Qualificazioni Australian Open 2022, Salvatore Caruso accede al turno decisivo. Moroni si ferma

Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio italico nelle semifinali delle qualificazioni agli Australian Open 2022. Sul cemento di Melbourne Salvatore Caruso e Gian Marco Moroni si sono giocati le proprie chance di accesso al tabellone principale dello Slam.

Caruso (n.150 del ranking) ha sconfitto per 7-5 7-6 (5) in 2 ore e 10 minuti di partita l’argentino Juan Pablo Ficovich (n.236 ATP). Un successo di determinazione per il siciliano che, pur non esprimendo il proprio miglior tennis, è riuscito a piegare le resistenze del rivale.

Nella finale che metterà in palio il pass per il main draw il 29enne nativo di Avola se la vedrà contro il giapponese Taro Daniel. Il nipponico (n.120 del mondo) ha battuto proprio Moroni e in maniera netta. L’azzurro (n.197 del ranking) si è dovuto arrendere sul punteggio di 6-3 6-1 in 1 ora e 17 minuti di partita. Un incontro nel quale Daniel ha fatto valere una velocità di palla superiore e per “Jimbo” c’è stato poco da fare.

Caruso quindi si unisce a Lucia Bronzetti, Martina Trevisan, Thomas Fabbiano, Alessandro Giannessi e a Flavio Cobolli, qualificati al turno decisivo delle quali del Major australiano.

