LIVE Sport Invernali, risultati 14 gennaio in DIRETTA: argento Grassl! Bronzo Margaglio, podio per Fischnaller

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, venerdì 14 gennaio 2022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, snowboard, sci freestyle, slittino e skeleton (valide come Europei).

Ci saranno inoltre gli Europei di pattinaggio artistico, le World Series del monobob femminile e l’IBU Cup di biathlon.

OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 14 gennaio 2022, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 09.00 con lo slittino e lo skeleton.

Foto: LaPresse

SKELETON – La tappa conclusiva della Coppa del Mondo, valevole anche come Campionato Europeo, di St.Moritz (Svizzera) vede al comando, dopo la prima manche, Jaclyn Narracott (Aus) in 1:08.72 davanti a Kimberley Bos (leader della generale) a 17 centesimi. Terza a 44 Janine Flock (Aut) a 51 quarta Mirela Rahneva. davanti a Katie Uhlaender (Usa) a 70 centesimi. Valentina Margaglio è nona a 81.

SCI ALPINO – Sta per iniziare la seconda prova cronometrata femminile di Zauchensee! Si parte alle 10.45, vi aggiorneremo minuto per minuto raccontandovi quanto accade sulla “Hermann Maier”.

SCI ALPINO – La startlist della seconda prova cronometrata 10.31 Questa la startlist della prova odierna: 1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

3 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

4 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

6 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

7 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

8 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

9 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

10 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

11 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

12 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

13 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

14 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

15 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

16 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

17 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

18 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

19 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

20 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

21 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

22 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

23 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

24 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

25 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

26 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

27 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

28 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

29 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

30 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

31 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

32 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

33 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

34 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

35 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

36 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

37 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head

38 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

39 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

40 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

41 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

42 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

43 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

44 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

45 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

46 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

47 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

48 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA

49 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol

50 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

51 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

52 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA Voelkl

53 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol

SCI ALPINO – La tedesca Kira Weidle ha fatto segnare il miglior tempo nel trial di ieri precedendo Sofia Goggia e Lara-Gut Behrami.

SCI ALPINO – Parte in questo momento il primo apripista. Poco più di cinque minuti e l’elvetica Corinne Suter alzerà il sipario sulla seconda prova cronometrata.

SCI ALPINO – Domani assisteremo alla discesa libera femminile (ore 10.45) mentre domenica sarà la volta del superG (ore 11.30).

SCI ALPINO – Sono otto le azzurre al via quest’oggi. In ordine di partenza: Federica Brignone, Nadia Delago, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

SCI ALPINO – Ci siamo! Inizia ufficialmente la seconda prova cronometrata di Zauchensee con la discesa della svizzera Corinne Suter.

SCI ALPINO – 1’48”57 il tempo di Suter, solo otto centesimi più lenta rispetto alla miglior prestazione di ieri della tedesca Kira Weidle. Tocca a Federica Brignone!

SCI ALPINO – Buona la discesa della valdostana che paga +0”19 dall’elvetica Suter. In partenza Lara Gut-Behrami.

SCI ALPINO – La rossocrociata fa segnare ottimi intertempi e si inserisce al comando per -0”68. In pista Nadia Delago.

SCI ALPINO – L’azzurra classe ’97 va vicinissima al tempo di Gut-Behrami (+0”07). Scende Sofia Goggia!

SCI ALPINO – Vola “Super Sofi”! La bergamasca va in testa con 1’47”19, sette decimi meglio di Lara Gut-Behrami!

SCI ALPINO – Lontane la canadese Marie-Michele Gagnon (+2”06) e la norvegese Ragnnhild Mowinckel (+1”77), rispettivamente ultima e penultima al momento.

SCI ALPINO – Discreta prova da parte dell’austriaca Mirjam Puchner, quarta a +1”27. Altissimi invece gli intermedi dell’elvetica Priska Nufer.

SCI ALPINO – Pronta al cancelletto la ceca Ester Ledecka.

SCI ALPINO – Velocissima la Campionessa Olimpica di superG, seconda al traguardo (+0”03 da Goggia).

SCI ALPINO – Elena Curtoni è undicesima a +2”55

SCI ALPINO – Petra Vlhova (Slovacchia) è il nuovo fanalino di coda quando sono scese 15 atlete: ultima a +2”87

SCI ALPINO – La tedesca Kira Weidle, artefice del miglior tempo nella giornata di ieri, è settima a +1”55.

SCI ALPINO – Ottima prestazione dell’austriaca Christine Scheyer, quinta a +0”93.

SCI ALPINO – Segnaliamo intanto che non è partita la statunitense Breezy Johnson, costretta a rinunciare alle gare del weekend a causa dei dolori al ginocchio riportati dopo una caduta in allenamento.

SKELETON – Jaclyn Narracott ha vinto la tappa finale di St-Moritz, ma Kimberley Bos, seconda ha messo le mani sulla Coppa del Mondo 2021-2022 e sul Campionato Europeo. La nostra Valentina Margaglio chiude quinta a 92 centesimi ed è terza a livello continentale

SCI ALPINO – É la volta di Nicol Delago, quinta azzurra in partenza.

SCI ALPINO – La maggiore delle sorelle Delago chiude ottava a +1”28.

SCI ALPINO – Discesa sottotono da parte della veterana austriaca Stephanie Venier, ventesima a +2”60.

SCI ALPINO – Scenderà tra pochi secondi Francesca Marsaglia, trentesima atleta a prendere il via.

SCI ALPINO – Poco efficace l’azione della romana, ventiseiesima a +3”05.

SCI ALPINO – Sta per disputare la sua prova la veterana elvetica Wendy Holdener, raramente impegnata tra le porte larghe.

SCI ALPINO – Indietrissimo Holdener, penultima a +3”78.

SCI ALPINO – Per l’Italia mancano all’appello della prova odierna Roberta Melesi (pettorale 45) e Karoline Pichler (pettorale 51).

SCI ALPINO – Da qualche discesa ormai non assistiamo a prestazioni degne di nota. Si prepara intanto l’americana Jacqueline Wiles.

SCI ALPINO – Prova interrotta per la caduta occorsa alla transalpina Tiffany Gauthier.

SCI ALPINO – Approfittiamo della pausa per ricordare la situazione: Guida Sofia Goggia (1’47”19) per soli tre centesimi sulla ceca Ester Ledecka. Terza la svizzera Lara Gut-Behrami (+0”70), quarta Nadia Delago (+0”77). La sorella Nicol al momento è ottava (+1”28).

SCI ALPINO – Nulla di grave per la francese Gauthier, si può ripartire.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tra poco la terza giornata dei Campionati Europei 2022 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn (Estonia), al Tondiraba Ice Hall. Quest’oggi ci aspettano altre due gare a dir poco entusiasmanti, con l’Italia a recitare un ruolo di primo piano. La short dance e il programma libero maschile

SCI ALPINO – +3”42 di distacco e trentaquattresima posizione provvisoria per l’elvetica Noemie Kolly.

SCI ALPINO – Dopo la transalpina Camille Cerutti sarà la volta di Roberta Melesi.

SCI ALPINO – Cerutti accende la luce verde nella parte alta ma accusa decimi sul finale: quattordicesima a +1”59.

SCI ALPINO – Piuttosto lenta Roberta Melesi che paga +3”97 ed è penultima all’arrivo.

SLITTINO – Avanzano tutti gli italiani dalla Nations Cup di Oberhof (Germania). Leon Felderer e Lukas Gufler sono rispettivamente ottavo e nono tra gli uomini, mentre tra le donne saranno in gara Sandra Robatscher, quarta, Nina Zoeggeler, ottava, e Verena Hofer, nona. Sesta, ma non iscritta alla gara, Marion Oberhofer.

SCI ALPINO – Si difende alla grande la bosniaca Elvedina Muzaferija, ventitreesima a +2”26.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Inizia la gara con la coppia olandese a tinte azzurre Hanna Jakucs / Alessio Galli. 21 anni di Szeged (Ungheria) lei, 25 anni di Milano lui. Vivono e si allenano a Milano sotto la guida di Barbara Fusar Poli, Roberto Pelizzola e Lukas Csolley. Sono al debutto di coppia agli Europei anche se entrambi hanno avuto esperienze con altri partner. La musica. Disco: Daddy Cool di Boney M. Blues: Black Velvet di Alannah Myles. Disco: Rasputin di Boney M

SCI ALPINO – Discreta la prova dell’americana Alix Wilkinson, ventottesima a +2”81.

SCI ALPINO – Dalle 12.30 l’attesa discesa libera maschile di Wengen.

SCI ALPINO – Dopo la canadese Candace Crawford toccherà all’ultima azzurra, Karoline Pichler.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Prova tutto sommato positiva della coppia olandese Hanna Jakucs / Alessio Galli che totalizza 49.39 (28.70+20.69), leggermente al di sotto delle aspettative

PATTINAGGIO ARTISTICO – La seconda coppia in gara è dell’Azerbaijan: Ekaterina Kuznetsova / Oleksandr Kolosovskyi. Kuznetsova è di Mosca e ha compiuto 18 anni mercoledì, Kolosovskyi è di Odessa (Ucraina) ed ha 20 anni. Si allenano a Odintsovo agli ordini di Oleg Volkov e Nikolai Morozov. Sono stati 30mi al Mondiale dello scorso anno. La musica. Why Don’t You Do Right (from “Chi ha incastrato Roger Rabbit”) di Big Bad Voodoo Daddy

SCI ALPINO – Lontanissima Crawford che finisce in fondo alla classifica (+6”27). Partita la nostra Pichler.

SCI ALPINO – I pettorali di partenza degli italiani: 4 Matteo Marsaglia, 9 Dominik Paris, 18 Christof Innerhofer, 30 Mattia Casse, 34 Emanuele Buzzi, 44 Guglielmo Bosca, 50 Pietro Zazzi.

SCI ALPINO – Karoline Pichler non brilla: quarantaseiesima a +4”95.

SCI ALPINO – Dominik Paris non ha mai amato la Lauberhorn. I suoi migliori risultati sono un secondo posto (2020), un ottavo (2018) e un quarto (2016). Negli anni pari è sempre andato bene, ora siamo nel 2022…Il problema è sempre il solito: il tornantino. Se riuscisse a superarlo senza perdere troppo…

SCI ALPINO – Siamo ormai agli sgoccioli di questa prova cronometrata. Manca all’appello solo la statunitense Tricia Mangan.

PATTINAGGIO ARTISTICO – La coppia dell’Azerbaijan Ekaterina Kuznetsova / Oleksandr Kolosovskyi totalizza un punteggio di 48.35 (27.12+21.23), basso il tecnico e secondo posto provvisorio

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ il momento della prima coppia italiana composta da Carolina Moscheni e Francesco Fioretti. Lei di Bergamo, 25 anni, lui di Massa di Somma, 28 anni. Li allenano a Milano Barbara Fusar Poli e Roberto Pelizzola. Lavorano assieme da due anni e nella passata stagione sono stati 25mi al Mondiale. La musica. Miss You di The Rolling Stones, Since I Don’t Have You dei Guns n’ Roses e Start Me Up dei The Rolling Stones

SCI ALPINO – Dominik Paris è in testa alla classifica di Coppa del Mondo di discesa con 227 punti, appena 10 in più dell’austriaco Matthias Mayer. Terzo lo svizzero Niels Hintermann a 178. E’ chiaro che molto, se non tutto, si deciderà nelle quattro discese in programma tra Wengen e Kitzbuehel. Paris deve limitare i danni in Svizzera e poi provare a scatenarsi in Austria.

SCI ALPINO – Mangan chiude il trial odierno con il cinquantesimo tempo (+5”70). A breve la classifica finale.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Buona l’interpretazione e anche la parte tecnica per la coppia azzurra che andrà nettamente al comando

SCI ALPINO – Ecco la top10 della seconda prova cronometrata di Zauchensee: 1 Sofia Goggia (Italia) 1’47”19

2 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +0”03

3 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0”70

4 Nadia Delago (Italia) +0”77

5 Christine Scheyer (Austria) +0”93

6 Nadine Fest (Svizzera) +1”25

7 Mirjam Puchner (Austria) +1”27

8 Nicol Delago (Italia) +1”28

9 Laura Gauche (Francia) +1”30

10 Corinne Suter (Svizzera) +1”38

PATTINAGGIO ARTISTICO – La prima coppia italiana composta da Carolina Moscheni e Francesco Fioretti vanno al comando della graduatoria con un punteggio di 59.13 (33.46+25.47). La qualificazione al libero dovrebbe essere acquisito

SNOWBOARD – Avanzano tutti e tre gli azzurri impegnati nel PGS di Coppa del Mondo a Simonhöhe. Aaron March è secondo alle spalle dello sloveno Tim Mastnak, con Roland Fischnaller quarto e Gabriel Messner sesto. Al femminile la migliore è la tedesca Ramona Theresia Hofmeister.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si chiude il primo gruppo con la coppia svizzera, anche questa a tinte azzurre composta da Jasmine Tessari e Stephane Walker. Tessari è nata a Basiglio in Italia ed ha gareggiato per la squadra azzurra in passato, ha 25 anni, Walker è nato a Sion e ha 31 anni. Sono allenati da Barbara Fusar Poli, Roberto Pelizzola e Lukas Csolley a Milano. Vantano entrambi precedenti agli Europei ma sono al debutto continentale come coppia. La musica. Disco: Just An Illusion degli Imagination. Blues: Woman In Love di Barbara Streisand. Disco: Can’t Take My Eyes Off You di Gloria Gaynor

SCI ALPINO – I piazzamenti delle azzurre: 1 Sofia Goggia 1’47”19

4 Nadia Delago +0”77

8 Nicol Delago +1”28

12 Federica Brignone +1”57

26 Elena Curtoni +2”55

32 Francesca Marsaglia +3”05

43 Roberta Melesi +3”97

47 Karoline Pichler +4”95

SCI ALPINO – Termina qui la DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata di Zauchensee. Sofia Goggia migliora la seconda piazza di ieri facendo segnare un ottimo tempo, appena sufficiente per tenersi alle spalle la ceca Ester Ledecka. Buoni segnali arrivano anche dalle sorella Nadia e Nicol Delago, rispettivamente quarta e ottava. Domani in programma la discesa libera alle 10.45, domenica il superG alle 11.30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata!

SCI ALPINO – Vincent Kriechmayr, nonostante non abbia disputato le prove a causa del Covid, è comunque in gara con il pettorale n.7: un precedente che farà discutere…

PATTINAGGIO ARTISTICO – Davvero promettente la coppia svizzera, la prima del lotto a superare quota 60. Tessari-Walker ricevono infatti 60.98 (36.10, 24.88) e si posizionano al comando.

SCI ALPINO – La partenza odierna è abbassata, mentre domani si partirà in cima.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Al termine del primo gruppo di lavoro guidano Tessari-Walker (60.98) seguiti dagli azzurri Moscheni-Fioretti (59.13) e dagli olandesi Jakus-Galli (49.39).

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sono entrate sul ghiaccio le coppie del secondo gruppo di lavoro: Aurelija Ipolito-Luke Russel (Lettonia), Mariia Holubtsova-Kyryl Bielobrov (Ucraina) e Solene Mazingue-Marko Jevgeni Gaidajenko (Estonia).

PATTINAGGIO ARTISTICO – Scatta il secondo gruppo con la coppia lettone Aurelija Ipolito / Luke Russell. Lei ha 23 anni, è di Londra, lui ha 28 anni. Li allenano Alexander Gazsi, Alan Abretti ed Elliot Crook tra Zurigo, Oxford e Londra. Hanno disputato entrambi gli Europei con altri compagni, sono al debutto continentale in coppia. La musica. Funk: Work It Out di Beyoncé. Disco: Shining Star di Earth, Wind & Fire

SCI ALPINO – La partenza a Wengen è stata ritardata a causa della caduta di un apripista.

SCI ALPINO – Bisognerà attendere. L’apripista caduto era proprio il primo, dunque occorrerà sistemare la pista e, in seguito, attendere la discesa degli altri apripista.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Termina la prova di Aurelija Ipolito / Luke Russell, non impeccabili in linea generale, specialmente nel pattern di blues. Ricevono una valutazione di 53.35 (30.29, 23.06) e si portano in terza posizione.

SCI ALPINO – Questa mattina la FIS ha fatto disputare una ‘prova fantasma’ a Vincent Kriechmayr per fargli disputare la gara odierna. L’austriaco ha aperto il cancelletto di partenza e si è fermato 10 metri dopo…Che figuraccia! Ricordiamo che, da regolamento, serve disputare almeno una prova per partecipare ad una discesa. L’austriaco le aveva saltate entrambe perché alle prese con la positività ad un tampone rapido, cui è seguita la negatività al successivo tampone molecolare.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Ora è il momento della coppia ucraina Mariia Holubtsova / Kyryl Bielobrov. Lei è di Odessa ed ha 21 anni, lui di Kiev ed ha 21 anni. Si allenano fra Kiev ed Oberstdorf sotto la guida di Maria Tumanovska-Chaika. Sono al debutto europeo. La musica. Blues: My Tunnels Are Long And Dark These Days di Asaf Avidan. Marvellous Party di Beverley Knight

SCI ALPINO – Manca poco all’inizio della gara. Stanno scendendo gli ultimi apripista.

SCI ALPINO – La gara inizierà alle 12.44!

SCI ALPINO – Iniziata la discesa di Wengen con il francese Johann Clarey, 41 anni!

SCI ALPINO – 1’43″78 il tempo di Clarey. Chiaramente, con la partenza abbassata, è una discesa molto meno impegnativa. Tocca all’austriaco Daniel Hemetsberger.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Decisamente positiva la prestazione degli ucraini, molto bravi nel difficile pattern di blues e precisi nella sequenza di twizzles (3-4 in prima chiamata); qualità del pattinaggio superiore rispetto alle coppie viste fino a questo momento: si prendono non a caso la testa della classifica conquistando 63.30

PATTINAGGIO ARTISTICO – Adesso sarebbe toccato alla coppia polacca Anastasia Polibina / Pavel Golovishnikov ma si sono ritirati. Siamo dunque al momento dei padroni di casa estoni Solene Mazingue / Marko Jevgeni Gaidajenko. Nativa di Parigi lei, 18 anni, di Tallinn lui, 20 anni. Si allenano a Mosca sotto la guida di Alexei Sitnikov, Julia Zlobina, Peter Durnev e Aleksander Zulin. Sono al debutto europeo. Musica. Clint Eastwood dei Gorillaz e Beggin dei Maneskin.

SCI ALPINO – Gran finale per Hemetsberger, molto deciso alla Ziel-S. Va in testa con 9 decimi su Clarey. Ed ora subito il grande favorito, lo svizzero Beat Feuz.

SCI ALPINO – Non una Ziel-S memorabile per Feuz. Perde qualcosa, ma è al comando con 16 centesimi su Hemetsberger: non sembra una discesa da vittoria. Tocca a Matteo Marsaglia.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Non deludono gli spettatori i padroni di casa Polibina-Golovishnikov che, con una performance discreta, superano la soglia dei 60 punti guadagnando la terza piazza provvisoria con 60.36 (34.68, 25.68)

SCI ALPINO – Matteo Marsaglia è ultimo a 1″50. Il romano, in carriera, non è mai finito a punti a Wengen! Proprio non digerisce la Lauberhorn. Occhio ora a Matthias Mayer: l’austriaco è secondo nella classifica di specialità alle spalle di Paris.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Al termine del secondo gruppo di lavoro al comando ci sono gli ucraini Holubtsova-Beloborov con 63.30. Seguono gli svizzeri Tessari-Walker e i padroni di casa Mazingue-Jevgeni con 60.36. Quarti Moscheni-Fioretti (59.13), non certi della qualificazione

SCI ALPINO – Matthias Mayer è 3° a 48 centesimi. Ottima notizia per Dominik Paris.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Ora il rifacimento del ghiaccio. Quindici minuti di pausa per noi.

SCI ALPINO – Ora l’americano Travis Ganong, poi il discusso Kriechmayr. Pensate se vincesse proprio l’austriaco…

SCI ALPINO – Ganong compromette la gara con una pessima Kernen-S, per il resto non ha sfigurato. E’ 5° a 1″39. Ed ora Vincent Kriechmayr, il ‘graziato’ dalla Fis. Da regolamento, oggi non sarebbe dovuto essere in gara.

SCI ALPINO – Kriechmayr è quarto a 96 centesimi da Feuz. Sinora stupisce il 2° posto di Hemetsberger a soli 16 centesimi da un Feuz che, lo ripetiamo, è battibile. Ora il tedesco Dominik Schwaiger.

SCI ALPINO – Anonima la gara di Schwaiger, che finisce anche alle spalle di Matteo Marsaglia: è ultimo a 1″59. Tocca a Dominik Paris: la chiave di tutto sarà limitare i danni alla Kernen-S che non ha mai digerito.

SCI ALPINO – Paris ha sbagliato troppo nella parte bassa. E’ 4° a 70 centesimi da Feuz. Peccato perché aveva superato lo scoglio della Kernen-S. Da metà tracciato in giù ha sbagliato troppo, anche sulla Ziel-S non è stato preciso, tutt’altro.

SCI ALPINO – L’americano Ryan Cochran-Siegle è 4° a 66 centesimi. L’azzurro oggi perde la leadership della classifica di discesa. Non è facile oggi terminare in top10, è già 5° e sono scesi solo 10 atleti.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si ricomincia! Stanno per entrare in pista le coppie del terzo gruppo di lavoro: Tina Garabedian-Simon Proulx Senecal (Armenia), Viktoria Semenjuk-Ilya Yukhimuk (Bielorussia), Mariia Ignateva- Danijil Leonyidovics Szemko (Ungheria), Maria Sofia Pucherova-Nikita Lysak (Slovacchia).

SCI ALPINO – Il prossimo a partire sarà il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Potrebbe sbancare…

SCI ALPINO – Kilde si mangia la Ziel-S e vola in testa con 3 decimi secchi su Feuz. Paris è già 6° a 1″00, gara da dimenticare, purtroppo non una sorpresa a Wengen.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si riparte con il terzo gruppo e con la coppia armena Tina Garabedian / Simon Proulx Senecal. Lei ha 24 anni ed è nato e vive a Laval in Canada, lui ha 30 anni, è nato e vive a Montreal in Canada. Sono allenati a Montreal da Marie-France Dubreuil, P. Lauzon, R. Haguenauer, P. Denis e J. Piche. Hanno quattro edizioni degli Europei alle spalle e sono stati 17mi, miglior risultato, nel 2020. La musica. Soul: Respect di Aretha Franklin. Blues: Bridge Over Troubled Water. R&B: Think di Aretha Franklin feat. The Blues Brothers

SCI ALPINO – L’americano Bryce Bennett fa perdere un’altra posizione a Paris ed è 5° a 95 centesimi. Vediamo ora Marco Odermatt, vincitore del superG di ieri.

SCI ALPINO – SECONDO PER 19 CENTESIMI! Ma che campione Marco Odermatt. Ormai è formidabile in ben tre specialità: gigante, superG e discesa. Per la Coppa del Mondo generale è imbattibile.

SCI ALPINO – Il francese Matthieu Bailet è 14° a 2″19. Tocca all’austriaco Otmar Striedinger, pettorale n.15. Ci avviciniamo a Christof Innerhofer che avrà il 18 e potrebbe stupire.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Termina la buona performance di Tina Garabedian / Simon Proulx Senecal, una delle tante coppie dell’Accademia di Montrèal, bravi ad alzare l’asticella. Ricevono 65.58 (36.48, 29.10) e balzano al comando della gara.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si prosegue con la coppia bielorussa Viktoria Semenjuk / Ilya Yukhimuk. Lei ha 20 anni ed è nata a Tallinn, quindi è di casa. Lui ha 24 anni ed è di Brest in Francia. Sono allenati a Minsk da Tatiana Beliaeva. Sono al debutto agli Europei e sono stati 28mi ai Mondiali dello scorso anno. La musica. Skin di Rag’n’Bone Man e Runaway Baby di Bruno Mars. Due pattinatori da tenere sotto osservazione per la qualificazione degli azzurri.

SCI ALPINO – Striedinger è 12° a 1″74. Dominik Paris resta 8° a 1″00. Ma, ripetiamo, è probabile che esca fuori dai 10. L’azzurro eccelle in alcune piste (Bormio, Kitzbuehel, Kvitfjell e Garmisch su tutte), ma fa troppa fatica in tante altre (Beaver Creek, Val Gardena, Wengen, anche a Lake Louise nonostante vi abbia vinto in gioventù). Non è un caso che in carriera non abbia mai vinto la Coppa del Mondo di discesa.

SCI ALPINO – Il tedesco Andreas Sander è 16° a 2″76. Attenzione ora all’austriaco Max Franz.

SCI ALPINO – Franz pasticcia nella parte bassa ed è 5° a 66 centesimi. Comunque una buona gara. Ora Christof Innerhofer per la sorpresa…

PATTINAGGIO ARTISTICO – Da dimenticare la prova dei bielorussi che commettono due sbavature di rilievo nei twizzles e nel pattern di blues, chiamato di livello base e valutato con un grado di esecuzione negativo. Si devono quindi accontentare della sesta piazza con 54.28 (30.00, 24.28). Qualificazione sfumata.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sul ghiaccio ora gli ungheresi Mariia Ignateva / Danijil Leonyidovics Szemko. 18 anni lei, di Ekaterinburg in russia, 21 anni lui di Odessa in Ucraina. Solo allenati tra Budapest e Mosca da Irina Zhuk, Alexander Svinin e Nora Hoffmann. Sono all’esordio agli Europei. Musica. Selection by Two Feet

SCI ALPINO – Innerhofer fa sognare per metà pista, poi crolla: 11° a 1″31. Sono lontani i tempi di quando vinse nel 2013.

SCI ALPINO – Il tedesco Romed Baumann è 17° a 1″96: molto deludente dopo aver sfiorato il podio in superG ieri. Attenzione ora allo svizzero Niels Hintermann, terzo nella classifica di specialità!

SCI ALPINO – Irriconoscibile Hintermann: l’elvetico è 13° a 1″54. Il prossimo a partire, dopo la pausa, sarà il connazionale Stefan Rogentin, che ha fatto benissimo in prova.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sopra 60 anche Mariia Ignateva / Danijil Leonyidovics Szemko. Per loro 60.41 (34.50, 26.91) e qualificazione afferrata di un nulla con il quarto posto provvisorio.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si chiude anche il terzo gruppo con gli slovacchi Maria Sofia Pucherova / Nikita Lysak. Lei ha 19 anni ed è di Presov, lui ha 22 anni ed è russo di Klin. Sono allenati tra la Slovacchia e l’Italia da Barbara Fusar Poli, Roberto Pelizzola e Lukas Csolley. Sono all’esordio agli Europei. La musica. Blues: Seven Nation Army di Jack White. Swing: Lone Digger.

SCI ALPINO – Rogentin non brilla ed è 13° a 1″40. Ora l’ultima gara in carriera dello svizzero Carlo Janka.

SCI ALPINO – Più che dignitoso l’addio di Carlo Janka: è 10° a 1″19, appena alle spalle di Dominik Paris. Ora Innerhofer è 12° a 1″31.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Qualche sbavatura nella prova di Pucherova-Lysak con tanti elementi valutati con un grado di esecuzione negativo e alcune sporcature. Per loro 54.19 (30.36, 28.83) e ottava piazza provvisoria. Non si qualificheranno per il libero.

SCI ALPINO – Il francese Nils Allegre è 19° a 1″88. I prossimi azzurri in gara: 30 Mattia Casse, 34 Emanuele Buzzi, 44 Guglielmo Bosca, 50 Pietro Zazzi.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Al termine del terzo gruppo di lavoro guidano gli armeni Garabedian-Simon Proulx Senecal (65.58), poi Mariia Holubtsova-Bielobrov (63.30) e gli svizzeri Jasmine Tessari-Stephane Walker (60.98) Sesti al momento Moscheni-Fioretti che devono assolutamente sperare che una coppia faccia meno di 59.13 per poter partecipare al libero. Ma non sarà facile, il livello si sta alzando.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Ecco sul ghiaccio i danzatori del quarto gruppo di lavoro per il warm up: Sasha Fear-George Waddell (Regno Unito), Katharina Mueller-Tim Dieck (Germania), Loicia Demougeot-Theo Le Mercier (Francia), Diana Davis-Gleb Smolkin (Russia) e Natalie Taschlerova-Filip Taschler (Repubblica Ceca).

SCI ALPINO – Lo sloveno Martin Cater è 10° a 1″15.

PATTINAGGIO ARTISTICO – In questo gruppo da tenere sotto osservazione Davis-Smolkin, saliti vertiginosamente di colpi nell’ultimo periodo. Piccola curiosità per chi non lo sapesse, la dama è la figlia di Eteri Tutberidize, allenatrice di Valieva, Trusova, Shcherbakova, Kostornaia, Akatieva, ecc.

SCI ALPINO – L’austriaco Daniel Danklmaier è 22° a 1″95.

SCI ALPINO – Oggi gli svizzeri di seconda fascia non si sono esaltati. Urs Kryenbuehl è 22° a 1″92.

SCI ALPINO – Il tedesco Josef Ferstl è 26° a 2″22. Ora lo sloveno Bostjan Kline, poi toccherà a Mattia Casse.

SCI ALPINO – Kline chiude 25° a 2″19. Vediamo Mattia Casse se riuscirà a riscattarsi dopo il pessimo superG di ieri.

SCI ALPINO – Più che discreto Mattia Casse: 16° a 1″48.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bene i britannici Fear-Gibson che si portano al secondo posto conquistando 63.61 (35.95, 27.66).

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si procede con la coppia tedesca Katharina Mueller / Tim Dieck. Lei è originaria di Nizhnevartovsk in Russia, ha 26 anni, lui è di Dortmund ed ha 25 anni. Sono allenati da Anjelika Krylova, Vitali Schulz e Martin Skotnicky tra Mosca e Dortmund. Agli europei vantano un 23mo e un 13mo posto nel 2020, lo scorso anno ai Mondiali sono stati 18mi. La musica. Spirit in the Sky di Norman Greenbaum. Toxic di Britney Spears. Seven Nation Army di The White Stripes

SCI ALPINO – La classifica dopo i primi 30: Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) Marco Odermatt (Svizzera) +0.19 Beat Feuz (Svizzera) +0.30 Daniel Hemetsberger (Austria) +0.46 Max Franz (Austria) +0.66 Matthias Mayer (Austria) +0.78 Bryce Bennett (Usa) +0.95 Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0.96 Dominik Paris (Italia) +1.00 Martin Cater (Slovenia) +1.15

SCI ALPINO – Gli altri italiani: 13° Innerhofer a 1.31, 16° Casse a 1.48, 21° Marsaglia a 1.80. Ora tocca ad Emanuele Buzzi.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Ottimi i tedeschi Katharina Mueller / Tim Dieck cheraccolgono 67.46 (36.97, 30.49) e si portano al comando della gara

SCI ALPINO – Buzzi proprio non riesce a sbloccarsi. E’ ultimo a 3″39: forse bisognerebbe ripartire dalla Coppa Europa.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sul ghiaccio ora la prima coppia francese: Loicia Demougeot / Theo Le Mercier. Lei ha 19 anni ed è di Belfort, come lui che ha 22 anni. Sono allenati a Villard de Lens da Karine Arribert-Narce, Violetta Zakhlyupana e Mahil Chantelauze. Sono al debutto agli Europei. La musica. Blues: The Way You Make Me Feel di Judith Hill, arrangiata da Hugo Chouinard. Hip Hop: Billie Jean remix perf. di Eminem, DMX, Ludacris, Notorious BIG, arrangiata da Hugo Chouinard

SCI ALPINO – Dominik Paris porta a casa 29 punticini in classifica di specialità ed è 3° a quota 256, preceduto da Kilde (269) e Mayer (257). Tutto è ancora apertissimo, il problema è che domani si disputa una nuova discesa a Wengen, questa volta partendo dall’alto.

SKELETON – L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022, valevole anche per il titolo europeo, di St.Moritz (Svizzera) vede Martins Dukurs (Let) al comando della prima manche con il tempo di 1:07.01. Secondo Christopher Grotheer (Ger) a 42 centesimi, terzo Samuel Maier (Aut) a 45 assieme a Alexander Gassner (Ger), quindi è quinto Axel Jungk (Ger) a 52. 13° Mattia Gaspari a 90 centesimi, 15° Amedeo Bagnis a 1.08

PATTINAGGIO ARTISTICO – Un errore sui tweezle per i francesi Loicia Demougeot / Theo Le Mercier con Theo che non è riuscito a prendere la lama con la mano costa qualche decimo di punto: i transalpini riescono a totalizzare 64.55 (35.78+28.77) e si inseriscono in terza posizione

SNOWBOARD – Inizierà alle 14:15 il PGS di Simonhöhe In ottica italiana invece, attenzione al tabellone maschile: dove vi saranno Fischnaller, March e Messner.

SCI ALPINO – Non ci sono inserimenti con i pettorali alti. Attendiamo le discese di Bosca e Zazzi.

BIATHLON – Mancano poco meno di venti minuti all’inizio della staffetta femminile di Ruhpolding (Germania), prova valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Grande livello per Diana Davis / Gleb Smolkin. Precisione, espressività, velocità. Andranno nettamente in testa

SCI ALPINO – Fuori Guglielmo Bosca, che era dietro di 3″40 al penultimo intermedio.

PATTINAGGIO ARTISTICO – I russi Diana Davis / Gleb Smolkin totalizzano un punteggio di 73.32 (41.15+32+17) e vanno nettamente al comando della classifica

SNOWBOARD – Due minuti al via del tabellone femminile, su cui vi daremo aggiornamenti costanti: si parte dagli 1/8 di finale.

SNOWBOARD – Si va col tabellone femminile.

SCI ALPINO – Il canadese James Crawford si è inserito in 16ma piazza, facendo retrocedere di un posto Casse e Marsaglia.

BIATHLON – La favorite per la gara di oggi saranno la Norvegia, la Bielorussia e la Francia, ma attenzione anche alla Svezia (che però non avrà le sorelle Oeberg), alla Germania e alla Russia.

BIATHLON – L’Italia partirà invece per andare in cerca di un piazzamento importante. La prima a prendere il via per la squadra azzurra sarà Lisa Vittozzi, seguita da Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Buona prestazione della coppia ceca Natalie Taschlerova / Filip Taschler che non commettono errori e con un punteggio di 69.72 (39.64+30.08) si inseriscono in seconda posizione.

BIATHLON – Per il Bel Paese potrebbe essere decisiva la prestazione di Dorothea Wierer (reduce dal bellissimo terzo posto di due giorni fa), ma tanto dipenderà dalla prestazione di Vittozzi, ormai in piena crisi al poligono da qualche gara.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Questa la classifica parziale quando mancano le ultime 10 coppie. Gli azzurri sono virtualmente fuori dal secondo segmento di gara. Peccato: 1 Q Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN RUS 73.32 41.15 32.17

2 Q Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 69.72 39.64 30.08

3 Q Katharina MUELLER / Tim DIECK GER 67.46 36.97 30.49

4 Q Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ARM 65.58 36.48 29.10

5 Q Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 64.55 35.78 28.77

6 Q Sasha FEAR / George WADDELL GBR 63.61 35.95 27.66

7 Q Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 63.30 37.50 25.80

8 Q Jasmine TESSARI / Stephane WALKER SUI 60.98 36.10 24.88

9 Q Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 60.41 34.50 26.91

10 Q Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO EST 60.36 34.68 25.68

11 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA 59.13 33.46 25.67

12 Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK BLR 54.28 30.00 24.28

13 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 54.19 30.36 23.83

14 Aurelija IPOLITO / Luke RUSSELL LAT 53.35 30.29 23.06

15 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI NED 49.39 28.70 20.69

16 Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI AZE 48.35 27.12 21.23

SCI ALPINO – Pietro Zazzi chiude 45° a 3″32. E con lui si conclude la gara.

BIATHLON – A Rupholding (Germania) c’è il sole. Come spesso accade qui, il vento è praticamente assente.

SCI ALPINO – La classifica finale della discesa di Wengen: Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) Marco Odermatt (Svizzera) +0.19 Beat Feuz (Svizzera) +0.30 Daniel Hemetsberger (Austria) +0.46 Max Franz (Austria) +0.66 Matthias Mayer (Austria) +0.78 Bryce Bennett (Usa) +0.95 Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0.96 Dominik Paris (Italia) +1.00 Martin Cater (Slovenia) +1.15 Gli altri italiani: 13° Innerhofer a 1.31, 17° Mattia Casse a 1.48, 22° Matteo Marsaglia a 1.80. Fuori dalla zona punti Pietro Zazzi (45° a 3.32) ed Emanuele Buzzi (46° a 3.39), non ha terminato la gara Guglielmo Bosca.

BIAHTLON – Le atlete si stanno avvicinando alla partenza, ci siamo quasi!

SCI ALPINO – Kilde balza in testa alla graduatoria di discesa con 269 punti, seguito da Mayer a 257 e Paris a 256. La classifica è cortissima, perché Odermatt segue a 226 e Feuz a 225. Domani nuova gara a Wengen, non una buona notizia per Paris che proprio non riesce a digerire la Lauberhorn.

BIATHLON – È INIZIATA LA GARA, BUON DIVERTIMENTO!

SNOWBOARD – E’ fatto il quadro dei quarti di finale del contest femminile di PGS: Melanie Hochreiter (GER) vs. Michelle Dekker (NED)

Aleksandra Krol (POL) vs. Ramona Theresia Hofmeister (GER)

Sofia Nadyrshina (RUS) vs. Daniela Ulbing (AUT)

Carolin Langenhorst (GER) vs. Julia Dujmovits (AUT)

BIATHLON – Sono 24 le nazioni che hanno preso il via quest’oggi.

SCI ALPINO – In classifica generale domina Odermatt con 1025 punti, seguito da Kilde (649) e Mayer (547). 8° Paris a 346.

SNOWBOARD – E’ iniziato il tabellone maschile del PGS: subito buone notizie per l’Italia, con Fischnaller che vince la sua heat e vola ai quarti di finale.

BIATHLON – Al primo rilevamento cronometrico sono ancora tutte lì davanti.

BIATHLON – Ricordiamo nel frattempo le prime staffettiste delle Nazionali più forti: Roeiseland per la Norvegia, Leshchanka per la Bielorussia, Chevalier-Bouchet per la Francia, Vasnetcova per la Russia e Skottheim per la Svezia. C’è invece Lisa Vittozzi per l’Italia.

SNOWBOARD – Ora è il momento di Aaron March, che se la vedrà con il russo Karlagachev.

BIATHLON – 1/2 Le atlete arrivano al primo poligono a terra.

BIATHLON – 1/12 Escono senza errori la Francia, la Svizzera e la Svezia. Vittozzi commette un errore ma è veloce a coprire l’ultimo bersaglio con una ricarica.

BIATHLON – 1/12 Quarta dunque l’Italia a 6”4 dalla vetta e quinta la Germania con Voigt a 6”9. Ottava la Norvegia a 8”6.

BIATHLON – Dopo 3,4 km la Francia è in testa con 1”2 di vantaggio sulla Norvegia seconda. Bene Vittozzi che è lì davanti con le prime. Più distanti la Germania (+4”4) e la Russia (+4”7).

BIATHLON – Si arriva al secondo poligono.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Inizia il penultimo gruppo con la coppia ucraina Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin. Lei ha 25 anni ed è di Kharkiv, come lui che ha 27 anni. Sono allenati a casa da Galina Churilova, Alexander Zhulin e Petr Durnev. Hanno come miglior risultato un nono posto agli Europei, sono stati decimi nel 2020, 20mi lo scorso anno ai Mondiali. La musica. Blues: Hit The Road Jack performed by Mariana, Dondi, Iggy

SNOWBOARD – Altro giro, altra corsa per l’Italia: Messner, con un po’ di fortuna, passa ai quarti di finale approfittando dell’errore del suo rivale, il russo Stepanko.

BIATHLON – 2/12 BRAVISSIMA VITTOZZI! TROVA LO ZERO E ESCE PER PRIMA!

BIATHLON – 2/12 5/5 anche per Roeiseland che ora è davanti con Vittozzi. Più indietro tutte le altre: terza la Polonia a 13”4 dalla testa della corsa, quarta la Germania a 14”.

BIATHLON – 2/12: 5/5 anche per Roeiseland che ora è davanti con Vittozzi. Più indietro tutte le altre: terza la Polonia a 13”4 dalla testa della corsa, quarta la Germania a 14”.

SNOWBOARD – IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE DEL CONTEST MASCHILE

Roland Fischnaller (ITA) vs. Alexander Payer (AUT)

Lukas Mathies (AUT) vs. Tim Mastnak (SLO)

Aaron March (ITA) vs. Stefan Baumeister (GER)

Gabriel Messner (ITA) vs. Nevin Galmarini (SUI)

BIATHLON – 2/12: Da segnalare una caduta di Leschanka prima del poligono. L’atleta bielorussa è ripartita subito e ha trovato lo zero.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Una prova non prima di sbavature per la coppia ucraina Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin che con 68.51 (37.89+30.62) punti si inserisce al terzo posto

BIATHLO – 3/12: Vittozzi tiene il ritmo di Roeiseland. Grande frazione dell’azzurra!

BIATHLON – PRIMO CAMBIO – Prima la Norvegia con 0”8 sull’Italia. Terza la Germania a 18”, quarta la Francia a 20”1, ottava la Bielorussia a 31”3.

BIATHLON – 4/12: Per l’Italia c’è adesso in pista Dorothea Wierer. La Norvegia schiera invece Knotten. Attenzione alla bielorussa Alimbekava.

BIATHLON – Perde leggermente la coppia di testa al km 7,4. Wierer ha superato Knotten e si è portata in prima posizione. Terza la Finlandia con Eder a 17”8, Quarta la Francia con Chevalier a 18”4 e quinta la Germania con Hinz a 18”7.

SNOWBOARD – IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI FEMMINILI

Melanie Hochreiter (GER) vs. Aleksandra Krol (POL)

Sofia Nadyrshina (RUS) vs. Julia Dujmovits (AUT)

SNOWBOARD – Iniziano ora i quarti di finale maschili: tre italiani in tabellone.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Una bella prova della coppia francese, con qualche piccola sbavatura. Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud totalizzano 70.22 (38.77+31.45) che significa personal best e secondo posto provvisorio. Possono essere soddisfatti

SNOWBOARD – ROOOOOOOOOOOLAND FISCHNALLER: si qualifica alle semifinali battendo per soli 3 centesimi l’austriaco Alexander Payer.

BIATHLON – Le atlete arrivano al poligono a terra.

BIATHLON – 4/12: Poligono difficile per Wierer che deve usare due ricariche. Esce in prima posizione Knotten con lo zero.

BIATHLON -4/12: Seconda dunque l’Italia a 10”1, terza la Bielorussia a 17”4, quarta la Francia a 17”9. Russia in 16ma posizione a 49”5 da Knotten.

BIATHLON – 4/12: Wierer recupera tutto lo svantaggio e si riporta su Knotten al km 9,4. Si avvicinano anche le altre squadre: terza la Bielorussia a 5”8, quarta l’Estonia a 6”6, quinta la Germania a 7”5 e sesta la Francia a 7”6.

BIATHLON – 5/12: Wierer recupera tutto lo svantaggio e si riporta su Knotten al km 9,4. Si avvicinano anche le altre squadre: terza la Bielorussia a 5”8, quarta l’Estonia a 6”6, quinta la Germania a 7”5 e sesta la Francia a 7”6.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tocca ora alla coppia polacca Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev. Lei ha 25 anni ed è di Torun, lui è ucraino di Kharkov. Li allenano Sylwia Nowak-Trebacka e Lloyd Jones a Torun. Sono stati quinti all’Europeo 2019 e noni nel 2020, 12mi al Mondiale dello scorso anno. La musica. Blues: Quick Musical Doodles di Two Feet. Hip Hop: Glory di The Score

SNOWBOARD – Baumeister si aggiudica la run trovando un posto in semifinale, March viene sconfitto per 12 centesimi.

SNOWBOARD – Anche Gabriel Messner abbandona i sogni di gloria: l’elvetico Nevin Galmarini lo batte nettamente nell’ultimo quarto di finale.

BIATHLON – 5/12: Ecco il poligono in piedi. Forza Dorothea!

BIATHLON – 5/12: UNA RICARICA PER WIERER! L’azzurra esce in testa davanti a Knotten (una ricarica anche per lei) e a Chevalier (+5”0). Quarta Alimbekava a 5”7.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Punteggio tecnico più basso rispetto ai russi, prova comunque solida per la coppia polacca Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev che con 70.47 (39.44+31.03) punti sono secondi con il season best

BIATHLON – 5/12: UNA RICARICA PER WIERER! L’azzurra esce in testa davanti a Knotten (una ricarica anche per lei) e a Chevalier (+5”0). Quarta Alimbekava a 5”7, quinta la Polonia a 11”2 e sesta la Svezia a 16”4.

SNOWBOARD – SI PARTE CON LE SEMIFINALI FEMMINILI

Melanie Hochreiter (GER) vs. Aleksandra Krol (POL)

Sofia Nadyrshina (RUS) vs. Julia Dujmovits (AUT)

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ il momento della coppia lituana Allison Reed / Saulius Ambrulevicius. Bonimio esperto: 27 anni lei, di kalamazoo (Stati Uniti) e 29 anni lui di Kaunas. Si allenano a Montreal sotto la guida di Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer. Sono stati 11mi agli ultimi Europei e 15mi ai Mondiali dello scorso anno.

BIATHLON – 6/12: Al km 11,4 Alimbekava si riporta su Wierer. Terza Chevalier (Francia) a 3”9, quarta una scatenata Stina Nilsson (Svezia) a 8”8 e quinta Knotten (Norvegia) a 11”7.

SNOWBOARD – IL QUADRO DELLE FINALI FEMMINILI

Big Final

Aleksandra Krol (POL) vs. Julia Dujmovits (AUT)

Small Final

Melanie Hochreiter (GER) vs. Sofia Nadyrshina (RUS)

SNOWBOARD – SI PARTE CON LE SEMIFINALI MASCHILI

Roland Fischnaller (ITA) vs. Tim Mastnak (SLO)

Stefan Baumeister (GER) vs. Nevin Galmarini (SUI)

BIATHLON – SECONDO CAMBIO – Cambia in prima posizione la Bielorussia. Seconda l’Italia a 0”4, terza la Francia a 3”6, quarta la Svezia a 3”9 e quinta la Norvegia a 15”6.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Prova di qualità della coppia lituana Allison Reed / Saulius Ambrulevicius che non sarà a Pechino per problemi di nazionalità di Reed. Il punteggio è 74.45 (41.63+32.82) che significa primo posto provvisorio

BIATHLON – 7/12: In pista per l’Italia c’è adesso Samuela Comola.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si chiude il penultimo gruppo con la coppia spagnola Olivia Smart / Adrian Diaz. Di Sheffield lei, 24 anni, di Barcellona lui, 31 anni. Sono allenati a Montreal da Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer, Pascal Denis. Sono stati due volte ottavi nelle ultime due edizioni degli Europei. Blues: Proud Mary di Tina Turner. Swing: Proud Mary di Tina Turner

SNOWBOARD – Cosa ha sprecato Roland Fischnaller: a metà gara era davanti di quasi 7 decimi, ma nella seconda parte di run lo sloveno Tim Mastnak è stato in grado di recuperarlo e poi superarlo al traguardo. L’azzurro viene relegato alla small final.

BIATHLON – 7/12: In pista per l’Italia c’è adesso Samuela Comola.

BIATHLON – 7/12: Perde terreno sugli sci Comola. Dopo 13,4 km la Francia è in testa con Braisaz-Bouchet davanti alla Svezia e alla Bielorussia. A 5”7 dalla vetta l’Italia.

SNOWBOARD – IL QUADRO DELLE FINALI MASCHILI

Big Final

Tim Mastnak (SLO) vs. Stefan Baumeister (GER)

Small Final

Roland Fischnaller (ITA) vs. Nevin Galmarini (SUI)

SNOWBOARD – SI PARTE CON LE FINALI FEMMINILI

Big Final

Aleksandra Krol (POL) vs. Julia Dujmovits (AUT)

Small Final

Melanie Hochreiter (GER) vs. Sofia Nadyrshina (RUS)

BIATHLON – 7/12: Le atlete arrivano al poligono a terra.

BIATHLON – 7/12: Pochi errori tra le big, bene anche Comola che trova lo zero. Prima posizione per la francese Braisaz-Bouchet, seconda per la bielorussa Kruchinkina a 1”3, terza per la svedese Brorsson a 7”6 e quarta per l’Italia a 10”1.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Vanno nettamente al comando gli spagnoli Olivia Smart / Adrian Diaz che totalizzano 77.99 (43.73+34.26) punti ponendo la candidatura per una posizione da top5

BIATHLON – 8/12: La Francia allunga sugli sci. Al km 15,4 Braisaz-Bouchet ha 8”4 su Brorsson e 8”8 su Kruchinkina. Perde terreno Comola che ora si trova a 24”2.

SNOWBOARD – I RISULTATI FINALI DEL PGS Simonhöhe per quanto riguarda il contest femminile

1. Aleksandra Krol (POL): la polacca vince approfittando anche dell’uscita di pista della rivale

2. Julia Dujmovits (AUT)

3. Melanie Hochreiter (GER) e Sofia Nadyrshina (RUS) a ex aequo

BIATHLON – 8/12: Ecco il poligono in piedi. Attenzione ora.

BIATHLON – 8/12: Braisaz commette un errore ma è veloce con la ricarica. La Francia è ancora prima con 6”3 su Kruchinkina e 7”2 su Brorsson (entrambe con lo zero in questo poligono). Trova lo zero anche Comola che però perde altri dieci secondi e si trova ora a 34”7.

BIATHLON – 8/12: Dietro l’Italia ci sono la Norvegia a 46”1 e la Russia a 1′.

BIATHLON – 8/12: Dietro l’Italia ci sono la Norvegia a 46”1 dalla Francia e la Russia a 1′.

SNOWBOARD – Iniziano le finali maschili. Italia nella small final con Fischnaller.

PATTINAGGIO ARTISTICO – CI SIAMO! Inizia l’ultimo gruppo con la coppia di punta del movimento italiano che ha come obiettivo una medaglia: Charlene Guignard / Marco Fabbri, 32 anni lei, di Brest (Francia), 33 anni lui, nato a Milano. Li allenano a Milano Barbara Fusar Poli, Roberto Pelizzola. Vantano un bronzo europeo nel 2019 e tanti ottimi piazzamenti. Sono stati sesti lo scorso anno al Mondiale. La musica. Funk: Michael Jackson x Mark Ronson: Diamonds Are Invincible. Hip Hop: Smooth Criminal di Michael Jackson. Disco: Don’t Stop ‘Til You Get Enough di Michael Jackson

BIATHLON – 9/12: Braisaz guadagna altri 5” e spedisce Brorsson a 11”2 dalla testa della corsa. Perde secondi la Bielorussia con Kruchinkina che ora ha un ritardo di 26”4. Italia sempre quarta a 52”.

BIATHLON – QUARTO CAMBIO – La Francia inizia l’ultima frazione con 13” di vantaggio sulla Svezia, 36”1 sulla Bielorussia e 1′ sull’Italia. Insieme a Comola arriva anche la norvegese Erdal.

SNOWBOARD – ROOOOOOOOOOOOOOOOOLAND FISCHNALLER: l’azzurro è infinito. Si prende il terzo gradino del podio a Simonhöhe battendo Nevin Galmarini nella small final.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Prestazione di altissimo spessore che potrebbe lanciare gli azzurri in testa

SLITTINO – Nella sprint di Coppa del Mondo di doppio ad Oberhof si impongono i teutonici Eggert/Benecken davanti agli austriaci Steu/Koller e ai lettoni Bots/Plume. Nel complesso gran gara per i colori italiani con Rieder/Rastner quinti, Rieder/Kainzwaldner sesti e Nagler/Malleier dodicesimi.

SNOWBOARD – I RISULTATI FINALI DEL PGS Simonhöhe per quanto riguarda il contest maschile

1. Stefan Baumeister (GER)

2. Tim Mastnak (SLO)

3. Roland Fischnaller (ITA)

4. Nevin Galmarini (SUI)

BIATHLON – 10/12: In questa ultima frazione l’Italia schiera Federica Sanfilippo.

BIATHLON – 10/12: Dopo 19,4 km la Francia è in testa con Simon. Seconda la Svezia con Magnusson a 21”7 e terza la Bielorussia con Sola a 41”3. Sanfilippo e la norvegese Femsteinevik hanno invece un distacco di 1’11”.

PATTINAGGIO ARTISTICO – La coppia azzurra Charlene Guignard / Marco Fabbri va nettamente al comando con un punteggio di 83.35 (46.67+36.68) che è anche il primato stagionale. Buonissima prova per gli azzurri

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si prosegue con la seconda coppia russa: Alexandra Stepanova / Ivan Bukin. 26 anni lei, di San Pietroburgo, 28 anni lui di Mosca. Sono allenati da Alexander Svinin e Irina Zhuk tra Moswca e Novogorsk. Sono stati quattro volte sul podio europeo, secondi nel 2019 e tre volte teri, l’ultima nel 2020. Mai sul podio mondiale: quarti lo scorso anno a Stoccolma. La musica: Hip Hop: Everybody di Backstreet Boys (Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix). Blues: Monster di Shawn Mendes, Justin Bieber. Hip Hop: Everybody dei Backstreet Boys (Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix)

PATTINAGGIO ARTISTICO – Non hanno sbagliato nulla i russi! Punteggio tecnico altissimo, distanzieranno gli azzurri

BIATHLON – 10/12: È il momento del poligono a terra.

BIATHLON – 10/12: Un errore per Simon che però è rapida con la ricarica. Trova lo zero Magnusson che recupera qualche secondo. Nel frattempo disastro di Hanna Sola che è addirittura costretta a compiere il giro di penalità.

BIATHLON – 10/12: BENISSIMO SANFILIPPO! L’azzurra trova lo zero e esce dal poligono in terza posizione insieme a Femsteinevik. Le due atlete hanno un ritardo di 1’14” dalla vetta.

BIATHLON – 10/12: Attenzione però a Reztsova. La russa non ha commesso errori e ora si trova a 3” dall’Italia.

SKELETON – La Coppa del Mondo 2021-2022 va a Martins Dukurs, per la undicesima volta. Il fuoriclasse lettone vince la tappa di St.Moritz e tiene a distanza i rivali. Chiude secondo il tedesco Alexander Gassner a 45 centesimi davanti ai connazionali Christopher Grotheer a 51 e Axel Jungk a 65. 16° Amedeo Bagnis a 1.62, 17° Mattia Gaspari a 1.76.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bella prestazione della coppia russa Alexandra Stepanova / Ivan Bukin che totalizza 86.45 (48.95+37.50) e volano al comando con il personal best. Gli azzurri scalano in seconda posizione e non sarà facile recuperare 3 punti nel lungo per Guignard/Fabbri

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ il momento della seconda copèpia spagnola, Sara Hurtado / Kirill Khaliavin. 29 anni lei di Madrid, 31 anni lui, di Kirov (Russia). Sono allenati da Alexander Zhulin, Petr Durnev, Dmitri Ionov a Mosca. Sono stati settimi all’Europeo del 2020 e 11mi ai Mondiali dello scorso anno. La musica. Blues: Partition di Beyonce. Hip Hop: Mi Gente (feat. Beyonce) di Beyonce, J. Balvin, Willy William.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Prova di spessore degli spagnoli che potrebbero addirittura avvicinare gli azzurri Guignard/Fabbri

PATTINAGGIO ARTISTICO – La coppia spagnola Sara Hurtado / Kirill Khaliavin si inseriscono in quarta posizione con il punteggio di 75.83 (42.66+34.17) con detrazione di un punto per sollevamento prolungato.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sul ghiaccio ora la terza e ultima coppia russa, Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov. Entrambi di Mosca, 26 anni lei, 30 anni lui. Si allenano a Mosca agli ordini di Alexander Zhulin, Petr Durnev. Sono i campioni europei in carica, avendo vinto il titolo nel 2020 e sono anche i campioni mondiali in carica grazie al titolo ottenuto lo scorso anno a Stoccolma. La musica. Blues: You Can Leave Your Hat On (colonna sonora di 9 settimane e mezzo) interpretata da Joe Cocker. Funk: Brick House di The Commodores

BIATHLON – 11/12: Dopo 21,4 km la Francia è sempre più prima con 27” di vantaggio sulla Svezia. A 1’15” il terzetto formato da Russia, Norvegia e Italia.

BIATHLON – 11/12: Le atlete arrivano all’ultimo poligono.

BIATHLON – 11/12: SPETTACOLARE POLIGONO DI SIMON! Per lei un 5/5 che vale la vittoria!

BIATHLON – 11/12: Una ricarica invece per Magnusson che assicura il secondo posto della Svezia.

BIATHLON – 11/12: Una ricarica invece per Magnusson che assicura il secondo posto per la Svezia.

BIATHLON – 11/12: Vediamo ora la lotta per il podio: c’è anche l’Italia.

PATTINAGGIO ARTISTICO – I russi Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov si confermano i numeri uno anche nel corto dell’Europeo. Punteggio di 87.89 (49.55+38.34). Un punto e qualche decimo di vantaggio sui compagni di squadra

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si chiude il primo segmento di gara con la coppia britannica Lilah Fear / Lewis Gibson. Lei ha 22 anni ed è di greenwich (Stati Uniti), lui è di Prestwick ed ha 27 anni. Si allenano a Montreal con la guida di Romain Haguenauer, Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil. Sono stati quinti all’Europeo 2020 e settimi al Mondiale dello scorso anno. La musica. Disco: I Was Made For Lovin’ You (dalla colonna sonora del film L’eroe della strada) dei Kiss. Blues: Forever dei Kiss. Disco: Rock and Roll All Nite (dalla colonna sonora di Vetito per uccidere) dei Kiss

BIATHLON – Grazie a questo successo, la Francia conquista la seconda vittoria stagionale in questa specialità.

BIATHLON – Buona prova dunque dell’Italia che chiude in sesta posizione ed eguaglia il miglior risultato della stagione in staffetta. Ottimi segnali da parte di Lisa Vittozzi che ha terminato la prima frazione in prima posizione, mentre non è stata proprio perfetta la prestazione al poligono di Dorothea Wierer.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Punteggio tecnico altissimo per i britannici. Ritmo altissimo, grande precisione. Potrebbero andare ad avvicinare gli azzurri

BIATHLON – Dalla staffetta femminile di Ruhpolding è tutto. L’appuntamento è ora per domani alle 14.30 per la gara a squadre maschile.

PATTINAGGIO ARTISTICO – La coppia britannica Lilah Fear / Lewis Gibson raggiunge il punteggio di 79.97 (45.37+33.80) che significa quarto posto a più di 3 punti dagli italiani che sono terzi

PATTINAGGIO ARTISTICO – Questa la classifica finale della Rhythm Dance: 1 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS 87.89

2 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 86.45

3 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 83.35

4 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 79.97

5 Olivia SMART / Adrian DIAZ ESP 77.99

6 Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN ESP 75.83

7 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 74.45

8 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN RUS 73.32

9 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL 70.47

10 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 70.22

11 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 69.72

12 Oleksandra NAZAROVA / Maksym NIKITIN UKR 68.51

13 Katharina MUELLER / Tim DIECK GER 67.46

14 Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ARM 65.58

15 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 64.55

16 Sasha FEAR / George WADDELL GBR 63.61

17 Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 63.30

18 Jasmine TESSARI / Stephane WALKER SUI 60.98

19 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 60.41

20 Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO EST 60.36 21 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA 59.13

22 Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK BLR 54.28

23 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 54.19

24 Aurelija IPOLITO / Luke RUSSELL LAT 53.35

25 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI NED 49.39

26 Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI AZE 48.35

SLITTINO – Tripletta austriaca nella sprint di Oberhof al maschile: David Gleirscher supera Nico Gleirscher e Jonas Mueller. Niente da fare per Dominik Fischnaller che saluta i sogni di gloria verso la sfera di cristallo: l’azzurro è solo ottavo. 17mo Kevin Fischnaller, 20mo Leon Felderer, 30mo Alex Gufler.

BIATHLON – Buona prova dunque dell’Italia che chiude in sesta posizione ed eguaglia il miglior risultato della stagione in staffetta. Ottimi segnali da parte di Lisa Vittozzi che ha terminato la prima frazione in testa, mentre non è stata proprio perfetta la prestazione al poligono di Dorothea Wierer.

BIATHLON – 12/12: La tedesca Herrmann vince la volata per il quarto posto. Quinta la Bielorussia e sesta una buona Italia. A chiudere la top 10 troviamo la Norvegia in settima posizione, l’Estonia in ottava, l’ucraina in nona e la Polonia in decima.

BIATHLON – In casa azzurra buona prova da parte delle nostre portacolori, che terminano in sesta posizione ed eguagliano il miglior risultato della stagione in staffetta. Ottimi segnali da parte di Lisa Vittozzi (autrice di una prima frazione davvero notevole), mentre non è stata proprio perfetta la prestazione al poligono di Dorothea Wierer.

BIATHLON – 11/12: Una ricarica invece per Magnusson che mette al sicuro il secondo posto della Svezia.

BIATHLON – 12/12 Arriva la Svezia che chiude in seconda posizione a 35”1, terza la Russia a 1’12”2.

BIATHLON – Per quanto riguarda l’Italia, invece, arriva un buon sesto posto. Ottimi segnali da parte di Lisa Vittozzi (autrice di una prima frazione davvero notevole), mentre non è stata proprio perfetta la prestazione al poligono di Dorothea Wierer.

BIATHLON – 11/12: Vediamo ora la lotta per il terzo posto: c’è anche l’Italia.

BIATHLON – 10/12: Un errore per Simon che però è rapida con la ricarica. Trova lo zero Magnusson che recupera qualche secondo. Nel frattempo disastro di Hanna Sola che è addirittura costretta a compiere un giro di penalità.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Fra una ventina di minuti il via del programma libero maschile che assegnerà le medaglie della gara degli uomini con tre azzurri al via e Daniel Grassl che parte dal quinto posto

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ attesa una grande prova di Daniel Grassl, al momento quinto e pronto a sfoggiare una grande prestazione per raggiungere i tre avversari russi, al momento distanti circa otto punti.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il primo ad entrare in gara è lo spagnolo Tomas-Llorenc Guarino Sabate, 24mo dopo il corto, nato a Barcellona, 22 anni. Si allena a Egna con la guida di Lorenzo Magri. Si esibisce su un medley sull’aria di Sarabande. Sarabande di Friedrich Haendel, interpretato da Angele Dubeau & La Pieta. Sarabande di Friedrich Haendel, interpretata da The City of Prague Philharmonic Orchestra. Sarabande di Friedrich Haendel, interprerata da Globus

PATTINAGGIO ARTISTICO – Prima parte di gara da dimenticare con una caduta e diverse imprecisioni. Si riprende nel finale Tomas-Llorenc Guarino Sabate che totalizza complessivamente 178.76, libero da 112.476 (52.03+62.44)

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si prosegue con il polacco Kornel Witkowski, 23mo dopo il corto. Nato a Lodz, 20 anni appena compiuti, è allenato a Lodz da Dorota e Mariusz Siudek. E’ al debutto agli Europei. Si esibisce su Baby, God Bless You di Shinja Kiozuka

PATTINAGGIO ARTISTICO – Buon programma del polacco che non ha commesso errori di sorta

PATTINAGGIO ARTISTICO – Va nettamente al comando il polacco Kornel Witkowski che totalizza un punteggio di 193.29, grazie ad un libero di 127.03 (62.61+65.63) che significa un miglioramento del personale di 20 punti

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tante sbavature per il turco Burak Demirboga totalizza 168.03 con un libero deludente da 100.73 (40.73+60.00). Si piazza al terzo posto, perdendo due posizioni

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tocca ora al monegasco Davide Lewton Brain, 21mo dopo il corto. 23 anni, di Nizza, è allenato da Merovee Ephrem, Didier Lucine, Sophie Golaz ad Annecy. Vanta un 24mo posto agli euroipei come miglior risultato, è alla quarta partecipazione e nel 2020 è arrivato 29mo. Si esibisce su Poeta di Vincente Amigo arrangiato da Maxime Rodriguez

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il monegasco Davide Lewton Brain con una prova grintosa totalizza il punteggio di 190.67, libero da 123.36 (58.44+64.92) che significa secondo posto provvisorio

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sul ghiaccio ora il finlandese Valtter Virtanen, 20mo dopo il corto, 34 anni, di Kerava. E’ allenato tra Peurunka e Oberstdorf da Michael Huth e Alina Mayer-Virtanen. L’ultima partecipazione agli Europei risale al 2018 quando fu 19mo, è stato 31mo lo scorso anno ai Mondiali. Si esibisce su un mix: Sail di Aaron Bruno, interpretato da Awolnation e We Are di Marijn Van Der Meer, Jorrit L Kleijnen, interpretato da HAEVN (Symphonic Tales)

PATTINAGGIO ARTISTICO – Prestazione tutto sommato non male dell’esperto finlandese Valtter Virtanen che con un punteggio di 190,97, libero da 123.63 (56.75+67.88) si inserisce in seconda posizione

SLITTINO – L’ultima gara di giornata ad Oberhof è la sprint al femminile. Trionfa la padrona di casa Julia Taubitz davanti all’austriaca Madeleine Egle e all’altra tedesca Natalie Geisenberger. La migliore delle azzurre è stata Sandra Robatscher, decima davanti ad Andrea Voetter. 16ma Nina Zoeggeler, 19ma Verena Hofer.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si chiude il primo gruppo con l’armeno Slavik Hayrapetyan, 19mo dopo il corto, 25 anni di Yerevan. E’ allenato dal padre Samvel Hayrapetyan a Yerevan. E’ stato 18mo agli Europei del 2020 e vanta un 15mo posto come miglior risultato nel 2018. Si esibisce su un medley di Charles Aznavour: Une vie d’amour e Non je n’ai rien oublie

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si apre il secondo gruppo con il bielorusso Konstantin Milyukov, 18mo dopo il corto, nato a Kazan in Russia 27 anni fa. E’ allenato tra Raubichi, Minsk e Mosca da Oleg Vasiliev. E’ stato 17mo lo scorso anno ai Mondiali. Si esibisce su un mix di Ludovico Einaudi: A Journey e Experience

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il bielorusso Konstantin Milyukov 182.59 con un libero da 113.49 (49.23+66.26) che lo inserisce in quarta posizione. Delusione al kiss&Cry

PATTINAGGIO ARTISTICO – Caduta sul triplo Lutz ma poi poche altre sbavature per il padrone di casa che strappa l’ovazione del pubblico di casa

PATTINAGGIO ARTISTICO – L’estone Arlet Levandi nonostante la caduta, va nettamente in testa con un punteggio di 208.52, libero da 138.41 (66.50+72.98). Bravo il giovane padrone di casa che rivedremo su livelli ancora più alti

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ il momento di Maurizio Zandron, italiano di nascita e austriaco di adozione, 16mo dopo il corto, nato a Bolzano 29 anni fa. Si allena a Innsbruck sotto la guida di Claudia Houdek. E’ stato 28mo all’Europeo 2020, 29mo lo scorso anno ai Mondiali. E’ alla terza partecipazione continentale. Si esibisce su un medley tratto dalla colonna sonora di Alice in Wonderland: Alice’s Theme di Danny Elfman, Alice Reprise II di Danny Elfman, Alice Reprise III di Danny Elfman

PATTINAGGIO ARTISTICO – Per l’austriaco di origini italiane Maurizio Zandron c’è un punteggio di 193.91 con un libero di 123.16 (54.24+69.92) che significa secondo posto provvisorio. Alla fine è riuscito a salvarsi

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tocca ora all’esperto ceco Michal Brezina, 15mo dopo il corto, 31 anni di Brno, in gara per la Repubblica Ceca. E’ allenato a Irvine negli States da Rafael Arutiunian, Nadezhda Kanaeva e Vera Arutiunian. Sempre nella top ten tranne una volta negli ultimi sei Europei, è stato settimo nel 2020, 19mo lo scorso anno ai Mondiali. Si esibisce su un medley di Bryan Adams: Summer of ’69, Run to You, Heaven, You Belong to Me

PATTINAGGIO ARTISTICO – Saluta gli Europei dove è stato spesso protagonista con una grande prestazione il ceco che, senza quadruplo, riesce a concludere senza errori e si riscatta dopo un corto non all’altezza delle aspettative

PATTIMAGGIO ARTISTICO – Prova di spessore per il ceco Michal Brezina che con un punteggio di 238.38, il libero da 166.78 (83.34+83.44) che significa primo posto con un vantaggio enorme sugli avversari

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sul ghiaccio c’è il tedesco Nikita Starostin, 19 anni, 14mo dopo il corto. di San Pietroburgo. E’ allenato tra Dortmund e Anversa da Adam Solya e Jorik Hendrickx. E’ al debutto all’Europeo. Si esibisce su Stay di Oliver Tompsett e Scott Alan

PATTINAGGIO ARTISTICO – Non ci sono errori gravi nel programma del tedesco Nikita Starostin, meno ricco di Brezina. Totalizza un punteggio di 214.40, libero da 142.28 (69.98+73.30): è secondo a 24 punti da Brezina

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ il momento del primo italiano che apre le prove del terzo gruppo: Nikolaj Memola, 18 anni di Monza, 11mo dopo lo short program. E’ allenato tra Bergamo e San Pietroburgo da Olga Romanova. E’ al debutto agli Europei e si esibisce su un mix: Modigliani (colonna sonora) di Guy Farley, Le Di A la Caza Alcance di Estrella Morente, Memorial Requiem di Michael Nyman

COMBINATA NORDICA – Sul trampolino grande di Klingenthal si è appena concluso il Provisional Competition Round, in vista delle due Gundersen individuali previste questo weekend. Assenti gli italiani ed il pettorale giallo Riiber, è stato il norvegese Simen Tiller a firmare il miglior punteggio appena davanti al tedesco Terence Weber e all’austriaco Franz-Josef Rehrl.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Programma sicuramente meno ricco rispetto a chi lo ha preceduto. Perderà diverse posizioni ma era da mettere in bilancio. Qualche sbavatura, un Axel semplice ma pochi errori in complesso. E’ arrivato qui all’ultimo

PATTINAGGIO ARTISTICO – L’azzurro Nikolaj Memola totalizza un punteggio di 206.53, libero da 132.55 (62.27+70.28) che significa quinto posto provvisorio

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tocca ora al tedesco Paul Fentz, 29 anni di Berlino, dove è allenato da Romy Oesterreich. Decimo dopo il corto. E’ alla sesta partecipazione a un Europeo, è stato ottavo nel 2020, 26mo al Mondiale dello scorso anno. Si esibisce su Hurricane degli Scorpions

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il tedesco Paul Fentz totalizza un punteggio di 206.06, con un libero da 129.30 (58.00+72.30) che significa sesto posto alle spalle dell’azzurro Memola

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ il momento del francese Kevin Aymoz, 24 anni, di Echirolles, nono dopo il corto. Si allena tra Grenoble e Tampa negli States sotto la guida di Françoise Bonnard e dell’ex azzurra Silvia Fontana. E’ stato quarto agli Europei 2009, 26mo alla rassegna continentale 2020, nono ai Mondiali dello scorso anno. Si esibisce su Outro degli M 83

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bravo Aymoz che ha riscattato la brutta prova sia di Graz due anni fa sia una prima parte di stagione non all’altezza delle sue possibilità

PATTINAGGIO ARTISTICO – Va al comando della classifica il francese Kevin Aymoz che non commette errori gravi e totalizza un punteggio di 252.21, con libero da 171.82 (85.88+85.94). Bravissimo!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sul ghiaccio c’è il secondo azzurro in gara! Gabriele Frangipani, 20 anni di Pisa, ottavo dopo lo short program. E’ allenato da Lorenzo Magri, Angelina Turenko e Alisa Mikonsaari a Egna. E’ stato 13mo agli Europei 2020. Si esibisce su jun interessante mix: Red Right Hand di Nick Cave & The Bad Seeds, Ballad Of A Thin Man di Richard Hawley e I’m A Man di Black Strobe

PATTINAGGIO ARTISTICO – Prova positiva di Gabriele Frangipani, che è caduto ma ha lottato con grande determinazione e potrebbe riuscire ad inserirsi in seconda posizione

PATTINAGGIO ARTISTICO – L’azzurro Gabriele Frangipani totalizza un punteggio di 238.95, con un libero da 157.17 (81.52+76.64) ha migliorato tutti i personali e si è inserito al secondo posto. Sarà nella top ten!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si prosegue con l’ucraino Ivan Shmuratko, 20 anni di Kiev, settimo dopo il corto. E’ allenato a Kiev da Marina Amirkhanova. E’ stato 22mo all’Europeo 2019, 21mo lo scorso anno al Mondiale. Si esibisce su Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi

PATTINAGGIO ARTISTICO – Programma sicuramente più scarno rispetto a chi lo ha preceduto e, con ogni probabilità, Frangipani recupererà una posizione

PATTINAGGIO ARTISTICO – Perde diverse posizioni l’ucraino Ivan Shmuratko, vittima dell’imprecisione sul triplo Axel: punteggio di 214.57, libero da 132.44 (58.30+75.14), è quinto al momento

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si chiude anche il terzo gruppo con l’azero Vladimir Litvintsev, 20 anni, di Ukhta Komi Republic, sesto dopo la prima parte di gara. Si allena a Mosca sotto la guida di Alexei Chetverukhin e Sergei Rozanov a Mosca. E’ stato nono agli europei 2020, 27mo ai Mondiali dello scorso anno. Si esibisce su un mix, legato alla colonna sonora del film The Joker: Smile di Jimmy Durante, Bathroom Dance di Hildur Gudnadottir, Rock and Roll, Part 2 di Gary Glitter, Mike Linder

PATTINAGGIO ARTISTICO – Caduta nel finale per l’azero che non prenderà bonus ma il suo è comunque un ottimo programma

SKICROSS – Mancano poco meno di venti minuti all’inizio della prova di Coppa del Mondo di Skicross da Nakiska, in Canada. Alle 20:15 prenderà il via la gara maschile, con Simone Deromedis che andrà ancora alla caccia del podio. Alle 20:39 sarà il momento della gara femminile. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bella prestazione dell’azero Vladimir Litvintsev che totalizza un punteggio di 244.70, libero da 161.34 (83.74+78.50) che significa secondo posto davanti a Frangipani con il personal best

SKICROSS – I favoriti per la gara odierna al maschile sono il canadese Reece Howden, detentore della Coppa del Mondo e secondo in entrambe le qualifiche disputate ieri, lo svedese Erik Mobaerg, autore di due grandi tempi ieri, senza dimenticare i due francesi Bastien Midol e Terence Tchiknavorian, primo e secondo nella generale.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Questa la classifica quando mancano i migliori cinque della classifica del corto: 1 Kevin AYMOZ FRA 252.21

2 Vladimir LITVINTSEV AZE 244.70

3 Gabriele FRANGIPANI ITA 238.95

4 Michal BREZINA CZE 238.38

5 Lukas BRITSCHGI SUI 218.91

6 Ivan SHMURATKO UKR 214.57

7 Nikita STAROSTIN GER 214.40

8 Arlet LEVANDI EST 208.52

9 Nikolaj MEMOLA ITA 206.53

10 Paul FENTZ GER 206.06

11 Maurizio ZANDRON AUT 193.91

12 Kornel WITKOWSKI POL 193.29

13 Valtter VIRTANEN FIN 190.97

14 Davide LEWTON BRAIN MON 190.67

15 Konstantin MILYUKOV BLR 182.59

16 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 178.67

17 Burak DEMIRBOGA TUR 168.03

18 Slavik HAYRAPETYAN ARM 167.84

PATTINAGGIO ARTISTICO – In apertura del quarto e ultimo gruppo c’è il lettone Deniss Vasiljevs, 22 anni, di Daugavpils, sesto dopo il corto. E’ allenato da Stephane Lambiel, Yoann Deslot, Angelo Dolfini a Champery. Si esibisce su Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev

SKICROSS – Al femminile il nome da seguire con maggiore attenzione è sempre il solito, quello della svedese Sandra Naeslund, leader di Coppa e autrice del miglior tempo di qualificazione ieri. Per la vittoria dovrà vedersela probabilmente con l’atleta di casa, Brittany Phelan e la svizzera Brittany Phelan

SKICROSS – Al femminile il nome da seguire con maggiore attenzione è sempre il solito, quello della svedese Sandra Naeslund, leader di Coppa e autrice del miglior tempo di qualificazione ieri. Per la vittoria dovrà vedersela probabilmente con l’atleta di casa, Brittany Phelan e la svizzera Fanny Smith

SKICROSS – Mancano pochi minuti all’inizio della gara maschile, gli atleti stanno iniziando ad incamminarsi verso i cancelletti di partenza.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Che prestazione del lettone che mette lì la sua candidatura per il podio! Non ha sbagliato niente. Ora la pressione è tutta sugli altri

SKICROSS – Il primo ottavo di finale vedrà scontrarsi Florian Wilmsmann, Robert Winkler, Jonas Lehnerr e l’azzurro Dominik Zuech!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il lettone Deniss Vasiljevs sbriciola il primato personale con il punteggio di 272.08, libero da 181.84 (93.12+88.72) eed è nettamente primo. Chi vuole il podiuo lo deve battere!

SKICROSS – PARTITI! Forza Dominik!

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ il momento più atteso! C’è Daniel Grassl in gara! L’azzurro, 19 anni, di Merano, quinto dopo il programma corto, è allenato tra Egna, Fondo e Pralognon da Lorenzo Magri, Angelina Turenko, Alisa Mikonsaari e Eva Martinek. E’ stato quarto all’Europeo 2020, 12mo al Mondiale dello scorso anno. Si esibisce su un mix: colonna sonora di Interstellar di Hans Zimmer arrangiata Cedric Tour e Armageddon

SKICROSS – All’intermedio Zuech è quarto, già molto arretrato.

SKICROSS – Si ferma agli ottavi di finale la gara di Dominik Zuech che ha pagato una partenza molto difficile, senza avere mai la possibilità di rientrare. Si qualificano Wilmsmann e Winkler.

SKICROSS – Il prossimo ottavo vedrà sfidarsi Francois Place, Erik Mobaerg, Jean Frederic Chapuis e Youri Duplessis.

SKICROSS – Passano ai quarti di finale Chapuis e Mobaerg. Fuori i due francesi Place e Duplessis che non riescono a tenere il ritmo del connazionale Chapuis.

PATTINAGGIO ARTISTICO – CHE PROGRAMMA DI DANIEL GRASSL!!! Spettacolare su tutti i salti tranne l’ultimo, dove ha pagato pegno alla stanchezza. Ma ha oltre 100 di punteggio tecnico. Volerà al comando

SKICROSS – Arriva il momento di Simone Deromedis!

SKICROSS – Buona partenza per Deromedis in un ottavo di finale in cui dovrà vedersela con Brady Leman, Alex Fiva e Ryo Sugai

PATTINAGGIO ARTISTICO – Che carattere Daniel Grassl! L’azzurro vola al comando della gara con un punteggio stratosferico: 274.48, libero da 182.73 (100.31+82.42). record personale, record italiano! L’azzurro è solidissimo

SKICROSS – Fuori anche Deromedis. L’azzurro paga un piccolo errore in una delle prime porte ed è terzo. Anche un Warning pe rlui per una manovra pericolosa.

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ il momento di Morisi Kvitelashvili, georgiano nato a Mosca 26 anni fa, quarto . E’ allenato a Mosca da Eteri Tutberidze e Sergei Dudakov. E’ stato terzo all’Europeo 2020, 14mo ai Mondiali dello scorso anno. Si esibisce su un medley di Frank Sinatra: Fly Me to the Moon, My Way, I’m Gonna Live Till I Die

SKICROSS – Fuori anche Deromedis. L’azzurro paga un piccolo errore in una delle prime porte ed è terzo. Anche un Warning per lui per una manovra pericolosa.

SKICROSS – L’ottavo di finale numero 4 vede qualificarsi lo svedese David Mobaerg e il francese Jonathan Midol. Fuori Tobias Baur e Ryan Regez.

SKICROSS – I prossimi a scendere sulla pista canadese saranno Tristan Takats, Kevin Drury, Oliver Davies e Daniel Bohnacker

PATTINAGGIO ARTISTICO – Una posizione recuperata da Daniel Grassl che supererà il georgiano che è stato tradito dai quadrupli

SKICROSS – Takats e Drury si qualificano piuttosto agevolmente ai quarti di finale.

SKICROSS – Tocca ora a Terence Tchiknavorian, Johannes Rohrweck, Joos Berry e Tim Hronek

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il georgiano Morisi Kvitelashvili fa molta confusione, perdendo per strada un salto ripetuto troppe volte. Diverse posizioni perse .Punteggio di 253.91, libero da 161.15 (77.49+84.66) che significa terzo posto

PATTINAGGIO ARTISTICO – Ora il primo dei russi in gara, Evgeni Semenenko, terzo dopo il corto, 18 anni di San Pietroburgo, dove si allena sotto la guida di Tatiana Mishina e Alexei Mishin. E’ stato ottavo lo scorso anno ai Mondiali. Si esibisce sulla colonna sonora di The Master and Margarita di Igor Korneliuk

SKICROSS – Partenza ritardata per un problema tecnico con i cancelletti.

SKICROSS – Risolto il problema, la gara può riprendere con l’ottavo di finale numero 6.

SKICROSS – Rohrweck ci prova in tutti i modi, ma a qualificarsi sono Berry e Tchiknavorian.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Ha pasticciato tanto il russo Evgeni Semenenko che, a meno di sorprese, lascerà il posto sul podio a Daniel Grassl

SKICROSS – Ottavo di finale numero 7, i protagonisti sono Marc Bischofberger, Bastien Midol, Morgan Guipponi Bafferty e Christopher Delbosco

SKICROSS – Nessun problema per il leader di Coppa Midol, che si qualifica insieme a Delbosco.

SKICROSS – Ultimo ottavo di finale! Il tabellone dei quarti verrà definito dalla sfida tra Reece Howden, Tobias Mueller, Kristofor Mahler e Romain Detraz

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tanti errori, una caduta, diverse sbavature per il russo Evgeni Semenenko che totalizza un punteggio di 260.00, libero da 160.96 (75.52+85.44) che significa terzo posto. ADESSO E’ UFFICIALE: DANIEL GRASSL E’ SUL PODIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Secondo in classifica dopo il programma corto, il russo Mark Kondratiuk, 20 anni, di Podolsk. E’ allenato tra Mosca e Kislovodosk da Svetlana Sokolovskaia e Lilia Biktagirova. E’ al debutto agli Europei. Si esibisce su un medley sulla colonna sonora del musical Jesus Christ Superstar: Overture di Andrew Lloyd Webber e The Temple di Andrew Lloyd Webber

SKICROSS – Passa il padrone di casa Howden insieme a Mueller.

SKICROSS – Definito quindi il tabellone dei quarti di finale. Purtroppo i due azzurri non sono riusciti a qualificarsi.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Grande il programma di Mark Kondratiuk che andrà sicuramente al comando della classifica ma ha dovuto fare tutto perfettamente per stare davanti a Grassl

SKICROSS – Inizia subito la gara femminile! Ricordiamo che si parte già dai quarti di finale. Il primo quarto vede la grande favorita Sandra Naeslund, sfidarsi con Daniela Maier, Andrea Limbacher e Jade Grillet.

SKICROSS – Tutto facile per Naeslund che si qualifica insieme a Maier.

SKICROSS – Quarto di finale numero 2 con tante bandiere del Canada, è il momento di India Sherret, Hannah Schmidt, Courtney Hoffos insieme alla svizzera Talina Gantenbein.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Non sbaglia praticamente nulla Mark Kondratiuk che va al comando con il punteggio di 286.56, libero da 187.50 (97.48+90.02). Ha oltre 10 punti di vantaggio su un ottimo Grassl

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si chiude la gara con il primo del programma corto, il russo Andrei Mozalev, 18 anni, di San Pietroburgo dove è allenato da Kirill Davydenko. Anche lui debuttante. Si esibisce sulla colonna sonora di 1492: la conquista del Paradiso dei Vangelis

SKICROSS – Che volo per Gantenbein e Sherret! Le due, in lotta per il secondo posto finiscono dritte nelle protezioni in uno dei punti critici del tracciato. Entrambe le atlete sembrano essersela cavate solo con qualche acciacco. Coinvolta nell’incidente anche Hoffos che è riuscita però a rimanere in piedi, qualificandosi insieme a Schmidt.

SKICROSS – Le due atlete sono in piedi e fortunatamente illese.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Potrebbe esser argento per Daniel Grassl! Prestazione buona ma non ottimale per il russo che aveva chiuso il corto in testa. Qualche errore di troppo per lui

SKICROSS – Apparentemente illesa Talina Gantenbein che esce dalla pista sulle proprie gambe. Qualche problema in più per India Sherret che viene trasportata sul toboga. L’atleta è molto dolorante ad un ginocchio, ma sembra aver evitato danni più gravi.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il russo Andrei Mozalev totalizza un punteggio di 265.69, libero da 165.93 (78.15+87.79), è quarto posto e DANIEL GRASSL E’ ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

SKICROSS – Riprende la gara con il terzo quarto di finale. Le protagoniste saranno Marielle Thompson, Fanny Smith, Tiana Gairns e Alexandra Edebo

PATTINAGGIO ARTISTICO – Arriva la prima medaglia per l’Italia con Daniel Grassl che sbriciola il record italiano e si colloca al secondo posto! Risultato meraviglioso! Nono posto per Gabriele Frangipani e 14ma piazza per Nikolaj Memola!

SLOPESTYLE – Grandissimo risultato per l’Italia in quel di Font Romeu, quarta tappa della Coppa del Mondo di slopestyle. Il giovane azzurro classe 2003 Leonardo Donaggio ha infatti superato brillantemente le qualificazioni odierne con il terzo punteggio assoluto, strappando il pass per la finale a 16 di domani.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il podio vede sul gradino più alto il russo Mark Kondratiuk, secondo posto per uno splendido Daniel Grassl che conquista la sua prima medaglia internazionale a livello assoluto, bronzo per il lettone Deniss Vassiljev, anche lui autore di una grande rimonta

SKICROSS – Ultimo quarto di finale per la prova femminile. Brittany Phelan, Alizee Baron, Katrin Ofner e Zoe Chore vanno alla caccia degli ultimi due posti in semifinale.

SKICROSS – Si qualificano Ofner e Phelan, andando a concludere il programma dei quarti per la gara femminile.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Questa la classifica finale della gara maschile del'Europeo 2021: 1 Mark KONDRATIUK RUS 286.56

2 Daniel GRASSL ITA 274.48

3 Deniss VASILJEVS LAT 272.08

4 Andrei MOZALEV RUS 265.69

5 Evgeni SEMENENKO RUS 260.00

6 Morisi KVITELASHVILI GEO 253.91

7 Kevin AYMOZ FRA 252.21

8 Vladimir LITVINTSEV AZE 244.70

9 Gabriele FRANGIPANI ITA 238.95

10 Michal BREZINA CZE 238.38

11 Lukas BRITSCHGI SUI 218.91

12 Ivan SHMURATKO UKR 214.57

13 Nikita STAROSTIN GER 214.40

14 Arlet LEVANDI EST 208.52

15 Nikolaj MEMOLA ITA 206.53

16 Paul FENTZ GER 206.06

17 Maurizio ZANDRON AUT 193.91

18 Kornel WITKOWSKI POL 193.29

19 Valtter VIRTANEN FIN 190.97

20 Davide LEWTON BRAIN MON 190.67

21 Konstantin MILYUKOV BLR 182.59

22 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 178.67

23 Burak DEMIRBOGA TUR 168.03

24 Slavik HAYRAPETYAN ARM 167.84

SKICROSS – Torniamo alla gara maschile con il primo quarto di finale tra Florian Wilmsmann, Erik Mobaerg, Robert Winkler e Jean Frederic Chapuis.

SKICROSS – Si qualificano Wilmsmann e Mobaerg.

SKICROSS – Tocca ora a Jonathan Midol, David Mobaerg, Brady Leman e al campione del Mondo Alex Fiva.

SKICROSS – Clamoroso errore per Fiva! Fuori ai quarti il campione del mondo, ne approfittano Midol e Mobaerg.

SKICROSS – Terzo quarto di finale. I protagonisti sono Terence Tchicknavorian, Kevin Drury, Tristan Takats e Joos Berry.

SKICROSS – Si qualificano alla semifinale il canadese Drury e lo svizzero Berry.

SKICROSS – Il quadro delle semifinali sarà definito dal quarto di finale tra Reece Howden, Bastien Midol, Tobias Mueller e Christopher Delbosco.

SKICROSS – Accede in semifinale il leader di Coppa Bastien Midol insieme a Mueller. Eliminato uno dei favoriti odierni, Reece Howden

SKICROSS – Tutto pronto per la prima semifinale femminile! Si giocano l'accesso in finale Sandra Naeslund, Hanna Schmidt, Daniele Maier e Courtney Hoffos.

SKICROSS – Fa il vuoto Naeslund! La svedese si qualifica alla Big Final senza alcun problema insieme a Maier. Le due canadesi in Small Final.

SKICROSS – La seconda semifinale vedrà la sfida tra Katrin Ofner, Brittany Phelan, Fanny Smith e Alexandra Edebo.

SKICROSS – Katrin Ofner e Fanny Smith si qualificano alla Big Final. Incredibile manovra della svizzera che supera Phelan dove non sembrava esserci alcuno spazio.

SKICROSS – Le quattro atlete che si giocheranno la vittoria a Nakiska saranno quindi Sandra Naeslund, Fanny Smith, Katrin Ofner e Daniela Maier.

SKICROSS – La prima semifinale al maschile partirà a breve. I quattro protagonisti saranno Jonathan Midol, Florian Wilmsmann e i fratelli Erik e David Mobaerg.

SKICROSS – Ed è un trionfo in famiglia per gli svedese! Si qualificano alla Big Final Erik e David Mobaerg. Relegati alla Small Final Midol e Wilmsmann.

SKICROSS – Tocca ora a Bastien Midol, Kevin Drury, Tobias Mueller e Joos Berry sfidarsi per i due posti rimanenti nella Big Final.

SKICROSS – Tobias Mueller e Kevin Drury si qualificano alla Big Final! Midol ci ha provato in tutti i modi, ma Drury ha difeso con le unghie e con i denti il suo secondo posto.

SKICROSS – I quattro atleti che si giocheranno la vittoria a Nakiska saranno quindi Tobias Mueller, Kevin Drury, David Mobaerg e Erik Mobaerg.

SKICROSS – Curiosamente avremo una coppia di fratelli in ognuna della finali maschili, i fratelli Mobaerg in Big Final e i fratelli Midol nella Small.

SKICROSS – È il momento della Small Final in campo femminile. A giocarsi le posizioni dalla 5a all'8a saranno tre canadesi, padrone di casa, Brittany Phelan, Hanna Schmidt, Courtney Hoffos insieme alla svedese Alexandra Edebo.

SKICROSS – Taglia il traguardo davanti a tutte Hanna Schmidt, che approfitta di un contatto fatale per Edebo e Phelan. Sesto posto per Hoffos.

SKICROSS – Big Final femminile! Riusciranno Daniele Maier, Fanny Smith e Katrin Ofner a frenare la marcia di Sandra Naeslund?

SKICROSS – Partenza perfetta per Naeslund!

SKICROSS – SANDRA NAESLUND STRAVINCE! Troppo forte per tutte la svedese che trova la sesta vittoria stagionale su sette gare disputate!

SKICROSS – Secondo posto per la svizzera Fanny Smith. Chiude il podio Daniela Maier, quarto posto per Katrin Ofner.

SKICROSS – “Mi sento molto bene, la gara è stata molto bella, su un circuito durissimo. Ora testa alle prossime gare e poi alle Olimpiadi” queste le parole a caldo di Naeslund dopo l'ennesima vittoria della sua eccezionale carriera.

SKICROSS – Torniamo agli uomini per l'ultima volta. È il momento della Small Final tra Jonathan Midol, Bastien Midol, Joos Berry e Florian Wilmsmann.

SKICROSS – Florian Wilmsmann si prende il quinto posto davanti a Jonathan Midol e Joos Berry. Solo ottavo il leader della generale Bastien Midol.

SKICROSS – E siamo arrivati all'ultimo evento della serata, la Big Final al maschile! I quattro atleti che si contenderanno la vittoria saranno Tobias Mueller, Kevin Drury, David Mobaerg e Erik Mobaerg.

SKICROSS – Grande partenza per entrambi i fratelli Mobaerg, ma Drury prova a risalire!

SKICROSS – DAVID MOBAERG VINCE A NAKISKA!

SKICROSS – Lo svedese riesce a resistere all'attacco del padrone di casa Kevin Drury che deve accontentarsi del secondo posto. Terzo gradino del podio per il tedesco Tobias Mueller, dopo la caduta di Erik Mobaerg.

SKICROSS – Seconda vittoria in carriera per il più giovane dei fratelli Mobaerg che non riesce a trattenere la commozione nell'intervista post-gara.

SKICROSS – Pochi cambiamenti in cima alle due classifiche generali, con Sandra Naeslund che allunga su tutte le rivali e Bastien Midol che, nonostante l'ottavo posto riesce a guadagnare punti sui diretti rivali. Sale al quarto posto David Mobaerg.

SKICROSS – È un trionfo svedese a Nakiska, Naeslund e Mobaerg si impongono in Canada, proprio con la Coppa del Mondo che è pronta a spostarsi la settimana prossima a Idre Fjäll, in Svezia.

SKICROSS – Domani si disputerà la seconda gara per gli uomini, con Deromedis pronto a riprovarci. L'appuntamento canadese è invece terminato per le donne.