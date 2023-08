LIVE Biathlon, Staffetta mista Oberhof 2022 in DIRETTA: Italia settima, domina la Norvegia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.50 Il nostro live termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima diretta, buona giornata da OA.

13.48 Italia settima a 2’43″1, ottava la Finlandia a 3’09″7, nona la Repubblica Ceca a 3’18″3, decima l’Ucraina a 4’00″9.

13.46 Terza la Francia a 2’01″3. Quarta la Svezia a 2’08″4, quinta la Russia a 2’08″9, sesta la Germania a 2’10″7.

13.44 La Norvegia vince in 1:28’51″4. Bielorussa seconda a 23″1.

13.39 Lisa Vittozzi è sesta a 2’19″2 dopo l’ultimo poligono. Lisa Vittozzi ha usato due ricariche in piedi.

13.34 Dopo 26.2 km Italia settima a 2’07″7.

13.31 Dopo il settimo poligono Italia sesta a 1’57″1 dalla Norvegia. Lisa Vittozzi ha usato due ricariche a terra.

13.26 Italia quinta dopo 23.7 km, scavalcata da Russia e Francia.

13.21 Al terzo cambio Italia terza a 1’29″2 dalla vetta. Parte Lisa Vittozzi.

13.18 Dopo 21.2 km Italia terza a 1’26″6 dalla Norvegia. Bielorussia seconda a 30″7.

13.15 Dopo il sesto poligono domina la Norvegia, Italia terza a 1’28″7 davanti a Germania e Russia.

13.10 Dopo 18.7 km l’Italia è quinta e paga 1’35″4 dalla Norvegia.

13.06 Dopo il quinto poligono l’Italia è quinta a 1’30″9 dalla Norvegia. Wierer ha utilizzato due ricariche a terra.

13.01 Dopo 16.2 km Dorotha Wierer quinta a 1’11″1 da Ingrid Landmark Tandrevold (Norvegia).

12.56 A metà gara Norvegia solitaria in testa, Italia quinta a 1’08″9. In pista Dorothea Wierer!

12.55 Dopo 13.7 km Norvegia dominante, Italia 5a a 1’03″0.

12.52 Dopo il quarto poligono l’Italia è sesta a 59″5 dalla Norvegia.

12.47 Dopo 11.2 km la Norvegia ha 30″7 sulla Russia! Italia quinta a 53″7.

12.44 Johannes Thingnes Boe (Norvegia) fa il vuoto, con 17″0 sulla Russia, Italia sesta a 45″7.

12.39 Dopo 8.7 km comanda la Russia, Windisch è 6° a 36″7 in scia alla Francia.

12.35 Al primo cambio l’Italia è al 7° posto a 30″9 dalla Norvegia. Partito Dominik Windisch.

12.33 Torna in testa Tarjei Boe (Norvegia) ai 6.2 km, Bormolini 7° a 36″5.

12.30 Mikita Labastau (Bielorussia) in testa dopo il secondo poligono. Bormolini usa una ricarica ed è 14° a 34″7.

12.26 Dopo 3.7 km è di 37″6 il distacco dell’Italia (21ma su 24) dalla Norvegia, già in fuga con la Bielorussia.

12.22 Utilizza le tre ricariche Bormolini che paga 30″1 da Tarjei Boe (Norvegia), primo dopo il poligono a terra.

12.17 Gruppone compatto ed allungato nei primi km di gara.

12.15 Partita la staffetta mista! Thomas Bormolini al lancio per l’Italia.

12.10 Per l’Italia saranno questi i frazionisti al via: Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Saranno 24 i quartetti al via, e gli azzurri avranno il pettorale numero 4: oggi però ci saranno prima le frazioni maschili e poi quelle femminili.

12.00 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta mista della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: oggi, sabato 8 gennaio, alle ore 12.15, proseguirà la quinta tappa del circuito maggiore della stagione 2021-2022.

