LIVE Dakar 2022, risultati prologo in DIRETTA: Sanders e Al-Attiyah trionfano. Danilo Petrucci negativo e 23°

14.21 Il nostro live termina qui grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima diretta, buona giornata da OA Sport.

14.20 Tra i camion alla Dakar 2022 nel prologo odierno tra Jeddah ed Ha’Il, con la speciale di 19 km, la Kamaz cala il poker: il quattro volte vincitore Eduard Nikolaev, tornato in gara dopo un anno di stop, ha impiegato 13’01” per prendere il controllo della classifica generale. Battuti i compagni di squadra, ovvero il detentore del titolo Dmitry Sotnikov, secondo a 7″, il campione 2020 Andrey Karginov, terzo a 15″, ed il secondo classificato delle ultime due edizioni Anton Shibalov, quarto a 24″.

13.20 Tra gli SSV i fratelli Goczał hanno fatto doppietta nel prologo: Marek e Michał Goczał, infatti, hanno conquistato i primi due gradini del podio. I polacchi hanno superato il brasiliano Rodrigo Luppi De Oliveira. Austin Jones ed Aron Domżała hanno completato la top 5, mentre l’australiana Molly Taylor ha ottenuto una solida prestazione con il sesto posto nella sua prima speciale alla Dakar.

12.50 Tra i camion il detentore del titolo Dmitry Sotnikov è il primo a prendere confidenza con la 44ma Dakar, iniziando la speciale davanti al compagno della Kamaz, Anton Shibalov, e Martin Macík (Iveco). Il quattro volte vincitore Eduard Nikolaev, tornato in gara dopo un anno alla guida della Kamaz, è quinto nella lista di partenza.

12.20 Seth Quintero ha appena vinto la speciale d’apertura nella categoria dei prototipi leggeri. L’americano ha battuto Andreas Mikkelsen di tre secondi, con ‘Chaleco’ terzo nella tappa. Il rookie della Dakar Guillaume De Mevius è arrivato quarto, davanti a Sebastian Eriksson e Cristina Gutiérrez.

11.50 Gli SSV entrano in scena: dopo i prototipi leggeri, ora è il turno degli SSV di iniziare la Dakar. Austin Jones, che ha vinto due tappe lo scorso anno, ha dato il via alla gara davanti ad Aron Domżała e Michał Goczał, che sono tra i favoriti per vincere il titolo 2022 insieme a Sergey Karyakin.

11.20 Tra i camion si farà sul serio visto che alle 12.24 partiranno Sotniko, Akhmedtzianov e Akhmadeev su Kamaz, seguiti un minuto più tardi dai compagni di scuderia Shibalov, Nikitin, Tatarinov. Alle 12.28 l’altro Kamaz di Nikolaev, Iakovlev, Rybakov.

10.50 I primi camion scatteranno alle ore 12.24.

10.40 QUAD – L’argentino Andujar ha vinto col tempo di 1h10’10”, precedndo i 1’35” il francese Giroud e di 2’35” il cileno Enrico.

10.10 AUTO – Nassel Al Attiyah ha vinto il prologo tra le auto col tempo di 10’56”. Il qatarino della Toyota ha preceduto di 12” lo spagnolo Carlos Sainz (Spagna) e di 36” il sudafricano Baragwanath (Century Racing), quarto a 36” l’altro sudafricano Lategan, quinto il francese Sebastian Loeb a 37”.

09.45 AUTO – Proseguono gli arrivi, ma la classifica non cambia nelle posizioni di vertice. Il qatarino Nasser Al-Attiyah comanda con 12” di vantaggio sullo spagnolo Carlos Sainz e 37” sul francese Sebastian Loeb.

09.20 I primi camion partiranno tra un paio di ore.

09.20 QUAD – L’argentino Andujar è in testa con 1’35” sul francese Giroud e 2’35” sul cileno Enrico.

09.15 AUTO – Sono giunte al traguardo le prime vetture. Il qatarino Nasser Al-Attiyah comanda con 12” di vantaggio sullo spagnolo Carlos Sainz e 37” sul francese Sebastian Loeb. L’asiatico ha preceduto di un soffio l’immenso veterano iberico, papà di Carlos Sainz jr (pilota della Ferrari in F1) e il transalpino icona del Mondiale Rally.

08.45 AUTO – Le auto sono nel mezzo del loro sforzo, a breve ci saranno i primi arrivi.

08.40 MOTO – L’australiano Daniel Sanders ha vinto il prologo di 19 km tra le moto. L’alfiere del GasGas Team si è imposto con 1′ di vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla (Honda) e 1’55” sul botswano Ross Branch (Yamaha). Il nostro Danilo Petrucci (Tech 3 KTM) ha chiuso al 23mo posto con un ritardo di 7’30”.

08.20 AUTO – Le prime vetture sono ancora attese al primo intermedio.

08.15 MOTO – Situazione ormai cristallizzata tra le moto. L’australiano Sanders è al comando col tempo di 55’30”. L’alfiere della Gas Gas precede il cileno Quintanilla (Honda) di 1′ e il botswano Branch (Yamaha) di 1’55”. Danilo Petrucci 23mo a 7’30”.

07.45 AUTO – Sono partiti i primi concorrenti di questa categoria.

07.45 MOTO – L’australiano Sanders balza al comando con 1′ di vantaggio sul cileno Quintanilla e 1’55” su Branch. Prova convincente dell’alfiere del Gas Gas, che regola i due uomini della Monster Energy (rispettivamente Honda e Yamaha). Danilo petrucci scivola in 22ma posizione a 7’30” dal leader.

07.15 MOTO – Stanno arrivando le moto al traguardo. L’austriaco Walkner (Red Bull) ha siglato il miglior tempo e precede il francese van Beveren di 5” e lo spagnolo Barreda Bort di 25”, l’argentino Benavides accusa 1’30”, il nostro Danilo Petruci è ottao a 4’55”.

07.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Dakar, 19 km di speciale da Jeddah a Ha’il.

Il programma della tappa di oggi e i favoriti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Dakar 2022. Il nuovo anno inizia con la frazione d’apertura del rally più estremo, complicato, affascinante al mondo. La celeberrima kermesse ha ormai traslocato in Arabia Saudita e l’avventura nel deserto si apre con una speciale di soltanto 19 km da Jeddah a Hail. Non assisteremo a grandi distacchi, visto il chilometraggio ridotto, ma i big si confronteranno per la prima volta e potremo tastare il polso ai pretendenti alla vittoria finale.

Si comincia con il classico prologo il cui ordine d’arrivo determinerà l’ordine di partenza della tappa di domani. Si partirà da Gedda per giungere ad Hail. Una prova generale per veicoli e piloti prima di fare sul serio in una speciale di 19 km in cui non tutti giocheranno a carte scoperte. Un percorso fatto di sterrati e piccole dune di sabbia da fronteggiare con determinazione.

Tra le auto i favoriti sono Nasser Al-Attiyah (Toyota), Sebastien Loeb (Hunter Bahrain Raid Xtreme), Yazeed Al Rajhi (Toyota); tra le moto sono particolarmente quotati Ricky Brabec (Honda), Daniel Sanders (GasGas), Ross Branch (Yamaha); tra i camion attenzione a Martin Macik (Iveco), Janus van Kasteren (Iveco), Dmitry Sotnikov (Kamaz). In gara anche quad, side-by-side, prototipi leggeri e auto storiche.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa della Dakar 2022: cronaca in tempo reale, con aggiornamenti costanti a ogni intermedio, per non perdersi davvero nulla durante quello che succederà nei 19 km di speciale. Si inizia alle ore 07.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: LPS Eric Vargiolu