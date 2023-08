LIVE Sport Invernali, risultati 16 gennaio in DIRETTA: super Italia! Vince Brignone, 3° Razzoli dopo 6 anni!

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, domenica 16 gennaio 2022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, freestyle, biathlon, bob (valide per gli Europei), slittino e slittino naturale.

Ci saranno inoltre l’IBU Junior Cup di biathlon ed il Gala degli Europei di pattinaggio artistico.

OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 16 gennaio 2022, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 09.00 con sci alpinismo e bob.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostra Diretta Live dedicata agli sport invernali.

SCI ALPINO – Subito la notizia che attendevate: Sofia Goggia sarà in gara! Ha preso la decisione dopo la ricognizione effettuata questa mattina.

SCI ALPINO – I pettorali di partenza degli italiani: 8 Alex Vinatzer, 19 Giuliano Razzoli, 23 Manfred Moelgg, 28 Stefano Gross, 29 Tommaso Sala, 33 Simon Maurberger, 39 Federico Liberatore.

SCI ALPINO – A Wengen Alex Vinatzer è sempre uscito: sia nel 2019 sia nel 2020. Bisogna invertire la tendenza.

SCI ALPINO – La prima manche è stata tracciata dall’italiano Simone Del Dio, che allena la Nazionale francese. La seconda toccherà invece a Johnny Davidson, tecnico della Norvegia.

SCI ALPINO – Gli ultimi podi dell’Italia a Wengen in slalom risalgono al 2016: quell’anno Giuliano Razzoli giunse secondo, Stefano Gross terzo.

SCI ALPINO – L’ultima vittoria azzurra in slalom a Wengen risale al 2006, quando Giorgio Rocca fece il bis del successo ottenuto nel 2003.

SCI ALPINO – Iniziato lo slalom di Wengen con Henrik Kristoffersen.

SCI ALPINO – Buona manche per Kristoffersen, ma la sensazione è che si sia tenuto del margine. 51″27 il suo tempo, tracciato molto regolare. ora l’austriaco Marco Schwarz.

SCI ALPINO – Marco Schwarz chiude a 0.83 da Kristoffersen. Attenzione ora al norvegese Sebastian Foss-Solevaag, uno dei grandi favoriti di oggi.

SCI ALPINO – Non una buona manche per Foss-Solevaag, che nel finale limita i danni e chiude a 58 centesimi da Kristoffersen. Ora lo svizzero Ramon Zenhaeusern.

SCI ALPINO – Zenhaeusern è terzo a 62 centesimi. Per ora nessuno si avvicina a Kristoffersen. Ma da adesso le cose potrebbero cambiare…C’è l’austriaco Manuel Feller.

SCI ALPINO – Manuel Feller è secondo a soli 11 centesimi da Kristoffersen. Ora il favorito n.1: il francese Clement Noel.

SCI ALPINO – Noel non convince ed è solo quarto a 62 centesimi. Adesso un altro francese, Alexis Pinturault. Poi toccherà ad Alex Vinatzer, che sta ultimando il riscaldamento.

SCI ALPINO – Alexis Pinturault è di gran lunga il peggiore sin qui. Chiude ultimo a 1″42. E ora Alex Vinatzer.

SCI ALPINO – Alex Vinatzer è settimo a 87 centesimi da Kristoffersen: non ha commesso particolari errori.

SCI ALPINO – L’austriaco Michael Matt è 8° a 1″37. La pista inizia a presentare il conto?

SCI ALPINO – Importante anche il distacco del britannico Dave Ryding, 8° a 1″22. Ora il tedesco Linus Strasser. Attendiamo lo svedese Kristoffer Jakobsen per capire le reali condizioni della pista.

SCI ALPINO – Strasser vanifica un’ottima prima manche piantandosi sul piano finale. E’ 9° a 1″30, sarebbe potuto però rimanere davanti a Vinatzer. Tocca allo svizzero Luca Aerni.

SCI ALPINO – Aerni è 9° a 1″27. Tocca allo svizzero Loic Meillard, poi l’atteso Jakobsen.

SCI ALPINO – Meillard 13° a 1″48. Adesso la prova del Nove: c’è lo svedese Kristoffer Jakobsen.

SCI ALPINO – Ha inforcato sul muro Jakobsen. Aveva 56 centesimi di ritardo al secondo intermedio, la pista ormai è rovinata. Dunque la prestazione di Vinatzer non è disprezzabile, tutt’altro: è pienamente in corsa per il podio, distante soli 29 centesimi.

SCI ALPINO – Lo svizzero Daniel Yule, pur sbagliando tanto, riesce a stare sotto il secondo ed è 8° a 0.88, appena 1 centesimo dietro Vinatzer. L’elvetico fa paura in vista della seconda manche.

SCI ALPINO – Alex Vinatzer alla RAI: “Avrei potuto attaccare un po’ di più, c’era un minimo di segnetto. Il distacco dal podio non è ampio, nella seconda devo spingere di più. Wengen non è mai banale, non vedo l’ora di scendere“.

SCI ALPINO – Sono scesi i primi 15. Al comando Kristoffersen (pettorale n.1) con 0.11 su Feller, 0.58 su Foss-Solevaag, 0.62 su Noel e Zenhaeusern, 0.83 su Schwarz, 0.87 su Vinatzer.

SCI ALPINO – Il croato Filip Zubcic è ultimo a 2″66. Tocca all’austriaco Fabio Gstrein, una mina vagante.

SCI ALPINO – Gstrein aveva solo 4 decimi di ritardo all’ultimo intermedio. Poi sbaglia sul piano e chiude 13° a 1″39. Ora lo svizzero Tanguy Nef, poi Giuliano Razzoli.

SCI ALPINO – Ottimo Nef, 9° a 1″05. Vediamo cosa si inventa ora Giuliano Razzoli.

SCI ALPINO – Bene Razzoli, 9° a 1″01. Anche l’emiliano ha sbagliato sul piano finale, ma in quel punto la pista è rovinata. Sta sciando davvero bene, sul muro ci ha impressionato.

SCI ALPINO – L’austriaco Johannes Strolz, vincitore a sorpresa ad Adelboden, è 12° a 1″27. Comunque una manche discreta.

SCI ALPINO – Lo sloveno Stefan Hadalin si pianta sul piano ed è ultimo a 4″33: non si qualificherà.

SCI ALPINO – Il russo Alexander Khoroshilov è 19° a 1″97.

SCI ALPINO – Sono scesi i primi 22, ormai le prime posizioni sembrano cristallizzate. Al comando Kristoffersen con 0.11 su Feller, 0.58 su Foss-Solevaag, 0.62 su Noel e Zenhaeusern, 0.83 su Schwarz, 0.87 su Vinatzer, 0.88 su Yule e 1.01 su Razzoli. Il prossimo a partire sarà il veterano azzurro Manfred Moelgg, che ha bisogno di un miracolo per meritarsi la convocazione per le Olimpiadi.

SCI ALPINO – Discreto Moelgg, che sul muro ha rischiato di uscire. E’ 19° a 1″64, potrebbe qualificarsi.

SCI ALPINO – Il norvegese Timon Haugan ha perso l’impugnatura del bastoncino sinistro nelle prime porte, poi è uscito nel finale.

SCI ALPINO – Il bulgaro Albert Popov, al rientro dal Covid, è 20° a 1″81. Ci avviciniamo a Gross e Sala, che avranno rispettivamente il pettorale n.28 e 29.

SCI ALPINO – L’austriaco Christian Hirschbuehl perde tanto sul muro ed è 18° a 1″44. E’ davanti a Manfred Moelgg. Tocca al belga Armand Marchant, poi gli azzurri.

SCI ALPINO – Marchant è 23° a 2″08. Ora vedremo Gross e Sala.

SCI ALPINO – Stefano Gross si qualifica! 20° a 1″64, pari merito con Moelgg!

SCI ALPINO – Si qualifica anche Tommaso Sala! 20° a 1″59, appena davanti a Gross e Moelgg. Bene gli azzurri.

SCI ALPINO – Il canadese Erik Read è 23° a 1″76, alle spalle degli azzurri.

SCI ALPINO – La classifica dopo i primi 30: Henrik Kristoffersen (Norvegia) Manuel Feller (Austria) +0.11 Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) +0.58 Clement Noel (Francia) +0.62 Ramon Zenhaeusern (Svizzera) +0.62 Marco Schwarz (Austria) +0.83 Alex Vinatzer (Italia) +0.87 Daniel Yule (Svizzera) +0.88 Giuliano Razzoli (Italia) +1.01 Tanguy Nef (Svizzera) +1.05

SCI ALPINO – Partito l’azzurro Simon Maurberger, nove decimi di ritardo al secondo intermedio.

SCI ALPINO – Tra 20 minuti esatti vivremo il superG che chiuderà il weekend austriaco. Sofia Goggia ci sarà, e questa è la prima importante notizia di giornata! La bergamasca, nonostante le ammaccature dopo la caduta di ieri, sarà al cancelletto di partenza e proverà a domare un superG che si annuncia molto complicato, con diverse porte cieche che metteranno a dura prova le atlete. Andiamo a conoscere la tracciatura della pista odierna: si partirà da una altezza di 1.875 metri, l’arrivo è fissato a quota 1.380, la lunghezza sarà di 1.900 metri con 31 curve e 36 porte. La firma è del francese Marco Viale.

SCI ALPINO – LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO GENERALE 2021-2022 1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 966

2 Petra Vlhová Slovacchia 916

3 Sofia Goggia Italia 657

4 Sara Hector Svezia 582

5 Federica Brignone Italia 447

6 Lara Gut-Behrami Svizzera 443

7 Wendy Holdener Svizzera 414

8 Ramona Siebenhofer Austria 413

9 Michelle Gisin Svizzera 385

10 Ragnhild Mowinckel Norvegia 351

SCI ALPINO – Nulla da fare per il nostro portacolori che esce di pista nella parte bassa del tracciato. Con il 39 sarà la volta di Federico Liberatore, ultimo degli italiani al via.

SCI ALPINO – LA CLASSIFICA DI SPECIALITA’: SUPERG 1 Sofia Goggia Italia 320 2 Federica Brignone Italia 227 3 Elena Curtoni Italia 216 4 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 205 5 Lara Gut Svizzera 180

SCI ALPINO – Il croato Istok Rodes ed il norvegese Atle Lie McGrath non impensieriscono Moelgg e Gross, al momento appaiati in ventunesima posizione.

SCI ALPINO – Che prova dell’elvetico Reto Schmidiger! Undicesimo a 1.22 dalla vetta!

SCI ALPINO – Tocca a Federico Liberatore. 0.61 di ritardo al primo intermedio.

SCI ALPINO – Anche il classe ’95 purtroppo non conclude la sua manche.

SCI ALPINO – Il tedesco Anton Tremmel eliminato con il trentunesimo tempo.

SCI ALPINO – L’Italia, come sempre in superG, parte con i favori del pronostico. Le frecce al nostro arco sono numerose, con le solite Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone alle quali si aggiungono le due Delago, senza dimenticare Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni.

SCI ALPINO – La qualifica di Tommaso Sala (ventunesimo), Stefano Gross e Manfred Moelgg (ventiduesimi ex-aequo) dovrebbe essere ormai certa quando mancano 23 atleti.

SCI ALPINO – Chi dovranno temere le nostre portacolori? In primo luogo Lara Gut-Behrami, ma attenzione anche alla nutrita pattuglia austriaca, sempre pronta a fare la voce grossa in velocità

SCI ALPINO – Trentesimo lo statunitense Luke Winters a 2”14.

SCI ALPINO – Nulla da fare nemmeno per il connazionale di Winters Jett Seymour, trentasettesimo a 3”82.

BOB – Nel 2 femminile di St.Moritz tripletta per la Germania. Si impone Kim Kalicki davanti a Mariama Jamanka e Laura Nolte. La sfera di cristallo va alla statunitense Elana Meyers Taylor. L’azzurra Giada Andreutti è 19ma.

SCI ALPINO – Eliminato il norvegese Alexander Steen Olsen, così come il transalpino Theo Letitre.

SCI ALPINO – Nonostante la scorsa settimana avesse annunciato che avrebbe saltato questo fine settimana, Marta Bassino oggi è iscritta alla gara. Non sarà semplice senza aver disputato le prove di discesa, non conosce la pista.

SCI ALPINO – La pista è sempre più segnata, attualmente serve una mezza impresa per conquistare l’accesso alla seconda manche.

SLITTINO – La prima manche della tappa di Oberhof vede al comando Madeleine Egle (Aut) in 41.994 davanti alle tedesche Julia Taubitz (a 116 millesimi), Natalie Geisenberger (a 194) e Cheyenne Rosenthal (a 198). Quinta Hannah Prock (Aut) a 206, sesta Anna Berreiter (Ger) a 214. Prima azzurra Sandra Robatscher (Ita) 11a a 341, quindi Andrea Voetter 13a a 395, mentre Verena Hofer è 15a a 453. 21a, infine, Nina Zoeggeler a 588

SCI ALPINO – L’inglese Laurie Taylor è addirittura quarantesimo a 4”02.

SCI ALPINO – Ci siamo, la canadese Marie-Michele Gagnon è pronta al cancelletto di partenza.

SCI ALPINO – Iniziata la gara, in pista la canadese Gagnon.

SCI ALPINO – Esce il teutonico Julian Rauchfuss, tocca alla giovane promessa austriaca Dominik Raschner.

SCI ALPINO – Fuori anche Raschner.

SCI ALPINO – 1’12″73 il tempo di Marie-Michele Gagnon, il tracciato gira tantissimo. E’ adatto alle gigantiste. Tocca all’emergente austriaca Ariane Raedler.

SCI ALPINO – Da applausi la prestazione del canadese Liam Wallace, trentesimo a 2”10. Bravissimo!

SCI ALPINO – Bel superG per Ariane Raedler, l’austriaca rifila ben 1″72 a Gagnon. E’ una prestazione importante, non ha sbagliato nulla. Tocca alla connazionale Tamara Tippler.

SCI ALPINO – Alto il tempo del tedesco David Ketterer che non passa il taglio al pari del russo Simon Efimov.

SCI ALPINO – Tamara Tippler è seconda a 57 centesimi, ha perso oltre 3 decimi nell’ultimo settore di pista. Grande curiosità ora per la slovacca Petra Vlhova, ieri non competitiva in discesa.

SCI ALPINO – Siamo ormai agli sgoccioli di questa prima manche, solo quattro atleti devono ancora partire.

SCI ALPINO – Petra Vlhova è terza a 0.73 da Raedler. Tocca a Sofia Goggia.

SCI ALPINO – Cade l’elvetico Noel Von Gruenigen, stava disputando una grande manche. Peccato.

SCI ALPINO – Sofia Goggia è quarta 75 centesimi. Ha sciato sulle uova, senza particolari errori. Evidentemente le scorie della caduta di ieri sono rimaste nella testa, ma va bene così: l’importante è che stia bene e che sia arrivata al traguardo.

SCI ALPINO – La svizzera Priska Nufer è sesta a 1″73. Adesso la favorita n.1, l’elvetica Lara Gut-Behrami.

SCI ALPINO – Non completa la gara il francese Paco Rassat mentre il tedesco Alexander Schmid chiude alla grandissima la prima manche: ventottesimo a 1”99 con il pettorale 67. Che capolavoro!

SCI ALPINO – Non vince Lara Gut-Behrami e questa è già una notizia. L’elvetica è seconda a 0.47 da una Raedler che sta già piangendo di gioia all’arrivo. Ma non ha ancora vinto l’austriaca…Ora Mirjam Puchner.

SCI ALPINO – La top10 dopo la prima manche Henrik Kristoffersen (Norvegia) Manuel Feller (Austria) +0.11 Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) +0.58 Clement Noel (Francia) +0.62 Ramon Zenhaeusern (Svizzera) +0.62 Marco Schwarz (Austria) +0.83 Alex Vinatzer (Italia) +0.87 Daniel Yule (Svizzera) +0.88 Giuliano Razzoli (Italia) +1.01 Tanguy Nef (Svizzera) +1.05

SCI ALPINO – L’austriaca Mirjam Puchner è quarta a 0.59. Tocca a Federica Brignone.

SCI ALPINO – I risultati degli azzurri 7 Alex Vinatzer +0.87

9 Giuliano Razzoli +1.01

21 Tommaso Sala +1.59

22 Manfred Moelgg +1.64

22 Stefano Gross +1.64

DNF Simon Maurberger

DNF Federico Liberatore

SCI ALPINO – SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! FEDERICA BRIGNONE PRIMAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 17 centesimi su Raedler. Ve l’avevamo detto che l’austriaca non aveva ancora vinto…

SCI ALPINO – Federica Brignone aveva 0.08 di ritardo al primo intermedio, 0.01 al secondo, 0.32 di vantaggio al terzo. Nei curvoni ha letteralmente incantato, straordinaria. Ha tracciato linee che le altre possono solo immaginarsi…

SCI ALPINO – L’austriaca Ramona Siebenhofer è quarta a 71 centesimi da una Federica Brignone che, ci sbilanciamo, chiuderà sicuramente sul podio. Ma potrebbe anche vincere…

SCI ALPINO – Sono scese le prime 10 atlete. Al comando Federica Brignone con 0.17 su Raedler e 0.64 su Gut-Behrami. Settima Vlhova a 0.90, ottava Sofia Goggia a 0.92: la bergamasca ha fatto i conti con le scorie della caduta di ieri.

SCI ALPINO – Corinne Suter non riesce a tenere il passo di Brignone nei curvoni centrali, è dietro di 28 centesimi all’ultimo intermedio, recupera e si piazza in seconda piazza a soli 0.04 dall’azzurra. Che brivido!

SCI ALPINO – Worley aveva 0.02 di vantaggio all’ultimo rilevamento, poi ha perso tanto nel finale: è comunque quarta a 0.51. Come pronosticato, è un superG molto adatto alle gigantiste. Vediamo ora Elena Curtoni.

SCI ALPINO – Elena Curtoni si è presa qualche anticipo di troppo ed è quinta a 0.59. Comunque ormai la valtellinese ha raggiunto una continuità di rendimento eccezionale…

SCI ALPINO – La svizzera Joana Haehlen è 12° a 1″74. E’ il momento di Marta Bassino.

SCI ALPINO – NOOOOO!!! Un’ottima Marta Bassino è quarta a 0.43 da Federica Brignone. Ha sciato davvero bene, perdendo i decimi decisivi per il podio nel tratto finale (quello più scorrevole). Si è presa qualche rischio di troppo, ci ha fatto tremare.

SCI ALPINO – Amici di OA Sport, al momento la classifica di SuperG vede tre italiane ai primi tre posti…

SCI ALPINO – Forse l’ultimo grande pericolo per Federica Brignone sarà la norvegese Ragnhild Mowinckel con il pettorale n.17. Ora parte la svizzera Wendy Holdener con il n.16.

SCI ALPINO – La svizzera Wendy Holdener è 13ma a 1″67. E ora Federica Brignone deve incrociare le dita con Ragnhild Mowinckel.

SCI ALPINO – Perde tantissimo nel finale Mowinckel, la norvegese è 11ma a 0.88. Vittoria ad un passo per Federica Brignone. Tocca a Francesca Marsaglia.

SCI ALPINO – Francesca Marsaglia è 16ma a 1″76: per la romana la convocazione olimpica è appesa ad un filo.

SCI ALPINISMO – Giornata di Vertical Race per la Coppa del Mondo a Comapedrosa. Molto bene gli azzurri per la categoria Uomini Senior: Robert Antonioli chiude secondo alle spalle di Bonnet; terzo Smith, quarto Federico Nicolini. Terzo posto nella categoria U23 per Matteo Sostizzo; le prime due posizioni sono occupate, rispettivamente, da Verbnjak e Gay. Per gli U20 Uomini, bis svizzero firmato dai gemelli Thomas (1°) e Robert (2°) Bussard; terzo il francese Damevin. Passando alle donne, vittoria tra le Senior per la svedese Alexandersson; secondo e terzo posto occupato da due francesi, Gachet Mollaret e Harrop. Samantha Bertolina è la prima per la categoria U23, seconda la francese Gindre e terza un’altra azzurra, Katia Mascherona. Infine, per le U20, trionfo per la statunitense Staberg, seconda la tedesca Niedermaier e terza l’elvetica Ulrich.

SCI ALPINO – Ledecka è settima a 60 centesimi. Attenzione a lei a Pechino 2022…

SCI ALPINO – Più che buona la gara della francese Romane Miradoli, 12ma a 0.80. Classifica molto corta.

SCI ALPINO – La classifica dopo le prime 20: Federica Brignone (Italia) Corinne Suter (Svizzera) +0.04 Ariane Raedler (Austria) +0.17 Marta Bassino (Italia) +0.43 Tessa Worley (Francia) +0.51 Elena Curtoni (Italia) +0.59 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +0.60 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.64 Ramona Siebenhofer (Austria) +0.71 Tamara Tippler (Austria) +0.74 15ma Sofia Goggia a 0.92, 18ma Francesca Marsaglia a 1.76.

SCI ALPINO – Fuori la francese Tiffany Gauthier.

SCI ALPINO – Al momento la classifica di superG vede in testa Sofia Goggia con 336 punti, seguita da Brignone a 327 e da Elena Curtoni a 256. Sembra il Campionato italiano, ma è la Coppa del Mondo. Tutto questo è bellissimo…

SCI ALPINO – L’austriaca Christine Scheyer è 16ma a 1″04, appena dietro Sofia Goggia.

SCI ALPINO – Tocca all’azzurra Roberta Melesi!

SCI ALPINO – Prova incolore della lombarda che paga una spigolatura prima del tratto finale: 23esima a 2”37.

SCI ALPINO – Dopo l’elvetica Noemie Kolly sarà la volta di Nicol Delago.

SCI ALPINO – Niente da fare per la più grande delle sorelle Delago, uscita di pista in seguito ad un lungo di linea. Al secondo intermedio perdeva già un secondo.

BIATHLON – Fra circa 15′ il via dell’inseguimento femminile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Ruhpolding (Germania), gara che chiude la sesta tappa di Coppa del Mondo 2022

SCI ALPINO – Che gara della francese Laura Gauche, quinta a 0”51! Miglior risultato in carriera per la transalpina che eguaglia il tempo della connazionale Worley

SCI ALPINO – Più che discreta anche la prova della svizzera Jasmine Flury, decima a 0”71.

SCI ALPINO – Stephanie Venier non riesce ad invertire la tendenza in questa stagione: 24esima a 1”81. Al via la neozelandese Alice Robinson.

SCI ALPINO – 0”18 di vantaggio per Robinson a metà gara! Poi accusa 0”36 al terzo intertempo.

SCI ALPINO – Al traguardo Alice Robinson è settima a 0”53. Solo applausi per lei!

BIATHLON – E’ battaglia in Coppa del mondo tra la norvegese Marthe Roeiseland, seconda nella sprint di mercoledì e la svedese Elvira Oeberg che si è rilanciata con il primo posto nella gara infrasettimanale. Potrebbero essere loro due a giocarsi la vittoria di tappa e la speranza è di vedere grande protagonista, in un format di gara che predilige, Dorothea Wierer che aveva chiuso al terzo posto mercoledì, conquistando il primo podio stagionale.

COMBINATA NORDICA – Johannes Lamparter non si ferma più! L’austriaco trova un salto eccezionale e vince la prima frazione di gara a Klingenthal, riuscendo a superare il connazionale Franz-Josef Rehrl di un solo centesimo di punto! Rehrl si è reso protagonista di un salto pazzesco, 147.0 m sfiorando il record del trampolino seppur perdendo punti sulle valutazioni dei giudici. Chiude il podio provvisorio l’estone Kristjan Ilves, che partirà vicinissimo alla coppia austriaca, solo 4 secondi dietro.

SCI ALPINO – La vittoria di Federica Brignone sembra ormai in ghiaccio quando ancora devono partire 22 atlete. Al momento sul podio l’elvetica Corinne Suter, staccata di 0”04 e l’austriaca Ariane Raedler a 0”17.

SCI ALPINO – Tra poco scenderà in pista Karoline Pichler (pettorale 42), ultima freccia all’arco azzurro.

BIATHLON – Elvira Oeberg, avrà 21″6 di margine sulla norvegese Marte Olsbu Roeiseland, Dorothea Wierer partirà per terza a 29″7, davanti alla bielorussa Dzinara Alimbekava per 0″5.

BIATHLON – Attenzione anche a Braisaz (Francia) quinta a 40″a, Hauser (Austria) sesta a 42″, Bescond (Francia) settima a 48″, Persson (Svezia) e Brorsson (Svezia) ottave a 55″. In casa Italia saranno solo due le atlete al via in questa gara: oltre a Dorothea Wierer, sarà ai nastri di partenza Federica Sanfilippo, 32ma nella sprint a 1’44″4. Per lei l’obiettivo sarà centrare ancora una volta la zona punti. Non partono Mironova, Eckhoff e Eder

SCI ALPINO – Le parole di Federica Brignone ai microfoni RAI: “Sono felicissima, nella mia carriera ho vinto tanto ma ogni volta è un emozione diversa. Oggi era difficile completare il puzzle, il superG era molto veloce e molto bello con le curve quasi da gigante in basso. Ho bisogno di avere conferme continue per essere sicura dei miei mezzi, ho lavorato tanti anni ed ho appreso che bisogna avere fiducia in sé stessi. Adesso penso ad allenarmi in gigante per arrivare pronta a Pechino”.

BIATHLON – Partita E. Oeberg

SCI ALPINO – Al primo intermedio la svedese Lisa Hoernblad paga solo tre centesimi, poi esce dal tracciato.

SCI ALPINO – In vantaggio nella parte alta anche la svizzera Stephanie Jenal che accusa tanti decimi in fondo: 33esima a 1”98.

BIATHLON – Al km 0.9: E. Oeberg, a 25″ Roeiseland, a 32″ Wierer, Alimbekava, a 41″ Braisaz, Hauser

SCI ALPINO – Ci siamo, è pronta al cancelletto la giovane azzurra Karoline Pichler.

SLITTINO – La tappa di Oberhof, penultima della stagione in Coppa del Mondo, vede il successo di Madeleine Egle (Aut) con il tempo di 1:24.074 davanti a quattro tedesche! Julia Taubitz a 20 millesimi, Anna Berreiter a 265, Natalie Geisenberger a 276 e Cheyenne Rosenthal a 446. Settima Andrea Voetter a 489 millesimi, 11a Sandra Robatscher a 635, 17a Verena Hofer a 907, 21a Nina Zoeggeler a 1.170

BIATHLON – Al km 1.4 E. Oeberg, a 25″ Roeiseland, a 31″ Wierer, Alimbekava, a 41″ Braisaz, Hauser, a 51″ H. Oeberg, Bescond, Brorsson, Persson. Primo poligono

SCI ALPINO – Il rilevamento iniziale segnala un ritardo di 26 centesimi per Pichler.

BIATHLON – E. Oeberg commette un errore, Roeiseland non sbaglia, un errore per Wierer e Alimbekava, zero di Persson, Brorsson e A. Oeberg

SCI ALPINO – Niente punti quest’oggi per la bolzanina, 32esima a 1”89.

SCI FREESTYLE – Si è appena conclusa a Font Romeu la terza tappa di Coppa del mondo di sci freestyle 2021-22, specialità slopestyle. In campo maschile a spuntarla è stato lo svizzero Andrei Ragettli che, alla prima partecipazione di questa stagione, ha avuto la meglio sulla concorrenza snocciolando l’alto punteggio di 86.36. Secondo posto per l’olandese Ben Barclay, il quale si è imposto per un’incollatura con 82.71 sul canadese Edouard Therriault, terzo con 81.71. Ottima prestazione inoltre per l’azzurro Leonardo Donaggio, nono con 76.70.

SCI ALPINO – Discesa oltremodo complicata per la statunitense Maureen Lebel che sfonda una porta e per qualche metro perde l’impugnatura del bastoncino. 38esima piazza a 2”74.

BIATHLON – Dopo il primo poligono E. Oeberg, a 2″ Roeiseland, a 25″ H. Oeberg, Persson, a 27″ Bescond, Brorsson, a 29″ Wierer, a 31″ Alimbekava. Sanfilippo non sbaglia ed è 28ma a 1’26”

BIATHLON – Al km 2.9 E. Oeberg, Roeiseland davanti, a 21″ H. Oeberg, Persson, Bescond, Brorsson, Wierer, Alimbekava

SCI ALPINO – Vediamo come se la cava in superG una delle puriste della velocità, la slovena Ilka Stuhec.

SCI FREESTYLE – Tess Ledeux ha vinto la gara femminile della terza tappa di Coppa del Mondo di slopestyle andata in scena a Font Romeu. La francese è stata autrice di una run vincente da 86.74 con cui ha sbaragliato la concorrenza. La statunitense Marin Hamill ha guadagnato infatti il posto d’onore con 73.56 seguita dall’austriaca Lara Wolf, terza con 66.16.

BIATHLON – Al km 3.4: E. Oeberg, Roeiseland davanti, a 18″ H. Oeberg, Persson, Bescond, Brorsson, Wierer, Alimbekava, a 35″ Braisaz e Hauser

SCI ALPINO – Stuhec esce di pista.

BIATHLON – Roeiseland non sbaglia, E. Oeberg un errore, un errore per Wierer all’ultimo, se ne vanno Brorsson, Persson, H. Oeberg, Alimbekava

BIATHLON – Dopo il secondo poligono Roeiseland, H. Oeberg a 14″, Persson a 19″, E. Oeberg, Bescond, Alimbekava, Brorsson a 21″, Hauser a 32″, Wierer a 42″

SCI ALPINO – La francese Camille Cerutti è 35esima a 1”94. Pronta Nadia Delago!

BIATHLON – Al km 4.9 Roeiseland davanti, H. Oeberg a 14″, Persson a 18″, E. Oeberg, Bescond, Alimbekava, Brorsson a 21″, Hauser a 35″, Wierer a 46″

SCI ALPINO – 30esima a 1.82 Nadia! Speriamo riesca a rimanere in zona punti…

BIATHLON – Al km 5.4 Roeiseland davanti, H. Oeberg, Persson a 17″, E. Oeberg, Bescond, Alimbekava, Brorsson a 20″, Hauser a 37″, Wierer a 47″

BIATHLON – Sanfilippo doppio zero a terra, è 22ma. Terzo poligono

SCI ALPINO – Comincia la gara della gigantista polacca Maryna Gasienica-Daniel.

BIATHLON – Perfetta Roeiseland in piedi, H. e E. Oeberg con lo zero, ZERO DI WIERER, sbagliano Hauser e Alimbekava

SCI ALPINO – La gara è stata interrotta appena prima della discesa di Gasienica-Daniel.

BIATHLON – All’uscita del terzo poligono: Roeiseland davanti, H. Oeberg a 20″, E. Oeberg a 23″, Bescond a 31″, Wierer a 47″, Persson, Alimbekava a 49″, Brorsson a 57″

SCI ALPINO – Si riparte: la polacca accusa sei centesimi in alto.

BIATHLON – Al km 6.9: Roeiseland davanti, H. Oeberg, E. Oeberg a 24″, Bescond a 28″, Wierer, Persson, Alimbekava a 48″, Braisaz, Hauser a 1′, Sanfilippo ancora zero! E’ 20ma

SCI ALPINO – Gasienica-Daniel estromette dalla zona punti Nadia Delago con il suo 25esimo posto a 1”70.

BIATHLON – Quarto poligono

BIATHLON – Perfetta Roeiseland anche all’ultimo poligono

BIATHLON – Bene E. Oeberg, sbagliano Bescon e H. Oeberg, un errore anche per Wierer che si gioca la top 10

SCI ALPINO – Esce mestamente la bosniaca Elvedina Muzaferija.

SCI ALPINO – Stessa sorte per la serba Nevena Ignjatovic, out nella parte bassa.

BIATHLON – Due errori per Sanfilippo. All’uscita dal poligono: Roeiseland, E. Oeberg a 33″, H. Oeberg a 50″, Bescond a 58″, Persson, Wierer e Alibekava a 1’16”, Simon a 1’24”

BIATHLON – Al km 9.4: Roeiseland, E. Oeberg a 28″, H. Oeberg a 41″, Bescond a 56″, Persson, Wierer e Alibekava a 1’05”, Simon a 1’13”

BIATHLON – Roeiseland vince l’inseguimento di Ruhpolding con il 20 su 20

SCI ALPINO – Ultima a 4”16 la rumena Ania Monica Caill.

SCI ALPINO – La seconda manche è stata tracciata da Johnny Davidson, tecnico della Norvegia.

BIATHLON – E. Oeberg seconda a 20″, H. Oeberg terza a 32″, quarta Bescond a 51″, quinta Persson a 50″, sesta Alimbekava a 52″, settima Wierer a 53″, ottava Simon a 57″, nona Braisaz a 58″, decima Hauser a 1’10”

SCI ALPINO – Attenzione! La statunitense Jacqueline Wiles fa segnare il miglior tempo nel primo settore, 15 centesimi di vantaggio per lei!

SCI ALPINO – Nulla di fatto per Wiles, uscita a metà pista. Aveva accumulato oltre due secondi al terzo rilevamento.

BIATHLON – A completare la top 15 Brorsson, Davidova, Sola, Kazakevich, Magnusson. Sanfilippo chiude al trentesimo posto a 2’56”. Peccato per i due errori all’ultimo poligono

BIATHLON – Il podio, dunque, vede tornare la norvegese Roeiseland sul gradino più alto, secondo posto per E. Oeberg e terzo posto per H. Oeberg

SCI ALPINO – L’australiana Greta Small fa la stessa fine di Wiles. Cala dunque il sipario sul superG di Zauchensee vinto da Federica Brignone! A brevissimo la top10.

BIATHLON – Tre errori al poligono per una Wierer che comunque è tornata su buoni livelli sugli sci. Per lei un settimo posto tutto sommato positivo, con qualche piccolo rimpianto soprattutto per i due errori all’ultimo bersaglio dei primi due poligoni

SCI ALPINO – Sono cinque gli azzurri qualificati: 7° Alex Vinatzer, 9° Giuliano Razzoli, 21° Tommaso Sala, 22mi a pari merito Stefano Gross e Manfred Moelgg.

SCI ALPINO – Ecco le migliori dieci: 1 Federica Brignone (Italia) 1’10”84

2 Corinne Suter (Svizzera) +0.04

3 Ariane Raedler (Austria) +0.17

4 Marta Bassino (Italia) +0.43

5 Tessa Worley (Francia) +0.51

5 Laura Gauche (Francia) +0”51

7 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0.53

8 Elena Curtoni (Italia) +0.59

9 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +0.60

10 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0”64

SCI ALPINO – I piazzamenti delle azzurre: 1 Federica Brignone 1’10”84

4 Marta Bassino +0.43

8 Elena Curtoni +0.59

19 Sofia Goggia +0.92

28 Francesca Marsaglia +1.76

31 Nadia Delago +1.82

34 Karoline Pichler +1.89

40 Roberta Melesi +2.37

DNF Nicol Delago

SCI ALPINO – Il belga Armand Marchant è pronto al cancelletto di partenza.

SCI ALPINO – Un terzetto tutto italiano guida la classifica di specialità di superG: 332 Sofia Goggia

327 Federica Brignone

248 Elena Curtoni

206 Lara Gut-Behrami

205 Mikaela Shiffrin

SCI ALPINO – Iniziata la seconda manche dello slalom di Wengen.

SCI ALPINO – 1’43″16 il tempo complessivo di Marchant.

SCI ALPINO – Nella generale comanda sempre la statunitense Mikaela Shiffrin (966) con un margine di 37 punti sulla slovacca Petra Vlhova. Sofia Goggia è staccata di 297 lunghezze.

SCI ALPINO – Manche importante del norvegese Lucas Braathen. Vola in testa con ben 1″68 su Marchant: non ci stupiremmo di ritrovarlo in top10…

SCI ALPINO – Il tedesco Alexander Schmid è 2° a 1″44. Attenzione a Braathen…Ora il veterano russo Alexander Khoroshilov (-0.07).

SCI ALPINO – Khoroshilov è 4° a 1″73. C’è sole, temperature alte. La pista si rovinerà senz’altro. Parte Marc Rochat (-0.14).

SCI ALPINO – Lo svizzero Rochat è 3° a 1″59. Ora il bulgaro Albert Popov (-0.25).

SCI ALPINO – Popov è 2° a 1″33. Per ora nessuno si avvicina a Braathen. Ora Erik Read, poi gli azzurri. Il canadese parte con -0.28.

SCI ALPINO – Read è 7° a 2″08. Ora vedremo nell’ordine Moelgg, Gross e Sala. Manfred Moelgg parte con -0.40, praticamente nulla contro questo Braathen.

SCI ALPINO – Moelgg è 3° a 1″41 all’arrivo: allarga le braccia sconsolato. Ora Stefano Gross (-0.40).

SCI ALPINO – Troppo guardingo Gross sul muro: è 8° a 1″82. Olimpiadi lontanissime per i veterani azzurri. Vediamo Tommaso Sala (-0.45).

SCI ALPINO – Male gli azzurri. Tommaso Sala è 8° a 1″80. Ci restano ancora Razzoli e Vinatzer.

SCI ALPINO – Lo svizzero Loic Meillard, partito con 0.56 di vantaggio, è secondo a 0.41 da Braathen. Prosegue la rimonta del norvegese, già certo di chiudere tra i top20: mancano infatti solo 19 atleti. Tocca all’austriaco Christian Hirschbuehl (-0.60).

SCI ALPINO – Subito fuori Hirschbuehl, a cui si sono staccati entrambi gli sci.

SCI ALPINO – In gara il francese Alexis Pinturault (-0.62).

SCI ALPINO – Pinturault è 3° a 0.56: quest’anno non riesce a ritrovarsi dopo aver vinto la Coppa del Mondo generale nel 2021. Attenzione ora all’austriaco Fabio Gstrein (-0.65).

SCI ALPINO – Interrotta la gara per soccorrere Hirschbuehl, che comunque si è rialzato e sta cercando di rimettere gli sci.

SCI ALPINO – Gstrein è 2° a 0.32 da Braathen. Ora l’austriaco Mario Matt (-0.67).

SCI ALPINO – Sbaglia tanto Matt. L’austriaco è 5° a 1″24.

SCI ALPINO – Sono scesi i primi 15. Al comando il norvegese Braathen (che era 29° a metà gara) con 0.32 su Gstrein e 0.41 su Meillard. Indietro gli azzurri: 7° Moelgg a 1″41, 12° Sala a 1″80, 13° Gross a 1″82. Ma ci restano ancora Razzoli e Vinatzer!

SCI ALPINO – Parte il tedesco Linus Strasser con 0.74 di vantaggio.

SCI ALPINO – Strasser inforca dopo il primo intermedio. Ora lo svizzero Luca Aerni (-0.77).

SCI ALPINO – Aerni si inclina ed esce. Ne mancano 15, Braathen è già top15. Ma chiuderà quasi certamente in top10, se non meglio…Ora l’austriaco Johannes Strolz (-0.77), vincitore ad Adelboden.

SCI ALPINO – FUORI ANCHE STROLZ! E’ il terzo consecutivo! Tocca al britannico Dave Ryding (-0.82).

SCI ALPINO – Ryding patisce troppo le buche che si sono formate sul tracciato ed è 9° a 1″48, finisce anche alle spalle di Manfred Moelgg, che è sempre settimo a 1″41. Ora lo svizzero Reto Schmidiger (-0.82).

SCI ALPINO – Errori a catena per Schmidiger, l’elvetico è 16° a 2″89, dietro anche Gross e Sala. Ne mancano 10: parte lo svizzero Tanguy Nef (-0.99).

SCI ALPINO – Sbaglia tantissimo anche Nef, pista rovinata come non mai. E’ 17° a 3″13. Tocca a Giuliano Razzoli (-1.03): serve quasi un miracolo per stare davanti a Braathen.

SCI ALPINO – BRAVO RAZZOLI! E’ 2° a 29 centesimi da Braathen. Ha fatto il possibile, non ha sbagliato praticamente nulla. Ma ora la pista di fa partire già con almeno 1″30 di ritardo da Braathen. Sarà durissima anche per Vinatzer.

SCI ALPINO – Ne mancano 8, Razzoli è sicuro di chiudere ancora una volta in top10. Che stagione per l’emiliano, a cui manca solo l’acuto che potrebbe magari arrivare tra qualche settimana…Ora lo svizzero Daniel Yule (-1.16).

SCI ALPINO – Yule è 2° a 0.22, appena 7 centesimi a Razzoli. Ora Alex Vinatzer (-1.17).

SCI ALPINO – Fuori Alex Vinatzer. Gli si è staccato lo sci destro. Aveva 77 centesimi di vantaggio al secondo intermedio.

SCI ALPINO – Pazzesco Vinatzer: non ha mai finito una gara a Wengen. Fuori tre volte su tre…

SCI ALPINO – L’austriaco Marco Schwarz è 7° a 1″23. Braathen sogna il podio, ne mancano solo 5. Queste rimonte sono spettacolari, ma agevolate da piste che si rovinano troppo. Ora lo svizzero Ramon Zenhaeusern (-1.42).

SCI ALPINO – Zenhaeusern è 12° a 1″45, anche alle spalle di Moelgg. Braathen è sicuro top5, ma il podio è ad un passo. Vediamo ora cosa si inventa Clement Noel (-1.42). Il francese può andare al comando, se non sbaglia…

SCI ALPINO – Non è il Noel di inizio stagione. Il francese è sesto a 0.51. Ne mancano 3 e Razzoli è sempre 3°: speriamo non perda il podio per pochi centesimi…Ora il norvegese Sebastian Foss-Solevaag (-1.46).

SCI ALPINO – Foss-Solevaag affonda nelle buche ed è 5° a 0.40. Braathen, 29° a metà gara, è sul podio! Razzoli chiuderà in top5. Ne mancano due e hanno distacchi abissali. Parte l’austriaco Manuel Feller con ben 1.93: è tantissimo.

SCI ALPINO – Pazzesco, è dietro anche Feller! 5° a 0.39. Bravo Braathen, ma la pista è in condizioni pessime. Non un bello spettacolo…Ora Henrik Kristoffersen (-2.04): comunque vada, ha vinto la Norvegia. Razzoli chiuderà 3° o 4°.

SCI ALPINO – FUORI KRISTOFFERSEN A POCHE PORTE DALL’ARRIVO! AVEVA 1″24 DI VANTAGGIO ALL’ULTIMO INTERMEDIO! PODIO RAZZOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

SCI ALPINO – Lucas Braathen da 29° a 1°, incredibile. 2° lo svizzero Daniel Yule a 0.22, 3° un immenso Giuliano Razzoli a 0.29!

SCI ALPINO – Commovente Giuliano Razzoli. A 37 anni torna sul podio 6 anni dopo Wengen 2016: evidentemente la località svizzera gli porta fortuna.

BIATHLON – Tra meno di 20′ il via dell’inseguimento 12,5 km maschile di Ruhpolding (Germania), prova valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2022 di biathlon.

SCI ALPINO – La classifica dello slalom di Wengen: Luca Braathen (Norvegia) Daniel Yule (Svizzera) +0.22 Giuliano Razzoli (Italia) +0.29 Fabio Gstrein (Austria) +0.32 Manuel Feller (Austria) +0.39 Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) +0.40 Loic Meillard (Svizzera) +0.41 Clement Noel (Francia) +0.51 Alexis Pinturault (Francia) +0.56 Marco Schwarz (Austria) +1.23 Gli altri italiani: 13° Manfred Moelgg a 1.41, 20° Tommaso Sala a 1.80, 21° Stefano Gross a 1.82.

SCI ALPINO – Fuori purtroppo Alex Vinatzer, ancora a caccia di questo benedetto primo podio stagionale. Arriverà…

SCI ALPINO – Giuliano Razzoli è in corsa per la Coppa del Mondo di slalom! L'emiliano è 4° con 154 punti, ma davanti a lui sono vicini Foss-Solevaag (180), Yule (162) e Braathen (155). 13° Vinatzer a 86.

SCI ALPINO – Non cambia nulla in classifica generale con Marco Odermatt saldamente leader con 1075 punti, seguito da Kilde (685) e Mayer (592).

BIATHLON – Considerando anche l’assenza di tutti i big norvegesi, il favorito di giornata sarà senza ombra di dubbio Quentin Fillon Maillet. Il francese è reduce dalla vittoria nella sprint di giovedì e oggi partirà dunque dalla prima posizione per andare a caccia della quarta vittoria stagionale in questa specialità

SLITTINO – Il team relay della tappa di Oberhof va alla Germania con il tempo di 2:21.536 con ben 535 millesimi di margine sulla Lettonia e 541 sull'Austria. Chiude al quarto posto l'Italia a 810 millesimi, quinta la Russia a 1.033.

BIATHLON – 7’’ dopo lo start di Fillon Maillet, toccherà al tedesco Benedikt Doll prendere il via, mentre inizierà la sua gara dalla terza posizione il bielorusso Anton Smolski (a 32’’). Partiranno con molto più distacco invece i francesi Simon Desthieux, nono a 50'', e Emilien Jacquelin, addirittura 53° a 1'43'', e lo svedese Sebastian Samuelsson, 18° a 1'02''.

BIATHLON – Gli italiani in gara saranno ben quattro. Dominik Windisch è stato il migliore degli azzurri nella sprint di giovedì e quindi nella prova odierna scatterà dalla 13ma posizione a 56’’ dalla testa della corsa. Poco più indietro Lukas Hofer in 16ma posizione (a 1’01’’), mentre partiranno rispettivamente dalla 33ma e 38ma posizione Thomas Bormolini e Didier Bionaz

BIATHLON – Partito Fillon Maillet

SLITTINO NATURALE – Ancora Italia in festa in quel di Umhausen. Alex Gruber è riuscito ad imporsi nel singolo maschile con il crono di 2:26.41. Messi alle spalle di 12 e 26 centesimi i due padroni di casa austriaci Thomas Kammerlander e Michael Scheikl.

BIATHLON – Al km 1.1 Fillon Maillet, a 11″ Doll, a 34″ Smolski, Strolia, a 45″ Seppala, Lesser, a 50″ Desthieux, Pidruchniy

BIATHLON – Al km 1.7 Fillon Maillet, a 9″ Doll, a 35″ Smolski, Strolia, a 44″ Seppala, Lesser, a 56″ il gruppo con Hofer e Windisch

BIATHLON – Un errore per Fillon Maillet, non sbaglia Doll e va al comando

BIATHLON – Un errore per Smolski e Pidruchniy, un errore Hofer, zero di Windisch che è quinto

BIATHLON – All'uscita del primo poligono: Doll davanti, Fillon Maillet a 15″, Seppala, Lesser a 38″, Windisch e Perrot a 48″, Strolia a 52″, Hofer 20mo a 1'10″, Bormolini 22mo a 1'15″

BIATHLON – Al km 3.6: Doll davanti, Fillon Maillet a 15″, Seppala, Lesser a 38″, Windisch e Perrot a 45″, Strolia, Eder, Smolski a 52″

BIATHLON – Al km 4.2 Doll davanti, Fillon Maillet a 9″, Seppala, Lesser a 36″, Windisch, Perrot, Strolia, Eder, Smolski, Claude, Tsvetkov, Samuelsson a 47″

BIATHLON – Ancora lo zero di Doll, zero anche di Fillon Maillet

BIATHLON – Doppio errore di Windisch , zero di Hofer che rimonta, un errore per Bormolini

BIATHLON – All'uscita del poligono: Doll, Fillon Maillet a 10″, Lesser a 36″, Loginov, Claude, Eder, Strolia a 49″, Samuelsson, Tsvetkov a 51″, Hofer 13mo a 1'04″, Windisch 27mo a 1'30″, Bormolini 29mo a 1'34″

BIATHLON – Al km 6.1: Doll davanti, Fillon Maillet a 6″, Lesser a 33″, Loginov, Claude, Eder, Strolia, Samuelsson, Tsvetkov a 41″, Hofer 13mo a 1'02″

BIATHLON – Al km 6.7: Doll davanti, Fillon Maillet a 5″, Lesser a 35″, Loginov, Claude, Eder, Strolia, Samuelsson, Tsvetkov a 40″, Hofer 11mo a 1'02″

BIATHLON – Fillon Maillet non sbaglia, due errori per Doll

BIATHLON – Zero di Lesser, Samuelsson, Strolia, eder e Tsvetkov, un errore di Hofer

BIATHLON – Un errore anche per Windisch e Bormolini, Hofer è 18mo

BIATHLON – All'uscita dal terzo poligono: Fillon Maillet davanti, Lesser a 36″, Samuelsson a 40″, Strolia, eder, Tsvetkov, Doll a 43″, Loginov, Claude a 59″

BIATHLON – Al km 9.2: Fillon Maillet davanti, Samuelsson a 33″, Lesser a 35″, Strolia, Eder, Tsvetkov, Doll a 42″, Loginov, Claude, Ponsiluoma a 57″

BIATHLON – Un errore per Fillon Maillet che va a vincere il suo quarto inseguimento consecutivo

BIATHLON – Due errori Doll e Samuelsson, non sbaglia Strolia, Loginov e Smolski, un errore di Hofer

BIATHLON – Zero per Bormolini, un errore per Windisch

BIATHLON – All'uscita dal poligono: Fillon Maillet, Strolia a 30″, Loginov 34″, Lesser, Smolski, Desthieux a 40″. Hofer 15mo, Bormolini 17mo, Windisch 24mo

BIATHLON – Al km 11.1: Fillon Maillet davanti, Loginov a 22″, Smolski e Strolia a 26″, Desthieux a 33″, Lesser a 36″

BIATHLON – Al km 11.7: Fillon Maillet davanti, Loginov a 13″, Smolski a 16″, Desthieux, Strolia a 26″, Lesser a 37″

BIATHLON – Fillon Maillet va a vincere la sua quarta gara ad inseguimento consecutiva, secondo Loginov, terzo Smolski, poi Desthieux, Strolia, Lesser

BIATHLON – A completare la top ten Samuelsson settimo, Fak ottavo, Tsvetkov nono, Zobel decimo. Gli italiani: Hofer 16mo, Bormolini 18mo, Windisch 22mo

BIATHLON – Bionaz chiude al 44mo posto, fuori dalla zona punti, a 2'48″

BIATHLON – Il podio dell'inseguimento di Ruhpolding: il leader di Coppa Fillon Maillet primo, il russo Loginov secondo, il bielorusso Smolski ancora terzo

BOB – Nel 4 di St. Moritz il lettone Oskars Kibermanis riesce a spezzare il dominio di Francesco Friedrich cogliendo un importante successo. Per il teutonico la consolazione di una sfera di cristallo dominata in lungo e in largo. Terza piazza per il russo Gaitukievich. In casa Italia 18mo Patrick Baumgartner.

COMBINATA NORDICA – Johannes Lamparter conquista il secondo successo consecutivo a Klingenthal, sfruttando nel migliore dei modi l'assenza di Riiber e balzando in testa alla generale con 100 punti di margine sul norvegese. Completano il podio di giornata l'estone Kristjan Ilves e l'austriaco Franz-Josef Rehrl, staccati di 8 secondi dal vincitore.

Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata, trionfale per i colori italiani con la vittoria di Federica Brignone nel superG di Zauchensee e il terzo posto di Giuliano Razzoli nello slalom di Wengen. Vi auguriamo un buon proseguimento su OA Sport e vi diamo appuntamento al prossimo fine settimana.

SALTO CON GLI SCI – Il norvegese Marius Lindvik si impone anche a Zakopane e ottiene il secondo successo individuale di seguito in Coppa del Mondo, facendo la differenza nella seconda serie con un salto pazzesco. Salgono sul podio anche il tedesco Karl Geiger (2° a -10 dalla vetta) e lo sloveno Anze Lanisek (3° a -10.9), mentre è 4° il pettorale giallo Ryoyu Kobayashi.