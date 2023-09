LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: Nadia Delago quinta. Suter avvicina Goggia in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.12 Corinne Suter vince di prepotenza la discesa libera di Garmisch issandosi in seconda posizione nella classifica di specialità a 69 lunghezze da Sofia Goggia. Piazza d’onore per l’altra elvetica Jasmine Flury (+0’’51), terza l’austriaca Cornelia Huetter (+0”78) mentre Nadia Delago è quinta a soli 7 centesimi dal podio. Grazie per aver seguito la gara in nostra compagnia, vi diamo appuntamento a domani per il superG (partenza alle 11.30). Buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport!

13.10 Cambia poco nella generale:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1026

2. Petra Vlhova (Slovacchia) 1009

3. Sofia Goggia (Italia) 769

4. Sara Hector (Svezia) 682

5. Federica Brignone (Italia) 672

6. Ramona Siebenhofer (Austria) 547

7. Corinne Suter (Svizzera) 538

10. Elena Curtoni (Italia) 473

13.08 Questa la classifica di specialità aggiornata:

1. Sofia Goggia (Italia) 400

2. Corinne Suter (Svizzera) 331

3. Ramona Siebenhofer (Austria) 278

4. Breezy Johnson (USA) 240

5. Mirjam Puchner (Austria) 231

13.07 Ecco la top10 odierna e le posizioni di tutte le azzurre:

1 Corinne Suter (Svizzera) 1’40’’74

2 Jasmine Flury (Svizzera) +0’’51

3 Cornelia Huetter (Austria) +0’’78

4 Kire Weidle (Germania) +0’’82

5 Nadia Delago (Italia) +0’’85

6 Elisabeth Reisinger (Austria) +0’’92

7 Ariane Raedler (Austria) +0”94

8 Joana Haehlen (Svizzera) +1”02

9 Marie-Michele Gagnon (Canada) +1”05

10 Christine Scheyer (Austria) +1”14

16 Elena Curtoni +1”60

18 Federica Brignone +1”71

26 Francesca Marsaglia +2”86

28 Karoline Pichler +2”93

33 Roberta Melesi +3”96

DNF Nicol Delago

13.04 Cala il sipario sulla libera di Garmisch, all’arrivo la statunitense Tricia Mangan è solo trentaseiesima a +4”48. A breve classifica finale e risultati delle italiane.

13.02 La bolzanina classe ’94 salva il salvabile nel finale ed entra in zona punti con la ventottesima piazza (+2”93).

13.00 Parziali poco incoraggianti per Pichler…

12.59 Stava sciando bene la canadese Roni Remme, uscita di pista a metà discesa. Tocca adesso all’ultima azzurra nonché penultima atleta al via, Karoline Pichler.

12.58 Ritardo esorbitante per la rumena Ania Monica Caill che chiude la classifica in +5”80.

12.56 Anche la bosniaca Elvedina Muzaferija paga un capitale: sul traguardo è trentaquattresima a +4”18.

12.53 La venticinquenne delle Fiamme Oro perde l’occasione di marcare punti: trentaduesima a +3”96.

12.52 Dopo mezzo minuto di gara Melesi accumula già un secondo.

12.51 La francese Camille Cerutti se l’è presa comoda: ultima a +4”58. Partita Melesi!

12.49 Tra poco al via Roberta Melesi (pettorale 36), con il 40 sarà la volta dell’ultima italiana Karoline Pichler.

12.47 La trentatreenne di Jesenice delude: ventinovesima a +3”10.

12.45 Ormai le prime posizioni sembrano inattaccabili. Scende adesso la slovena Marusa Ferk Saioni.

12.44 Chiude ventitreesima la transalpina Tiffany Gauthier (+2”61).

12.42 Si prospetta dunque una giornata senza podio per l’Italia: Federica Brignone (limitata da un’indisposizione) ed Elena Curtoni hanno faticato a prendere confidenza col pendio.

12.41 Facciamo un breve riepilogo: in testa troviamo la svizzera Corinne Suter che precede la connazionale Jasmine Flury (+0”51), terza l’austriaca che non ti aspetti Cornelia Huetter (+0”78). Nadia Delago è quinta a un’incollatura dal podio (+0”85).

12.39 Alix Wilkinson chiude il gruppo delle trenta, prova opaca la sua: ventitreesima a +2”77.

12.38 Gauche era vicinissima al miglior tempo nel secondo parziale! Poi un’errore la condanna in ventiduesima piazza a +2”36.

12.36 Kelly Cashman fa decisamente peggio della compagna di squadra, è ultima a +3”37. Seguiamo con attenzione la francese Laura Gauche, forse l’ultima minaccia in ottica podio.

12.34 Niente da fare per Wiles, ventunesima a +2”00.

12.33 Intermedi incoraggianti per la statunitense Jacqueline Wiles, in proiezione può attaccare la top10.

12.32 Nemmeno lei riesce a limitare i danni in basso, ventiduesima a +2”86. Gara deludente.

12.31 Qualche lungo di linea eccessivo per la romana d’origine, +0”76 a metà pista.

12.30 Partita Marsaglia, quinta azzurra del lotto!

12.29 Tempo alto anche per Kolly che è andata in rotazione prima del tratto ripido: ventunesima a +2”77.

12.28 Dopo la rossocrociata Noemie Kolly sarà la volta di Francesca Marsaglia.

12.27 La russa Julia Pleshkova sbaglia tanto: ultima a +3”03.

12.25 Lo svantaggio cresce in modo esponenziale nella seconda metà di gara, Fest è diciannovesima a +1”78.

12.24 Attenzione a Nadine Fest: l’austriaca paga solo +0”23 in alto.

12.23 Prestazione insufficiente per la ventiseienne elvetica, diciannovesima a +1”86.

12.22 Jasmina Suter in pista.

12.20 Salto di porta intanto per la biancorossa Sabrina Maier.

12.19 Quando sono scese le prime venti atlete comanda Corinne Suter con 0”51 di margine su Jasmine Flury, terza l’austriaca Cornelia Huetter (+0”78). Nadia Delago è sempre quinta a +0”85.

12.18 Caduta Nicol Delago! Ha perso l’equilibrio nel finale scivolando per diversi metri, nulla di grave per lei. Non c’è stato impatto con le reti fortunatamente.

12.17 Sale a +0”77 lo svantaggio…

12.16 Bene Nicol, solo +0”18 da Suter al terzo rilevamento!

12.15 Diciottesima a +1”71 Brignone. Speriamo di consolarci con la prova di Nicol Delago.

12.14 Possibili problemi di materiali per la carabiniera di La Salle, +1”73 al quarto intertempo senza la minima sbavatura.

12.13 Alto lo svantaggio dopo il tratto di scorrimento: +0”77.

12.12 Poco efficace l’azione di Romane Miradoli, detentrice del miglior crono nella seconda prova cronometrata. Undicesima a +1”15, è la volta di Federica Brignone!

12.10 Male l’azzurra negli ultimi secondi di gara, quindicesimo tempo a +1”60.

12.09 +0”42 al terzo intermedio per Elena.

12.08 La svizzera rischia di uscire nel finale, si salva ed + ottava a +1”02! Concentriamoci adesso su Elena Curtoni, vincitrice del superG di Cortina d’Ampezzo.

12.07 Joana Haehlen in pista, parziali medio-alti per lei.

12.06 Niente da fare, anche Puchner perde tanto in basso: undicesima a +1”28.

12.05 +0”12 a un quarto di pista, svantaggio che sale a +0”37.

12.04 Nona a +1”14 Scheyer. Vediamo se Mirjam Puchner riuscirà a ribaltare le sorti del movimento austriaco.

12.03 La connazionale Christine Scheyer accusa +0”49 al secondo rilevamento, distacco che cresce a +0”75.

12.02 Giornata no per Siebenhofer che butta al vento un’occasione importante per recuperare terreno in classifica da Sofia Goggia. Dodicesima a +1”68.

12.01 Partenza a rilento, già +0”55 dopo trenta secondi di gara.

12.00 Attenzione alla prossima atleta, l’austriaca Ramona Siebenhofer.

11.59 Un paio di sbilanciamenti nel finale ma Flury limita i danni alla grande: seconda a +0”51!

11.58 Più che discreta la prima parte di gara dell’elvetica, solo tre decimi di gap dalla connazionale Suter.

11.57 Jasmine Flury approccia ora la Kandahar.

11.56 Niente da fare per la veterana, ultima all’arrivo (+2”88). La condizione di forma non è al top e si vede.

11.55 Stuhec è la più lenta in alto.

11.54 Pronta al cancelletto la slovena Ilka Stuhec, undicesima atleta al via.

11.52 Stephanie Venier non brilla: ottava a +1”17.

11.51 Weidle mette il turbo nel finale e scippa la terza posizione a Nadia Delago. +0”82 il suo ritardo.

11.50 Sciata poco convinta della teutonica, svantaggio che cresce a +1”00.

11.49 Partita la padrona di casa Kira Weidle! Paga già mezzo secondo al primo intertempo!

11.48 Linee troppo abbondanti in basso, Reisinger è quarta a +0”92.

11.47 Tre decimi di ritardo al terzo rilevamento per l’austriaca Elisabeth Reisinger.

11.46 Suter vola negli ultimi metri guadagnando mezzo secondo! Prima piazza e -0”78 di margine su Huetter. Nadia Delago, terza, paga +0”85.

11.45 Parte forte l’elvetica Corinne Suter, è in vantaggio di 0”28 dopo un minuto abbondante di gara.

11.44 Miglior tempo per Huetter, soli 0”07 davanti a Nadia Delago. Peccato…

11.43 Spalanca il cancelletto l’austriaca Cornelia Huetter.

11.42 Peccato per una sbavatura sul dosso che le fa perdere velocità prima dello schuss finale. All’arrivo rimane davanti per 0”09, ma si poteva fare qualcosa in più nella seconda parte di gara.

11.41 Vantaggio raddoppiato a sei decimi!

11.40 Un missile Nadia nella parte alta, è davanti di tre decimi dopo 30 secondi di gara!

11.39 Recupera qualcosa nel tratto conclusivo la rossocrociata, è terza a +0”44. In pista la prima azzurra, Nadia Delago!

11.38 Nulla da fare per Nufer, oltre sei decimi di ritardo al quarto parziale.

11.37 Partita a tutta l’elvetica Priska Nufer che rimane comunque dietro alla Raedler nella parte alta.

11.36 Lieve lungo di linea all’ “Inferno”, il distacco cresce fino a +0”49. Terza posizione per lei.

11.35 In pista Tamara Tippler, papabile candidata al podio. Dopo un terzo di gara la stiriana accusa solo +0”07.

11.34 Miglior tempo di Raedler in 1’41”68. Discesa sugli stessi tempi di chi l’ha preceduta.

11.33 Il fondo è piuttosto ghiacciato nel finale. Partita intanto l’austriaca Ariane Raedler, in vantaggio di un decimo al secondo intertempo.

11.32 Sciata pulita quella della trentaduenne, non si segnalano particolari sbavature. 1’41”79 la sua prestazione.

11.30 Parte la canadese Marie-Michele Gagnon, prima atleta delle 41 al via.

11.28 L’attesa è agli sgoccioli! Una manciata di secondi e si apriranno i battenti sulla discesa libera femminile di Garmisch-Partenkirchen.

11.26 Ricapitoliamo i pettorali di partenza delle azzurre:

5 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

17 CURTONI Elena 1991 ITA Head

19 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

20 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

26 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

36 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

40 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

11.23 Parte in questo istante il primo apripista! Poco più di cinque minuti e la canadese Marie-Michele Gagnon alzerà il sipario sulla gara odierna.

11.20 A Garmisch-Partenkirchen, piccolo comune bavarese, il cielo è coperto e spira un po’ di vento che non dovrebbe infastidire le atlete. La temperatura si aggira intorno ai due gradi sopra lo 0.

11.17 Equilibrio quasi perfetto nella generale tra Mikaela Shiffrin (1026) e Petra Vlhova (1009). Ambedue le campionesse hanno disertato la trasferta tedesca al pari di Ester Ledecka, Lara Gut-Behrami e Breezy Johnson (infortunata) poiché la rassegna a cinque cerchi è ormai dietro l’angolo.

11.14 Ricordiamo che nella classifica di specialità guida Sofia Goggia (400) con ampio margine sull’austriaca Ramona Siebenhofer (264) e sull’americana Breezy Johnson (240). Possono recuperare terreno sfruttando le numerose assenza la svizzera Corinne Suter, quarta a 231 punti e autrice del miglior tempo nella prima prova cronometrata e Mirjam Puchner, ferma a 211.

11.11 Andiamo a scoprire la startlist odierna:

1 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

2 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

4 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

5 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

8 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

9 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

10 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

11 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

12 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

13 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

14 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

15 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

16 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

19 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

20 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

21 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

22 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

23 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

24 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

25 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

26 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

27 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

28 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

29 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

30 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA

31 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

32 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

33 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

34 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

35 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

36 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

37 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

38 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

39 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

40 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

41 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

11.08 Federica Brignone ha saltato la seconda prova cronometrata a causa di un’indisposizione notturna ma non è stata la sola atleta del gruppo ad accusare problemi di stomaco. Da qui si spiegano, almeno in parte, i risultati deficitari ottenuti nel trial dalle nostre portacolori.

11.05 In casa Italia è ormai nota da giorni l’assenza di Sofia Goggia, pettorale rosso di leader della disciplina nonché trascinatrice del movimento azzurro tra le porte larghe. Vedremo al cancelletto di partenza Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

11.02 Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE della libera di Garmisch-Partenkirchen! Tra poco meno di mezz’ora le specialiste della velocità si daranno battaglia sulla mitica Kandahar nell’ultima discesa di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica.

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Il versante bavarese ospita una Coppa del Mondo femminile di sci alpino rimaneggiata dalle tante assenze, tra cui spicca il forfait del pettorale rosso Sofia Goggia.

La bergamasca è alle prese con un disperato tentativo di recupero in seguito alla caduta di Cortina e spera di essere al via a Pechino per difendere l’oro olimpico conquistato quattro anni fa. Mancano all’appello anche Mikaela Shiifrin, Lara Gut-Behrami, Ester Ledecka, Breezy Johnson e Petra Vlhova, si prospetta dunque una giornata interessante per le seconde linee che vogliono andare a caccia di un risultato di rilievo.

Nelle prove cronometrate hanno brillato l’elvetica Corinne Suter e la francese Romane Miradoli, candidate al podio così come la padrona di casa Kira Weidle. Gli allenamenti sulla Kandahar non sono stati positivi per le atlete azzurre, mai affacciatesi nelle prime posizioni di classifica. Difenderanno il tricolore Federica Brignone, assente ieri causa indisposizione notturna, Elena Curtoni, Nadia e Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Karoline Pichler e Roberta Melesi.

Orario di partenza della libera fissato alle 11.30. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport potrete seguire le fasi della gara in tempo reale dall’inizio alla fine dell’evento, senza perdervi davvero nulla di quanto accade sul pendio tedesco. Rimanete in nostra compagnia!

