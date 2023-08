Sci freestyle, Coppa del Mondo skicross: Mobaerg e Naeslund vincono a Nakiska, Deromedis e Zuech eliminati agli ottavi

A Nakiska (Canada) è andata in scena la settima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Siamo al giro di boa, visto che la stagione prevede quattordici prova prima di assegnare le ambite Sfere di Cristallo alla conclusione del lungo inverno.

La gara maschile ha visto il trionfo di David Mobaerg. Lo svedese ha fatto gara di testa ed è riuscito ad avere la meglio sul canadese Kevin Drury e sul tedesco Tobias Mueller, quarto posto per l’altro Mobaerg (Erik). Si tratta del secondo trionfo stagionale per il nordico dopo quello ottenuto esattamente un mese fa ad Arosa. Il francese Bastien Midol ottiene un prezioso ottavo posto e allunga in testa alla classifica generale. Il transalpino vanta infatti 71 punti di vantaggio sul connazionale Terence Tchiknavorian, eliminato ai quarti di finale e 14mo nell’ordine di arrivo.

Simone Deromedis, qualificatosi con l’undicesimo tempo, non è riuscito a incantare come ci si poteva aspettare ed è stato eliminato agli ottavi di finale. L’azzurro, in stagione capace di infilare ben cinque top-10 tra cui lo storico terzo posto in Val Thorens, non è partito in maniera brillante nella sua serie e non ha avuto i mezzi per fronteggiare lo svizzero Alex Fiva e il canadese Brady Leman, finendo al terzo posto nel suo ottavo di finale davanti soltanto al giapponese Ryo Sugai.

Il 21enne viene eliminato agli ottavi di finale come in stagione gli era successo soltanto in occasione della gara-1 di Innichen, incappando in un passaggio a vuoto comunque comprensibile. Simone Deromedis ha concluso al 20mo posto, mentre l’altro italiano Dominik Zuech ha chiuso in 27ma posizione, eliminato anch’egli agli ottavi di finale (quarto nella serie con il tedesco Florian Wilmsmann, l’austriaco Robert Winkler e lo svizzero Jonas Lenherr).

Nella gara femminile, priva di italiane, tutto è andato secondo pronostico. Sandra Naeslund ha confermato di essere la regina indiscussa di questa specialità. La svedese ha dominato la “big final” dall’inizio alla fine, riuscendo così a conquistare la sesta vittoria stagionale su sette uscite (quando non ha trionfato ha concluso in quarta posizione).

La Campionessa del Mondo sta giganteggiando in lungo e in largo, oggi non c’è stato nulla da fare per la svizzera Fanny Smith e la tedesca Daniela Maier, capaci di salire sul podio appena davanti all’austriaca Katrin Ofner. Sandra Naeslund allunga ulteriormente in testa alla classifica generale, dove ora può fare affidamento su 144 punti di vantaggio nei confronti proprio di Smith.

Si tornerà in pista domani (sabato 15 novembre, ore 20.15) per un’altra gara, sempre a Nakiska. Si tratterà della terzultima prova prima delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, che saranno anticipate dalla doppietta di Idre Fjall (Svezia) il 22-23 gennaio.

Foto: Lapresse