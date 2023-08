LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6 7-6 2-6 5-7, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro commette troppi errori e viene eliminato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6.04 La nostra DIRETTA LIVE di Sonego-Kecmanovic finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per Alcaraz-Berrettini e le emozioni degli Australian Open. Un caro saluto e buona giornata a tutti!

6.03 Agli ottavi ci va Kecmanovic che affronterà quasi sicuramente Monfils che è avanti di due set su Garin.

6.02 Sonego che era avanti nel quarto set e poteva trascinare la contesa al quinto, ma è incappato nell’ennesimo passaggio a vuoto del suo match discontinuo. Era una buona opportunità per volare agli ottavi.

6.00 50 gratuiti commessi da Sonego che ha convertito appena 2 palle break su 13. 6 su 13 per il serbo che ha commesso 16 gratuiti in meno di Sonego.

CHE DISASTRO! AFFOSSA LA VOLEE SONEGO! VINCE KECMANOVIC 6-4 6-7 6-2 7-5 ED APPRODA AGLI OTTAVI DI FINALE!

30-40 Ottima volée e poi smash vincente!

15-40 Ennesimo errore di dritto di Sonego: due match point per il serbo.

15-30 Il passante stretto di Kecmanovic! Difesa strenua del serbo!

15-15 Non passa Kecmanovic! Buono schiaffo al volo da metà campo di Sonego.

0-15 Risponde profondo il serbo che ora gioca sempre in spinta.

6-5 Kecmanovic. Il serbo si assicura il tiebreak, servendo bene in questo game.

40-0 Affossa il back di rovescio Sonego, giocato da molto lontano.

30-0 Ancora eccellente la prima di servizio.

15-0 Serve bene il giocatore di Begrado.

5-5. Ancora tutto in equilibrio, Sonego riaggancia Kecmanovic.

40-15 Ace al centro! Sono tredici per Sonego: palla per l’aggancio.

30-15 Il dritto lungolinea con i piedi fuori dal campo!

15-15 A metà rete il dritto di Sonego che si era aperto il campo.

15-0 Servizio e dritto! Fondamentale questa prima per Sonego.

5-4 Kecmanovic. Il nastro accorcia il back del serbo: adesso Sonego serve per rimanere nel match.

40-15 Non passa la risposta di Sonego con il dritto.

30-15 Arriva in corsa Sonego, ma non trova il campo con il dritto in corsa.

15-15 Splendido cambio in lungolinea di dritto di Kecmanovic.

0-15 Risponde profondo Sonego con il dritto!

4-4 BREAK KECMANOVIC! Il serbo si difende alla grandissima sul bombardamento di dritto di Sonego e alla fine è il piemontese a sbagliare.

30-40 SERVIZIO E DRITTO! Salva la prima delle due chance l’azzurro.

15-40 Scappa di pochissimo in larghezza il dritto di Sonego dal centro del campo: due palle del controbreak.

15-30 Il servizio corre in soccorso di Sonego.

0-30 Passante di Kecmanovic! Altro serve and volley di Sonego che non va a buon fine.

0-15 Si ritrova la palla tra i piedi Sonego che non è abbastanza reattivo.

4-3 Sonego. In corridoio il dritto dell’azzurro che rimane sopra di un brek.

40-30 Rimane a mezz’aria il back di Sonego, può attaccare Kecmanovic.

30-30 Bravo Kecmanovic a chiudere con il dritto in progressione.

15-30 L’accelerazione di dritto di Sonego! Lascia completamente fermo Kecmanovic.

15-15 Non contiene la risposta di dritto Sonego.

0-15 Torna a fare doppio fallo anche Kecmanovic.

4-2 Sonego. Si carica l’azzurro che tiene un altro game importantissimo.

40-30 Perde campo Sonego e non riesce a difendersi in back.

40-15 Cerca di incidere sul lungolinea aperto Kecmanovic, ma non trova il campo.

30-15 Bel rovescio in diagonale per Sonego e Kecmanovic non organizza il passante.

15-15 Spinge Sonego sulla diagonale destra e Kecmanovic stecca.

0-15 Ancora cerca il dritto a sventaglio Sonego, ma colpisce male.

3-2 Sonego. Game interlocutorio vinto dal serbo che non sembra essere brillantissimo fisicamente.

40-0 Mette la prima Kecmanovic e non parte lo scambio.

30-0 Serve ancora bene il giocatore serbo.

15-0 Servizio al centro scagliato da Kecmanovic.

3-1 Sonego. Un altro turno di servizio liscio come l’olio per l’azzurro.

40-15 Accelera Sonego con il dritto e si procura due palle per il 3-1.

30-15 Esagera nella ricerca della profondità con il dritto Kecmanovic.

15-15 Gioca un buonissimo contropiede in corsa Kecmanovic con il dritto.

15-0 Prima di servizio violentissima! Dodicesimo ace.

2-1 Sonego. Tiene la battuta il serbo cancellando la palla del doppio break.

A-40 Gioca con troppa foga il rovescio Sonego, sbagliando in lunghezza.

40-40 Gran volée in allungo di Kecmanovic che aggancia la palla in spaccata.

30-40 Dritto carico ed incrociato di Sonego! Palla break!

30-30 Fermo con i piedi Kecmanovic sul rovescio.

30-15 Si era difeso bene Sonego, ma ancora ha insistito troppo a voler giocare il dritto a tutti i costi.

15-15 Rovescio lungolinea sensazionale del serbo.

0-15 Saltella, è reattivo ed è aggressivo Sonego!

2-0 Sonego. A zero tiene la battuta l’azzurro che allunga nel quarto parziale!

40-0 Servizio e dritto, asse che funziona ancora!

30-0 Secondo servizio vincente consecutivo!

15-0 Decimo ace per Sonego, ancora ad uscire.

1-0 BREAK SONEGO! Alla fine sbaglia di dritto il serbo! L’azzurro è partito determinato nel quarto set.

40-A Ancora profondissimo il dritto di Sonego! Quarta chance di break!

40-40 A metà rete il dritto anomalo di Sonego, brutto errore.

40-A PASSA SONEGO CON IL ROVESCIO! Perfetto in fase difensiva! Terza palla break.

40-40 Solido il serbo a rete, Sonego non riesce a passare!

30-40 Slice ad uscire e dritto vincente a campo aperto per Kecmanovic.

15-40 LA DEMIVOLEE! Ma il rovescio lungolinea ha fatto la differenza, bravissimo l’azzurro.

15-30 SULLA RIGA LA RISPOSTA DI SONEGO! Ancora il rovescio!

15-15 Rimane sul nastro la risposta di dritto di Sonego.

0-15 All’arrembaggio con il rovescio Sonego sin dalla risposta!

5.05 13 punti a 3 il parziale degli ultimi tre game: Sonego ha staccato la spina e il serbo ne ha approfittato. 13 gratuiti e solo il 48% di prime in campo per il numero 26 del mondo.

6-2 TERZO SET KECMANOVIC! Passaggio a vuoto deleterio per l’azzurro dal 3-2.

15-40 Palla corta e strettino: torna a fare un punto Sonego.

0-40 Viene a rete a casaccio Sonego ed è efficace il passante di Kecmanovic: tre set point per il serbo.

0-30 Affossa una volée sopra la rete Sonego: disastro totale.

0-15 Altro doppio fallo per Sonego, prosegue il passaggio a vuoto.

5-2 Kecmanovic. Il serbo allunga ed amplia questa rottura.

40-0 Brutta smorzata, ancor più brutto il pallonetto.

30-0 Strappa il rovescio l’azzurro.

15-0 Ottima prima del serbo.

4-2 BREAK KECMANOVIC! Settimo doppio fallo, sbagliato il lancio di palla.

30-40 DRITTO LUNGOLINEA A SVENTAGLIO! Altra ottima costruzione del punto.

15-40 La prima è annullata dall’ace al centro.

0-40 Sulla riga il drittone di Kecmanovic sul recupero della palla corta. Tre palle break all’improvviso.

0-30 Ancora dritto che se ne va.

0-15 Errore di Sonego in uscita dal servizio.

3-2 Kecmanovic. Il serbo tiene la battuta, non concedendo ancora possibilità a Sonego.

40-30 Drittone di Sonego! Vuole rimanere dentro il game l’azzurro.

40-15 Angolato il dritto di Sonego che butta fuori dal campo l’avversario.

40-0 Chirurgica la volée bassa di Kecmanovic: tre palle per il 3-2.

30-0 Servizio, dritto, volée e smash: ottima costruzione del punto.

15-0 Mette la prima al centro Kecmanovic.

2-2. Ottimo game al servizio per Sonego che adesso può incidere in risposta.

40-15 Quinto doppio fallo del match per Sonego.

40-0 Bene ancora con il servizio l’azzurro.

30-0 Corto il pallonetto di Kecmanovic e Sonego arpiona con la volée.

15-0 Serve bene esterno Sonego.

2-1 Kecmanovic. Malgrado qualche errore, si salva il classe 1999 di Belgrado.

40-30 Seconda di servizio sostanziosa al corpo: palla del 2-1.

30-30 Sbaglia il dritto Sonego! Si poteva fare di più.

15-30 PASSANTE DI SONEGO! Kecmanovic sembra essere crollato fisicamente.

15-15 Rimane sulla racchetta la risposta a Sonego.

0-15 Errore banale di Kecmanovic con il rovescio, distante dalla palla.

1-1. Ottimo turno di battuta per Sonego, risolto da due bellissimi dropshot.

40-15 Lungo il rovescio di Kecmanovic, meno intenso di prima il serbo.

30-15 Altra palla corta deliziosa! Che mano!

15-15 Troppo fermo sulle gambe nel colpire il dritto Sonego.

15-0 Ottima smorzata di Sonego, mascherata anche alla grande.

1-0 Kecmanovic. Il serbo anche con un nastro fortunoso tiene il turno di battuta.

40-30 Non trova la palla adeguatamente con il rovescio Sonego.

30-30 Nastro che stavolta parla serbo: rovescio incerto che diventa imprendibile per Sonego.

15-30 Perde ancora il dritto Kecmanovic! Qualche crepa comincia ad emergere nel gioco del serbo.

15-15 Strappa con il dritto il serbo.

15-0 Non trova il campo con la risposta di rovescio Sonego.

4.30 Kecmanovic paga la scarsa percentuale di prime in campo: appena il 49%. 78% di prime in campo invece per Sonego con la bellezza di 20 vincenti e 17 gratuiti.

10-8 SONEGO SECONDO SET!!!! Ha annullato tre set point e in qualche modo ha vinto questo parziale l’azzurro!

9-8 Sonego. L’ace esterno, l’ottavo della partita! Terzo set point!

8-8. Noooo! Quarto doppio fallo che arriva sul set point.

8-7 Sonego. Il nastro ferma la palla e la rende imprendibile per Kecmanovic! Set point per il piemontese sul servizio!

7-7. Spinge bene il serbo con l’anomalo lungolinea. Grandissima lotta.

7-6 SONEGO! CONTROPIEDE DI ROVESCIO! Set point per l’azzurro!

6-6. SERVIZIO E DRITTO! TRE SET POINT DI FILA ANNULLATI!

6-5 Kecmanovic. INCREDIBILE ERRORE! Serve benissimo il serbo che si incarta con il rovescio sotto rete. Grande tensione.

6-4 Kecmanovic. SCAMBIO DURISSIMO! Tiene benissimo Sonego che alla fine raccoglie l’errore dell’avversario grazie ad un back quasi sulla riga.

6-3 Kecmanovic. Errore gravissimo ancora di dritto. Tre set point per il serbo di cui due sul proprio servizio.

5-3 Kecmanovic. Attacca bene con il dritto dopo la prima Sonego.

5-2 Kecmanovic. Che errore! Sonego aveva giocato benissimo, manca solo la conclusione con il dritto.

4-2 Kecmanovic. Altra prima vincente per il serbo, leggermente in ritardo nel leggere la risposta Sonego.

3-2 Kecmanovic. Bella prima slice ad uscire, Sonego rimane a contatto.

3-1 Kecmanovic. Vuole a tutti i costi giocare il dritto Sonego, ma è una soluzione troppo complicata.

2-1 Kecmanovic. Errore di rovescio del serbo con Sonego che ha risposto carico e profondo.

2-0 Kecmanovic. Non tiene in campo il rovescio in risposta Sonego.

1-0 Kecmanovic. Fuori giri l’azzurro con il dritto.

6-6 TIEBREAK! Con un ace di seconda il serbo trascina il secondo set al tiebreak.

40-15 Se ne va in lunghezza il rovescio di Sonego: si poteva fare meglio in questa circostanza.

30-15 Servizio al corpo che sorprende Sonego.

15-15 Non fa partire lo scambio Sonego.

0-15 Profondissimi i dritti di Sonego, l’ultimo addirittura sulla riga!

6-5 Sonego. Il piemontese continua a servire bene e si assicura il tiebreak.

40-15 Che rovescio dopo il servizio ha giocato Sonego! Stampa sulla riga.

30-15 Prima vincente al centro!

15-15 Rimedia con il settimo ace, ancora con traiettoria a uscire.

0-15 Terzo doppio fallo della partita commesso da Sonego.

5-5. Servizio e dritto: il serbo alza la guardia e non concede nulla in questo game.

40-15 Il lungolinea di Kecmanovic! Il serbo esce dallo scambio con un meraviglioso rovescio.

30-15 Non passa il back difensivo dell’azzurro.

15-15 Ottimo timing in risposta trovato da Sonego, Kecmanovic non si organizza con il rovescio.

15-0 Servizio, dritto e smash: perfetta combinazione per il 22enne di Belgrado.

5-4 Sonego. Opera il sorpasso il numero 26 del mondo che sembra rinfrancato.

40-30 Scappa il recupero di rovescio del giocatore serbo.

30-30 Splendido tocco al volo di Kecmanovic dopo il recupero sulla palla corta. Grande manualità mostrata.

30-15 COMANDA CON IL DRITTO SONEGO! Muove il suo avversario e chiude con il lungolinea.

15-15 Sesto ace del match per Sonego!

0-15 Non impatta bene, ma trova un angolo strettissimo in risposta Kecmanovic.

4-4 BREAK SONEGO!! RECUPERA IL BREAK L’AZZURRO! Tiene da fondocampo il piemontese e poi fa partire il dritto vincente.

40-A CHE SCAMBIO VINTO DA SONEGO!! LOTTA, TIENE E ALLA FINE CEDE KECMANOVIC! PALLA BREAK!

40-40 Serve ancora benissimo Kecmanovic sulla palla break!

30-40 CHIUDE A RETE SONEGO! Aggressivo per tutto lo scambio! Palla break fondamentale per l’azzurro.

30-30 Prova ad alzare la traiettoria, ma scappa in lunghezza il dritto di Sonego.

15-30 Altro erroraccio di Kecmanovic! A campo libero sbaglia con il dritto! Sonego si è difeso ancora bene.

15-15 Rimedia Kecmanovic con un ottimo servizio al centro.

0-15 RESISTE IN DIFESA SONEGO!! E alla fine il serbo sbaglia con il dritto!

4-3 Kecmanovic. L’azzurro serve ancora bene e rimane in scia.

40-15 Buon dritto in controbalzo e due palle per il 3-4.

30-15 Arriva anche il secondo doppio fallo da parte di Sonego.

30-0 Blocca la risposta Kecmanovic, ma non riesce a tenerla in campo.

15-0 Quarto ace per il giocatore di Torino.

4-2 Kecmanovic. Scivola via troppo velocemente per il serbo questo turno di battuta.

40-15 Gravissimo errore di Sonego, lunga la risposta di rovescio sulla seconda del serbo.

30-15 E’ il dritto il colpo che tradisce nuovamente Kecmanovic.

30-0 Vola via il rovescio difensivo di Sonego.

15-0 Ancora impaziente con il dritto Sonego, non attende l’occasione giusta nello scambio.

3-2 Kecmanovic. A zero tiene la battuta l’azzurro che sembra crescere gradualmente di rendimento.

40-0 Curva esterna e dritto lungolinea a campo aperto.

30-0 Angolo strettissimo ed acutissimo trovato con il dritto da Sonego.

15-0 Terzo ace per Sonego.

3-1 Kecmanovic. Il serbo annulla due palle break e si salva anche in questa circostanza.

A-40 Che scambio giocato da Kecmanovic! Sonego spinge, ma il serbo si appoggia, recupera campo e passa all’offensiva.

40-40 Profonda la risposta di rovescio di Sonego, Kecmanovic imballato sulle gambe.

A-40 Fuori giri con il dritto Sonego! Era avviato lo scambio, ma ancora troppa fretta per l’azzurro.

40-40 Secondo doppio fallo commesso da Kecmanovic.

A-40 Aggressivo il serbo con il dritto e palla per scappare sul 3-1.

40-40 NOOOO! CHE ERRORE! Sulla seconda di Kecmanovic non passa la risposta di Sonego.

30-40 Spinge Sonego, ma il serbo si appoggia benissimo ai colpi dell’azzurro, non perdendo un centimetro.

15-40 DRITTO IN CORSA E DEMIVOLEE DI SONEGO!!! DUE PALLE DEL CONTROBREAK E URLO DELL’AZZURRO!

15-30 Pressing sul rovescio di Sonego impresso da Kecmanovic che raccoglie i frutti.

0-30 Perde ancora il controllo del dritto il serbo! Secondo gratuito di fila!

0-15 Che errore di Kecmanovic! Dritto comodo sopra la rete dopo la deviazione del nastro affossato.

2-1 Kecmanovic. Tiene il servizio senza problemi Sonego che ora deve assumersi qualche rischio in risposta.

40-15 Rimane troppo lontano dalla rete per giocare la volée dopo il servizio Sonego.

40-0 Secondo ace per Sonego ad uscire.

30-0 Buon servizio al centro per l’azzurro.

15-0 Palla corta ed appoggio di rovescio a campo spalancato.

2-0 Kecmanovic. Aggressivo in risposta Sonego, ma poi sbaglia con il dritto seguente. La partita ha preso una brutta piega per l’azzurro.

40-15 Ottima prima ad uscire per il serbo.

30-15 Risponde bene con il rovescio lungolinea Sonego che prova a scuotersi.

30-0 Risposta di dritto che rimane sul nastro: troppi gratuiti.

15-0 Buon dritto carico incrociato, ma poi sbaglia malamente di rovescio il torinese.

1-0 BREAK KECMANOVIC! Serve piano la prima l’azzurro e viene punito dalla risposta profonda del serbo che strappa anche nel secondo set.

30-40 Ottima verticalizzazione di Sonego con dritto offensivo e volée comoda.

15-40 Solido con il rovescio Kecmanovic e non riesce a Sonego il dritto in controbalzo. Subito due palle break.

15-30 L’asse servizio-dritto funziona in questo frangente per l’azzurro.

0-30 Attacca male Sonego con lo sventaglio e lascia tutto il lungolinea scoperto per il passante.

0-15 Atterra sulla riga il back di Kecmanovic e Sonego non riesce a spingere con il dritto.

3.19 12 errori gratuiti per Sonego: paga il solo 26% di punti vinti in risposta e le quattro break non sfruttate sul 2-3 per rientrare.

6-4 PRIMO SET KECMANOVIC! Il serbo porta il break maturato nel terzo gioco fino in fondo.

40-30 Sparacchia via il dritto Kecmanovic, molto frettoloso e superficiale in uscita dal servizio.

40-15 Passante in contropiede di Sonego!

40-0 Perde campo Sonego e Kecmanovic ne approfitta con il dritto. Tre set point.

30-0 Brutto errore in risposta di Sonego, errore gratuito che non ci voleva in questo momento.

15-0 Non tiene in campo la risposta in allungo Sonego.

5-4 Kecmanovic. Buon back difensivo di Sonego con il rovescio e l’azzurro si garantisce un’ultima chance per riaprire il primo set.

40-30 Si ferma sul nastro la palla corta tentata da Sonego per uscire dallo scambio.

40-15 Ottima prima al corpo e due palle per il 4-5.

30-15 Servizio carico e dritto in controllo in contropiede.

15-15 In corridoio la risposta in diagonale di Kecmanovic.

0-15 Serve and volley che non va a buon fine per Sonego.

5-3 Kecmanovic. Largo di poco il dritto di Sonego, l’azzurro non riesce ancora a rientrare.

40-15 CHE PASSANTE SI INVENTA SONEGO! Da lontanissimo trova un angolo strettissimo.

40-0 Buona prima ad uscire da destra.

30-0 Disegna il campo con il dritto Kecmanovic, continuando ad insistere sul rovescio di Sonego.

15-0 Lunga la risposta aggressiva di Sonego che ha rischiato sulla seconda dell’avversario.

4-3 Kecmanovic. Primo ace per Sonego che risolve questo turno di battuta senza difficoltà.

40-15 Risposta profonda di Kecmanovic che toglie il tempo a Sonego.

40-0 Ottimo slice ad uscire con il servizio: tre palle per il 3-4.

30-0 Buona prima al centro da parte del torinese.

15-0 Buona smorzata per Sonego ed ottimo strettino in slice.

4-2 Kecmanovic. Il serbo annulla quattro palle break e contiene il tentativo di rientro di Sonego.

A-40 Non passa la risposta in opposizione di Sonego.

40-40 Serve bene il serbo e poi tira l’attacco sulla riga con il dritto.

40-A Primo doppio fallo anche per il numero 77 del mondo: quarta chance di aggancio per Sonego.

40-40 Serve ancora una volta bene il serbo.

40-A IL DRITTO A SVENTAGLIO! Lavora ai fianchi il suo avversario e poi trova l’angolo giusto sulla palla buona! Altra palla del contro-break.

40-40 Scappa completamente il rovescio in corsa di Sonego.

40-A L’ACCELERAZIONE DI DRITTO! Aggressivo con il rovescio in risposta e poi drittone dall’altra parte! Seconda palla break.

40-40 Non impatta bene la risposta Sonego e il serbo può chiudere con il dritto.

30-40 Sbaglia con il dritto Kecmanovic! Grave errore! Palla break Sonego!

30-30 Risposta carica e profonda di Sonego, non rientra il dritto in arretramento di Kecmanovic.

30-15 IL DRITTO IN CORSA DI SONEGO! E’ aggressivo, fa accorciare il suo avversario e poi chiude in lungolinea!

30-0 Perde campo Sonego sulla spinta di Kecmanovic e non riesce a difendersi.

15-0 Continua a sbagliare qualcosa di troppo Sonego in fasi interlocutorie dello scambio.

3-2 Kecmanovic. Continua a martellare con il dritto l’azzurro che annulla una palla break e rimane vivo nel primo set.

A-40 Sulla riga il dritto di Sonego dietro il servizio!

40-40 Prima esterna e schiaffo al volo! L’urlo di Sonego!

30-40 Profondo e costante Kecmanovic durante lo scambio, chiude con l’inside-in il serbo: palla del doppio break.

30-30 Primo doppio fallo per Sonego: sembra teso l’azzurro.

30-15 Si allarga la risposta di Kecmanovic sulla bella curva esterna di Sonego.

15-15 Strappa il movimento del dritto Sonego, troppa fretta in questa circostanza.

15-0 Si impenna la risposta di Kecmanovic che atterra sui teloni.

3-1 Kecmanovic. Tiene il servizio a zero il giocatore di Belgrado che conferma il break.

40-0 Aggredisce bene con il dritto Kecmanovic, inconsistente la risposta di Sonego.

30-0 Buona prima per il serbo.

15-0 CHE ATTACCO DI KECMANOVIC! Accelera con il dritto e poi scaglia un rovescio velocissimo e precisissimo.

1-2 BREAK KECMANOVIC! Altro gratuito di Sonego, stavolta con il dritto. Primo passaggio a vuoto del match per l’azzurro.

15-40 Se ne va ancora il back di Sonego in difesa: due palle break in favore di Kecmanovic.

15-30 Si appiglia al servizio Sonego, scagliando un’ottima prima al centro.

0-30 Erroraccio con il rovescio di Sonego, sono mancati gli appoggi.

0-15 Spinge, prende l’iniziativa il serbo con il dritto ed ha la meglio.

1-1. Scappa il back difensivo di Sonego, tiene la battuta anche il serbo.

40-15 Lascia troppo spazio per giocare il dritto a sventaglio Sonego: viene punito dal rovescio lungolinea.

30-15 Perde ancora il controllo del rovescio Kecmanovic dopo la deviazione del nastro.

30-0 Profondo il rovescio di Kecmanovic nei pressi della riga.

15-0 Martella Sonego sulla diagonale di dritto, poi manca la chiusura lungolinea.

1-0 Sonego. L’azzurro parte alla grande al servizio senza concedere niente.

40-0 Palla corta di Sonego che rimane alta, ma Kecmanovic non trova il campo con il recupero.

30-0 Profondo il dritto a sventaglio di Sonego, non controlla il rovescio Kecmanovic.

15-0 Subito ottima prima esterna che mette in difficoltà il serbo.

AL VIA L’INCONTRO! LORENZO SONEGO ALLA BATTUTA!

2.32 Il serbo ha poi sconfitto Tommy Paul in tre set durissimi, giocando particolarmente bene nei momenti importanti del match.

2.30 Kecmanovic ha già battuto un italiano al primo turno: Salvatore Caruso, lucky loser entrato al posto di Novak Djokovic per le note vicende.

2.28 Due precedenti a livello Atp fra i due: Sonego si è imposto sia sulla terra di Ginevra che nella finale sull’erba di Antalya in cui conquistò il suo primo titolo annullando un match point.

2.26 Miglior risultato in un Major per Kecmanovic: il serbo non era mai arrivato oltre il secondo turno.

2.24 Per Sonego si tratterebbe del terzo ottavo di finale a livello Slam dopo quelli raggiunti al Roland Garros 2020 e a Wimbledon dello scorso anno. Il piemontese non aveva mai arrivato al terzo turno a Melbourne.

2.22 L’azzurro ha convinto anche al secondo turno dove ha rimontato Oscar Otte, prendendosi la rivincita della sconfitta a Flushing Meadows.

2.20 Sonego ha debuttato in questo torneo battendo nettamente Sam Querrey, in un match mai stato in discussione.

2.18 Ben ritrovati amici di OA Sport. Le giapponesi Aoyama e Shibahara hanno superato le australiane Hon e Cabrera con il punteggio di 6-3 6-2. A breve toccherà a Sonego e Kecmanovic scendere in campo.

1.44 Buonanotte amici di OA Sport. Si è concluso il primo set del doppio fra Hon/Cabrera e Aoyama/Shibahara: le giapponesi l’hanno conquistato con lo score di 6-3. Al termine di questo incontro sarà la volta di Lorenzo Sonego.

Il programma di Sonego-Kecmanovic

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro fra Lorenzo Sonego e Miomir Kecmanovic, terzo turno degli Australian Open 2022, primo Slam della stagione.

Sonego ha raggiunto due volte in carriera la seconda settimana nei Major: nel 2020 al Roland Garros e lo scorso anno a Wimbledon. Per il tennista torinese si tratta del primo terzo turno in carriera conquistato in Australia. L’allievo di Gipo Arbino ha battuto nettamente Sam Querrey al primo turno ed ha rimontato Oscar Otte al secondo turno, vendicandosi della sconfitta dello scorso anno a Flushing Meadows. Sarà fondamentale per l’azzurro proseguire senza troppi passaggi a vuoto ed una buona regolarità.

Kecmanovic ha già eliminato un italiano in questo torneo: il lucky loser Salvatore Caruso al primo turno. Il serbo infatti doveva confrontarsi contro Novak Djokovic nel derby, ma per le note vicende il numero uno del mondo è stato espulso dal torneo e in quello spicchio di tabellone si è aperta una buona occasione per tanti. Primo terzo turno in uno Slam per il classe 1999 di Belgrado che ha sconfitto Tommy Paul al termine di tre set durissimi, giocando molto bene i punti decisivi.

Due i precedenti a livello Atp fra i due giocatori, tutti e due nel 2019: in ambedue i casi si è imposto Sonego. Prima nelle qualificazioni sulla terra di Ginevra e poi nella finale di Antalya sull’erba, in quello che si è materializzato come primo titolo della carriera del piemontese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sonego-Kecmanovic, terzo turno degli Australian Open 2022, primo Slam della stagione. Il match è programmato come secondo sulla 1573 Arena a partire dalle 1.00 e comincerà dopo il doppio tra Hon/Cabrera e Aoyama/Shibahara e sarà visibile su Eurosport 2 e Discovery Plus. Buon divertimento!

Foto: Lapresse