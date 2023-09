LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2022 in DIRETTA: Vokuev domina! Risultati e classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

11.48 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito in questa Diretta della 49^ edizione della Marcialonga! Buona giornata a tutte e a tutti!

11.45 Ecco l’arrivo al traguardo della prima delle italiane, Elisa Brocard: chiude al ventiduesimo posto in 3:36’29″58.

11.43 All’ultimo km Elisa Brocard era ventiduesima, al momento sono arrivate le prime 20: non dovrebbe mancare molto all’arrivo sul traguardo dell’azzurra.

11.40 Tutte le altre atlete, fino alla 17esima posizione, sono svedesi, russe o norvegesi.

11.37 Tra le prime 16, solo due eccezioni nel dominio Svezia-Norvegia-Russia: la finlandese Heli Heiskanen, nona, e la francese Kati Roivas, undicesima.

11.34 Al momento sono arrivate le prime 14 atlete.

11.31 Siamo ancora in attesa dell’arrivo della prima delle italiane.

11.28 Questo il podio della gara femminile:

1 Ida Dahl (SWE) 3:15’15″66

2 Astrid Oeyre Slind (NOR) +30″93

3 Lina Korsgren (SWE) +3’00”

11.26 Ricapitoliamo i due podi, partendo dalla gara maschile:

1 Ermil Vokuev (RUS) 2:51’57″67

2 Kasper Stadaas (NOR) +44″99

3 Maxim Vylegzhanin (RUS) +45″

11.24 Terza classificata Lina Korsgren, +3’00″4.

11.22 Seconda la norvegese Astrid Oeyre Slind, +30″93.

11.21 La svedese chiude in 3:15’15″6.

11.20 VINCE IDA DAHL!

11.17 Allunga Ida Dahl! Potrebbe essere lo sprint decisivo.

11.15 Sembra confermato il secondo posto, in gara maschile, per Kasper Stadaas; cambiano anche i distacchi: +44″99 per il norvegese, terzo il russo Vylegzhanin, +45″00.

11.13 Superate le 3 ore di gara femminile, 2 km al termine.

11.11 Gara interrotta a causa di un problema all’occhio (nulla di grave comunque) per Dietmar Noeckler.

11.09 39esimo Francesco Ferrari, 41esimo Mattia Armellini.

11.06 Ecco i risultati finali degli azzurri: il primo italiano è Mauro Brigadoi, 30esimo.

11.03 Attesa per l’arrivo della gara femminile, così come dell’arrivo al traguardo degli azzurri.

11.00 C’è ancora incertezza, però, sul podio finale; il photofinish evidenzia una distanza di pochissimi centimetri, non è ancora arrivato il verdetto ufficiale.

10.57 Cambia il podio al photofinish! Stadaas conquista il secondo posto, terzo Vylegzhanin.

10.55 Completano il podio il russo Maxim Vylegzhanin (+45″05) e il norvegese Kasper Stadaas (+45″06). Appena un centesimo tra i due.

10.54 Il russo chiude in 2:51’57″62.

10.53 VINCE ERLIM VOKUEV! DOMINIO DEL RUSSO NELLA MARCIALONGA!

10.52 Si avvicina alla conclusione la gara maschile: il russo Erlim Vokuev è all’ultimo km, 1’26” di vantaggio sugli inseguitori.

10.50 21esima Elisa Brocard, +11’52”.

10.47 Terza la svedese Britta Johansson Norgren, +2’23”. Probabilmente sarà un duello fino alla fine tra Dahl e Slind, le altre atlete sono forse troppo distanti.

10.44 Dietro di lei Astrid Oeyre Slind, ma sono lì, vicine, distanti appena +0.25.

10.41 Arrivano i riferimenti anche delle donne al Lago: sempre in testa Ida Dahl, 2:28’30″83.

10.38 Riepiloghiamo la top 5 maschile al Lago di Tesero:

1 Ermil Vokuev (RUS) 2:10’46”

2 Stian Berg (NOR) +2’09”

3 Marcus Johansson (SWE) +2’10”

4 Tord Asle Gjerdalen (NOR) +2’11”

5 Maxim Vylegzhanin (RUS) +2’11”

10.35 Siamo in attesa dell’arrivo delle donne al riferimento del Lago di Tesero.

10.32 Quinto il russo Maxim Vylegzhanin, +2’11″87.

10.29 Quarto Tord Asle Gjerdalen, +2’11″57.

10.26 29esimo Dietmar Noeckler, +2’56” da Vokuev e +46″ dal podio.

10.23 Terzo posto, al riferimento del Lago di Tesero, per lo svedese Marcus Johansson.

10.20 Siamo arrivati alle due ore e venti di gara.

10.17 Dietro di lui, distante 2’09”, c’è il norvegese Stian Berg.

10.14 Sempre in testa, al km 54, il russo Ermil Vokuev, 2:10’46″95.

10.11 Gara delle donne, dunque, nettamente più equilibrata rispetto a quella maschile; le prime 5 sono in appena 8 secondi.

10.08 Il prossimo riferimento sarà al Lago di Tesero, ai 54 km, più di metà gara.

10.05 26esima Elisa Sordello, +10’51”.

10.02 35esima Maddalena Soma, +8’40”.

09.59 Questa la top 5 delle donne al riferimento di Soraga:

1 Ida Dahl (SWE) 1:38’53″60

2 Astrid Oeyre Slind (NOR) +0.84

3 Britta Johansson Norgren (SWE) +6″04

4 Lina Korsgren (SWE) +7″02

5 Laila Kveli (NOR) +7″91

09.56 Alternanza Svezia-Norvegia per le prime cinque posizioni.

09.53 La prima delle azzurre è sempre Elisa Brocard, 26esima a +5’55” da Dahl.

09.50 La svedese con 1:38’53” è prima davanti alla norvegese Astrid Oeyre Slind per appena 0.84.

09.47 Arrivate anche le donne al riferimento di Soraga, in testa c’è Ida Dahl.

09.44 Vediamo le prime cinque posizioni al riferimento di Soraga per la gara maschile:

1 Ermil Vorkuev (RUS) 1:24’19”

2 Magnus Vesterheim (NOR) +2’20”

3 Tord Asle Gjerdalen (NOR) +2’20”

4 Max Novak (SWE) +2’24”

5 Johannes Ekloef (SWE) +2’25”

09.41 45° Mattia Armellini (+3’27”), 48esimo Davide Facchini (+3’52”). Sono dunque 5 gli azzurri in top 50.

09.38 40° Mauro Brigadoi (+2’49”), 42° Francesco Ferrari (+3’22”).

09.35 In terza posizione c’è il norvegese Tord Asle Gjerdalen, +2’20″76.

09.32 Dietmar Noeckler guadagna 10 posizioni rispetto al primo riferimento di Canazei e sale in 23esima posizione, +2’39” da Vesterheim ma +19″ dal podio.

09.29 Arrivati al secondo riferimento gli uomini, Soraga, km 32. Sempre più in testa il russo Ermil Vorkuev, in vantaggio di ben 2’20” sul norvegese Magnus Vesterheim.

09.26 Vediamo le prime cinque posizioni delle donne, con relativi distacchi:

1 Anikken Gjerde Alnaes (NOR) 1:03’19″70

2 Britta Johansson Norgren (SWE) +0.69

3 Lina Korsgren (SWE) +1″48

4 Ida Dahl (SWE) +1″59

5 Olga Tsareva (RUS) +2″25

09.23 Tre le svedesi nella top 5 al primo riferimento di Canazei.

09.20 35esima Maddalena Soma, 36esima Elisa Sordello, 38esima Maria Eugenia Boccardi, 39esima Chiara Caminada e 44esima Ilenia Defrancesco.

09.17 Molto vicine tra di loro le altre azzurre in top 50.

09.14 La prima azzurra è Elisa Brocard, 24esima, in ritardo di 3’42” da Alnaes.

09.11 Dietro di lei la svedese Britta Johansson Norgren (+0.69) e la connazionale Lina Korsgren (+1″48).

09.08 In testa, davanti a tutte, c’è la norvegese Anikken Gjerde Alnaes, con 1:03’19”.

09.05 Qualche minuto e arriveranno anche le donne al primo riferimento di Canazei.

09.02 Per quanto riguarda gli altri azzurri nella top 50, troviamo Mauro Brigadoi al 41esimo posto, Francesco Ferrari 44°, 45° Mattia Armellini e 47° Davide Facchini.

08.59 Vediamo le prime cinque posizioni al primo riferimento per quanto riguarda la gara maschile:

1 Ermil Vokuev (RUS) 53’03″36

2 Stian Berg (NOR) +59″84

3 Emil Persson (SWE) +1’01″26

4 Torgeir Sulen Hovland (NOR) +1’01″31

5 Marcus Johansson (SWE) +1’01″60

08.56 Dietmar Noeckler, il primo degli azzurri, al riferimento di Canazei è 33esimo, +1’22” da Vokuev.

08.53 Il russo Ermil Vokuev arriva al primo riferimento di Canazei (18 km) in 53’03″36.

08.50 Sono passati 50 minuti dall’inizio della gara maschile, e a breve arriverà il primo riferimento.

08.47 Manca sempre meno a Vokuev per arrivare al primo riferimento, a Canazei. Ma il distacco dal gruppo non sembra ridursi, anzi.

08.44 In testa, però, c’è la norvegese Anikken Gjerde Alnes, alla sua terza partecipazione alla Marcialonga (19esima nel 2019, 12esima nel 2021).

08.41 Percorsi i primi 10 km della gara femminile, nel gruppo di testa figurano:

Lina Korsgren (SWE)

Ida Dahl (SWE)

Emilie Fleten (NOR)

Britta Johannson Norgren (NOR)

Olga Tsareva (RUS)

08.38 Allunga Ermil Vokuev: il russo ha ben 40″ di vantaggio sul gruppo.

08.35 Adesso, tra le donne, al comando c’è la svedese Ida Dahl, ma è un continuo alternarsi che coinvolge anche la norvegese Emilie Fleten.

08.32 Ricordiamo che il primo riferimento arriverà a Canazei, km 18.

08.29 Gli uomini hanno trascorso i primi 10 km, Vokuev continua ad avere un vantaggio di 16″.

08.26 Primi venti minuti anche per le donne, circa 10 atlete a formare il gruppo di testa, davanti c’è la svedese Britta Johansson Norgren.

08.23 Buon ritmo anche del norvegese Johan Hoel. Vokuev ha però già un importante margine sul gruppo, 16″.

08.20 Primi venti minuti di gara maschile, in testa c’è il russo Ermil Vokuev.

08.17 La terza variante è la Marcialonga Light, da 49 km (rispetto ai 70 della classic).

08.14 Due varianti sono Young, una da 9 km e un’altra da 14.

08.11 Al di là della Marcialonga classic da 70 km, abbiamo altre tre varianti, per chi non dovesse riuscire ad arrivare fino alla fine.

08.08 Di seguito, i passaggi che saranno disponibili per avere i riferimenti dei tempi degli atleti in gara:

Canazei (km 18)

Soraga (km 32)

Predazzo (km 45)

Lago (km 54)

Cascata (km 67)

Ultimo km (km 69)

Cavalese (km 70)

8.05 Partita la gara anche delle donne!

8.03 Tra pochi minuti, invece, partiranno le donne élite.

8.00 Partiti i primi atleti, comincia ufficialmente la 49^ edizione della Marcialonga!

7.58 L’Italia punta su Dietmar Noeckler per gli uomini, mentre tra le donne si punta su due ex fondiste, Marianna Longa e Sabina Valbusa.

7.55 Analizzando i favoriti, tra gli uomini vanno considerati, su tutti, il norvegese Tord Asle Gjerdalen e lo svedese Max Novak; tra le donne, si preannuncia un duello tutto svedese tra Britta Johanna Norgren e Ida Dahl.

7.52 Ci saranno atleti élite uomini ed élite donne; partiranno rispettivamente alle 8:00 e alle 8:05.

7.49 I partecipanti partiranno da Moena per arrivare al centro di Cavalese; dislivello totale di 1.030 metri.

7.46 Si avvicina l’inizio della celeberrima Ski-Marathon, gara da 70 km totali.

7.43 Si corre come di consueto in Trentino, tra Val di Fiemme e Val di Fassa.

7.40 Cari amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta LIVE della 49^ edizione della Marcialonga!

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di sci di fondo, benvenuti alla Diretta LIVE della 49^ edizione della Marcialonga! Si tratta della celeberrima Ski-Marathon che si terrà in Trentino, tra Val di Fiemme e Val di Fassa.

Saranno quasi 5000 i partecipanti, tra uomini e donne, pronti ad affrontare la gara classica di 70 km che li porterà da Moena al centro di Cavalese, dovendo dunque affrontare la famosissima salita della Cascata, fino a raggiungere un dislivello totale di 1.030 metri.

È prevista anche la presenza, all’incirca, di 300 atleti Élite Donne e altrettanti atleti Élite Uomini. Difatti, saranno loro i primi a partire: alle ore 8:00 gli uomini, alle 8:05 le donne; a seguire, tutti gli altri partecipanti che, come detto in precedenza, saranno attorno ai 7000.

Tra questi, figurano anche sportivi non strettamente legati al mondo dello sci di fondo, come il norvegese ex calciatore della Roma John Arne Riise e il finlandese due volte Campione del Mondo di Rally Marcus Groenholm. Analizzando i favoriti, tra gli uomini vanno considerati, su tutti, il norvegese Tord Asle Gjerdalen e lo svedese Max Novak; tra le donne, si preannuncia un duello tutto svedese tra Britta Johanna Norgren e Ida Dahl.

L’Italia spera in ottimi risultati che, sulla carta, possono arrivare grazie a Dietmar Noeckler per gli uomini, mentre per le donne si punta su due ex fondiste, Marianna Longa e Sabina Valbusa. Appuntamento, dunque, alle ore 8:00 con la nostra Diretta LIVE per non perdere davvero nulla della Marcialonga 2022!

