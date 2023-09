Slittino naturale, Evelin Lanthaler e il duo Pigneter-Clara sanno solo vincere! 4 su 4 in Coppa del Mondo

Prosegue il dominio italiano nella Coppa del Mondo di slittino su pista naturale 2022. Anche il sabato della tappa di Deutschnofen (Bolzano), infatti, vede brillare i nostri portacolori, con il duo Patrick Pigneter e Florian Clara che cala il poker stagionale, quindi nel singolo femminile Evelin Lanthaler non è da meno, centrando a sua volta il quarto trionfo della sua annata.

Nella prova di doppio prosegue il percorso netto del duo composto da Patrick Pigneter e Florian Clara, ma la gara odierna è stata davvero combattuta, con i primi quattro equipaggi racchiusi in appena 7 decimi. Gli azzurri, infatti, hanno concluso con il tempo complessivo di 1:55.33 (prima manche in 57.73, seconda in 57.60) distanziando di soli 47 centesimi i connazionali Patrick e Matthias Lambacher (58.19 e 57.61), mentre completano il podio i russi Pavel Porshnev e Ivan Lazarev a 58 centesimi (58.33 e 57.58). Quarti gli austriaci Fabian e Simon Achenrainer a 70.

Con questo ennesimo successo Patrick Pigneter e Florian Clara volano a quota 400 punti in classifica generale in 4 uscite, contro i 285 punti di Fabian e Simon Achenrainer, mentre Patrick e Matthias Lambacher sono quarti, a -20 da Pavel Porshnev e Ivan Lazarev.

Passando alla gara di singolo femminile la nostra Evelin Lanthaler ha confermato di non aver rivali, vincendo anche la prova di casa. Per la nostra portacolori crono complessivo di 1:48.98 (54.40 e 54.58) distanziando di 70 centesimi la russa Ekaterina Lavrenteva (54.91 e 54.77) mentre completa il podio la nostra Greta Pinggera a 87. Chiude in sesta posizione Daniela Mittermair con un distacco di 2.82.

In classifica generale Evelin Lanthaler prosegue nel suo filotto di vittorie toccando quota 400 punti mentre al secondo posto troviamo la tedesca Lisa Walch con 295 a pari merito con Greta Pinggera.

Foto: FIL