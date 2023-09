LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: Mortara vince su Frinjs e Di Grassi, sconfitto De Vries

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.08 Si chiude il primo doubleheader della stagione per la Formula E che tornerà a febbraio dal Messico in una pista completamente differente. Grazie a tutti per averci seguito, un saluto!

19.04 Ultimo posto per Antonio Giovinazzi che continua la propria crescita nella categoria. In Messico ci attendiamo una risposta da parte del pugliese di Dragon/Penske.

19.00 Sconfitto De Vries e le Mercedes. L’olandese ed il marchio tedesco hanno sbagliato strategia con la gestione dell’Attack Mode perdendo ogni possibilità di imporsi per il secondo giorno consecutivo.

18.58 La classifica finale:

1 48 E. MORTARA ROKIT VENTURI RACING 35 LEADER 1:09.203 21.961 18.434 28.539 0

2 4 R. FRIJNS ENVISION RACING 35 0.451 1:09.172 22.069 18.680 28.385 0

3 11 L. DI GRASSI ROKIT VENTURI RACING 35 0.912 1:09.187 22.084 18.670 28.272 0

4 36 A. LOTTERER TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 35 1.125 1:09.504 22.076 18.638 28.390 0

5 27 J. DENNIS AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 35 1.646 1:09.206 21.995 18.447 28.556 0

6 25 J. VERGNE DS TECHEETAH 35 3.166 1:09.060 22.063 18.525 28.326 0

7 5 S. VANDOORNE MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 35 3.568 1:08.917 22.005 18.681 28.145 0

8 30 O. ROWLAND MAHINDRA RACING 35 4.235 1:09.249 22.103 18.700 28.446 0

9 94 P. WEHRLEIN TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 35 4.962 1:09.355 22.012 18.468 28.494 0

10 17 N. DE VRIES MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 35 5.294 1:09.216 22.029 18.681 28.506 0

11 9 M. EVANS JAGUAR TCS RACING 35 5.872 1:09.665 22.043 18.715 28.512 0

12 28 O. ASKEW AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 35 6.732 1:09.186 22.099 18.666 28.161 0

13 13 A. DA COSTA DS TECHEETAH 35 8.693 1:09.457 22.041 18.716 28.404 0

14 23 S. BUEMI NISSAN E.DAMS 35 9.015 1:09.388 22.228 18.824 28.326 0

15 22 M. GÜNTHER NISSAN E.DAMS 35 9.464 1:09.318 22.146 18.807 28.364 0

16 10 S. BIRD JAGUAR TCS RACING 35 11.690 1:08.723 21.866 18.723 28.134 0

17 37 N. CASSIDY ENVISION RACING 35 13.973 1:09.054 21.990 18.703 28.340 0

18 7 S. SETTE CÂMARA DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 35 14.521 1:09.754 22.111 18.857 28.565 0

19 3 O. TURVEY NIO 333 FORMULA E TEAM 35 15.005 1:09.688 22.345 18.865 28.450 0

20 33 D. TICKTUM NIO 333 FORMULA E TEAM 35 16.744 1:09.879 22.242 18.894 28.461 0

21 99 A. GIOVINAZZI DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 35 17.681 1:09.842 22.182 18.836 28.616 0

NC 22 29 A. SIMS MAHINDRA RACING 29 NR 1:09.010 STOP

18.54 Edorardo Mortara vince la gara-2 di Diriyah! Secondo posto per Frinjs davanti a Di Grassi!

18.52 La prova non ripartirà a meno di sorprese! Incredibile a Diriyah.

18.50 Altro giro dietro alla vettura di sicurezza. Al restart dovrebbero mancare 2 passaggi. Frinjs è pronto per attaccare Mortara che ha dominato la scena quest’oggi.

18.48 Si dovrebbe ripartire questo giro.

18.46 La classifica aggiornata:

1 48 E. MORTARA ROKIT VENTURI RACING 31 LEADER 1:09.203 1:27.962 1:01.867 0

2 4 R. FRIJNS ENVISION RACING 31 1.698 1:09.172 1:27.199 1:02.708 0

3 11 L. DI GRASSI ROKIT VENTURI RACING 31 2.614 1:09.187 1:26.925 1:02.832 0

4 36 A. LOTTERER TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 31 2.945 1:09.504 1:26.999 0

5 27 J. DENNIS AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 31 4.517 1:09.206 1:27.029 0

6 25 J. VERGNE DS TECHEETAH 31 5.406 1:09.060 1:27.137 0

7 5 S. VANDOORNE MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 31 6.576 1:08.917 1:27.320 0

8 30 O. ROWLAND MAHINDRA RACING 31 7.563 1:09.249 1:27.331 0

9 94 P. WEHRLEIN TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 31 8.541 1:09.355 1:26.487 0

10 17 N. DE VRIES MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 31 9.835 1:09.216 1:26.500 0

11 9 M. EVANS JAGUAR TCS RACING 31 11.094 1:09.665 1:26.831 0

12 28 O. ASKEW AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 31 12.038 1:09.186 1:27.425 0

13 13 A. DA COSTA DS TECHEETAH 31 13.942 1:09.457 1:27.616 0

14 23 S. BUEMI NISSAN E.DAMS 31 15.266 1:09.388 1:27.373 0

15 22 M. GÜNTHER NISSAN E.DAMS 31 16.575 1:09.318 1:28.113 0

16 10 S. BIRD JAGUAR TCS RACING 31 17.303 1:08.723 1:28.361 0

17 37 N. CASSIDY ENVISION RACING 31 18.549 1:09.054 1:24.628 0

18 7 S. SETTE CÂMARA DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 31 19.598 1:09.754 1:21.622 0

19 3 O. TURVEY NIO 333 FORMULA E TEAM 31 20.980 1:09.688 1:11.997 0

20 33 D. TICKTUM NIO 333 FORMULA E TEAM 31 22.529 1:09.879 1:12.431 0

21 99 A. GIOVINAZZI DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 31 23.472 1:09.842 1:12.951 0

S 22 29 A. SIMS MAHINDRA RACING 29 1 L 1:09.010 STOP

18.43 Safety Car! I commissari si preparano per intervenire per spostare l’auto di Sims.

18.42 Alexander Sims a muro! Il portacolori di Mahindra è fermo nel secondo settore, potrebbe entrare la Safety Car!

18.41 Robin Frinjs! L’olandese beffa Di Grassi e si prepara per attaccare Mortara! Battaglia per il successo!

18.40 De Vries è decimo e potrebbe perdere la leadership del campionato!

18.39 Venturi Racing ancora al vertice, Frinjs è terzo davanti a Dennis e Vergne.

18.37 CONTATTO! Vergne e De Vries si toccano ed il campione del mondo rompe l’auto! L’alfiere della Mercedes perde posizioni!

18.37 Attenzione! Il Team Venturi non riesce a scappare! Gruppo compatto in questo momento con otto auto che si possono di fatto giocare il successo.

18.37 I primi quattro sono letteralmente incollati! De Vries deve attaccare Frinjs.

18.35 De Vries prova a riprendere il controllo della corsa! L’olandese è nettamente il più veloce con Attack Mode e come da pronostico attacca la Top3.

18.32 Mortara continua a mantenere il comando delle operazioni su Di Grassi. Frinjs è terzo su De Vries che ora ha l’Attack Mode. Vediamo se il campione del mondo befferà gli altri.

18.30 Mortara è tallonato da Di Grassi in questo momento. I due hanno un discreto margine su De Vries che non ha ancora azionato l’Attack Mode.

18.28 Lotterer infila Frinjs e si porta in quarta piazza alle spalle di De Vries che non ha ancora utilizzato il secondo Attack Mode! Attenzione alla gestione di gara di Mercedes che per ora non sta pagando.

18.28 Mortara! Sorpasso tra le due auto di Venturi con Di Grassi che lascia passare il teammate!

18.26 Mortara! L’elvetico passa De Vries che scivola terzo, ma non ha ancora fatto l’Attack Mode!

18.25 CONTATTO! Di Grassi tocca De Vries che ora perde il primato in curva 17! L’alfiere di Venturi è leader sull’olandese che ora deve vedersela anche con Mortara e Frinjs.

18.24 Mortara entra nell’Attack Mode, ma perde due posizioni! Ora anche De Vries è obbligato a prolungare il percorso di curva 18!

18.23 Attack Mode per Frinjs che come prima perde la posizione su Di Grassi che nel passaggio precedente è il primo della Top3 ad utilizzare la potenza extra.

18.21 Difficoltà per Askew che perde due posizioni nel secondo tratto della pista dopo un piccolo errore. L’ex campione dell’Indy Lights passa 12° alle spalle di Da Costa e Wehrlein.

18.20 De Vries gestisce su Mortara. Mercedes sta completando una giornata perfetta, attenzione ora al secondo ‘Attack Mode’ che potrebbe definire la classifica generale.

18.18 Frinjs attacca Mortara! Lotta per il secondo posto, mentre De Vries resta al comando senza problemi.

18.15 De Vries e Mortara attivano l’Attack Mode e restano davanti a Frinjs. Passaggio obbligato anche per Di Grassi e Lotterer. La Top10 sta utilizzando la potenza extra.

18.15 Anche Vergne ha attivato l’Attack Mode, ora è il turno di Frinjs che perde il posto su Lucas Di Grassi.

18.12 Attack Mode per Rowland e Dennis! Da Costa perde posizioni e viene passato anche da Askew! De Vries resta leader su Mortara e Frinjs.

18.12 Da Costa in difficoltà! Il campione del mondo 2020 perde un’altra posizione. Wehrlein (Porsche) passa il portoghese che ora è attaccato da Vandoorne.

18.10 Da Costa perde l’ottavo posto, Dennis cerca la rimonta. Attendiamo di scoprire la gestione dell’Attack Mode che è accessibile da questo passaggio.

18.08 Mancano 43 minuti + 1 giro al termine della corsa. De Vries prova ad allungare, ma attenzione alla gestione dell’Attack Mode. Frinjs è terzo davanti a Di Grassi e Lotterer.

18.06 Ottimo spunto da parte di De Vries che resta leader su Mortara che difende il secondo posto da Frinjs. 19° posto per Giovinazzi dopo i primi metri davanti a Sette Camara, Cassidy e Bird.

18.05 Semaforo verde! Scatta la gara-2 dell’E-Prix di Diriyah!

18.03 Le auto si spostano per portarsi sulla griglia di partenza. La gara-2 di Diriyah sta per iniziare!

18.00 De Vries in pole-position quest’oggi. Mortara è secondo davanti a Frinjs, DI Grassi e Lotterer. Sesto posto per Vergne davanti a Da Costa, mentre partirà solo 12° il belga Vandoorne, in pole ieri e secondo al termine della race-1.

17.58 Come sempre non ci sarà il giro di formazione. I protagonisti si sposteranno per un breve tratto verso la griglia di partenza che è posta nel terzo settore della pista.

17.56 Saranno 4 i minuti dell’Attack Mode, mentre attendiamo di scoprire chi saranno i piloti votati per il FANBOOST, potenza extra che viene assegnata dai tifosi.

17.55 Occhi puntati sul nostro Antonio Giovinazzi. L’Italiano è al debutto, oggi è atteso ad un progresso dopo la scorsa annata.

17.52 I piloti si preparano per la seconda gara dell’anno. Mercedes è la favorita d’obbligo, ieri la corsa è stata letteralmente dominata dall’olandese Nick De Vries. Il leader del Mondiale, campione in carica, cerca conferme.

17.49 La griglia di partenza:

1 17 N. DE VRIES MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 0

2 48 E. MORTARA ROKIT VENTURI RACING 0

3 4 R. FRIJNS ENVISION RACING 0

4 11 L. DI GRASSI ROKIT VENTURI RACING 0

5 36 A. LOTTERER TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 0

6 25 J. VERGNE DS TECHEETAH 0

7 13 A. DA COSTA DS TECHEETAH 0

8 27 J. DENNIS AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 0

9 29 A. SIMS MAHINDRA RACING 0

10 30 O. ROWLAND MAHINDRA RACING 0

11 94 P. WEHRLEIN TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 0

12 5 S. VANDOORNE MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 0

13 28 O. ASKEW AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 0

14 22 M. GÜNTHER NISSAN E.DAMS 0

15 23 S. BUEMI NISSAN E.DAMS 0

16 9 M. EVANS JAGUAR TCS RACING 0

17 3 O. TURVEY NIO 333 FORMULA E TEAM 0

18 33 D. TICKTUM NIO 333 FORMULA E TEAM 0

19 7 S. SETTE CÂMARA DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 0

20 99 A. GIOVINAZZI DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 0

21 10 S. BIRD JAGUAR TCS RACING 0

22 37 N. CASSIDY ENVISION RACING

17.46 Sono 21 le pieghe del tracciato arabo. L’Attack Mode, zona in cui per due volte i piloti devono passare per ricevere una potenza extra, è fissato in curva 18. Questo tratto si colloca dopo la griglia di partenza che non si trova in corrispondenza della linea dell’arrivo.

17.43 La prova di oggi è la seconda consecutiva nella cittadina araba. L’impianto ha accolto lo scorso anno la prima competizione in notturna della storia, un format che è stato confermato per quest’anno. La pista è ben conosciuta da tutti i protagonisti.

17.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della seconda gara del Mondiale di Formula E. Tra pochi minuti si parte in quel di Diriyah!

15.03 Grazie per averci seguito. Appuntamento a questa sera per la seconda prova dell’anno. Un saluto!

14.59 Promosso il nuovo format di qualifica che rende giustizia ai più forti. De Vries si conferma l’uomo da battere al termine di una sessione oltremodo interessante. L’appuntamento è per questa sera con una competizione da non perdere.

14.56 La classifica finale:

1 17 1 N. DE VRIES MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 0

2 48 2 E. MORTARA ROKIT VENTURI RACING 0

3 4 2 R. FRIJNS ENVISION RACING 0

4 11 1 L. DI GRASSI ROKIT VENTURI RACING 0

5 36 1 A. LOTTERER TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 0

6 25 2 J. VERGNE DS TECHEETAH 0

7 13 2 A. DA COSTA DS TECHEETAH 0

8 27 1 J. DENNIS AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 0

9 29 2 A. SIMS MAHINDRA RACING 0

10 30 1 O. ROWLAND MAHINDRA RACING 0

11 94 1 P. WEHRLEIN TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 0

12 5 2 S. VANDOORNE MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 0

13 7 1 S. SETTE CÂMARA DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 0

14 22 2 M. GÜNTHER NISSAN E.DAMS 0

15 28 1 O. ASKEW AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E 0

16 9 2 M. EVANS JAGUAR TCS RACING 0

17 23 1 S. BUEMI NISSAN E.DAMS 0

18 33 2 D. TICKTUM NIO 333 FORMULA E TEAM 0

19 3 1 O. TURVEY NIO 333 FORMULA E TEAM 0

20 99 2 A. GIOVINAZZI DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 0

21 10 2 S. BIRD JAGUAR TCS RACING 0

22 37 1 N. CASSIDY ENVISION RACING

14.51 De Vries domina la finale e conquista la pole-position per 5 millesimi! Il campione del mondo e leader della classifica generale scatterà dalla prima casella dello schieramento davanti a Mortara.

14.50 I piloti escono dalla pit lane, tra pochi minuti il giro finale per la pole.

14.47 Sta per iniziare la finale che determinerà la pole-position. De Vries insegue la prima casella dello schieramento che gli permetterebbe di allungare in classifica generale.

14.45 Tra poco la lotta per la pole. De Vries vs Mortara, Mercedes incontra Venturi (la macchina di fatto è la medesima).

14.42 Edoardo Mortara passa il turno ed accede alla finale! L’elvetico di Venturi svetta su Robin Frinjs. Il teammate di Lucas Di Grassi si contenderà la pole contro De Vries.

14.42 Frinjs vs Mortara in pista.

14.40 De Vries svetta senza molti problemi. Il campione del mondo in carica e leader del Mondiale si contenderà la pole-position.

14.37 Di Grassi vs De Vries. Due campioni del mondo in azione per un posto in prima fila. Venturi cerca la prima finale della stagione, Mercedes la seconda dopo la pole di ieri.

14.36 Mortara, Di Grassi, De Vries e Frinjs in semifinale! Due Venturi sono nella Top4, una Mercedes ed una Envision Racing. Attenzione alla squadra di Di Grassi e Mortara che potrebbe monopolizzare la prima fila dello schieramento. Tra poco il primo duello.

14.34 Ottimo giro per Mortara che non ha avuto problemi a vincere su Lotterer.

14.32 Mortara vs Lotterer in pista.

14.31 Frinjs primeggia su Rowland e passa il turno per 6 decimi.

14.27 Da Costa è sotto investigazione. Il campione 2020 di DS potrebbe essere penalizzato per aver ostacolato Di Grassi in pit lane. Giornata disastrosa per le due DS, eliminate nel giro di pochi minuti.

14.25 Frinjs vs Rowland. Olanda contro Inghilterra in pista, i due sono entrati in contatto in race-1.

14.23 Lucas Di Grassi svetta sul portoghese che è eliminato! Il sudamericano accede alla semifinale.

14.23 Parte ora il teammate di Mortara, ex volto di Audi.

14.21 Da Costa completa il giro senza il diretto rivale che è rimasto in pit lane! Situazione molto strana! Il brasiliano di Venturi è rimasto fermo in pit lane, mentre il campione 2020 ha completato regolarmente il giro.

14.20 Antonio Felix Da Costa vs Lucas Di Grassi, altro duello da non perdere!

14.19 Dominio per De Vries! Qualifica perfetta per il leader del Mondiale di Mercedes che abbatte Vergne. Il francese di DS alza bandiera bianca.

14.18 De Vries vs Vergne! Parte il primo quarto di finale tra due campioni del mondo.

14.15 Tra poco il primo dei duelli. Il primo quarto di finale sarà tra Vergne e De Vries. Interessantissimo confronto per accedere alla semifinale. Due campioni del mondo sono pronti per darsi battaglia!

14.12 Mercedes perde l’autore della pole-position di ieri. L’ex pilota di F1 non passa il taglio, partirà in mezzo al gruppo!

14.10 Vandoorne eliminato! Colpo di scena in Arabia Saudita! L’alfiere della Mercedes è out dalla sessione con il sesto tempo. Passano Mortara, Frinjs, Da Costa e Vergne!

14.09 Mortara, Vergne, Da Costa e Vandoorne sono al momento presenti nella ‘Q2’.

14.07 La classifica è destinata a cambiare nei prossimi minuti! Ultimo giro veloce!

14.05 Tre minuti al termine del turno. Mortara è al momento leader in 1.07.7. Secondo posto per Da Costa davanti a Vergne.

14.03 Attenzione a Sam Bird. Il britannico ha colpito le barriere, qualifica finita per l’alfiere di Jaguar che scatterà ultimo!

14.03 Attendiamo i primi riferimenti, la classifica è in evoluzione. Occhi puntati su Vandoorne che ieri è stato il migliore di tutti.

14.00 Vandoorne, Bird, Mortara, Vergne, Evans, Guenther, Simis, Frinjs, Ticktum, Giovinazzi, Da Costa scendono in pista, i migliori quattro passano ai ‘quarti di finale’.

13.58 Parte la qualifica del Gruppo B!

13.56 Pronti per la seconda fase della ‘Q1’ con il secondo gruppo (2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 in campionato dopo la race-1 di ieri).

13.52 Cambia tutto nell’ultimo giro! De Vries segna il miglior crono del Gruppo A e passa nella seconda sessione insieme a De Vries e Rowland. Lotterer passa con il quarto crono, mentre Dennis è fuori! Il terzo classificato della race-1 è costretto a partire dalla pancia del gruppo!

13.52 Dennis! Giro veloce per il britannico, ma attenzione agli altri che stanno per arrivare al traguardo!

13.51 Ottimo passo per Oliver Askey. Il portacolori di Andretti, rookie della serie, cerca un’ingresso nella seconda sessione.

13.50 Ultimo tentativo per un ipotetico passaggio in Q2! De Vries, Di Grassi, Rowland e Sette Camara sono virtualmente presenti nei ‘quarti di finale’.

13.46 Pit stop per tutti, i protagonisti si preparano per il secondo stint che determinerà l’esito del primo gruppo.

13.44 De Vries al comando! 1.09.5 è il primo riferimento interessante per il campione del mondo della Mercedes. Sette Camara, Turvey e Dennis sono virtualmente presenti in Q2.

13.43 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. La sessione, come accaduto ieri, si definirà negli ultimi minuti.

13.40 Bandiera verde! Si parte, i primi quattro passano in ‘Q2’.

13.38 Occhi puntati su Nick De Vries (Mercedes). Il leader del Mondiale, come da regolamento, sarà nel primo gruppo insieme ai ‘numeri dispari’ della classifica generale (3-5-7-9-11-13-15-17-19-21).

13.36 Rowland, Truvey, Buemi, Sette Camara, Lotterer, Wehrlein, Askew, Cassidy, De Vries, Di Grassi e Dennis sono pronti per scendere in pista con la prima sessione.

13.33 Due gruppi si sfidano in pista. I migliori quattro di ogni sessione passano ai ‘quarti di finale’, l’inedita fase ad eliminazione diretta. Si passerà poi alle semifinali ed al duello per la pole-position. Il sistema è abbastanza complesso, ma necessario per una categoria che ha sempre il ‘problema’ delle qualifiche che puntualmente ribaltavano la situazione.

13.30 Mercedes è la vettura da battere. La giornata ha visto il marchio tedesco in vantaggio sugli altri che hanno sofferto sin dalle qualifiche. Stoffel Vandoorne ha firmato ieri la pole-position.

13.28 Si torna in pista in Arabia Saudita per la seconda qualifica della stagione. Sarà una prova importante per il nuovo format che la Formula E ha sperimentato per la prima volta proprio tra i muretti di Diriyah.

13.25 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’E-Prix Diriyah, secondo atto del campionato. La battaglia è assicurata nella seconda qualifica della stagione. Tra pochi minuti si parte!

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche e della gara-2 dell’E-Prix di Diriyah, primo doubleheader dell’anno. La battaglia non è mancata ieri all’interno di una pista ben conosciuta a tutti i protagonisti.

Nella race-1 abbiamo assistito al dominio da parte delle Mercedes che si sono mostrate nettamente superiori. L’olandese Nick De Vries (Mercedes) ha vinto davanti al teammate Stoffel Vandoorne, protagonista di un errore nell’attivazione dell’Attack Mode che ha vanificato una gara di fatto perfetta.

Sarà una nuova giornata importante per l’apprendimento di Antonio Giovinazzi. L’alfiere di casa Dragon/Penske, come da pronostico, non ha brillato nella competizione che abbiamo vissuto ieri pomeriggio. Vi sarà una nuova occasione per ll pugliese che avrà il vantaggio di aver disputato già un round in una delle piste più impegnative del calendario.

Ricordiamo infatti l’insidiosa seconda parte, caratterizzata da una serie di curve in sequenza che non lascia scampo al minimo errore. Sono 21 le pieghe totale dell’impianto arabo che ieri ha sperimentato per la prima volta il nuovo formant di qualifiche.

Appuntamento da non perdere alle 13.30 per la Diretta Live della seconda sessione di qualifiche, dalle 18.00 la gara. Buon divertimento!

Foto: LPS