LIVE Ciclocross, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Dorigoni campione italiano, secondo Fontana

15.31 Si chiude qui la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani di Ciclocross 2022. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di OA Sport!

15.29 Una gara emozionante per quattro giri e mezzo, con Jakob Dorigoni e Filippo Fontana che si sono giocati il titolo. Il primo era stato messo in difficoltà da un salto di catena al terzo giro, ma al quinto Fontana è stato tradito anche lui dalla bicicletta lasciando spazio al più esperto avversario.

15.28 Bravissimo Filippo Fontana, che chiude al secondo posto da Under23 e ha visto il titolo svanire per un problema tecnico. Terzo Nicolas Samparisi a completare il podio.

15.27 JAKOB DORIGONI CAMPIONE ITALIANO DI CICLOCROSS 2022! SECONDO TITOLO PER LUI!

15.27 Ultime curve per Jakob Dorigoni…

15.24 Mezzo giro per Jakob Dorigoni, vicinissimo al secondo titolo di Campione italiano.

15.21 Non sembrano esserci margini per uno stravolgimento dei primi tre posti.

15.20 Nicolas Samparisi è saldamente al terzo posto, ma è impossibile per lui attaccare Fontana: troppo lontano.

15.19 Filippo Fontana ha perso fiducia nella sua azione, ora è distante 41” da Dorigoni.

15.17 Oramai è una cavalcata trionfale per Jakob Dorigoni, che ha un vantaggio enorme su Filippo Fontana. Inizia l’ultimo giro!

15.14 Dorigoni sta approcciando questi metri in maniera più accorta, avendo un ottimo vantaggio su Fontana.

15.10 Dietro Samparisi tenta di fare il vuoto sul terzo posto, avanti a Folcarelli. Luca Braidot sta perdendo un po’ di terreno.

15.10 Filippo Fontana è lontano: 34” di svantaggio per lui!

15.09 Dorigoni non si lascia scappare l’occasione e passa al quinto giro in testa!

15.05 Fontana è riuscito ad arrivare alla zona del cambio bici, ma ora il suo svantaggio da Dorigoni è davvero tanto, nell’ordine dei 20”.

15.04 Fontana prende male una curva e gli si sfila la catena: mentre tenta di operare da solo sulla bicicletta arriva Dorigoni che lo sorpassa! Stravolta la gara!

15.03 STA SUCCEDENDO DI TUTTO! PROBLEMA ALLA CATENA PER FILIPPO FONTANA!

15.01 Lotta per il terzo posto tra Nicolas Samparisi, Braidot e Folcarelli, i tre hanno uno svantaggio enorme su Fontana.

15.00 Filippo Fontana solo in testa, e sta spingendo tantissimo! Dorigoni è secondo, a 18” di svantaggio. Tre giri alla fine!

14.59 Che gara di Filippo Fontana fino ad ora, assistito anche da un po’ di fortuna ma ora sta tenendo un ritmo indiavolato!

14.57 Dorigoni ora è dietro di oltre 10”: missione difficile recuperare Fontana, ma non impossibile nel ciclocross dove può succedere di tutto.

14.54 Il ventunenne dei Carabinieri ha preso un ottimo vantaggio su Dorigoni, che tenterà il tutto per tutto per riprendere il suo avversario.

14.53 Attenzione, Fontana adesso è da solo! Non si vede Dorigoni, forse vittima di un problema meccanico!

14.52 Ora Filippo Fontana prova il sorpasso, ma Dorigoni non concede spazio.

14.51 Chiuso il terzo giro con Dorigoni e Fontana in testa. Terzo posto per Braidot, ad oltre trenta secondi.

14.50 Grande prova di forza del ventunenne dei Carabinieri, che oramai si è ricucito a Dorigoni e torna in corsa per il successo. Vediamo se pagherà questo sforzo..

14.48 Fontana non molla! In un tratto guidato riesce a tornare sotto a Dorigoni!

14.46 Dorigoni non si fa impietosire e tenta di allungare, nel tratto di circuito a lui più favorevole per la sua potenza.

14.45 Sotto i 10” lo svantaggio di Filippo Fontana.

14.44 Si è rialzato subito Fontana, che ha inevitabilmente perso un po’ di terreno.

14.43 Cade Filippo Fontana! Prova il sorpasso all’interno e prende il paletto di sostegno con il manubrio, ora Dorigoni è solo in testa!

14.42 Secondo giro in archivio con Dorigoni e Fontana in testa. Luca Braidot è terzo.

14.40 Non si vedono Samparisi e Braidot, per ora il titolo italiano si gioca tra loro due. Ma manca tantissimo, più di cinque giri..

14.38 Dorigoni ora passa nuovamente in testa, e con Fontana ha fatto il vuoto!

14.36 Ora Filippo Fontana tenta di fare la differenza nel primo tratto del circuito, Dorigoni resiste.

14.34 Chiuso il primo giro: Dorigoni (8’44) affiancato da Fontana, poco dietro altri due corridori, Samparisi e Luca Braidot. Al quinto posto Antonio Folcarelli, a meno di 10” dalla testa.

14.33 Continua il forcing dell’alfiere della Selle Italia-Guerciotti, ma Fontana, assai adatto al percorso, non molla un centimetro.

14.31 Dorigoni ha preso la testa della corsa, l’unico a tenere il suo ritmo al momento è Filippo Fontana.

14.30 Niente gara invece per Gioele Bertolini, campione italiano in carica.

14.28 Samparisi però ha un problema tecnico e lascia spazio a Dorigoni e Filippo Fontana.

14.27 Ora Nicolas Samparisi si affaccia in prima posizione.

14.25 Jakob Dorigoni prova subito ad imporre il proprio ritmo alla corsa, ma è Nadir Colledani il primo a tentare la fuga.

14.25 PARTE LA GARA ELITE MASCHILE!

14.25 Dopo il successo di Silvia Persico, è il momento di incoronare anche il campione maschile: Jakob Dorigoni è il favorito per giocarsi il titolo.

14.23 Bentornati alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani di Ciclocross 2022, è il momento dell’ultima gara, quella Elite uomini!

14.05 Si chiude qui la diretta della gara femminile dei Campionati Italiani di Ciclocross 2022, a fra poco per la gara maschile!

14.03 Una gara di testa per Silvia Persico, che sin dalla partenza si è messa a tirare per distanziare le avversarie. Eva Lechner, sfruttando un paio di indecisioni della giovane rivale, si era portata a tre secondi da lei all’inizio del terzo giro, ma la Persico ha accelerato ancora e si è involata verso la vittoria!

14.02 Rebecca Gariboldi è quarta, avanti a Gaia Realini, quinta assoluta e che vestirà la maglia tricolore nella categoria Under 23!

14.01 Eva Lechner arriva al secondo posto, con il podio completato da Sara Casasola. Un gran terzo posto per quest’ultima.

14.00 SILVIA PERSICO È LA CAMPIONESSA ITALIANA DI CICLOCROSS 2022!

13.58 Altro cambio di bicicletta per Silvia Persico, che però è vicinissima alla vittoria!

13.54 UN MARTELLO SILVIA PERSICO! Non accenna minimamente a fermarsi! Vola sul traguardo sulle ali dell’entusiasmo!

13.50 Ultimo giro per Silvia Persico, che chiude anche questo giro in 10’05”: una marcia inarrestabile per lei, 18” sulla Lechner!

13.49 Non c’era in gara Lucia Bramati, rimasta ai box per un’indisposizione. Poteva essere una pretendente al titolo U23.

13.47 Le posizioni sembrano oramai cristallizzate, con Persico avanti a Lechner e Casasola.

13.45 Il cambio bici della ventiquattrenne di Alzano Lombardo è stato prolifico: oramai è quasi una passerella per lei a poco più di un giro e mezzo dal termine.

13.40 Chiuso il terzo giro da parte della Persico, che ora ha 14” sulla Lechner, ma Silvia sta facendo un CAPOLAVORO.

13.39 È proprio la Arzuffi, che prende la sua bici in spalla e cammina in maniera sconsolata: una gara da dimenticare per l’ormai ex campionessa italiana.

13.38 Dietro, caduta per un’atleta, ci sembrava la campionessa in carica Alice Maria Arzuffi.

13.37 Silvia Persico è una DONNA IN MISSIONE: spinge sui pedali con un ritmo forsennato e la Lechner è dietro di una quindicina di secondi.

13.35 Cambia la bicicletta la Persico, che predilige avere più stabilità. Ma la sua pedalata è ottima, la Lechner, più regolare, ha perso più di qualche metro.

13.33 Anche questo terzo giro prevede lo stesso canovaccio: nel primo tratto Silvia Persico è più forte e riesce a mettere qualche metro fra lei e la titolatissima avversaria.

13.30 Si chiude il secondo giro, Silvia Persico è avanti a Eva Lechner di un solo secondo; Sara Casasola terza ma con un discreto margine, avanti a Rebecca Gariboldi.

13.28 Altro errore di Silvia Persico, che entra male in discesa e si ritrova nuovamente a terra. La Lechner, più pulita, potrebbe allungare il braccio e toccarla.

13.26 Una curva di vantaggio per la Persico, che dopo tante trasferte assieme alla Lechner, tenta di dimostrare di aver imparato tutti i suoi segreti.

13.24 Silvia Persico ha ridotto gli errori, ma non si scrolla da dosso la Lechner, rimasta da sola al suo inseguimento: più staccata Sara Casasola.

13.22 Fra le U23, la migliore al momento è Gaia Realini, che sta confermando le aspettative sul suo conto.

13.21 Un po’ indietro invece Alice Maria Arzuffi, a causa di una partenza ben poco performante.

13.19 La Persico appare in difficoltà, con la Lechner che guadagna sempre più metri. Riesce però a mantenere il primo posto con 3” sulla Lechner e 8” su Sara Casasola.

13.18 Caduta di Silvia Persico in un tratto fangoso di discesa ripidissima. Eva Lechner, seconda, ha guadagnato qualche secondo.

13.17 Un percorso assai ostico, che potrebbe portare parecchi problemi alle atlete. La Persico ha preso una decina di secondi di vantaggio.

13.16 Silvia Persico è colei che è partita meglio, tentando immediatamente la fuga.

13.16 Caduta per Martina Cozzari, assistita da un medico.

13.15 PARTITA LA GARA!

13.13 Alice Maria Arzuffi prova a difendere il titolo conquistato lo scorso anno; la rivale più accreditata è Eva Lechner, campionessa undici volte fino al 2020.

13.09 Fra pochi minuti comincerà la gara femminile, dove saranno presenti sia le atlete Elite che le Under 23. Verranno dunque assegnati due titoli differenti in contemporanea.

13.05 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Campionati Italiani di Ciclocross 2022 a Variano di Basiliano, in Friuli Venezia Giulia. È il momento delle gare ‘dei grandi’: si parte con la sfida tra le donne Elite.

Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare valide per i Campionati Italiani di Ciclocross 2022 nelle categorie Donne e Uomini Elite. Sul percorso di Variano di Basiliano, in Friuli Venezia Giulia, si disputeranno le gare che assegneranno le maglie tricolori per il prossimo anno solare.

Si partirà alla 13:20 con la prova femminile. Come spesso accade in queste manifestazioni, gareggeranno insieme atlete di categoria Elite e di categoria Under 23 e verranno quindi assegnati due titoli distinti per le migliori classificate della rispettiva classe di appartenenza. La campionessa uscente tra le Elite è Alice Maria Arzuffi che, dopo essere stata relegata al secondo posto in cinque occasioni da Eva Lechner, lo scorso anno è finalmente riuscita a strappare il tricolore alla bolzanina, che sembrava averlo ormai cucito addosso dopo 11 affermazioni, di cui 9 consecutive. Le favorite per la gara di oggi saranno ancora loro due, pronte all’ennesimo capitolo di un duello infinito. Attenzione però a Silvia Persico, prima candidata al sempre affascinante ruolo di terza incomoda. Gaia Realini è invece la favorita d’obbligo per il titolo Under 23, anche se dovrà vedersela con la giovanissima Lucia Bramati, che quest’anno ha mostrato lampi di grande talento.

Una volta archiviata la gara femminile, alle 14:30 sarà la volta della prova riservata agli Uomini Elite. Anche in questo caso lo spettacolo sarà assicurato da un duello più che annunciato. I due sfidanti sono Jakob Dorigoni e Gioele Bertolini, sulla carta nettamente superiori ai loro avversari. Bertolini, già quattro volte campione italiano, arriva a questo appuntamento da campione in carica, avendo ritrovato il successo nel 2021, dopo l’affermazione dell’anno precedente da parte di Dorigoni. I due si sono resi protagonisti di grandissime lotte nelle ultime stagioni, spesso risolte solo negli ultimissimi metri regalando sempre grande emozioni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle due gare valide per l’assegnazione del titolo nazionale nelle categorie Donne Under 23, Donne Elite e Uomini Elite. State con noi per avere aggiornamenti in tempo reale sulle gare da Variano di Basiliano!

Foto: Federciclismo