Sci alpino, startlist prima prova Wengen: orari, pettorali di partenza, tv, streaming

Prende il via ufficialmente il lungo fine settimana di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022. Sul mitologico Lauberhorn gli “Uomini jet” saranno impegnati in due discese, un superG (quello che in teoria doveva già essere recuperato a Bormio), e uno slalom per un weekend davvero da non perdere. Il programma prenderà il via nella giornata odierna con la prima prova della discesa su una delle piste più belle e iconiche de Circo Bianco. Si inizierà alle ore 12.30 con i protagonisti della velocità che studieranno neve e linee ideali per affrontare al meglio il Lauberhorn.

Vedremo, per esempio, se il nostro Dominik Paris finalmente riuscirà a metabolizzare al meglio la pista di Wengen, mai troppo amica (non vi ha mai vinto ma, nell’ultima edizione disputata nel 2020 centrò il secondo posto alle spalle del padrone di casa Beat Feuz), mentre Marco Odermatt cercherà di essere profeta il patria nelle quattro gare, per mettere in cascina altri punti pesantissimi in vista della rincorsa alla Sfera di Cristallo.

IN TV – La prima prova della discesa di Wengen non avrà copertura televisiva nè in streaming. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale per non perdere nemmeno un secondo dell’avvicinamento verso le gare del weekend.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2022

Martedì 11 gennaio

Ore 12.30 prima prova discesa maschile Wengen

Foto: Lapresse