gareggiare e abbiamo ambizioni sia nelle Mass Start sia nelle prove a squadre. Vediamo cosa arriva ma senza l’ansia del risultato“.

Le gare nelle quali saranno impegnati gli italiani:

Peveri: Mass Start – (riserva 3000)

Lollobrigida: 1500 – 3000 – Mass Start

Betti: 1500

Bosa: 500 – 1000 – Team Sprint

Ghiotto: 5000 – Team Pursuit

Giovannini: 5000 – Team Pursuit – Mass Start

Malfatti: 5000 – Team Pursuit

Nenzi: 500 – Team Sprint – (riserva 1000)

Rosanelli: 500 – Team Sprint – (riserva 1000)

Trentini: 1500

Foto: FISG