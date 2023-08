LIVE Sport Invernali, risultati 8 gennaio in DIRETTA: nessuna frattura per De Aliprandini. Bassino, Lollobrigida e Fischnaller sul podio

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

PROGRAMMA SPORT INVERNALI 8 GENNAIO

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, sabato 8 gennaio 2022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, bob, snowboard, freestyle, slittino e slittino naturale.

Ci saranno inoltre gli Europei di speed skating, le World Series e la Coppa Europa di bob e l’IBU Cup di biathlon.

OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 8 gennaio 2022, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 06.00 con lo snowboardcross maschile e femminile.

Foto: LaPresse

SNOWBOARD -Buongiorno a tutti! Inizieranno tra circa 15 minuti le fasi finali della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di snowboardcross. L’attesa cresce minuto dopo minuto

SNOWBOARD – Saranno purtroppo solo due gli azzurri presenti alle fasi finali quest’oggi. Nelle qualificazioni di ieri hanno infatti passato il turno soltanto Michela Moioli in campo femminile e Lorenzo Sommariva a livello maschile.

SNOWBOARD – Nelle qualificazioni di ieri i migliori tempi li hanno fatti segnare la britannica Charlotte Banks tra le femmine e il canadese Eliot Grondin a livello maschile.

SNOWBOARD – È tutto pronto per l’inizio di questa gara, si inizierà ovviamente con gli ottavi di finale maschili.

SNOWBOARD – Dalla prima batteria passano il turno il canadese Eliot Grondin e l’austriaco Jakob Dusek.

SNOWBOARD – Ora tocca al nostro Sommariva! Forza Lorenzo!

SNOWBOARD – NOOOO! L’AZZURRO PARTE MALE E POI NON RIESCE A RECUPERARE! Alla fine Sommariva è terzo e dunque eliminato. Passano il francese Surget e l’austriaco Alessandro Haemmerle.

SNOWBOARD – La terza batteria la vince il francese Bozzolo. Secondo, e quindi qualificato lo statunitense Leith. Eliminati invece il russo Oliunino lo statunitense DIerdoff (non partito).

SNOWBOARD – Quarta run vinta dal tedesco Noerl davanti all’olandese de Bloeis. Fuori il russo Anisimov e il tedesco Beckhaus.

SNOWBOARD – Dalla quinta batteria passano il canadese Hill e il francese Herpin, mentre vengono elimati l l’australiano Lambert e lo statunitense Kearney (non partito).

SNOWBOARD – L’austriaco Lueftner chiude in prima posizione la sesta run. Qualificato per i quarti di finale anche lo spagnolo Alvaro Romero dopo la retrocessione di una posizione del russo Donskakh a causa di un contatto irregolare con l’austriaco Alessandro Haemmerle (quest’ultimo quarto e dunque sorprendentemente eliminato).

SNOWBOARD – Successo per l’australiano Bolton nella settima run. Secondo il canadese Bichon, fuori invece il russo Dilman e lo svizzero Koblet.

SNOWBOARD – Gli ultimi due qualificati per i quarti di finale sono il tedesco Berg e l’australiano Dickson. Eliminati l’austriaco Pickl e il ceco Kubicik (non partito).

SNOWBOARDCROSS – Ora è il turno dei quarti di finale femminili. Ricordiamo che Michela Moioli sarà al via nella seconda run.

SNOWBOARD – Nel primo quarto di finale scenderà invece la britannica Charlotte Banks, la rivale numero 1 della nostra azzurra.

SNOWBOARD – Attimi di pausa a Krasnojarsk. I quarti di finale femminili non sono ancora iniziati.

SNOWBOARD – Si riparte.

SNOWBOARD – Tutto facile per Banks. Qualificata anche la statunitense Jacobellis, mentre escono di scena l’austriaca Zerkhold e la svizzera Casanova.

SNOWBOARD – Ora è il momento della nostra Michela Moioli! Forza!

SNOWBOARD – SIIIIIII! OTTIMA RUN DELL’AZZURRA! Prima posizione per lei davanti alla canadese Mcmaniman. Fuori la statunitense Molodyh e la russa Vasiltcova.

SNOWBOARD – L’australiana Brockhoff vince la terza run. Si qualifica per le semifinali anche la russa Paul. Fuori invece la russa Lokteva Zagorskaia e Paul (retrocessa di una posizione a causa di un’irregolarità)

SNOWBOARD – Nell’ultima run trionfa la francese Trespeuch che dunque si qualifica alle semifinali insieme alla statunitense Gaskill (seconda). Niente da fare per la svizzera Hediger e l’australiana Baff.

SNOWBOARD – Ora è il momento dei quarti di finale maschili.

SNOWBOARD – Nella prima batteria grande seconda parte di gara del canadese Grondin (primo al traguardo). Si qualifica anche il francese Surget. Fuori invece gli austriaci Luca Haemmerle e Dusek.

SNOWBOARD – Il tedesco Noerl (primo) e l’olandese De Blois (secondo) dominano la seconda run. Eliminati lo statunitense Leith e il francese Bozzolo.

SNOWBOARD – Dalla terza batteria passano in semifinale l’austriaco Lueftner (primo) e lo spagnolo Romero (secondo). Niente da fare invece per il canadese Hill e il francese Herpin.

SNOWBOARD – L’australiano Dickson vince l’ultimo quarto di finale davanti al tedesco Berg. Fuori il canadese Bichon e l’australiano Bolton.

SNOWBOARD -L’azzurra sarà al via nella prima semifinale insieme alla britannica Bankes, alla canadese Mcmaniman e alla statunitense Jacobellis.

SNOWBOARD – NOOOOOOOOO! L’AZZURRA CHIUDE TERZA ED È DUNQUE ELIMINATA! Vince Bankes davanti a Jacobellis. Quarta Mcmaniman.

SNOWBOARD – Per l’italiana si tratta di un passo indietro abbastanza doloroso dopo la vittoria nell’ultima tappa di Cervinia.

SNOWBOARD – Grazie a questo successo, Noerl sale al terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo (154 punti). Primo l’austriaco Alessandro Haemmerle con 257 punti, secondo l’altro austriaco Dusek con 186 punti, mentre il primo degli azzurri è Omar Visintin (assente nelle ultime gare a causa di un infortunio al gomito sinistro) con 100 punti.

SNOWBOARD – In campo femminile, invece, allunga Banks (309 punti) su Moioli (231). Terze l’australiana Brockhoff e la francese Trespeuch con 230 punti.

SNOWBOARD – In campo femminile, invece, Banks (309 punti) allunga su Moioli (231). Terze l’australiana Brockhoff e la francese Trespeuch con 230 punti.

SNOWBOARD – Si conclude dunque qui la giornata di snowboardcross. Il prossimo appuntamento è per domani alle ore 06:00 per le altre due gare in programma, non mancate!

SNOWBOARD – TRIONFA CHARLOTTE BANKS! Sesta successo in Coppa del Mondo per lei, il secondo stagionale. Seconda Trespeuch, terza Jacobellis e quarta Brockhoff.

SNOWBOARD – MOIOLI VINCE LA SMALL FINAL! L’azzurra reagisce e chiude dunque in quinta posizione la sua gara. Sesta McManiman, settima Critchlow e ottava Gaskill.

SNOWBOARD – SIIIIIII! OTTIMA RUN DELL’AZZURRA! Prima posizione per lei davanti alla canadese McManiman. Fuori la statunitense Molodyh e la russa Vasiltcova.

SNOWBOARD – Grazie a questo successo, Noerl sale al terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo (186 punti). Rimane primo l’austriaco Alessandro Haemmerle con 257 punti, secondo l’altro austriaco Dusek con 190 punti, mentre il primo degli azzurri è Omar Visintin (assente nelle ultime gare a causa di un infortunio al gomito sinistro) con 100 punti.

SNOWBOARD – In campo femminile, invece, Banks (309 punti) allunga su Moioli (231). Terze a pari merito l’australiana Brockhoff e la francese Trespeuch con 230 punti.

SCI ALPINO – Dalle 9.30 il gigante femminile di Kranjska Gora.

SCI ALPINO – Ricordiamo che Federica Brignone è assente per una leggera infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Per precauzione ha preferito saltare questo fine settimana, tornerà in gara tra sette giorni a Zauchensee.

SCI ALPINO – I pettorali di partenza delle italiane: 1 Marta Bassino, 11 Sofia Goggia, 17 Elena Curtoni, 36 Roberta Midali, 40 Roberta Melesi, 51 Vivien Insam, 54 Ilaria Ghisalberti.

SCI ALPINO – Rientrano dopo il Covid la svizzera Lara Gut-Behrami e la polacca Maryna Gasienica-Daniel. Positiva ed assente, invece, la slovena Andreja Slokar.

SCI ALPINO – La prima manche è stata tracciata da Pierre Guillot-Patrique, allenatore della Francia. La seconda toccherà invece a José Luis Alejo Hervas, tecnico della Svizzera.

SCI ALPINO – Lo scorso anno si svolsero due giganti a Kranjska Gora e li vinse entrambi Marta Bassino.

SCI ALPINO – Marta Bassino è pronta al cancelletto di partenza.

SCI ALPINO – Iniziato il gigante femminile di Kranjska Gora con Marta Bassino, pettorale n.1.

SCI ALPINO – 1’07″46 il tempo di Marta Bassino. Nella parte alta ha commesso un errore importante, da metà in giù non è sembrata attaccare al 100%. Vedremo, tocca alla francese Tessa Worley. La transalpina è dietro di 0.08 al primo rilevamento.

SCI ALPINO – Tessa Worley si conferma in grandissima forma dopo la vittoria di Lienz e si porta in testa con 15 centesimi su Marta Bassino. Tocca all’americana Mikaela Shiffrin.

SCI ALPINO – Mikaela Shiffrin accusa ben 1″40 all’arrivo da Tessa Worley. Di recente l’americana fatica a trovare il feeling con la Podkoren: nel 2021 giunse due volte sesta. Vediamo ora la slovacca Petra Vlhova.

SCI ALPINO – Petra Vlhova all’arrivo è quarta a 1″43. La slovacca e Shiffrin sono molto indietro, ottime notizie per Sofia Goggia in ottica classifica generale. Marta Bassino è sempre seconda a soli 15 centesimi da Worley. Ora il rientro in gara di Lara Gut-Behrami dopo la lunga sosta per Covid.

SCI ALPINO – La svizzera Gut-Behrami è quinta a 1″45. Al momento Worley e Bassino hanno disputato una gara a parte rispetto alle altre. E dire che la piemontese non è stata perfetta e non ci ha convinto appieno: di sicuro può fare meglio. Tocca alla svizzera Michelle Gisin.

SCI ALPINO – Ottima Michelle Gisin. L’elvetica recupera 17 centesimi nell’ultimo settore ed è terza a 0.79 da Worley.

SCI ALPINO – Parte fortissimo la svedese Sara Hector, avanti 11 centesimi al primo rilevamento.

SCI ALPINO – Hector sta disputando la stagione della vita. La svedese si porta al comando con 0.08 su Worley e 0.23 su Bassino. Quinta Shiffrin a 1″48, sesta Vlhova a 1″51.

SCI ALPINO – Male l’austriaca Ramona Siebenhofer, ultima a 1″99. Tocca alla polacca Maryna Gasienica-Daniel, al rientro dal Covid.

SCI ALPINO – Limita i danni Gasienica-Daniel ed è settima a 1″53. Adesso la neozelandese Alice Robinson: da lei ci si può aspettare di tutto, nel bene e nel male.

SCI ALPINO – Robinson ne combina di tutti i colori, si pianta a due porte dalla fine e chiude ultima a 4″56. Ora Sofia Goggia: l’obiettivo è stare sotto i 2 secondi, il sogno sarebbe stare davanti a Shiffrin e Vlhova…

SCI ALPINO – Male Sofia Goggia, ha commesso errori a catena. Sul muro finale gli sci sembravano non tenere. E’ ultima a 2″46. In gigante fa proprio fatica, c’è poco da fare: bisogna concentrarsi su discesa e superG verso le Olimpiadi.

SCI ALPINO – L’austriaca Katharina Liensberger è undicesima a 2″48, 2 centesimi dietro Sofia Goggia. La bergamasca si qualificherà, ma anche oggi non poterà a casa tanti punti tra le porte larghe. La pista inizia a rovinarsi.

SCI ALPINO – Ottima la norvegese Mina Fuerst Holtmann, quinta a 1″36: finisce davanti a Shiffrin e Vlhova. Speravamo potesse riuscirci anche Sofia Goggia, ma niente da fare.

SCI ALPINO – Eccezionale la slovena Meta Hrovat, quarta a 8 decimi! Ricordiamo che Marta Bassino, pur con una prova non scevra di errori, è terza a soli 23 centesimi da Sara Hector.

SCI ALPINO – La norvegese Ragnhild Mowinckel è nona a 1″52.

SCI ALPINO – Sono scese le prime 15. Al comando la svedese Sara Hector con 0.08 su Worley e 0.23 su Marta Bassino. Seguono Hrovat a 0.80, Gisin a 0.87, Holtmann a 1.36. Solo settima Mikaela Shiffrin a 1.48, ottava Petra Vlhova a 1.51. Non ha convinto Sofia Goggia, 13ma a 2.46 e con una manche costellata di errori.

SCI ALPINO – Bene la svizzera Wendy Holdener, sesta a 1″32: perdono un’altra posizione Shiffrin e Vhlova. Tocca ad Elena Curtoni.

SCI ALPINO – La miglior Elena Curtoni dell’anno in gigante. E’ 13ma a 1″55, in crescita tecnicamente.

SCI ALPINO – In grandissima forma ed ascesa Katharina Truppe. L’austriaca è quarta a 0.76, distante 53 centesimi dal podio virtuale di Marta Bassino.

SCI ALPINO – Tra poco meno di mezz’ora lo slalom gigante di Adelboden valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022

SCI ALPINO – L’americana Nina O’Brien è 18ma a 3″37.

SCI ALPINO – Una delle migliori manche della carriera per la francese Coralie Frasse Sombet: è settima a 1″24! La transalpina ha sfruttato al meglio il tracciato disegnato dal suo allenatore.

SCI ALPINO – L’austriaca Ricarda Haaser è 16ma a 1″97. Sofia Goggia 18ma. Inizia a tremare per la qualificazione? Va detto che a breve il livello si abbasserà con il susseguirsi dei pettorali.

SCI ALPINO – Ottima la slovena Ana Bucik, settima a 0.97 sulle nevi di casa. Adesso la pista, seppur con qualche segno, sta tenendo davvero bene.

SCI ALPINO – Il grande protagonista del gigante, ovviamente, non potrà che essere il padrone di casa Marco Odermatt. Il ventiquattrenne nativo di Buochs nel Canton Nidvaldo, sta dominando la scena in questa stagione, con una costanza di rendimento letteralmente eccezionale, spalmata in quasi tutte le discipline.

SCI ALPINO – La norvegese Maria Therese Tviberg è 17ma a 1″66. 16ma Elena Curtoni a 1″55, 20ma Sofia Goggia a 2″46.

SCI ALPINO – Tra i grandi favoriti di questa gara anche il detentore della Coppa del Mondo, Alexis Pinturault, finora non particolarmente performante fra le porte larghe, lo sloveno Kranjec, il croato Zubcic, lo svizzero Caviezel, il campione del mondo in carica, il francese Faivre, l’austriaco Feller e il norvegese Kristoffersen.

SCI ALPINO – Anche Paula Moltzan davanti a Sofia Goggia: l’americana è 18ma a 1″89.

SLITTINO – La prima manche della prova di singolo di Sigulda (Lettonia) vede al comando il padrone di casa Kristers Aparjods con il tempo di 48.223 con 48 millesimi di vantaggio sul nostro Dominik Fischnaller e Felix Loch (Ger). Quarto il russo Roman Repilov a 113 davanti all’austriaco Nico Gleirscher a 205, quindi Max Langenhan (Ger) a 235, David Gleirscher (Aut) a 246 e Johannes Ludwig (Ger) ottavo a 294. 17° Kevin Fischnaller a 467 millesimi, 29° Lukas Gufler a 1.240.

SCI ALPINO – Si supera Valerie Grenier: la canadese è brillante ottava a 1″00! Al momento Shiffrin 12ma e Vlhova 13ma, incredibile.

SCI ALPINO – Grave errore nel finale per la slovena Tina Robnik: ciò nonostante è decima a 1″26. Tre slovene in top10 sulla pista di casa!

SCI ALPINO – In casa Italia attesa per la prova del vice campione del mondo e secondo nell’ultimo gigante in Val Badia, Luca De Aliprandini che sembra aver trovato la sua dimensione nell’elite della specialità.

SCI ALPINO – La svizzera Andrea Ellenberger è 23ma a 2″33. Sofia Goggia 24ma a 2″46, sempre più a rischio eliminazione.

SCI ALPINO – L’elvetica Simone Wild chiude ventesima a 1″87. Purtroppo Sofia Goggia ha sbagliato davvero tanto, la mancata qualificazione non stupirebbe.

SCI ALPINO – Questi i pettorali degli azzurri al via: De Aliprandini avrà il numero 7, Giovanni Borsotti il 22, Riccardo Tonetti il 25, Simon Maurberger il 36, Alex Hofer il 40, Giovanni Franzoni il 46, Filippo Della Vite il 51 e Alex Vinatzer il 62

SCI ALPINO – La francese Clara Direz è 13ma a 1″47. Molto bene oggi le transalpine.

SCI ALPINO – 25ma a 2″24 l’austriaca Katharina Huber.

SCI ALPINO – La prima manche del gigante svizzero sarà tracciato dal tecnico azzurro Walter Girardi, nella seconda manche a tracciare sarà Martin Kroisleitner, tecnico austriaco

SCI ALPINO – La classifica dopo le prime 30: Sara Hector (Svezia) Tessa Worley (Francia) +0.08 Marta Bassino (Italia) +0.23 Katharina Truppe (Austria) +0.76 Meta Hrovat (Slovenia) +0.80 Michelle Gisin (Svizzera) +0.87 Ana Bucik (Slovenia) +0.97 Valerie Grenier (Canada) +1.00 Coralie Frasse Sombet (Francia) +1.24 Tina Robnik (Slovenia) +1.26 14ma Mikaela Shiffrin a 1.48, 15ma Petra Vlhova a 1.51, 19ma Elena Curtoni a 1.55, 28ma Sofia Goggia a 2.46, ormai quasi eliminata.

COMBINATA NORDICA – L’austriaco Johannes Lamparter al comando dopo la prova di salto nella gara di Coppa del Mondo in Val di Fiemme. L’assenza di Jarl Magnus Riiber si fa sentire e sarà una gara apertissima, con Eric Frenzel secondo e pronto a rimontare. In casa Italia molto bene Raffaele Buzzi, 30mo, mentre lontano Alessandro Pittin, 46mo.

SCI ALPINO – Nuvole sul cielo di Adelboden, temperatura di -4° in partenza

SCI ALPINO – Fuori Roberta Midali, 33ma a 4″13. Sempre 28ma Sofia Goggia, ma è ancora lunga.

SCI ALPINO – Bene a tempo fino al muro finale Pinturault che poi commette un paio di errori e chiude con 1’18″25

SCI ALPINO – Si fa durissima per Sofia Goggia, ora 29ma.

SCI ALPINO – Meno aggressivo del francese lo svizzero Meillard che perde progressivamente e chiude secondo a 1″07

SCI ALPINO – Non si qualifica Roberta Melesi, 33ma a 3″43. Sofia Goggia è 29ma, mancano ancora 20 atlete. Più no che sì per la qualificazione.

SCI ALPINO – Irruento, non sempre preciso ma la differenza lo svizzero Odermatt la fa nel muro finale: primo posto e vantaggio di 31 centesimi

SCI ALPINO – Errore grave sul muro finale per il francese Faivre che accumula un ritardo di 51 centesimi ed è terzo

SCI ALPINO – Non un muro all’altezza di Odermatt ma comunque buona prova per il croato Zubcic che è terzo a 5 decimi dallo svizzero

SCI ALPINO – NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Inforca De Aliprandini che aveva un vantaggio di 23 centesimi su Odermatt. Speriamo che non si sia fatto niente. E’ caduto rovinosamente contro le reti

SCI ALPINO – Sofia Goggia è 30ma, mancano 11 atlete.

SCI ALPINO – Vivien Insam 34ma a 2″84.

SCI ALPINO – E’ sceso dolorante sugli sci De Aliprandini. L’impressione è che il problema non sia al ginocchio ma alla coscia. Serviranno accertamenti sanitari. Cercheremo di tenervi informati

SCI ALPINO – Fuori Sofia Goggia, 31ma a 2″46.

SCI ALPINO – Ilaria Ghisalberti 38ma a 3″25.

SCI ALPINO – Non si capisce cosa sia accaduto a Braathen. Si è letteralmente fermato prima del muro finale, poi è sceso fuori dalla pista e tagliato il traguardo ha salutato il pubblico

SCI ALPINO – La classifica dopo la prima manche: Sara Hector (Svezia) Tessa Worley (Francia) +0.08 Marta Bassino (Italia) +0.23 Katharina Truppe (Austria) +0.76 Meta Hrovat (Slovenia) +0.80 Michelle Gisin (Svizzera) +0.87 Ana Bucik (Slovenia) +0.97 Valerie Grenier (Canada) +1.00 Coralie Frasse Sombet (Francia) +1.24 Tina Robnik (Slovenia) +1.26 14ma Mikaela Shiffrin a 1.48, 15ma Petra Vlhova a 1.51, 19ma Elena Curtoni a 1.55. Non qualificate Sofia Goggia, Roberta Midali, Roberta Melesi e Vivien Insam.

SCI ALPINO – Brutta manche del tedesco Schmid che commette tanti errori ed è settimo a 2″17

SCI ALPINO – Tanti errori per lo svizzero Caviezel che accumula un ritardo di 3″02 ed è ottavo

SCI ALPINO – E’ on fire l’austriaco Feller in gigante. Nonostante due errori piuttosto evidenti si inserisce al quinto posto a 1″17 da Odermatt

SCI ALPINO – Rischia tanto nel finale lo svizzero Murisier che chiude con un ritardo di 1″38 ed è sesto al momento

SCI ALPINO – Salta l’ultima porta, sfinito, lo statunitense Radamus ed è fuori

SCI ALPINO – E’ fuori anche Kranjec. errore nella parte centyrale su un dosso per lo sloveno che esce di scena

SCI ALPINO – Decimo posto per l’austriaco Schwarz che chiude a 2″21 da Odermatt, perdendo tantissimo nel finale

SCI ALPINO – Una discesa da dimenticare per uno statico francese Favrot che accumula un ritardo di 2″82 ed è 11mo

SCI ALPINO – Il canadese Read arriva al traguardo con 2″51 di ritardo, è undicesimo al momento

SCI ALPINO – Tanta, tanta fatica per il norvegese Nestvold-Haugen che commette molti errori e, con un ritardo di 4″38, è 14mo

SCI ALPINO – Si ferma sul piano prima del muro il norvegese Windingstad che con un ritardo di 4″97 è 15mo

SCI ALPINO – Adam Zampa va a spasso nel muro finale: 4″56 di ritardo e 15mo posto

SCI ALPINO – Ritardo di linea, tante difficoltà per l’azzurro Borsotti che è 14mo a 3″24 da Odermatt. Non dovrebbe avere problemi a qualificarsi per la seconda manche

SCI ALPINO – Questa la classifica dopo le prime 22 discese: 1 ODERMATT Marco SUI 1:17.94

2 PINTURAULT Alexis FRA 1:18.25 +0.31

3 ZUBCIC Filip CRO 1:18.44 +0.50

4 FAIVRE Mathieu FRA 1:18.46 +0.52

5 FELLER Manuel AUT 1:19.11 +1.17

6 MURISIER Justin SUI 1:19.32 +1.38

6 MEILLARD Loic SUI 1:19.32 +1.38

8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:19.78 +1.84

9 SCHMID Alexander GER 1:20.13 +2.19

10 SCHWARZ Marco AUT 1:20.15 +2.21

SCI ALPINO – Limita i danni l’austriaco Feurstein che chiude con un ritardo di 2″79 e si inserisce in 12ma posizione

SCI ALPINO – Stava disputando un’ottima gara il canadese Philp che perde completamente il controllo nel finale ed esce

SCI ALPINO – Bravissimo Tonetti!!! Bene nella seconda parte, a differenza di chi lo ha preceduto, e con un ritardo di 2″25 si inserisce in undicesima piazza

SCI ALPINO – Si inserisce in 17ma piazza a 3″85 dalla vetta lo sloveno Hadalin

SCI ALPINO – Bella prestazione del norvegese Solheim che si piazza in 13ma piazza con 2″67 di ritardo

SCI ALPINO – Esce nel finale il russo Andrienko. Nessuna conseguenza

SCI ALPINO – Rischia di cadere un paio di volte lo svedese Roenngren che si salva e si inserisce al 18mo posto, dietro a Borsotti, a 3″26 dalla testa

SCI ALPINO – Arrivano le prime notizie su De Aliprandini. Problema alla caviglia per l’azzurro. Potrebbe esserci stata una piccola distorsione ma non dovrebbe essere niente di grave

SCI ALPINO – Bene lo svizzero Sarrazin che è 14mo a 2″71 dalla vetta

SCI ALPINO – L’azzurro Maurberger accumula un ritardo di 4″23 ed è 23mo al momento. Qualificazione complicata per la seconda manche

SCI ALPINO – Il tedesco Rauchfuss è 18ma davanti a Borsotti a 3″04

SCI ALPINO – Si inserisce in 24ma posizione l’azzurro Hofer, davanti a Maurberger, a 3″96 dalla testa

SCI ALPINO – Fuori Haugan, Reymond e Tumler

SCI ALPINO – Buona prestazione dell’azzurro Franzoni che si inserisce al 25mo posto a 4″16 dalla vetta, Maurberger slitta in 27ma posizione

SLITTINO – La tappa di Sigulda (Lettonia) va al padrone di casa Kristers Aparjods in 1:36.483 con 186 millesimi sul tedesco Felix Loch e 201 sul nostro Dominik Fischnaller. Quarto a 393 il russo Roman Repilov, quinto a 463 l’austriaco Nico Gleirscher, sesto a 502 il russo Semen Pavlichenko e settimo il tedesco Max Langenhan a 598. Solamente 13° Johannes Ludwig, davanti al nostro Kevin Fischnaller. Chiude 29° Lukas Gufler. Dunque un podio importante per l’Italia in vista delle Olimpiadi.

SCI ALPINO – Saranno cinque gli azzurri al via nella seconda manche.Niente da fare per Alex Vinatzer che scendeva per ultimo ed è uscito dopo l’intermedio

BIATHLON – Tutto pronto per la staffetta mista della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: oggi, sabato 8 gennaio, alle ore 12.15, proseguirà la quinta tappa del circuito maggiore della stagione 2021-2022.

SCI ALPINO – Peccato per De Aliprandini che poteva essere nei primi tre ed ha inforcato all’imbocco del muro finale. La prima diagnosi parla di problema alla caviglia, possibile distorsione, non di grave entità ma bisognerà attendere le prossime ore per capire di più.

SCI ALPINO – Marta Bassino si è messa in un’ottima situazione per puntare al podio: la piemontese è terza a soli 23 centesimi dalla leadership di Sara Hector e con oltre mezzo secondo di margine su Katharina Truppe, quarta.

SCI ALPINO – La classe 1996 azzurra su questa pista lo scorso anno fece il vuoto: quest’anno la neve è diversa, consente meno errori. Nella stagione passata era ghiaccio vivo, una specie di specchio sul quale solo Bassino trovò delle ottime sensazioni.

BIATHLON – Per l’Italia saranno questi i frazionisti al via: Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Saranno 24 i quartetti al via, e gli azzurri avranno il pettorale numero 4: oggi però ci saranno prima le frazioni maschili e poi quelle femminili.

SCI ALPINO – Ad una prima valutazione del medico federale non sembrano esserci problemi di lussazioni o fratture evidenti alla caviglia sinistra per De Aliprandini. Ora l’atleta sarà comunque sottoposto a radiografie, da valutare se ad Adelboden o a Milano. Seguiranno aggiornamenti

SCI ALPINO – Comanda una grandissima Sara Hector che sta sciando in una bolla e vivendo il miglior periodo della sua carriera: la svedese ha raccolto tre podi di cui una vittoria negli ultimi tre giganti disputati.

SCI ALPINO – In seconda piazza Tessa Worley: la francese, straordinaria interprete di questa disciplina, dopo un inizio di stagione non ottimale, sta risalendo di condizione come mostrato con il ritorno alla vittoria in quel di Lienz.

BIATHLON – Partita la staffetta mista!

SCI ALPINO – Dopo le prime tre c’è un solco importante: particolarmente brillanti sono state le slovene Hrovat, Bucik e Robnik, rispettivamente quinta, settima e decima, a loro agio sulla pista di casa.

BIATHLON – Thomas Bormolini al lancio per l’Italia. Gruppone compatto ed allungato nei primi km di gara.

SCI ALPINO – Insieme a Bassino ci sarà solo Elena Curtoni: la 30enne di Morbegno si è piazzata diciannovesima, facendo segnare un netto miglioramento rispetto agli ultimi giganti in questa stagione. Spesso per la lombarda questa si è rivelata essere la pista sulla quale si esprime meglio in questa specialità.

SNOWBOARD – Qualificazioni terminate per il PGS in quel di Scuol (Svizzera). Avanzano cinque azzurri. Tra le donne benissimo Nadya Ochner, quinta, e Lucia Dalmasso, nona. Al maschile settima piazza per Daniele Bagozza, nona per Aaron March, sedicesima per Mirko Felicetti.

SCI ALPINO – Le deluse dalla prima manche sono senza dubbio Shiffrin, Vlhova e, in secondo luogo, Gut-Behrami. La statunitense e la slovacca hanno commesso diverse imperfezioni, non riuscendo ad essere abbastanza aggressive per avvicinarsi alla testa. La svizzera ha pagato l’inattività di quasi un mese a causa della positività al Covid-19.

SCI ALPINO – Non si è qualificata per la seconda manche Sofia Goggia: la pista ha tenuto bene e la discesa molto pasticciata della bergamasca è stata punita con l’eliminazione.

BIATHLON – Utilizza le tre ricariche Bormolini che paga 30″1 da Tarjei Boe (Norvegia), primo dopo il poligono a terra.

SCI ALPINO – Ricordiamo che è assente Federica Brignone a causa di un problema al tendine rotuleo: peccato perché la valdostana aveva cominciato a sciare bene anche in gigante dalla seconda manche di Lienz.

BIATHLON – Dopo 3.7 km è di 37″6 il distacco dell’Italia (21ma su 24) dalla Norvegia, già in fuga con la Bielorussia.

SCI ALPINO – La prima a partire in questa seconda prova sarà la svizzera Andrea Ellenberger.

SCI ALPINO – COMINCIA LA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRANJSKA GORA! Al via Ellenberger.

BIATHLON – Mikita Labastau (Bielorussia) in testa dopo il secondo poligono. Bormolini usa una ricarica ed è 14° a 34″7.

SCI ALPINO – 1:08.68 il tempo della seconda manche di Ellenberger: parte ora la connazionale Haerri con cinque centesimi di vantaggio.

BIATHLON – Torna in testa Tarjei Boe (Norvegia) ai 6.2 km, Bormolini 7° a 36″5.

SCI ALPINO – 2″07 di ritardo per Haerri che ha rischiato di uscire nella parte centrale: diverse imprecisioni per l’elvetica che ha dato la sensazione di accontentarsi di qualche punto, partendo con il pettorale 48.

SCI ALPINO – Huber non contiene il distacco e arriva a 1″60 da Ellenberger: la svizzera probabilmente recupererà diverse posizioni. Tocca ora a Richardson: 22 centesimi di vantaggio sulla leader provvisoria.

BIATHLON – Al primo cambio l’Italia è al 7° posto a 30″9 dalla Norvegia. Partito Dominik Windisch.

SCI ALPINO – 1″57 di ritardo e seconda posizione per Richardson: la canadese già bravissima a qualificarsi con il 50.

SCI ALPINO – Siebenhofer riesce a perdere meno di un secondo da Ellenberger: 63 centesimi di ritardo dalla svizzera. L’austriaca ha rischiato di rimanere agganciata ad una porta nel finale.

SCI ALPINO – L’olandese Jelinkova che si è rotta il crociato in passato su questa pista, decide di non rischiare ed arriva a 2″09, in ultima posizione.

BIATHLON – Dopo 8.7 km comanda la Russia, Windisch è 6° a 36″7 in scia alla Francia.

SCI ALPINO – Sesta posizione guadagnata da Ellenberger: la russa Tkachenko arriva quarta a 1″60 con il quinto tempo di manche. Sempre in grande sofferenza la sua prova.

SCI ALPINO – Da una prima diagnosi del medico della Fisi, De Aliprandini non ha riportato fratture o lussazioni alla caviglia. Ora dovrà sottoporsi a delle radiografie.

SCI ALPINO – Quattro centesimi di ritardo per Ricarda Haaser! Buona prova per l’austriaca che nel secondo settore ha fatto segnare il miglior tempo: seconda posizione e secondo tempo di manche. Tocca a Paula Moltzan.

SCI ALPINO – BRUTTA CADUTA PER PAULA MOLTZAN! Va in rotazione la statunitense che si era rialzata, ma si è ributtata a terra dolorante.

BIATHLON – Johannes Thingnes Boe (Norvegia) fa il vuoto, con 17″0 sulla Russia, Italia sesta a 45″7.

SCI ALPINO – Sollecitazione evidente al ginocchio per l’americana che cammina comunque sulle sue gambe. Caduta che ricorda quella della tedesca Schlosser nella prima manche che ha avuto conseguenze ben più gravi.

BIATHLON – Dopo 11.2 km la Norvegia ha 30″7 sulla Russia! Italia quinta a 53″7.

SCI ALPINO – La gara è ancora interrotta per rimettere a posto la porta spazzata via dall’americana che scende con la mano sinistra rotta ed ingessata. Un’altra disdetta per questa atleta.

SCI ALPINO – Questa la classifica finora: 1 Andrea Ellenberger 2′ 18.24

2 Ricarda Haaser +00.04

3 Ramona Siebenhofer +00.63

4 Britt Richardson +01.57

5 Ekaterina Tkachenko +01.60

5 Katharina Huber +01.60

7 Vivianne Haerri +02.07

8 Adriana Jelinkova +02.09

SCI ALPINO – In partenza Simone Wild, riparte la gara!

BIATHLON – Dopo il quarto poligono l’Italia è sesta a 59″5 dalla Norvegia.

SCI ALPINO – Quarta posizione per Wild che ha perso tantissimo sin dalla parte alta: 1″12 di gap.

SCI ALPINO – Terza posizione per Tviberg che ha perso pochissimo nel finale: 29 centesimi di ritardo, la norvegese è stata troppo tranquilla nella parte alta.

BIATHLON – Dopo 13.7 km Norvegia dominante, Italia 5a a 1’03″0.

SCI ALPINO – In grande difficoltà Elena Curtoni che chiude in nona posizione a quasi due secondi da Ellenberger.

SCI ALPINO – La svizzera vola al comando con 53 centesimi di vantaggio: la campionessa elvetica brillante soprattutto nella parte alta.

BIATHLON – A metà gara Norvegia solitaria in testa, Italia quinta a 1’08″9. In pista Dorothea Wierer!

SCI ALPINO – Perde troppo nel finale Gasienica-Daniel! La polacca è andata fortissimo nella parte centrale, ma ha perso in alto e in basso da Gut-Behrami, terminando a 4 centesimi dalla testa.

COMBINATA NORDICA – Johannes Lamparter trova la prima vittoria in carriera in Val di Fiemme! Completano il podio i due tedeschi Vinzenz Geiger e Eric Frenzel. Migliore degli azzurri Raffaele Buzzi 27°, mentre Pittin chiude 34°

SCI ALPINO – Bruttissima seconda manche da parte di Mowinckel: troppi rischi e poca sostanza per la norvegese che paga 2″35 da Gut-Behrami.

BIATHLON – Dopo 16.2 km Dorotha Wierer quinta a 1’11″1 da Ingrid Landmark Tandrevold (Norvegia).

SCI ALPINO – Questa la classifica dopo le prime quindici atlete scese: 1 Lara Gut-Behrami 2′ 17.71

2 Maryna Gasienica Daniel +00.04

3 Andrea Ellenberger +00.53

4 Ricarda Haaser +00.57

5 Maria Therese Tviberg +00.82

6 Ramona Siebenhofer +01.16

7 Simone Wild +01.65

8 Britt Richardson +02.10

9 Ekaterina Tkachenko +02.13

9 Katharina Huber +02.13

11 Ragnhild Mowinckel +02.35

12 Elena Curtoni +02.50

13 Vivianne Haerri +02.60

14 Adriana Jelinkova +02.62

15 Paula Moltzan DNF

SCI ALPINO – Quanto perde Petra Vlhova! La slovacca paga quasi sette decimi da Gut-Behrami dopo il primo intermedio.

SCI ALPINO – Recupera tre decimi che Vlhova riperde sul muro: un po’ legnosa e poco fluida l’azione della slovacca. Tocca a Shiffrin.

SCI ALPINO – Shiffrin non troppo diretta in questo avvio: paga mezzo secondo.

SCI ALPINO – Non basta il miglior tempo in fondo per Shiffrin che è terza a 13 centesimi da Gut: la statunitense quindi non guadagnerà tanti punti in ottica generale.

SCI ALPINO – 1″68 di ritardo per Clara Direz che perde tantissimo da Lara Gut e si inserisce in decima posizione.

BIATHLON – Dopo il quinto poligono l’Italia è quinta a 1’30″9 dalla Norvegia. Wierer ha utilizzato due ricariche a terra.

SCI ALPINO – Sbaglia Holtmann che si ferma e non riacquista velocità: diciottesima posizione a 3″04 da Lara Gut che ha già recuperato la bellezza di cinque posizioni.

SCI ALPINO Tra 20 minuti circa il via della seconda manche dello slalom gigante di Adelboden valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022

BIATHLON – Dopo 18.7 km l’Italia è quinta e paga 1’35″4 dalla Norvegia.

SCI ALPINO – In casa Italia c’è grande attesa per conoscere le news riguardo Luca De Aliprandini che è uscito prima del muro finale, inforcando e compiendo una brutta torsione alla caviglia. Non sembrano esserci problemi di lussazioni o fratture evidenti alla caviglia sinistra per De Aliprandini. Ora l’atleta sarà comunque sottoposto a radiografie, da valutare se ad Adelboden o a Milano.

SCI ALPINO – Perde tantissimo nel finale una Wendy Holdener deludente. La svizzera sembra appesantita, ingolfata, non trovare la fluidità dei giorni migliori. Ottava piazza a 86 centesimi da Gut-Behrami.

SCI ALPINO – Una buonissima Tina Robnik arriva quarta a 14 centesimi da Gut-Behrami. La slovena è arrivata leggermente lunga di linea sul muro conclusivo.

SCI ALPINO – Lo svizzero Odermatt vuole la quarta vittoria sulla neve di casa ad Adelboden. Con un muro finale perfetto ha scavato un piccolo solco sui più immediati inseguitori e nella seconda manche partirà per ultimo

SCI ALPINO – Pasticciata la seconda manche di Frasse Sombet: la francese scivola in decima posizione ad un secondo netto da Gut-Behrami. Otto posizioni recuperate dalla ticinese.

SCI ALPINO – Terza posizione per il croato Filip Zubcic con un distacco di mezzo secondo esatto, mentre è quarto il francese Mathieu Faivre a 52, dopo aver perso tutto il suo vantaggio proprio nel muro finale. Quinto l’austriaco Manuel Feller con un ritardo di 1.17, davanti allo svizzero Loic Meillard sesto a 1.38 a pari merito con il connazionale Justin Murisier

BIATHLON – Dopo il sesto poligono domina la Norvegia, Italia terza a 1’28″7 davanti a Germania e Russia.

SCI ALPINO – Prima piazza sempre per Lara Gut-Behrami davanti alla polacca Gasienica-Daniel per quattro centesimi e su Shiffrin per tredici centesimi. Più indietro Robnik ed una super Ellenberger che ha recuperato 17 posizioni.

SCI ALPINO – BRAVISSIMA GRENIER! La canadese parte all’attacco e va in progressione: prima posizione con 53 centesimi di vantaggio su Gut-Behrami, mantenendo il vantaggio accumulato nella prima manche.

BIATHLON – Dopo 21.2 km Italia terza a 1’26″6 dalla Norvegia. Bielorussia seconda a 30″7.

SCI ALPINO – Fa tantissima fatica Ana Bucik dopo l’errore in mezzo alla pista: 99 centesimi di ritardo e sesta posizione per la sciatrice di casa.

SLITTINO DOPPIO – Dopo la prima manche della tappa di Sigulda (Lettonia) comanda il duo tedesco Eggert/Benecken in 47.916 davanti ai lettoni Sics/Sics distanti 8 millesimi, quindi terzi i nostri Rieder/Kainzwaldner a 126. Quarti i tedeschi Wendl/Arlt a 139 davanti ai lettoni Bots/Plume a 151. Ottavi Nagler/Malleier a 305, noni Rieder/Rastner a 335

SLITTINO NATURALE – E’ subito grande Italia al termine della prima giornata di gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2022. A Umhausen (Austria) nella prova femminile dominio della nostra Evelin Lanthaler, con Greta Pinggera terza, mentre è azzurro anche il doppio con Patrick Pigneter e Florian Clara

SCI ALPINO – Perde tanto a causa di un errore all’inizio del muro Gisin: la svizzera è sesta a nove decimi da Grenier. Anche la brutta notizia della caduta del fidanzato De Aliprandini non è stata favorevole per l’elvetica.

BIATHLON – Al terzo cambio Italia terza a 1’29″2 dalla vetta. Parte Lisa Vittozzi.

SCI ALPINO – Buona prova nella prima manche in casa Italia per Riccardo Tonetti, undicesimo a 2″25, quindi Giovanni Borsotti si piazza in 19a posizione a 3″24 dopo aver commesso errori assortiti. Alex Hofer è 24° a 3″96, Giovanni Franzoni 25° a 4″16 e e Simon Maurberger è 27° a 4″26. Gli azzurri proveranno a rimontare qualche posizione

SCI ALPINO – In difficoltà anche Meta Hrovat: la slovena è sesta a 74 centesimi da Grenier, sempre alla rincorsa della linea e dell’assetto corretto.

SCI ALPINO – Distante Katharina Truppe che è ottava a 93 centesimi: sembra non abbia attaccato troppo l’austriaca.

SCI ALPINO – La seconda manche sarà tracciata da Martin Kroisleitner, tecnico austriaco

SCI ALPINO – TOCCA A MARTA BASSINO!! 77 CENTESIMI DI VANTAGGIO SU GRENIER!! FORZA MARTA!!

SCI ALPINO – RECUPERA DUE CENTESIMI IN FONDO MARTA BASSINO!!! E’ PODIOOOOOOO!!!!! SETTE CENTESIMI DAVANTI A GRENIER!!!

SCI ALPINO – Giornata nuvolosa ad Adelboden, -2° alla partenza

BIATHLON – Italia quinta dopo 23.7 km, scavalcata da Russia e Francia.

SCI ALPINO – E’ davanti Tessa Worley! 36 centesimi di vantaggio su Bassino: 34 podi in carriera per la transalpina.

SCI ALPINO – Il primo atleta a prendere il via sarà lo svizzero Daniele Sette

SCI ALPINO – 96 CENTESIMI DI VANTAGGIO E PRIMO TEMPO DI MANCHE PER SUA MAESTA’ SARA HECTOR!! La svedese è diventata a tutti gli effetti la regina del gigante.

BIATHLON – Dopo il settimo poligono Italia sesta a 1’57″1 dalla Norvegia. Lisa Vittozzi ha usato due ricariche a terra.

SCI ALPINO – Questa la classifica di Coppa del Mondo di gigante. Odermatt ha già vinto la Coppa: 1 ODERMATT Marco SUI 480

2 FELLER Manuel AUT 261

3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 253

4 PINTURAULT Alexis FRA 214

5 DE ALIPRANDINI Luca ITA 207

6 MURISIER Justin SUI 177

7 FAIVRE Mathieu FRA 145

8 KRANJEC Zan SLO 128

9 RADAMUS River USA 126

10 ZUBCIC Filip CRO 116

SNOWBOARD PGS – Ladina Jenny beffa per appena due centesimi Polina Smolentsova.

SPEED SKATING – Paesi Bassi a 1’19″71, Germania a 1’20″72 .

BIATHLON – Sta per incominciare la Single Mixed di Coppa del mondo, che prenderà il via alle ore 14.45.

SPEED SKATING – Italia terza con 1’21″10, Bielorussi quarta in 1’21″58.

SCI ALPINO – Questa la classifica di Coppa del Mondo generale: 1 ODERMATT Marco SUI 845

2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 469

3 MAYER Matthias AUT 447

4 PINTURAULT Alexis FRA 382

5 KRIECHMAYR Vincent AUT 373

6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 327

7 FEUZ Beat SUI 300

8 PARIS Dominik ITA 281

9 FELLER Manuel AUT 261

10 MURISIER Justin SUI 211

SNOWBOARD PGS – Col brivido, ma passa il turno Melanie Hochreiter, niente da fare per Daniela Ulbing.

SPEED SKATING – Norvegia seconda in 1’19″83, Polonia terza in 1’20″53.

SNOWBOARD PGS – Hofmeister conferma le brutte impressioni della mattina e viene battuta di un centesimo da Schoeffmann. Con questa run si sono conclusi gli ottavi femminili.

SNOWBOARD PGS – Dmitrii Loginov soffre, ma per due centesimi ha la meglio su Kwiatkowski.

SNOWBOARD PGS – Andreas Prommegger elimina il quinto delle qualificazioni Benjamin Karl.

SNOWBOARD PGS – E’ il momento di Aaron March, primo azzurro in gara!

SPEED SKATING – Questa la classifica finale del team sprint maschile: oro ai Paesi Bassi (Scheperkamp, Verbij, Snel) in 1:19.712, argento alla Norvegia (Magnussen, Rukke, Lorentzen) in 1:19.830 (+0.11), bronzo alla Polonia (Kania, Zurek, Michalski) in 1:20.541 (+0.82). Quarta la Germania (Ihle, Dufter, Klein) in 1:20.724 (+1.01), quinta l’Italia (Rosanelli, Nenzi, Bosa) in 1:21.109 (+1.39), sesta la Bielorussia (Neumiarzhytski, Chaban, Golovatsiuk) in 1:21.584 (+1.87).

SNOWBOARD PGS – Aaron March vola ai quarti, ottima discesa dell’azzurro, che ha avuto la meglio su Lukas Mathies!

SNOWBOARD PGS – E’ subito il momento di Mirko Felicetti!

SNOWBOARD PGS – Alla grande anche Mirko Felicetti! L’azzurro ha superato di sedici centesimi Tim Mastnak, che in mattinata si era qualificato con il primo tempo!

BIATHLON – Davanti a tutti Christiansen e Claude in grande spolvero, con il norvegese che di recente ha nettamente elevato i propri standard sugli sci stretti, risultando inferiore nelle gerarchie interne ai soli fratelli Boe.

BIATHLON – Buon primo poligono per Giacomel, è sesto!

SNOWBOARD PGS – Il leader di Coppa del Mondo Sangho Lee ha sofferto, ma è riuscito a battere di otto centesimi Zan Kosir.

BIATHLON – Giacomel compromette la gara al secondo poligono e commette addirittura 5 errori! Almeno 3 giri di penalità.

SNOWBOARD PGS – Niente da fare per Daniele Bagozza, l’ultimo azzurro impegnato si è dovuto arrendere ad Alexander Payer.

SPEED SKATING – Si passa ora ai 500 metri donne: nessuna azzurra iscritta tra le 18 atlete al via.

BIATHLON – Dopo il secondo poligono guida la Germania che ha speso solo una ricarica grazie alla velocità di Lesser.

SNOWBOARD PGS – Tutto facile per Stefan Baumeister, eliminato Victor Wild.

BIATHLON – E’ il turno della frazione femminile, il cui cambio è avvenuto dopo il poligono. L’Italia è attardata e paga un minuto dalla vetta.

SNOWBOARD PGS – L’ultimo atleta a qualificarsi ai quarti è Dario Caviezel.

BIATHLON – Ai 4.3 km è la Hildebrand a fare l’andatura, segue la Lien a pochi decimi. Slovenia, Austria e Svezia stanno entro i cinque secondi di distacco.

BIATHLON – Il terzo poligono sorride alla Norvegia, con lo 0 di Lien. Bene anche la sorprendente Slovenia con Vindisar, a tre secondi. Terza la Germania che ha speso due ricariche.

SNOWBOARD PGS – La prima semifinalista è Julie Zogg, eliminata Sofiya Nadyrshina, che era una delle favorite oggi.

BIATHLON – Guida Ida Lien, dietro alla quale si muovono Slovenia e Austria. Questa frazione potrebbe sorridere alla Hauser, la più forte nelle prime tre e in recupero nel fondo.

SNOWBOARD PGS – Claudia Riegler deve inchinarsi a Carolin Langenhost, eliminata la migliore delle qualificazioni!

SNOWBOARD PGS – Erroraccio di Gong, Ladina ringrazia e vola in semifinale.

BIATHLON – Il poligono che non ti aspetti arriva dalla Hildebrand, in sesta posizione che riporta in vetta la Germania. Seguono l’Ucraina a cinque secondi e la Russia.

SNOWBOARD PGS – Schoeffmann è l’ultima semifinalista, niente da fare per Hochreiter.

SNOWBOARD PGS – Loginov fa la voce grossa e ha la meglio su Promegger.

BIATHLON – Lesser guida in solitaria, seguito da ben cinque squadre tra cui la Norvegia, con Christiansen che ha già recuperato quattro secondi.

SNOWBOARD PGS – Adesso tocca al derby tra Aaron March e Mirko Felicetti!

SPEED SKATING – Nei 500 metri femminili oro alla neerlandese Femke Kok, prima in 37.325, argento alla russa Angelina Golikova, seconda in 37.433 (+0.10), terza l’altra russa Daria Kachanova, terza in 37.593 (+0.26).

BIATHLON – Continua a stupire la Germania, con due ricariche usate è avanti di dieci secondi. Ottimo il range time di Lesser.

SNOWBOARD PGS – Bagarre tra i due azzurri, alla fine ad avere la meglio è Felicetti che, dopo essersi qualificato con l’ultimo tempo, sta facendo i numeri!

SNOWBOARD PGS – Brutto errore per Payer, Sangho Lee vola in semifinale e guadagnerà punti in Coppa del Mondo sugli immediati inseguitori.

BIATHLON – L’Italia è ancora in 17esima posizione, a causa di ben tre giri di penalità e un passo deficitario nel fondo.

BIATHLON – Seconda la Slovenia con la coppia Dovzan-Vindisar, mentre Russia,Austria e Svezia si giocano il resto del podio. La norvegia ha perso contatto con Christiansen che ha buttato via l’ultimo poligono.

SPEED SKATING – Alle ore 15.28 i 5000 metri maschili con Michele Malfatti, Andrea Giovannini e Davide Ghiotto.

SNOWBOARD PGS – Baumeister è l’ultimo semifinalista, eliminato Dario Caviezel.

BIATHLON – Ennesimo ribaltone di una gara spettacolare al sesto poligono: la Russia si riavvicina grazie allo zero rapido, una ricarica per i tedeschi.

SNOWBOARD PGS – Ottima manche di Julie Zogg, la svizzera vola in finale. Langenhors si deve accontentare della small final.

BIATHLON – Il settimo poligono è quello della fuga della Russia con Rezcova che in 15 secondi trova un altro 0. Dietro sorpasso di Austria e Ucraina, che sono insieme ma staccate di 25 secondi.

SNOWBOARD PGS – Gran finale di Schoeffmann, che beffa di 22 centesimi Jenny Ladina. Schoeffmann e Zogg si giocheranno la vittoria

BIATHLON – Perde terreno la Germania che ora paga 40 secondi. Fatica Hildebrand nel fondo, mentre il Belgio tenta di staccarsi per il quinto posto, che sarebbe un ottimo risultato per un movimento che nonp roduce quasi mai risultati di rilievo.

SNOWBOARD PGS – Nella prima semifinale maschile Mirko Felicetti sfiderà Dmitrii Loginov!

SNOWBOARD PGS – Niente da fare purtroppo per Mirko Felicetti, l’azzurro dovrà lottare per la terza piazza. In finale ci va il russo Loginov.

BIATHLON – L’ultimo poligono premia la Russia con Rezcova che esce in solitaria.

BIATHLON – Seconda l’Austria che usa ben tre ricariche, terza l’Ucraina che riesce a sconfiggere la Germania nel poligono e a garantirsi il podio. Un gruppone si gioca i piazzamenti dal quarto all’ottavo posto.

SNOWBOARD PGS – A sorpresa niente finale per Sangho Lee, che quindi sfiderà il nostro Felicetti nella small final. A giocarsi il primo gradino del podio saranno Loginov e Baumeister.

SNOWBOARD PGS – Inizia la small final femminile tra Ladina e Langenhorst.

BIATHLON – SI IMPONE LA RUSSIA CON 42 SECONDI SULL’AUSTRIA, TERZA LA SORPRESA ODERNA, L’UCRAINA.

SPEED SKATING – Tutto pronto per la ripresa delle gare. E’ il momento delle otto batterie dei 5000 metri uomini. Tre azzurri al via, Michele Malfatti nella quarta, Andrea Giovannini e Davide Ghiotto, che punta in alto, nella quinta. Subito il mito Sven Kramer in pista nella prima batteria con il tedesco Petzold

SNOWBOARD PGS – Ladina la spunta per 17 centesimi, Langenhorst si deve accontentare della quarta posizione.

SNOWBOARD PGS – Adesso Julie Zogg e Sabine Schoeffmann si giocheranno la vittoria.

SNOWBOARD PGS – Julie Zogg scivola a quattro porte dalla fine e regala la vittoria a Sabine Schoeffmann, che in precedenza aveva sbagliato a sua volta!

BIATHLON – Dopo una gara testa a testa tra Germania, Norvegia e Russia è stato decisivo l’apporto qualitativo di Rezcova, biathleta completa in ogni fase e rapida al tiro. La classe 96′ sta stupendo e va seguita nelle prossime prove.

SNOWBOARD PGS – Mirko Felicetti sfiderà Sangho Lee, leader di Coppa del Mondo, per il terzo gradino del podio.

SPEED SKATING – Sven Kramer vince la prima batteria dei 5000 con il tempo di 6’18″11 che diventa il primo riferimento. Nettamente staccato il tedesco Petzold che chiude in 6’37″290

BIATHLON – Male la Norvegia, partita con i favori del pronostico e addiriturra sedisecima, sprofondata con i poligoni finali della Lien. Ben 4 i giri di penalità complessivi.

BIATHLON – Quattordicesima l’Italia, capace di recuperare tre posizioni nel finale senza commettere altri giri di penalità.

SNOWBOARD PGS – Qualche imprecisione di troppo per Mirko Felicetti, che purtroppo si deve accontentare della quarta posizione. Sul terzo gradino del podio ci sale Sangho Lee.

SNOWBOARD PGS – Tutto pronto per la big final tra Stefan Baumeister e Dmitrii Loginov.

SNOWBOARD PGS – Scivola Stefan Baumeister, la vittoria va al russo Dmitrii Loginov!

SPEED SKATING – Va al comando il norvegese Engebraten con un vantaggio considerevole su Kramer: 4″44 per un tempo di 6’13″674. Lo svedese Ekensskar è quarto con 7’05″366

SNOWBOARD PGS – Ricapitoliamo i podi: al femminile vittoria per Sabine Schoeffmann, seconda piazza per Julie Zogg e terza per Jenny Ladina; al maschile successo per Dmitrii Loginov, piazza d’onore per Stefan Baumeister e terzo gradino del podio per Sangho Lee.

BOB – La tappa di Sigulda va al solito Francesco Friedrich (Ger) in 1:49.78 che precede il connazionale Johannes Lochner per 33 centesimi e il canadese Justin Kripps per 85. Quarto Rostislav Vaitiukevich (Rus) a 1.09, quinto Christoph Hafer (Ger) a 1.18

SNOWBOARD PGS – Buona prova di squadra dell’Italia, a cui però è mancato l’acuto: top ten per Ochner e Dalmasso, mentre al maschile quarta piazza per Felicetti, quinta per March e dodicesima per Bagozza.

SPEED SKATING – Al via nella terza batteria il russo Trofimov e il tedesco Rijhnen

SPEED SKATING – Regge bene nel finale il russo Trofimov che riesce a sopravanzare Kramer e si insedia al secondo posto con 6’17″244. Quarto posto per il tedesco Rijhnen con 6’23″301

SPEED SKATING – E’ il momento dell’Italia con Michele Malfatti che è nella quarta batteria con lo svizzero Wenger

SPEED SKATING – Perde smalto progressivamente l’azzurro Malfatti che vince comunque la batteria con 6’24″16 che gli vale la quinta posizione. Lo svizzero Wenger chiude in 6’33″26

SPEED SKATING – Ancora Italia nella quinta batteria con Andrea Giovannini affiancato al norvegese Pedersen dopo il rifacimento del ghiaccio

SPEED SKATING – Il norvegese Pedersen chiude al quarto posto con 6’20″99. Buon finale dell’azzurro Giovannini che è settimo con 6’24″281 alle spalle di Malfatti

SPEED SKATING – E’ il momento più atteso per l’Italia con Davide Ghiotto che se la vedrà con il russo Zakharov

SPEED SKATING – Crolla nel finale l’azzurro Ghiotto che chiude al quarto posto con un ritardo di 4″65. Tempo di 6’18″327 per l’italiano, Zkharov chiude con 6’22″386 ed è sesto

SPEED SKATING – Batteria velocissima con l’olandese Bergsma che passa al comando! 6’13″473 per il padrne di casa e terzo posto per il belga Swings con 6’15″066

SPEED SKATING – Al via nell’ultima serie l’olandese Roest e il russo Rumyantsev

SCI ALPINO – Come informa la Fisi, Luca De Aliprandini è stato sottoposto a delle radiografie presso l’ospedale di Frutigen (Svizzera) e gli esami hanno escluso fratture o altri danni maggiori alla caviglia interessata. Per sicurezza, domani mattina sono previsti altri esami presso la clinica La Madonnina a Milano.

SPEED SKATING – E’ oro per l’olandese Roest! Vince la gara con 6’11″544. Il russo Rumyantsev chiude all’ottavo posto con 6’18″506

SPEED SKATING – Oro per l’Olanda, il terzo di giornata, con Roest. Argento ancora per l’Olanda con Bergsma e bronzo per la Norvegia con Engebraten. Settimo l’azzurro Ghiotto, 12mo Malfatti, 13mo Giovannini

SALTO CON GLI SCI – La prima serie della gara individuale maschile di Bischofshofen, valevole per la Coppa del Mondo, si è chiusa con il sorprendente austriaco Philipp Aschenwald davanti a Ryoyu Kobayashi per 3 decimi di punto. Meno di 5 punti di ritardo anche per i norvegesi Granerud e Lindvik, 5° Zyla.

SPEED SKATING – Al via l’ultima gara di giornata, i 1500 donne. Francesca Lollobrigida partirà nella terz’ultima batteria. Nella prima la ceca Antosova e la tedesca Scholz

SPEED SKATING – Al via l’ultima gara di giornata, i 1500 donne. Francesca Lollobrigida partirà nella terz’ultima batteria. Nella prima la ceca Antosova

SPEED SKATING – 2’05″66 il tempo della ceca Antosova nella prima batteria. Al via nella seconda la tedesca Scholz e la polacca Kaczmarek

SPEED SKATING – Va al comando della graduatoria la tedesca Scholz con 2’01″338, secondo posto per la polacca Kaczmarek con 2’03″203

SPEED SKATING – Grande finale della norvegese Bohm che va al comando con un crono di 2’00″384 che è anche record personale. Terzo posto per la ceca Kursova con 2’01″656. In pista ora la russa Grigoreva e la tedesca Uhrig

SPEED SKATING – Va al comando della classifica, soffrendo nel finale, la russa Grigoreva con 1’59″510. Terzo posto provvisorio per la tedesca Uhrig con 2’00″812. Ora la tedesca Behlau e la bielorussa Sloeva

SPEED SKATING – Bella prestazione della bielorussa Sloeva che passa a condurre e con margine con il tempo di 1’57″589. Terzo posto per la tedesca Behlau con 1’59″512. Ora la svizzera McGregor e la norvegese Haugen

SPEED SKATING – Batteria lenta. La vine la norvegese Haugen che si insedia in quinta posizione con il tempo di 2’00″449, settima la svizzera McGregor con 2’01″167. Ora l’olandese Groenwoud e la britannica Smeding

SPEED SKATING – Olanda devastante! Groenwoud passa al comando con ampio margine facendo segnare il tempo di 1’54″78, terzo posto per la britannica Smeding con 1’59″236. Ora la russa Lalenkova contro la norvegese Wiklund, poi toccherà a Lollobrigida

SPEED SKATING – Non basta un grande finale alla norvegese Wiklund per passare in testa. Secondo posto per lei con 1’54″855, terza piazza per la russa Lalenkova con 1’55″231. Ora Francesca Lollobrigida e la russa Golubeva

SPEED SKATING – E’ PODIOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAA!!! CHE FINALE DI LOLLOBRIGIDA CHE VA A PRENDERSI IL PRIMO POSTO CON 27 CENTESIMI DI VANTAGGIO SU GROENWOUD!

SPEED SKATING – Tempo di 1’54″505 per Lollobrigida, prima al momento, quinta la russa Golubeva con 1’55″656. Ora le due olandesi a chiudere la gara: De Jong e Wust

SPEED SKATING – E’ ancora bronzo per Francesca Lollobrigida! Non è lontana dalle due padrone di casa che riescono comunque a starle davanti ma nell’ultimo giro la migliore è stata lei! Oro per De Jong in 1’53″812, argento per Wust in 1’54″083

SPEED SKATING – Questa la classifica finale dei 1500 femminili: 1 Antoinette de Jong NED 1:53.812

2 Ireen Wüst NED 1:54.083 +0.27

3 Francesca Lollobrigida ITA 1:54.505 +0.69

4 Marijke Groenewoud NED 1:54.788 +0.97

5 Ragne Wiklund NOR 1:54.855 +1.04

6 Evgeniia Lalenkova RUS 1:55.231 +1.41

7 Elizaveta Golubeva RUS 1:55.636 +1.82

8 Ekaterina Sloeva BLR 1:57.589 +3.77

9 Ellia Smeding GBR 1:59.236 +5.42

10 Anastasiia Grigoreva RUS 1:59.511 +5.69

SPEED SKATING – Arriva dunque la terza medaglia per l’Italia nella rassegna continentale di Heerenveen e porta la firma di Francesca Lollobrigida. terza nei 1500. La giornata non è riservato altre soddisfazioni all’Italia. Settimo posto per un Ghiotto al di sotto delle aspettative nei 5000 e quinto posto per l’Italia nella Team Sprint

SALTO CON GLI SCI – Doppietta norvegese a Bischofshofen, con Marius Lindvik che si inventa un salto incredibile nella seconda serie precedendo di 4 punti Halvor Egner Granerud e centrando il primo successo stagionale in Coppa del Mondo. Completa il podio l’austriaco Jan Hoerl. 4° Ryoyu Kobayashi, 8° Geiger

COMBINATA NORDICA – La norvegese Gyda Westwold Hansen ha vinto la mass start della Val di Fiemme davanti alla giapponese Anju Nakamura ed all’austriaca Lisa Hirner. Ottava l’azzurra Annika Sieff, 11ma Veronica Gianmoena.