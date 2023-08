LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: Braathen da 29° a 1°. Giuliano Razzoli di nuovo sul podio: “6 anni sono tanti…”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.35 Grazie per averci seguito in questa entusiasmante domenica di sci alpino. Federica Brignone ha vinto il superG di Zauchensee, Giuliano Razzoli è tornato sul podio 6 anni dopo: gli azzurri ci hanno fatto divertire! Un saluto sportivo.

14.32 Non cambia nulla in classifica generale con Marco Odermatt saldamente leader con 1075 punti, seguito da Kilde (685) e Mayer (592).

14.30 Giuliano Razzoli è in corsa per la Coppa del Mondo di slalom! L’emiliano è 4° con 154 punti, ma davanti a lui sono vicini Foss-Solevaag (180), Yule (162) e Braathen (155). 13° Vinatzer a 86.

14.28 Fuori purtroppo Alex Vinatzer, ancora a caccia di questo benedetto primo podio stagionale. Arriverà…

14.26 La classifica dello slalom di Wengen:

Luca Braathen (Norvegia) Daniel Yule (Svizzera) +0.22 Giuliano Razzoli (Italia) +0.29 Fabio Gstrein (Austria) +0.32 Manuel Feller (Austria) +0.39 Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) +0.40 Loic Meillard (Svizzera) +0.41 Clement Noel (Francia) +0.51 Alexis Pinturault (Francia) +0.56 Marco Schwarz (Austria) +1.23

Gli altri italiani: 13° Manfred Moelgg a 1.41, 20° Tommaso Sala a 1.80, 21° Stefano Gross a 1.82.

14.22 Commovente Giuliano Razzoli. A 37 anni torna sul podio 6 anni dopo Wengen 2016: evidentemente la località svizzera gli porta fortuna.

14.21 Seconda vittoria in carriera per Braathen, la prima in slalom: prima di oggi aveva trionfato in gigante a Soelden 2020.

14.20 Lucas Braathen da 29° a 1°, incredibile. 2° lo svizzero Daniel Yule a 0.22, 3° un immenso Giuliano Razzoli a 0.29!

14.19 FUORI KRISTOFFERSEN A POCHE PORTE DALL’ARRIVO! AVEVA 1″24 DI VANTAGGIO ALL’ULTIMO INTERMEDIO! PODIO RAZZOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

14.17 Pazzesco, è dietro anche Feller! 5° a 0.39. Bravo Braathen, ma la pista è in condizioni pessime. Non un bello spettacolo…Ora Henrik Kristoffersen (-2.04): comunque vada, ha vinto la Norvegia. Razzoli chiuderà 3° o 4°.

14.15 Foss-Solevaag affonda nelle buche ed è 5° a 0.40. Braathen, 29° a metà gara, è sul podio! Razzoli chiuderà in top5. Ne mancano due e hanno distacchi abissali. Parte l’austriaco Manuel Feller con ben 1.93: è tantissimo.

14.13 Non è il Noel di inizio stagione. Il francese è sesto a 0.51. Ne mancano 3 e Razzoli è sempre 3°: speriamo non perda il podio per pochi centesimi…Ora il norvegese Sebastian Foss-Solevaag (-1.46).

14.12 Zenhaeusern è 12° a 1″45, anche alle spalle di Moelgg. Braathen è sicuro top5, ma il podio è ad un passo. Vediamo ora cosa si inventa Clement Noel (-1.42). Il francese può andare al comando, se non sbaglia…

14.10 L’austriaco Marco Schwarz è 7° a 1″23. Braathen sogna il podio, ne mancano solo 5. Queste rimonte sono spettacolari, ma agevolate da piste che si rovinano troppo. Ora lo svizzero Ramon Zenhaeusern (-1.42).

14.09 Pazzesco Vinatzer: non ha mai finito una gara a Wengen. Fuori tre volte su tre…

14.08 Fuori Alex Vinatzer. Gli si è staccato lo sci destro. Aveva 77 centesimi di vantaggio al secondo intermedio.

14.06 Yule è 2° a 0.22, appena 7 centesimi a Razzoli. Ora Alex Vinatzer (-1.17).

14.04 Ne mancano 8, Razzoli è sicuro di chiudere ancora una volta in top10. Che stagione per l’emiliano, a cui manca solo l’acuto che potrebbe magari arrivare tra qualche settimana…Ora lo svizzero Daniel Yule (-1.16).

14.03 BRAVO RAZZOLI! E’ 2° a 29 centesimi da Braathen. Ha fatto il possibile, non ha sbagliato praticamente nulla. Ma ora la pista di fa partire già con almeno 1″30 di ritardo da Braathen. Sarà durissima anche per Vinatzer.

14.01 Sbaglia tantissimo anche Nef, pista rovinata come non mai. E’ 17° a 3″13. Tocca a Giuliano Razzoli (-1.03): serve quasi un miracolo per stare davanti a Braathen.

13.59 Errori a catena per Schmidiger, l’elvetico è 16° a 2″89, dietro anche Gross e Sala. Ne mancano 10: parte lo svizzero Tanguy Nef (-0.99).

13.58 Ryding patisce troppo le buche che si sono formate sul tracciato ed è 9° a 1″48, finisce anche alle spalle di Manfred Moelgg, che è sempre settimo a 1″41. Ora lo svizzero Reto Schmidiger (-0.82).

13.56 FUORI ANCHE STROLZ! E’ il terzo consecutivo! Tocca al britannico Dave Ryding (-0.82).

13.55 Aerni si inclina ed esce. Ne mancano 15, Braathen è già top15. Ma chiuderà quasi certamente in top10, se non meglio…Ora l’austriaco Johannes Strolz (-0.77), vincitore ad Adelboden.

13.54 Strasser inforca dopo il primo intermedio. Ora lo svizzero Luca Aerni (-0.77).

13.53 Parte il tedesco Linus Strasser con 0.74 di vantaggio.

13.51 Sono scesi i primi 15. Al comando il norvegese Braathen (che era 29° a metà gara) con 0.32 su Gstrein e 0.41 su Meillard. Indietro gli azzurri: 7° Moelgg a 1″41, 12° Sala a 1″80, 13° Gross a 1″82. Ma ci restano ancora Razzoli e Vinatzer!

13.50 Sbaglia tanto Matt. L’austriaco è 5° a 1″24.

13.49 Gstrein è 2° a 0.32 da Braathen. Ora l’austriaco Mario Matt (-0.67).

13.48 Ripresa la gara con Gstrein.

13.47 Interrotta la gara per soccorrere Hirschbuehl, che comunque si è rialzato e sta cercando di rimettere gli sci.

13.45 Pinturault è 3° a 0.56: quest’anno non riesce a ritrovarsi dopo aver vinto la Coppa del Mondo generale nel 2021. Attenzione ora all’austriaco Fabio Gstrein (-0.65).

13.45 In gara il francese Alexis Pinturault (-0.62).

13.44 Subito fuori Hirschbuehl, a cui si sono staccati entrambi gli sci.

13.42 Lo svizzero Loic Meillard, partito con 0.56 di vantaggio, è secondo a 0.41 da Braathen. Prosegue la rimonta del norvegese, già certo di chiudere tra i top20: mancano infatti solo 19 atleti. Tocca all’austriaco Christian Hirschbuehl (-0.60).

13.41 Male gli azzurri. Tommaso Sala è 8° a 1″80. Ci restano ancora Razzoli e Vinatzer.

13.40 Troppo guardingo Gross sul muro: è 8° a 1″82. Olimpiadi lontanissime per i veterani azzurri. Vediamo Tommaso Sala (-0.45).

13.39 Moelgg è 3° a 1″41 all’arrivo: allarga le braccia sconsolato. Ora Stefano Gross (-0.40).

13.38 Read è 7° a 2″08. Ora vedremo nell’ordine Moelgg, Gross e Sala. Manfred Moelgg parte con -0.40, praticamente nulla contro questo Braathen.

13.36 Popov è 2° a 1″33. Per ora nessuno si avvicina a Braathen. Ora Erik Read, poi gli azzurri. Il canadese parte con -0.28.

13.35 Lo svizzero Rochat è 3° a 1″59. Ora il bulgaro Albert Popov (-0.25).

13.34 Khoroshilov è 4° a 1″73. C’è sole, temperature alte. La pista si rovinerà senz’altro. Parte Marc Rochat (-0.14).

13.33 Il tedesco Alexander Schmid è 2° a 1″44. Attenzione a Braathen…Ora il veterano russo Alexander Khoroshilov (-0.07).

13.32 Manche importante del norvegese Lucas Braathen. Vola in testa con ben 1″68 su Marchant: non ci stupiremmo di ritrovarlo in top10…

13.31 1’43″16 il tempo complessivo di Marchant.

13.30 Iniziata la seconda manche dello slalom di Wengen.

13.28 Il belga Armand Marchant è pronto al cancelletto di partenza.

13.22 Sono cinque gli azzurri qualificati: 7° Alex Vinatzer, 9° Giuliano Razzoli, 21° Tommaso Sala, 22mi a pari merito Stefano Gross e Manfred Moelgg.

13.19 La seconda manche è stata tracciata da Johnny Davidson, tecnico della Norvegia.

13.16 I pettorali di partenza della seconda manche:

1 27 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 53.35 2.08 30 Salomon

2 31 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR 53.31 2.04 29 Atomic

3 67 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 53.26 1.99 28 Head

4 22 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 53.24 1.97 27 Fischer

5 38 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 53.17 1.90 26 Nordica

6 25 92720 POPOV Albert 1997 BUL 53.08 1.81 25 Head

7 30 103729 READ Erik 1991 CAN 53.03 1.76 24 Atomic

8 23 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 52.91 1.64 22 Fischer

9 28 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 52.91 1.64 22 Voelkl

10 29 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 52.86 1.59 21 Dynastar

11 13 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 52.75 1.48 20 Rossignol

12 26 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 52.71 1.44 19 Rossignol

13 7 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 52.69 1.42 18 Head

14 17 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 52.66 1.39 17 Atomic

15 9 54170 MATT Michael 1993 AUT 52.64 1.37 16 Rossignol

break

16 11 202451 STRASSER Linus 1992 GER 52.57 1.30 15 Rossignol

17 12 511983 AERNI Luca 1993 SUI 52.54 1.27 13 Fischer

18 20 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 52.54 1.27 13 Head

19 10 220689 RYDING Dave 1986 GBR 52.49 1.22 11 Fischer

20 36 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 52.49 1.22 11 Nordica

21 18 512203 NEF Tanguy 1996 SUI 52.32 1.05 10 Head

22 19 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 52.28 1.01 9 Fischer

break

23 15 511996 YULE Daniel 1993 SUI 52.15 0.88 8 Fischer

24 8 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 52.14 0.87 7 Nordica

25 2 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 52.10 0.83 6 Atomic

26 4 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 51.89 0.62 4 Rossignol

27 6 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 51.89 0.62 4 Dynastar

28 3 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 51.85 0.58 3 Voelkl

29 5 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 51.38 0.11 2 Atomic

30 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 51.27 1 Rossignol

13.14 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.30 inizierà la seconda manche dello slalom di Wengen.

11.48 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prima manche per quanto riguarda lo slalom di Wengen. Gli italiani si sono ben difesi piazzando cinque atleti nei trenta, Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli hanno tutte le carte in regola per contendere il podio! Appuntamento alle 13.30 con la seconda manche, grazie per averci seguito e a più tardi!

11.45 I risultati degli azzurri:

7 Alex Vinatzer +0.87

9 Giuliano Razzoli +1.01

21 Tommaso Sala +1.59

22 Manfred Moelgg +1.64

22 Stefano Gross +1.64

DNF Simon Maurberger

DNF Federico Liberatore

11.43 Ecco la top10:

Henrik Kristoffersen (Norvegia) Manuel Feller (Austria) +0.11 Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) +0.58 Clement Noel (Francia) +0.62 Ramon Zenhaeusern (Svizzera) +0.62 Marco Schwarz (Austria) +0.83 Alex Vinatzer (Italia) +0.87 Daniel Yule (Svizzera) +0.88 Giuliano Razzoli (Italia) +1.01 Tanguy Nef (Svizzera) +1.05

11.41 Non completa la gara il francese Paco Rassat mentre il tedesco Alexander Schmid chiude alla grandissima la prima manche: ventottesimo a 1”99 con il pettorale 67. Che capolavoro!

11.39 Cade l’elvetico Noel Von Gruenigen, stava disputando una grande manche. Peccato.

11.37 Siamo ormai agli sgoccioli di questa prima manche, solo quattro atleti devono ancora partire.

11.35 Alto il tempo del tedesco David Ketterer che non passa il taglio al pari del russo Simon Efimov.

11.33 Da applausi la prestazione del canadese Liam Wallace, trentesimo a 2”10. Bravissimo!

11.31 Fuori anche Raschner.

11.30 Esce il teutonico Julian Rauchfuss, tocca alla giovane promessa austriaca Dominik Raschner.

11.28 L’inglese Laurie Taylor è addirittura quarantesimo a 4”02.

11.26 La pista è sempre più segnata, attualmente serve una mezza impresa per conquistare l’accesso alla seconda manche.

11.24 Eliminato il norvegese Alexander Steen Olsen, così come il transalpino Theo Letitre.

11.22 Nulla da fare anche per il connazionale di Winters Jett Seymour, trentasettesimo a 3”82.

11.20 Trentesimo lo statunitense Luke Winters a 2”14.

11.18 La qualifica di Tommaso Sala (ventunesimo), Stefano Gross e Manfred Moelgg (ventiduesimi ex-aequo) dovrebbe essere ormai certa quando mancano 23 atleti.

11.17 Il tedesco Anton Tremmel eliminato con il trentunesimo tempo.

11.15 Anche il classe ’95 purtroppo non conclude la sua manche.

11.14 Tocca a Federico Liberatore. 0”61 di ritardo al primo intermedio.

11.12 Che prova dell’elvetico Reto Schmidiger! Undicesimo a 1”22 dalla vetta!

11.10 Il croato Istok Rodes ed il norvegese Atle Lie McGrath non impensieriscono Moelgg e Gross, al momento appaiati in ventunesima posizione.

11.08 Nulla da fare per il nostro portacolori che esce di pista nella parte bassa del tracciato. Con il 39 sarà la volta di Federico Liberatore, ultimo degli italiani al via.

11.07 Partito l’azzurro Simon Maurberger, nove decimi di ritardo al secondo intermedio.

11.05 La classifica dopo i primi 30:

Henrik Kristoffersen (Norvegia) Manuel Feller (Austria) +0.11 Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) +0.58 Clement Noel (Francia) +0.62 Ramon Zenhaeusern (Svizzera) +0.62 Marco Schwarz (Austria) +0.83 Alex Vinatzer (Italia) +0.87 Daniel Yule (Svizzera) +0.88 Giuliano Razzoli (Italia) +1.01 Tanguy Nef (Svizzera) +1.05

11.02 Il canadese Erik Read è 23° a 1″76, alle spalle degli azzurri.

11.01 Si qualifica anche Tommaso Sala! 20° a 1″59, appena davanti a Gross e Moelgg. Bene gli azzurri.

11.00 Stefano Gross si qualifica! 20° a 1″64, pari merito con Moelgg!

10.58 Marchant è 23° a 2″08. Ora vedremo Gross e Sala.

10.56 L’austriaco Christian Hirschbuehl perde tanto sul muro ed è 18° a 1″44. E’ davanti a Manfred Moelgg. Tocca al belga Armand Marchant, poi gli azzurri.

10.54 Il bulgaro Albert Popov, al rientro dal Covid, è 20° a 1″81. Ci avviciniamo a Gross e Sala, che avranno rispettivamente il pettorale n.28 e 29.

10.53 Il norvegese Timon Haugan ha perso l’impugnatura del bastoncino sinistro nelle prime porte, poi è uscito nel finale.

10.52 Discreto Moelgg, che sul muro ha rischiato di uscire. E’ 19° a 1″64, potrebbe qualificarsi.

10.49 Sono scesi i primi 22, ormai le prime posizioni sembrano cristallizzate. Al comando Kristoffersen con 0.11 su Feller, 0.58 su Foss-Solevaag, 0.62 su Noel e Zenhaeusern, 0.83 su Schwarz, 0.87 su Vinatzer, 0.88 su Yule e 1.01 su Razzoli. Il prossimo a partire sarà il veterano azzurro Manfred Moelgg, che ha bisogno di un miracolo per meritarsi la convocazione per le Olimpiadi.

10.48 Il russo Alexander Khoroshilov è 19° a 1″97.

10.47 Lo sloveno Stefan Hadalin si pianta sul piano ed è ultimo a 4″33: non si qualificherà.

10.45 L’austriaco Johannes Strolz, vincitore a sorpresa ad Adelboden, è 12° a 1″27. Comunque una manche discreta.

10.44 Bene Razzoli, 9° a 1″01. Anche l’emiliano ha sbagliato sul piano finale, ma in quel punto la pista è rovinata. Sta sciando davvero bene, sul muro ci ha impressionato.

10.43 Ottimo Nef, 9° a 1″05. Vediamo cosa si inventa ora Giuliano Razzoli.

10.41 Gstrein aveva solo 4 decimi di ritardo all’ultimo intermedio. Poi sbaglia sul piano e chiude 13° a 1″39. Ora lo svizzero Tanguy Nef, poi Giuliano Razzoli.

10.39 Il croato Filip Zubcic è ultimo a 2″66. Tocca all’austriaco Fabio Gstrein, una mina vagante.

10.38 Sono scesi i primi 15. Al comando Kristoffersen (pettorale n.1) con 0.11 su Feller, 0.58 su Foss-Solevaag, 0.62 su Noel e Zenhaeusern, 0.83 su Schwarz, 0.87 su Vinatzer.

10.37 Alex Vinatzer alla RAI: “Avrei potuto attaccare un po’ di più, c’era un minimo di segnetto. Il distacco dal podio non è ampio, nella seconda devo spingere di più. Wengen non è mai banale, non vedo l’ora di scendere“.

10.36 Lo svizzero Daniel Yule, pur sbagliando tanto, riesce a stare sotto il secondo ed è 8° a 0.88, appena 1 centesimo dietro Vinatzer. L’elvetico fa paura in vista della seconda manche.

10.34 Ha inforcato sul muro Jakobsen. Aveva 56 centesimi di ritardo al secondo intermedio, la pista ormai è rovinata. Dunque la prestazione di Vinatzer non è disprezzabile, tutt’altro: è pienamente in corsa per il podio, distante soli 29 centesimi.

10.33 Meillard 13° a 1″48. Adesso la prova del Nove: c’è lo svedese Kristoffer Jakobsen.

10.32 Aerni è 9° a 1″27. Tocca allo svizzero Loic Meillard, poi l’atteso Jakobsen.

10.30 Strasser vanifica un’ottima prima manche piantandosi sul piano finale. E’ 9° a 1″30, sarebbe potuto però rimanere davanti a Vinatzer. Tocca allo svizzero Luca Aerni.

10.29 Importante anche il distacco del britannico Dave Ryding, 8° a 1″22. Ora il tedesco Linus Strasser. Attendiamo lo svedese Kristoffer Jakobsen per capire le reali condizioni della pista.

10.27 L’austriaco Michael Matt è 8° a 1″37. La pista inizia a presentare il conto?

10.27 Comunque il podio è distante solo 29 centesimi per Vinatzer.

10.26 Alex Vinatzer è settimo a 87 centesimi da Kristoffersen: non ha commesso particolari errori.

10.24 Alexis Pinturault è di gran lunga il peggiore sin qui. Chiude ultimo a 1″42. E ora Alex Vinatzer.

10.23 Noel non convince ed è solo quarto a 62 centesimi. Adesso un altro francese, Alexis Pinturault. Poi toccherà ad Alex Vinatzer, che sta ultimando il riscaldamento.

10.22 Subito 26 centesimi di ritardo per Noel al primo rilevamento, 0.35 al secondo.

10.21 Manuel Feller è secondo a soli 11 centesimi da Kristoffersen. Ora il favorito n.1: il francese Clement Noel.

10.21 Feller ha 5 centesimi di vantaggio al secondo intermedio.

10.20 Zenhaeusern è terzo a 62 centesimi. Per ora nessuno si avvicina a Kristoffersen. Ma da adesso le cose potrebbero cambiare…C’è l’austriaco Manuel Feller.

10.18 Non una buona manche per Foss-Solevaag, che nel finale limita i danni e chiude a 58 centesimi da Kristoffersen. Ora lo svizzero Ramon Zenhaeusern.

10.17 Marco Schwarz chiude a 0.83 da Kristoffersen. Attenzione ora al norvegese Sebastian Foss-Solevaag, uno dei grandi favoriti di oggi.

10.16 Già 0.36 di ritardo al secondo intermedio l’austriaco.

10.16 Buona manche per Kristoffersen, ma la sensazione è che si sia tenuto del margine. 51″27 il suo tempo, tracciato molto regolare. ora l’austriaco Marco Schwarz.

10.15 Iniziato lo slalom di Wengen con Henrik Kristoffersen.

10.14 Il norvegese Henrik Kristoffersen è pronto al cancelletto di partenza.

10.10 L’ultima vittoria azzurra in slalom a Wengen risale al 2006, quando Giorgio Rocca fece il bis del successo ottenuto nel 2003.

10.09 Stefano Gross fu anche secondo nel 2015.

10.08 Gli ultimi podi dell’Italia a Wengen in slalom risalgono al 2016: quell’anno Giuliano Razzoli giunse secondo, Stefano Gross terzo.

10.00 La prima manche è stata tracciata dall’italiano Simone Del Dio, che allena la Nazionale francese. La seconda toccherà invece a Johnny Davidson, tecnico della Norvegia.

9.58 A Wengen Alex Vinatzer è sempre uscito: sia nel 2019 sia nel 2020. Bisogna invertire la tendenza.

9.55 I pettorali di partenza degli italiani: 8 Alex Vinatzer, 19 Giuliano Razzoli, 23 Manfred Moelgg, 28 Stefano Gross, 29 Tommaso Sala, 33 Simon Maurberger, 39 Federico Liberatore.

9.51 I pettorali di partenza della gara:

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

2 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

3 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

4 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

5 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

6 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

7 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

8 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

9 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

10 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

11 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

12 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

13 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

14 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

15 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

18 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Head

19 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

20 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

21 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

22 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

23 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

24 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

25 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

26 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

27 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

28 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

29 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

30 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

31 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

32 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

33 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

34 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic

35 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

36 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica

37 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

38 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

39 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

40 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

41 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

42 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

9.44 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dello slalom di Wengen.

LA CRONACA DELLA SECONDA DISCESA LIBERA

LA CRONACA DELLA PRIMA DISCESA LIBERA

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Wengen. Dopo una settimana esaltante dedicata alle discipline veloci la gara tra i pali snodabili metterà la parola fine alla trasferta elvetica di Coppa del Mondo. l’Italia cerca un altro podio in seguito allo splendido terzo posto raggiunto da Dominik Paris nella libera di ieri.

Le frecce all’arco azzurro non mancano: Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli stanno brillando nel corso della stagione, come dimostrano le due quarte piazze centrate dal gardenese e le tre top10 del reggiano. Saranno della partita anche i veterani Stefano Gross e Manfred Moelgg e le giovani leve Tommaso Sala, Simon Maurberger e Federico Liberatore.

Nella classifica di specialità guidano a pari punti il norvegese Sebastian Foss-Solevaag e lo svedese Kristoffer Jakobsen, entrambi usciti prematuramente ad Adelboden. La caccia al pettorale rosso rimane apertissima con ben undici atleti (tra cui Vinatzer e Razzoli) racchiusi in sessanta punti.

L’orario di partenza della prima manche è fissato alle 10.15, mentre la seconda manche prenderà il via alle 13.30. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport potrete seguire le fasi della gara in tempo reale senza perdervi nemmeno una delle tante emozioni che il pendio di Wengen saprà offrire.

