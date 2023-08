LIVE Sinner-Rinderknech 6-3 7-6, Italia-Francia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: “Ma in doppio dobbiamo migliorare”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

01.52 Non perdete adesso la sfida tra Matteo Berrettini e Ugo Humbert di cui vi offriremo la diretta live testuale!

01.51 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 3 ace e 2 doppi falli per Jannik Sinner contro 6 ace e un doppio fallo del francese. 84% di punti vinti con la prima per l’azzurro e 63% con la seconda contro il 73% di Arthur Rinderknech e il bassissimo 38% della seconda. 1/2 in termini di palle break per il classe 2001 contro il 4/6 del transalpino: 75 punti a 60 vinti in favore dell’altoatesino.

01.49 Jannik Sinner batte Arthur Rinderknech e bissa il successo di Anversa vincendo per 6-3 7-6(3) in un’ora e trentotto minuti. L’azzurro porta a casa il primo punto per l’Italia in un match fondamentale contro la Francia conquistando l’81esima vittoria ATP in carriera e il quinto successo in singolare con la casacca italiana. Match dominato dal classe 2001 salvo per il passaggio a vuoto dello 0-3 in favore del transalpino che non ha sfruttato il vantaggio del break finendo per essere surclassato nel tie-break decisivo.

FINE SECONDO SET

7-3 GAME SET AND MATCH SINNER! PRIMO PUNTO ALL’ITALIA!

6-3 TRE MATCH POINT SINNER! Pessimo diritto del francese dal centro del campo.

5-3 Gran punto del #58 al mondo che guida il punto con il diritto e chiude a rimbalzo con lo smash.

5-2 Scappa via il rovescio diagonale in recupero del francese.

4-2 Poteva fare meglio Sinner che non chiude con la volée dopo aver attaccato la rete e alla fine il lob e la palla corta del francese sono fatali.

4-1 ALTRA RISPOSTA PROFONDA DI SINNER CON IL DIRITTO DIAGONALE!

3-1 PASSANTE DI DIRITTO DI SINNER!!!! Mini-break dell’azzurro sull’attacco corto del francese.

2-1 Altra gran prima dell’italiano.

1-1 Prima al centro di Sinner.

0-1 Ottima prima del francese.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK!

40-30 Altro doppio fallo per il classe 2001.

40-15 Servizio e diritto di Sinner che chiude con la stop-volley.

30-15 Sinner muove l’avversario con il diritto e ottiene il punto.

15-15 Doppio fallo di Sinner.

15-0 Brutta risposta di rovescio del francese.

5-6 Il francese si assicura di disputare il tie-break.

40-15 Diritto sul nastro di Sinner dal centro del campo dopo il rovescio profondo del francese.

30-15 PASSANTE DI DIRITTO DI SINNER IN RISPOSTA!

30-0 Servizio e diritto diagonale di Rinderknech.

15-0 Scappa via il rovescio lungolinea di Sinner dopo la profondità del transalpino.

5-5 Servizio a zero di Sinner che allunga il secondo set.

40-0 Errore sottorete di Rinderknech dopo aver attaccato con il rovescio diagonale.

30-0 Gran prima dell’azzurro.

15-0 Diritto in risposta di poco lungo di Rinderknech.

4-5 Al corpo Rinderknech che si salva e resta avanti.

AD-40 Prima esterna del #58 al mondo.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI!!!! SCAPPA VIA IL ROVESCIO DIAGONALE DI RINDERKNECH

40-30 Servizio e diritto diagonale del francese.

30-30 PASSANTE IN BACK DI ROVESCIO DI SINNER DOPO IL RECUPERO DI DIRITTO!

30-15 Ace di Rinderknech.

15-15 Prima al centro del francese.

0-15 RISPOSTA VINCENTE DI DIRITTO DI SINNER!

4-4 BREAK CONFERMATO DAL CLASSE 2001!

40-15 Prima vincente di Sinner.

30-15 Ace esterno del classe 2001.

15-15 Servizio e diritto diagonale di Sinner.

0-15 Doppio fallo dell’italiano.

3-4 BREAK SINNER!!!!! L’AZZURRO SFRUTTA LA CADUTA DEL FRANCESE DOPO LA PALLA DEVIATA DAL NASTRO

30-40 Ace di Rinderknech.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER CHE SI CARICA! Ritrova profondità in risposta l’azzurro: rovescio in rete del francese.

15-30 Servizio e diritto lungolinea del francese che termina lungo.

15-15 PASSANTE DI DIRITTO DIAGONALE DI SINNER DOPO IL ROVESCIO DIAGONALE SULLA DISCESA A RETE DI RINDERKNECH!

15-0 Buona prima di francese.

2-4 Sinner prova a restare attaccato al set.

40-15 SINNER IN ALLUNGO CON IL DIRITTO DOPO LA PARATA DI RINDERKNECH! Gran giocata in difesa dell’azzurro.

30-15 Servizio e palla corta dell’italiano.

15-15 Prima esterna di Sinner.

0-15 Lento in uscita dal servizio l’altoatesino: gran diritto di Rinderknech.

1-4 Si salva il francese che non concede palle break e resta avanti.

AD-40 CHE VOLÈE DI RINDERKNECH! Si supera il francese sul passante stretto dell’azzurro.

40-40 Sinner continua a pressare da fondocampo con il diritto profondo: impacciato il francese dal lato del rovescio.

AD-40 Questa volta termina largo il passante dell’italiano.

40-40 PASSANTE DI ROVESCIO DI SINNER!!!! Si supera l’azzurro in diagonale.

40-30 CHE RISPOSTA DI SINNER IN ALLUNGO! Game importantissimo per provare a rientrare.

40-15 Servizio e diritto imprendibile del francese.

30-15 Risposta lunga dell’azzurro.

15-15 Rovescio di poco lungo di Sinner.

0-15 Errore di diritto di Rinderknech.

1-3 Importante vincere questo game per il #10 al mondo.

40-15 Servizio e rovescio lungolinea sul nastro da parte dell’italiano.

40-0 Largo il diritto del #58 al mondo.

30-0 Lunga la risposta di Rinderknech.

15-0 Servizio e diritto del classe 2001.

0-3 Passaggio a vuoto di Sinner che deve riottenere la concentrazione.

40-15 Non passa il recupero dell’azzurro sulla discesa a rete del francese.

30-15 POCO LUNGO IL ROVESCIO IN CORSA DI SINNER COME PASSANTE!

15-15 Servizio e rovescio lungolinea in corridoio del francese.

15-0 Gran prima di Rinderknech.

0-2 ECCO IL BREAK DEL FRANCESE! Al secondo tentativo, Rinderknech sorprende Sinner che si innervosisce.

30-40 Lunga la risposta del francese sulla seconda dell’azzurro.

15-40 DUE PALLE BREAK RINDERKNECH! Sta giocando in maniera profonda il francese con Sinner troppo debole in uscita dal servizio.

15-30 Gran diritto incrociato in corsa del francese che chiude con il rovescio diagonale.

15-15 CHE RISPOSTA DI DIRITTO A SVENTAGLIO DI RINDERKNECH!

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

0-1 Buon inizio nel secondo parziale per il francese.

40-15 Chiusura nei pressi della rete di Rinderknech dopo il diritto diagonale.

30-15 Sesto ace del #58 al mondo.

15-15 Scappa via il diritto del transalpino in uscita dal servizio.

15-0 Serve&volley vincente del francese.

INIZIO SECONDO SET

00.49 Jannik Sinner conquista il primo parziale del primo incontro di giornata dominando in lungo e in largo Arthur Rinderknech sfruttando il break del quarto gioco dopo le prime chance non sfruttate nel secondo. Prova solida sin qui dell’italiano che vuole il primo punto per gli Azzurri.

FINE PRIMO SET

6-3 PRIMO SET JANNIK SINNER!

40-30 SET POINT SINNER! Seconda di servizio e rovescio vincente.

30-30 COSA SI INVENTA RINDERKNECH! Volée di rovescio profonda che bacia la riga dopo la risposta d’attacco.

30-15 Secondo ace di Sinner.

15-15 Il francese prova a crescere in risposta ma Sinner è reattivo e si aggiudica il punto dal lato del rovescio.

0-15 CONTROPIEDE VINCENTE DI RINDERKNECH! Ottima risposta ad aprirsi il campo del francese.

5-3 Servizio a zero del francese che allunga il set.

40-0 Diritto lungo di Sinner in risposta.

30-0 Seconda di servizio e diritto del francese.

15-0 Ottima prima di Rinderknech.

5-2 Altro game al servizio dominato dal classe 2001.

40-15 Prima al corpo di Sinner.

30-15 Risposta larga di Rinderknech.

15-15 Servizio e diritto di Sinner che chiude diagonale con il rovescio.

0-15 FUORI DI UN SOFFIO IL ROVESCIO DIAGONALE DI SINNER! Gran variazione in fase difensiva del francese.

4-2 Servizio e rovescio vincente del francese che recupera nel game.

40-30 Prima centrale di Rinderknech.

30-30 Ace centrale del francese.

15-30 Servizio e diritto diagonale vincente del transalpino.

0-30 Servizio e diritto in corridoio del #58 al mondo.

0-15 Servizio e diritto di Rinderknech che non chiude con il rovescio lungolinea.

4-1 Servizio a zero di Sinner che conferma il break.

40-0 Servizio e rovescio diagonale di Sinner che attacca con il diritto e chiude il punto.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 COME STA GIOCANDO JANNIK! Diritto diagonale dal centro del campo dell’azzurro.

3-1 ECCO IL BREAK DI SINNER AL QUARTO TENTATIVO! DOPPIO FALLO DEL FRANCESE

40-AD ALTRA PALLA BREAK SINNER! Schiaffo a volo di Sinner dopo il diritto diagonale in risposta.

40-40 CHE PECCATO! SINNER SI DISPERA! Diritto diagonale in corridoio dell’azzurro dopo aver dominato il punto.

30-40 TERZA PALLA BREAK PER SINNER! Diritto diagonale di Sinner che si fa sorprendere da quello del francese che poi non chiude con lo smash e si fa passare.

30-30 Sinner in difficoltà sulla seconda in kick del francese.

15-30 Risposta carica di Sinner con il diritto.

15-15 Serve&volley poco fortunato questa volta per il francese.

15-0 Prima potente del francese.

2-1 Ace dell’azzurro che resta avanti.

40-30 Rovescio lungo di Sinner dopo il diritto profondo di Rinderknech.

40-15 Di poco lungo il rovescio di Sinner in uscita dal servizio.

40-0 Prende tutto Sinner anche in fase difensiva dopo l’accelerazione di diritto: in rete il rovescio diagonale di Rinderknech.

30-0 Primo scambio serio del match ma scappa via il diritto del francese.

15-0 Prima esterna di Sinner.

1-1 Se la cava il francese che annulla due palle break e pareggia i conti.

AD-40 Servizio e diritto di Rinderknech che chiude a volo.

40-40 Larga la risposta dell’altoatesino.

40-AD ALTRA CHANCE PER SINNER! PASSANTE DELL’AZZURRO DI DIRITTO! Gran parata comunque del francese con la volée di rovescio sul primo rovescio diagonale.

40-40 Ace del #58 al mondo.

40-AD PALLA BREAK SINNER! Serve&volley da rivedere per Rinderknech.

40-40 Male in uscita dal servizio il transalpino.

40-30 Ace del francese.

30-30 Diritto in rete dal centro del campo per Sinner.

15-30 Passante in corridoio del classe 2001.

0-30 CHE RISPOSTA DELL’AZZURRO! Subito profondo l’italiano.

0-15 Risposta potente di Sinner: lento Rinderknech in uscita dal servizio.

1-0 Servizio a zero dell’italiano.

40-0 Prima vincente di Sinner.

30-0 Servizio e diritto del classe 2001.

15-0 Ottima prima dell’azzurro.

0-0 L’azzurro al servizio: si comincia!

INIZIO PRIMO SET

00.10 Tutto è pronto a Sydney! Si gioca in contemporanea anche tra Germania e USA!

00.08 Concluso il momento degli inni! Adesso è il turno di Jannik Sinner e Arthur Rinderknech che saranno protagonisti nel sorteggio e nel riscaldamento del primo match di giornata.

00.06 L’Italia tornerà in campo giovedì 6 gennaio contro la Russia con Jannik Sinner in programma a mezzanotte contro Roman Safiullin mentre Matteo Berrettini contro Daniil Medvedev a seguire. Alle 7.30 italiane invece la sfida tra Francia e Australia.

00.04 Scendono in campo le due nazionali protagoniste della seconda giornata del gruppo B!

00.02 Manca pochissimo a Sydney per la presentazione delle squadre e il momento degli inni!

00.00 Il giovane transalpino ha infatti avuto la meglio sul #2 al mondo per (5)6-7 7-5 7-6(2) a sorpresa mentre poi Martin e Roger-Vasselin hanno perso con un doppio 4-6 il doppio decisivo contro Medvedev e Roman Safiullin.

23.58 Anche la Francia proverà a fare del proprio meglio per credere ancora nella qualificazione dopo la sconfitta per 2-1 contro la Russia. L’altro ieri non è bastata la vittoria di Ugo Humbert su Daniil Medvedev per battere i campioni in carica.

23.56 Arthur Rinderknech vuole riscattare la sconfitta di ieri subita contro Roman Safiullin per 6-2 5-7 3-6 non permettendo dunque alla Francia di confermare il successo di Ugo Humbert contro Daniil Medvedev.

23.54 L’australiano Max Purcell sfidato ieri è numero 176 ATP: vittorie contro i tennisti compresi tra le posizioni 101 e 250 valgono infatti 25 punti. I numeri 2 di Francia e Russia contro l’Italia saranno Arthur Rinderknech (58 ATP) e Roman Safiullin (167 ATP), dunque Sinner potrebbe accumulare altri 55 punti (30+25), muovendo così la propria classifica.

23.52 Il classe 2001 vuole un’altra vittoria anche ai fini della classifica ATP dopo i 25 punti ottenuti ieri ma che contano solo nella Race verso Torino. L’azzurro deve fare più di 40 punti per scartare il peggiore dei suoi 19 tornei ora validi.

23.50 Ovviamente una vittoria della Francia stasera precluderebbe ogni discorso per gli Azzurri che dovranno dare il massimo questa notte italiana per cercare di difendere la finale dello scorso anno.

23.48 In quel caso però, l’Australia non dovrebbe battere 3-0 i transalpini considerando che entrerebbero in gioco poi i quozienti set/game. In caso di sconfitta dei canguri con entrambe le nazioni, l’Italia sarebbe qualificata (ovviamente vincendo sempre contro Francia e Russia).

23.46 Gli Azzurri dunque devono cercare di battere per 3-0 oggi la Francia e sperare in una vittoria per 2-1 della Russia sull’Australia per puntare a una vittoria per 2-1 sui russi alla terza giornata.

23.44 L’Italia però, non deve solo vincere stasera ma deve sperare anche in una vittoria della Russia contro l’Australia che in caso di vittoria sarebbe già qualificata. Infatti in semifinale approdano le prime dei quattro gironi.

23.42 Una sfida contro i padroni di casa che si è convertita però in una sconfitta dolorosa dopo la sconfitta di Matteo Berrettini contro Alex de Minaur per 3-6 (4)6-7 e in doppio dell’azzurro con Simone Bolelli contro John Peers e Luke Saville per 3-6 5-7.

23.40 Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria sull’australiano Max Purcell per 6-1 6-3 che aveva consentito all’Italia di ottenere il primo punto contro l’Australia.

23.38 Seconda giornata fondamentale per le due nazionali che sono appese a un filo: l’Italia ha perso 2-1 contro l’Australia all’esordio da finalista in carica mentre la Francia contro la Russia campionessa in carica con lo stesso risultato.

23.36 Terzo incrocio tra i due giocatori che hanno vinto un confronto a testa, disputatosi entrambi l’anno scorso: il francese ha vinto agli ottavi di finale a Lione per (7)6-7 6-2 7-5 mentre ad Anversa l’azzurro l’ha spuntata ai quarti di finale per 6-4 6-2.

23.34 Il terzo match al momento vede protagonisti Jannik Sinner e Matteo Berrettini contro Fabrice Martin e Edouard Roger-Vasselin ma i capitani potrebbero apportare delle modifiche.

23.32 L’incontro è in programma come primo match di giornata del proprio girone a partire dalle 10.00 locali, ovvero la mezzanotte italiana alla Qudos Bank Arena. A seguire giocheranno Matteo Berrettini e Ugo Humbert: infine il doppio che potrebbe risultare decisivo.

23.30 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech, valida per il primo match della sfida tra Italia e Francia, seconda giornata del Gruppo B dell’Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney (Australia).

Il programma di Italia-Francia – Gli incastri per sperare nella qualificazione dell’Italia – I precedenti contro la Francia – La vittoria di Jannik Sinner contro Max Purcell – Il programma della sfida tra Sinner e Rinderknech

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech, valida per il primo match della sfida tra Italia e Francia, seconda giornata del Gruppo B dell’Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney (Australia). Terzo incrocio tra i due giocatori che hanno vinto un confronto a testa, disputatosi entrambi l’anno scorso: il francese ha vinto agli ottavi di finale a Lione per (7)6-7 6-2 7-5 mentre ad Anversa l’azzurro l’ha spuntata ai quarti di finale per 6-4 6-2.

Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria sull’australiano Max Purcell per 6-1 6-3 che aveva consentito all’Italia di ottenere il primo punto contro l’Australia. L’azzurro dovrà vincere per permettere all’Italia di credere ancora nelle semifinali ma allo stesso tempo bisognerà sperare nella vittoria della Russia ai danni dell’Australia per non uscire già alla seconda giornata. Il classe 2001 vuole un’altra vittoria anche ai fini della classifica ATP dopo i 25 punti ottenuti ieri.

Arthur Rinderknech vuole riscattare la sconfitta di ieri subita contro Roman Safiullin per 6-2 5-7 3-6 non permettendo dunque alla Francia di confermare il successo di Ugo Humbert contro Daniil Medvedev. Anche la Francia proverà a fare del proprio meglio per credere ancora nella qualificazione dopo la sconfitta per 2-1 contro la Russia. I transalpini, che hanno sostituito l’Austria nell’ATP Cup, con una vittoria eliminerebbero gli Azzurri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech, valida per il primo match della sfida tra Italia e Francia, seconda giornata del Gruppo B dell’Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney. L’incontro è in programma come primo match di giornata del proprio girone a partire dalle 10.00 locali, ovvero la mezzanotte italiana alla Qudos Bank Arena. La sfida sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su Supertennis (canale 64 digitale terrestre) e in streaming su Supertennis.it e SupertenniX. Buon divertimento e forza Italia!

Foto: Lapresse