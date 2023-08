Sci alpino, Sofia Goggia verso il trittico Zauchensee, Cortina e Garmisch: tante prove veloci, sguardo alla Coppa del Mondo

Prima della pausa per le Olimpiadi, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino vivrà tre settimane che possono risultare decisive nella lotta alla sfera di cristallo. Mikaela Shiffrin comanda sempre la graduatoria con una trentina di punti di vantaggio su Petra Vlhova e poco più di duecento su Sofia Goggia. Questa sera l’americana e la slovacca possono allungare sull’azzurra, essendoci lo slalom di Schladming, ma la bergamasca attende un trittico di gare veloci che potrebbe ribaltare completamente la situazione.

Il calendario prevede all’orizzonte ancora ben undici gare veloci, partendo proprio da questo weekend a Zauchensee; mentre le gare tecniche saranno sette. Subito dopo le Olimpiadi ci sarà una perfetta suddivisione con cinque prove tecniche e cinque dedicate alla velocità. Nelle ultime settimane Shiffrin ha raccolto pochissimo, prima fermata dal Covid e poi da una due giorni molto deludente a Kranjska Gora, con inforcata in slalom e zero pesantissimo.

Goggia ha avuto ancora i soliti problemi in gigante (neanche qualificata per la seconda manche), ma resta in corsa pienamente, anche perchè Shiffrin e Vlhova hanno già comunicato che non faranno tutte le gare veloci (la slovacca potrebbe proprio non farne nemmeno una). E’, dunque, un’occasione fondamentale per la bergamasca, che si trova davanti un trittico da sfruttare al 100%, con prima la già citata Zauchensee, poi Cortina ed infine Garmisch.

Da capire ovviamente in quali appuntamenti Shiffrin ci sarà e in quali no. Sul fine settimana austriaco l’americana non ha ancora sciolto i dubbi, mentre è molto probabile che ci sia a Cortina. Quasi impossibile vederla a Garmisch, anche perchè otto giorni dopo ci sarebbe il gigante olimpico a Pechino, motivo per cui la gara tedesca potrebbe avere numerosissime defezioni.

E’ dunque un’occasione irripetibile per Goggia, che deve assolutamente ottenere il maggior numero di punti. In discesa l’azzurra non sembra avere troppe rivali ed anche in superG il rendimento è stato elevato e costante (Gut-Behrami e Brignone possono toglierle punti importanti). Al termine di queste tre settimane Sofia potrebbe trovarsi in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. Una spinta in più verso i Giochi e verso il sogno che ha le sembianze della sfera di cristallo.

Foto: LaPresse