Sci alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Zagabria. Vinatzer: “Spero di giocarmela”. Assente Razzoli

L’Italia sarà presente con cinque atleti allo slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino in programma mercoledì 5 gennaio. Sulle nevi croate andrà in scena una classica del Circo Bianco, anche se sulla collina alle porte della capitale c’è pochissima neve e le condizioni della pista sono decisamente al limite del regolare (come si è visto oggi durante la gara femminile).

A trascinare gli azzurri sarà soprattutto Alex Vinatzer, capace di conquistare un bel quarto posto lo scorso 22 dicembre a Madonna di Campiglio e che a Zagabria fu terzo esattamente due anni fa (suo primo podio in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante).

L’altoatesino ha parlato ai microfoni della Fisi: “Siamo riusciti ad allenarci a Ravascletto, in Friuli, sul sale grazie alla disponibilità delle piste. Vedendo la gara in Tv penso che le condizioni potranno essere molto simili, quindi abbiamo fatto tutto il meglio per prepararla. Arriviamo da qualche giorno di riposo, condizione fondamentale per affrontare uno slalom così lungo. Le sensazioni sono buone, io mi sento ancora bene portando le buone sensazioni dei primi due slalom. È sempre bello tornare a Zagabria, l’ultima volta che ho fatto podio la pista era in ottime condizioni con un fondo ben ghiacciato, ma bisogna adattarsi e credo di aver imparato tanto negli ultimi anni: spero di essere lì a giocarmela”.

Sarà purtroppo assente Giuliano Razzoli, il quale è fermo dalla gara di Madonna di Campiglio a causa di un problema alla schiena. In gara anche Stefano Gross, Manfred Moelgg, Tommaso Sala e Simon Maurberger.

CONVOCATI ITALIA SLALOM MASCHILE ZAGABRIA

Stefano Gross

Simon Maurberger

Manfred Moelgg

Tommaso Sala

Alex Vinatzer

