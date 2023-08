LIVE Sonego-Querrey 7-5 6-3 6-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: vittoria convincente dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Nel prossimo turno Sonego affronterà il vincente del match tra il tedesco Oscar Otte ed il rappresentante di Taipei Chun Tseng.

Sono 42 i vincenti di Sonego e solo 18 gli errori non forzati. Completamente diverso il conteggio per Querrey che ha ben 38 errori contro i 36 vincenti. Ottimo il rendimento al servizio di Sonego, con ben 10 ace all’attivo.

Bella vittoria di Lorenzo Sonego, che si impone per 7-5 6-3 6-3 su Sam Querrey dopo due ore e diciassette minuti di gioco. Un successo convincente per il piemontese, che inizia bene il suo Australian Open.

6-3 HA VINTO LORENZO SONEGO

40-0 CI SONO TRE MATCH POINT!

30-0 Rovescio lungolinea vincente di Sonego.

5-3 BREAK DI SONEGO! Ora l’azzurro serve per il match!

15-40 Due palle break per Sonego!

15-30 Sonego colpisce la riga su un dritto a campo aperto comodissimo. Anche fortunato l’azzurro.

15-15 Smash vincente dell’americano.

0-15 Lungo il dritto di Querrey.

4-3 Bel dritto di Sonego che torna avanti nel terzo set.

40-15 Splendida smorzata di Sonego.

30-15 Lungo il passante di rovescio del piemontese.

30-0 Servizio vincente di Sonego.

3-3 Querrey si salva ancora e si resta in parità.

A-40 Prima vincente di Querrey.

40-40 Dritto vincente di Sonego.

A-40 Servizio e volée di rovescio per l’americano.

40-40 Querrey si salva con la prima.

30-40 CHE RISPOSTA DI SONEGO! Palla break per l’azzurro.

30-30 Di poco fuori il passante di Sonego.

15-30 Pessima volée di rovescio di Querrey.

15-15 Fantastico dritto di Querrey.

15-0 Pallonetto di Sonego.

3-2 Game a zero anche per Sonego.

40-0 Querrey sbaglia la risposta.

30-0 Prima esterna di Sonego.

2-2 Game a zero di Querrey.

40-0 Prima ancora dell’americano.

30-0 Prima vincente di Querrey.

2-1 Ace di Sonego!

A-40 Prima esterna di Sonego.

40-40 Fenomenale passante di dritto di Sonego, che annulla ancora la palla break.

40-A Attacco troppo debole di Sonego e Querrey lo passa facilmente.

40-40 Querrey spara il rovescio in corridoio.

40-A Ancora palla break per Querrey.

40-40 Sonego annulla la palla break con lo smash.

30-40 Ace centrale di Sonego.

15-40 Ci sono due palle break per Querrey.

15-30 Querrey azzecca la risposta di dritto.

15-15 Prima vincente di Sonego.

1-1 Alla fine Querrey riesce a salvarsi e vincere un game che avrebbe potuto chiudere il match.

A-40 Querrey chiude a rete con la volée di rovescio.

40-40 Sonego arriva ancora benissimo sulla palla corta di Querrey.

A-40 In rete la risposta di Sonego.

40-40 Sulla riga il dritto disperato di Querrey. Si dispera Sonego.

40-A Passante di rovescio di Sonego e quarta palla break.

40-40 Querrey annulla ancora il dritto.

40-A Sonego arriva benissimo sulla palla corta di Querrey e chiude a rete. Palla break!

40-40 In corridoio il dritto di Querrey.

A-40 Sonego non controlla la risposta.

40-40 Passante di rovescio lungolinea di Sonego.

A-40 Altra ottima prima dell’americano.

40-40 Querrey annulla con la prima di servizio.

40-A Ancora una palla break per Sonego.

40-40 Servizio e dritto dell’americano.

30-40 C’è una palla break per Sonego.

30-30 Lungo il dritto di Querrey.

30-15 Questa volta l’azzurro non può controllare la risposta.

15-15 Risposta vincente di Sonego.

1-0 Prima vincente di Sonego che chiude il game.

A-40 In corridoio il rovescio di Querrey.

40-40 Bella chiusura a rete dell’americano.

40-30 Ace ad uscire di Sonego.

30-15 Querrey sbaglia la volée.

15-15 Dritto vincente di Sonego.

0-15 Primo punto del set per Querrey.

6-3 SECONDO SET PER SONEGO! Importantissimo set vinto da Lorenzo Sonego. La partita sembra essere in discesa, ma ora serve subito allungare nel terzo set.

40-A Ancora set point per Sonego.

40-40 Querrey annulla tutto con la prima.

30-40 Set point per Sonego!

30-30 Buon dritto dell’azzurro.

15-15 In rete il rovescio dell’azzurro.

0-15 IL MIRACOLO DI SONEGO CON IL RECUPERO AD UNA MANO DI ROVESCIO! Punto della giornata!

5-3 Sonego vince il game!

40-30 Lungo il dritto di Sonego.

40-15 Sul nastro il dritto del piemontese.

40-0 Prima carica e vincente per Sonego.

30-0 Querrey mette fuori la risposta.

4-3 BREAAAAAAAK! Sonego si esalta in risposta ed ora è lui avanti nel secondo set.

40-A Fenomenale Sonego in risposta e c’è la palla break!

40-40 Ancora una bella risposta. Si va ai vantaggi!

40-30 Super risposta vincente di Sonego con il dritto.

40-15 Altra ottima prima di Querrey.

30-15 L’americano chiude con lo smash.

15-15 Pessima volée di Querrey.

3-3 Sonego riesce a tenere il servizio in un game importante.

A-40 Buona prima di Sonego.

40-40 Querrey risponde profondo e Sonego non riesce a controllare il dritto.

A-40 Sonego non sbaglia lo smash.

40-40 Querrey sfonda con il dritto.

40-30 Ancora una prima carica di Sonego.

30-30 Vincente di dritto per l’americano.

30-15 Querrey mette in rete la risposta.

15-15 Prima carica di Sonego.

2-3 Game vinto da Querrey.

40-15 Lungo il dritto dell’azzurro.

30-15 Fantastico il passante di rovescio di Sonego.

30-0 Servizio e dritto dell’americano.

2-2 Game a zero per l’azzurro.

40-0 Altra prima vincente di Sonego.

30-0 Servizio vincente dell’azzurro.

1-2 Di poco fuori il passante di Sonego.

40-30 In rete la risposta di Sonego.

30-30 Punto incredibile con una pazzesca lotta a rete. Alla fine la spunta Querrey.

15-30 Ora l’americano stecca con il dritto.

15-15 Querrey stecca di rovescio.

1-1 Game fondamentale vinto da Sonego.

A-40 Altro ace di Sonego in un momento fondamentale.

40-40 Ace di Sonego che annulla la terza palla break.

40-A Altra palla break per Querrey.

40-40 Sonego sbaglia con il rovescio.

A-40 Ace di Sonego.

40-40 Querrey affossa il dritto sotto la rete.

30-40 Scambio pazzesco e ancora più bella la chiusura a rete con la volée di rovescio da parte di Sonego.

15-40 Brutto errore di Sonego con il rovescio e ci sono due palle break per Querrey.

15-30 Passante di rovescio dell’americano.

15-0 Bel pallonetto per Sonego.

0-1 Primo game vinto dall’americano.

40-15 Prima vincente di Querrey.

30-0 Servizio e dritto di Querrey.

15-0 Primo punto del secondo set per Querrey.

7-5 SONEGO VINCE IL PRIMO SET! Chiude con l’ace il piemontese in 49 minuti di gioco. Sono quattro gli ace dell’azzurro, ma anche tre doppi falli. La testa di serie numero venticinque ha vinto 40 punti contro i 29 dell’americano.

40-0 Ci sono tre set point per Sonego.

30-0 Altro scambio lungo vinto dall’azzurro.

6-5 BREAAAAAAK! Sonego sfonda con il dritto ed ora servirà per il primo set.

15-40 La prima si ferma sul nastro per l’azzurro.

0-40 TRE PALLE BREAK PER SONEGO!

0-30 Super dritto lungolinea di Sonego.

0-15 Scambio lungo e alla fine arriva l’errore di dritto di Querrey.

5-5 Bel game vinto dal piemontese. Speriamo ora che Sonego riesca a mettere pressione a Querrey.

40-15 Ottima prima di Sonego.

30-15 Risposta vincente di Querrey.

30-0 Ottima prima di Sonego.

4-5 Querrey salva un game importante per lui ed ora Sonego serve per restare nel primo set.

A-40 Sonego mette in rete la risposta.

40-40 Querrey annulla tutto con la prima centrale.

40-A Doppio fallo di Querrey e palla break per Sonego.

40-40 Lungo il dritto di Querrey, che ha anche rotto la corda sul colpo. Prima volta ai vantaggi sul servizio dell’americano.

40-30 Querrey sbaglia la volée di rovescio di pochissimo.

40-0 Ace di Querrey. Non c’è nulla da fare per Sonego nei turni di battuta dell’americano.

30-0 Servizio e dritto dell’americano.

4-4 Sonego chiude il game con l’ace. Ora è il momento di essere più incisivo in risposta, anche se finora Querrey è stato perfetto al servizio.

40-15 Lunga la risposta di Querrey.

30-15 Molto bravo Sonego a gestire il recupero in allungo.

15-15 Querrey spinge con il dritto e poi chiude a rete.

3-4 Querrey tiene ancora il servizio abbastanza agevolmente.

40-15 Volée stoppata perfetta dello statunitense.

30-15 Ancora con la prima l’americano.

15-15 Servizio e dritto dell’americano.

0-15 Querrey stecca con il dritto.

3-3 Game importantissimo vinto da Sonego, che annulla due palle break e tiene il servizio.

A-40 Funziona ancora la prima per Sonego.

40-40 Ancora la prima per Sonego ad annullare la palla break.

40-A Fortunatissimo Querrey, che con un rovescio che tocca il nastro si procura la seconda palla break

40-40 Ottima prima di Sonego e vola via la risposta dell’americano.

30-40 C’è la prima palla break del match ed è in favore di Querrey.

30-30 Eccellente chiusura a rete di Querrey.

30-0 Ace di Sonego.

2-3 Querrey resta avanti nel set.

40-30 Ancora una prima vincente di Querrey.

30-30 Non riesce il passante all’americano.

15-30 Fantastico vincente di Sonego con il dritto.

15-15 Bel rovescio lungolinea dell’americano.

2-2 Ottima prima carica di Sonego, che tiene un game complicato.

A-40 Querrey spara il rovescio fuori di molto.

40-40 Doppio fallo ancora per il piemontese.

40-30 Doppio fallo per Sonego, disturbato molto dalla zona di ombra e luce in campo.

40-15 Ottima chiusura a rete dell’azzurro.

30-0 Querrey affossa la risposta.

15-0 Ace di Sonego.

1-2 Querrey tiene ancora comodamente il servizio.

40-0 Fuori di poco il passante di rovescio dell’azzurro.

30-0 Lungo il dritto di Sonego in risposta.

1-1 Servizio e dritto dell’azzurro, che chiude il game.

40-30 Prima vincente dell’azzurro.

30-30 Esce di poco il pallonetto di Sonego.

30-15 Ottima prima del piemontese.

15-15 Splendida volée di rovescio di Sonego.

0-1 Un primo game dove la prima di servizio ha fatto la differenza.

40-15 Querrey chiude bene a rete.

30-15 Ancora una prima dell’americano.

15-15 Ottima prima di Querrey

0-15 Subito uno splendido passante di Sonego.

7.45: Inizia il match con Querrey al servizio.

7.40: C’è un precedente tra Sonego e Querrey e risale proprio ad un anno fa. Il piemontese vinse al primo turno in tre set per 7-5 6-4 6-4.

7.38: Sono in campo i due giocatori. Adesso una fase di riscaldamento e poi comincerà il match.

7.33: Tra poco comincerà il match di Lorenzo Sonego.

7.31: E’ terminato il match di Lucia Bronzetti, che si qualifica per il secondo turno degli Australian Open 2022. Vittoria in rimonta con il terzo set conquistato per 6-3. Ora con ogni probabilità la sfida alla numero uno del mondo, Ashleigh Barty.

06.51: Molto brava Bronzetti che conquista il secondo parziale contro la russa Gracheva sul 6-2 e quindi si giocherà il tutto per tutto nel terzo parziale.

06.30: Purtroppo l’azzurra Bronzetti ha perso contro la russa Gracheva 6-3 il primo set. Ricordiamo che questo match precede la sfida tra Sonego a Querrey.

05.59: Iniziato il match tra l’azzurra Bronzetti e la russa Gracheva e l’italiana è in vantaggio 2-1 nel primo set, avanti di un break.

05.20 Kozlov batte Vesely per 7-5 6-3 6-4. Ora scenderà in campo Lucia Bronzetti per il match con Gracheva, l’ultimo dei tre che precedono l’incontro Querrey-Sonego sul Court 16.

04.20 Kozlov ha conquistato il primo set per 7-5 ed è in vantaggio nel secondo per 5-2.

02.35 Tan batte Putintseva con un doppio 6-3. Tra poco in campo Kozlov e Vesely, che daranno vita al secondo match dei tre che precedono l’incontro Querrey-Sonego sul Court 16.

01.15 Iniziato il match tra Putintseva e Tan, primo match dei tre che precedono l’incontro Querrey-Sonego sul Court 16.

Court 16

Dall’1.00

Y. Putintseva-H. Tan

S. Kozlov WC-J. Vesely

V. Gracheva-L. Bronzetti Q

S. Querrey-L. Sonego 25

Il programma di Sonego-Querrey

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Lorenzo Sonego-Sam Querrey, valevole per il primo turno dell’Australian Open 2022. Esordio nel primo Slam dell’anno per il piemontese.

Si apre il torneo di Lorenzo Sonego, che affronterà Sam Querrey, sprofondato fuori dai primi cento del mondo (n°105) e che fatica ad essere nuovamente competitivo a certi livelli. E’ dunque una grande occasione per il piemontese, anche perchè il tabellone ora appare molto favorevole e c’è la possibilità di poter raggiungere anche la seconda settimana a Melbourne.

Infatti Sonego è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, quella che doveva essere presidiata da Novak Djokovic, ma con l’esclusione del serbo si apre certamente un corridoio da sfruttare assolutamente. L’azzurro è la testa di serie più alta almeno fino agli ottavi, quando potrebbe incrociare il britannico Cameron Norrie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Lorenzo Sonego-Pedro Sousa, valevole per il primo turno di Wimbledon 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la terza sul campo 4 con il programma che inizierà alle 12.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse