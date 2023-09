LIVE Barty-Collins 6-3 7-6, Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: trionfo della numero 1 al mondo, un’australiana vince dopo 44 anni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.23 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di Ashleigh Barty-Danielle Collins, finale dell’Australian Open 2022. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport!

11.22 Danielle Collins si consola almeno con il suo nuovo best ranking: con questo risultato sale fino al decimo posto delle classifiche mondiali.

11.21 Per la Barty quella di oggi è un’ulteriore conferma, di come l’odierna numero 1 al mondo possa diventare davvero un punto fermo del tennis femminile: terzo Slam, tutti ottenuti su diverse superfici.

11.18 Stupisce sempre la resa al servizio di un’atleta così minuta: 10 ace, con 31/38 con la prima e 13/29 con la seconda. Numero peggiori per la Collins, che chiude con un 25/40 con la prima e 12/24 con la seconda. Saldo vincenti/non forzati a favore dell’australiana: stessi errori, 22 a testa, ma con la Barty che mette in campo 13 vincenti in più, 30 a 17.

11.14 Un’australiana torna sul tetto dello Slam di casa dopo 44 anni, dal successo del 1978 di Chris O’Neil presente sugli spalti. Ashleigh Barty conquista il suo terzo Major in carriera, vincendo la prima frazione nonostante il suo gioco non fosse fluido come sempre e recuperando dal 5-1 nella seconda frazione. Onore alla Collins, che è riuscita dove le altre avversarie in questo torneo non erano riuscite, strappandole due volte il servizio e portandola al tie-break, mai successo durante queste due settimane.

GAME, SET AND MATCH! ASHLEIGH BARTY CONQUISTA L’AUSTRALIAN OPEN 2022 BATTENDO DANIELLE COLLINS 6-3 7-6!!!

6-2 Barty. In corridoio il dritto della Collins, ci sono quattro match point.

5-2 Barty. Attacco ad occhi chiusi della Collins, che recupera un minibreak.

5-1 Barty. In rete la risposta della statunitense, che sta giocando solo di istinto e non più di tattica.

4-1 Barty. Prima potente della Collins, ingestibile.

4-0 Barty. Da chirurga la numero 1 al mondo: smorzata per far venire a rete la Collins, poi chiude con lo smash.

3-0 Barty. Servizio e dritto per lei, minibreak confermato.

2-0 Barty, Seconda molto carica dell’australiana, risponde male la statunitense.

1-0 Barty. Subito un minibreak, con l’errore con il dritto in avanzamento della Collins.

SI VA AL TIE-BREAK, 6-6! Ancora una prima di servizio per la Barty.

40-30 Ancora la prima di servizio a soccorso dell’australiana.

30-30 Ma reagisce da campionessa la Barty, con una gran prima di servizio.

15-30 Risposta aggressiva della Collins, ora a due punti dal set.

15-15 Questa volta arriva un errore da parte dell’australiana.

15-0 Ace Barty, decimo del match

GAME COLLINS, 5-6! Con un servizio vincente, la statunitense si garantisce almeno il tie-break.

40-15 In rete la risposta della Barty.

30-15 Brava la Collins a resistere ai back avversari per accelerare al momento giusto, la Barty vede il passante infrangersi sul nastro.

15-15 Questa volta la statunitense si apre il campo ottimamente per chiudere con il rovescio al volo.

0-15 Largo il dritto della Collins, che appare sempre più in confusione.

RIMONTA COMPLETATA PER LA BARTY, 5-5! L’australiana torna in linea di galleggiamento con un altro ace!

40-30 Rimane in campo la risposta della Collins, Barty risponde come può lasciando un colpo comodo all’avversaria.

40-15 Punto giocato chirurgicamente dalla Barty, che al momento giusto si sposta sul dritto e si impone con l’incrociato.

30-15 Gran prima dell’australiana.

15-15 Back profondissimo della Barty, con la statunitense che non riesce a giocare il rovescio.

0-15 Vincente per la Collins.

ALTRO BREAK BARTY, 4-5! E il nervosismo si è fatto sentire per la Collins, con un brutto errore in rovescio dovuto più alla frustrazione che alla difficoltà del colpo avversario. Set riaperto.

30-40 Altra seconda della Collins, altra risposta muscolare della Barty! Palla break! La statunitense ha da ridire alla giudice di sedia per i rumori del pubblico mentre serve.

30-30 Arriva un altro vincente della numero 1 al mondo! Si sposta per il dritto lungolinea e prende in pieno la riga.

30-15 Seconda di servizio comoda della Collins, accomodando la palla per il dritto lungolinea della Barty.

30-0 Scambio lungo, la Barty perde il controllo del rovescio.

15-0 Servizio vincente della Collins.

GAME BARTY, 3-5. Lungo il dritto della Collins, che ora potrà servire nuovamente per il set.

40-30 Altra risposta profonda della statunitense.

40-15 Stavolta è buona la risposta della Collins.

40-0 Ace numero 8 della Barty.

30-0 La Barty sposta l’avversaria sul rovescio, la statunitense va con la soluzione lungolinea: l’australiana è lì e approfitta del campo libero.

15-0 Perde la misura del rovescio la Collins.

BREAK BARTY, 2-5! La numero 1 al mondo si salva con una risposta intensa di dritto, ma dovrà ripetersi fra poco.

30-40 Stavolta il back funziona, errore della Collins.

30-30 Errore da matita rossa per la Barty, un altro in questo secondo set.

15-30 Risposta in anticipo per la numero 1 al mondo, inarrivabile per la Collins.

15-15 Servizio e rovescio lungolinea della statunitense.

0-15 Dritto in contropiede della Barty.

E ARRIVA UN ALTRO BREAK COLLINS, 1-5! Back di rovescio che finisce in rete, ora la statunitense serve per il set!

15-40 Doppio fallo Barty! Due palle break!

15-30 Ancora un errore da matita rossa per la Barty, che ha la palla per chiudere il punto ma sbaglia, e di tanto, lo schiaffo al volo.

15-15 Scambio in difesa per l’australiana, ma la Collins non chiude con la volée lasciando spazio al passante avversario.

0-15 Doppio fallo per la Barty.

GAME COLLINS, 1-4. Servizio e dritto con cui spiazza l’avversaria.

40-15 Brava la Collins, che attacca bene a rete per chiudere con lo smash.

30-15 Stavolta il rovescio della Collins non sortisce effetto, finendo in corridoio.

30-0 Risposta in back lungolinea che va in corridoio per la Barty.

15-0 Buona prima e dritto lungolinea della statunitense.

GAME BARTY, 1-3. Rovescio lungolinea dell’australiana, servizio tenuto a zero.

40-0 Settimo ace della Barty.

30-0 Altra prima vincente dell’australiana.

15-0 Prima slice della Barty, Collins non risponde.

GAME COLLINS, 0-3. E con il rovescio incrociato la statunitense si porta a casa un game molto importante, confermando il break.

AD-40 Risposta lunga su una seconda non irresistibile della Collins. Palla del 3-0.

40-40 Che ha sbagliato la Barty! Scambio lungo in cui muove la Collins a suo piacimento ma poi sbaglia la volée a campo libero.

40-AD Risposta in back corta della numero 1 al mondo, Collins presa in contropiede e sbaglia l’attacco.

40-40 Rovescio della Barty che si infrange sul nastro.

30-40 Lungo lo schiaffo di rovescio della statunitense. Palla del controbreak immediato.

30-30 Stavolta l’errore arriva da parte della Collins.

30-15 Altro back errato dell’australiana.

15-15 Dritto in avanzamento per la statunitense, imprendibile per la Barty.

0-15 Rovescio fuori di molto per la Collins.

BREAK COLLINS, 0-2! Risposta aggressiva e chiusura in smash, la statunitense riesce nell’impresa di strappare il servizio all’avversaria, cosa riuscita solo alla Ansimova agli ottavi.

30-40 La prima viene annullata con un ace di seconda, il sesto della partita.

15-40 E c’è il terzo errore di fila della Barty. Ben due palle break in favore sella Collins.

15-30 Un altro errore di dritto dell’australiana, attenzione.

15-15 Esce di niente il dritto in contropiede della Barty.

15-0 In corridoio la risposta in cross della Collins.

GAME COLLINS, 0-1. Fa tutto bene l’atleta a stelle e strisce, aprendosi il campo con un dritto strettissimo e chiudendo poi a campo libero

40-15 La Barty non controlla la risposta in back.

30-15 Servizio e rovescio per la Collins.

15-15 Servizio vincente della statunitense.

0-15 Arriva male sulla palla la Collins lasciando lo spazio per il dritto incrociato: la Barty non si fa pregare.

Comincia il secondo set.

SET BARTY, 6-3! E l’australiana chiude i conti con l’ace centrale!

40-0 Seconda vincente per la Barty, tre set point.

30-0 L’australiana gestisce il gioco come le pare: back profondo, poi va di dritto e si apre lo spazio per il lungolinea.

15-0 Da fuori dal rettangolo, la Barty gioca un dritto incrociato che è impossibile da contenere.

GAME COLLINS, 5-3. La statunitense chiude con l’ace, ma ora la sua avversaria serve per il set.

40-30 Battaglia sulla diagonale di dritto, la Barty è la prima a cedere.

30-30 Un dritto meraviglioso stilisticamente della Barty, giocato dal lato sinistro della sua avversaria che ci arriva ma con poco risultato.

30-15 Viene a rete la Collins senza chiudere con la volée; la Barty arriva sulla palla ma manda il passante in rete.

15-15 Servizio e dritto per la statunitense.

0-15 Altro doppio fallo della Collins.

10.12 Piccola curiosità statistica: la palla break salvata in precedenza della Barty era la quindicesima concessa in tutto il torneo. Quante ne ha annullate in tutto? Quattordici, perdendo il servizio solo con la Ansimova.

GAME BARTY, 5-2. Ora la Collins appare in confusione: altro errore in risposta su una seconda per nulla impossibile.

40-15 Doppio fallo Barty.

40-0 Copia e incolla del punto precedente.

30-0 Servizio in kick dell’australiana, la Collins sbaglia in risposta.

15-0 Servizio vincente della Barty, non è un ace solo perché la Collins ha leggermente sfiorato.

BREAK BARTY, 4-2! Doppio fallo, con la seconda che è uscita fuori di metri.

30-40 Rovescio lungolinea un po’ improvvisato della Collins, la Barty ne approfitta e colpisce. Palla break.

30-30 La numero 1 al mondo attrae l’avversaria a rete, poi sbaglia il lob.

15-30 Colpisce profondamente la Barty, la Collins deve colpire in allontanamento. Errore da parte sua.

15-15 Errore in palleggio dell’australiana.

0-15 Risposta solida della Barty che trova la riga, Collins non riesce a ribattere.

GAME BARTY, 3-2. E l’australiana si salva con un ace esterno

AD-40 Risposta della Collins che finisce in corridoio.

40-40 E reagisce da campionessa l’australiana. Servizio e dritto stretto.

40-AD Erroraccio di Barty! Fa tutto bene accomodandosi il dritto lungolinea, completamente sbagliato: palla break, la quindicesima concessa in tutto il suo torneo.

40-40 Dritto profondo della statunitense, sbaglia la Barty. Si va ai vantaggi.

40-30 Il piano della Collins è uno: appena può, si punta al vincente di rovescio. La Barty le dà una mano con un dritto poco incisivo.

40-15 La Barty prende in mano lo scambio, fa fare il tergicristallo alla Collins e chiude con lo smash.

30-15 Risposta in rete della Collins, che vuole essere aggressiva sulla seconda.

15-15 Servizio vincente della numero 1 al mondo.

0-15 Risposta centrale, la Barty arriva sulla palla in maniera un po’ pigra e sbaglia.

GAME COLLINS, 2-2. Dritto che tocca il nastro e muore nel campo della Barty.

40-15 Altra mazzata di rovescio della Collins, due palle per il 2-2.

30-15 Errore in risposta di Barty sulla seconda di servizio della statunitense.

15-15 Gran vincente di rovescio per la Collins.

0-15 Primo scambio un po’ più lungo, con la statunitense che va in difficoltà e sbaglia dopo il back dell’avversaria.

GAME BARTY, 2-1. Risposta steccata della Collins.

40-15 Collins che colpisce corto in maniera inaspettata, l’attacco dell’australiana esce fuori.

40-0 E non c’è due senza tre: altro ace, stavolta centrale.

30-0 Secondo ace del match per l’australiana.

15-0 Seconda della Barty al corpo, Collins non risponde adeguatamente.

GAME COLLINS, 1-1. Altro servizio vincente per la statunitense.

40-15 Back della Barty che rimane troppo in aria e finisce fuori dal rettangolo di gioco.

30-15 E arriva anche il servizio esterno vincente.

15-15 Servizio e sventagliata di dritto della Collins che tocca la riga.

0-15 Risposta profonda della Barty sul servizio deficitario avversario. Attacco lungolinea che tocca il nastro e muore in campo.

GAME BARTY, 1-0. Altro servizio vincente.

40-30 Stavolta la risposta aggressiva della Collins con il rovescio lungolinea è vincente.

40-15 Fugge via il back dell’australiana.

40-0 Ace della Barty

30-0 In rete la risposta aggressiva della Collins.

15-0 Servizio vincente dell’australiana, accompagnato da un boato.

SI COMINCIA, SERVE ASHLEIGH BARTY

9.44 I precedenti fra le due vedono la Barty avanti con tre vittorie in quattro partite. La statunitense si imposte nell’ultimo match ad Adelaide, lo scorso febbraio, per 6-3 6-4. In precedenza le tre vittorie dell’australiana, a Madrid 2019, al successivo Roland Garros e ad Adelaide 2020.

9.40 Oltre alla componente tecnica, con lo slice basso della Barty che potrà essere un’arma assai importante, c’è anche quella emotiva da tenere conto: la Collins dovrà rivestire la parte della villain suo malgrado, nonostante sia la sfavorita. La numero 1 al mondo invece dovrà dimostrare di saper gestire le aspettative che ha su di lei uno Stato intero.

9.38 Le due tenniste sono appena entrate nella Rod Laver Arena. Ovvio scroscio di applausi per la Barty.

9.35 Una carriera, quella della Collins, che è praticamente rifiorita nell’ultimo anno, dopo un’operazione subita per endometriosi. Da lì la statunitense ha messo in bacheca i primi trofei della sua carriera, a Palermo e a Stanford, mentre oggi giocherà il match più importante della sua vita.

9.32 Con questo risultato la Collins conferma il suo feeling con l’Happy Slam: tre anni fa si affacciò fino alla semifinale battendo tra le altre la seconda testa di serie in tabellone Angelique Kerber.

9.29 Dall’altra parte una finalista inaspettata in Danielle Collins. La giocatrice a stelle e strisce ha utilizzato a proprio vantaggio il tabellone favorevole fino ai quarti di finale, combattendo con Clara Tauson ed Elise Mertens (due vittorie in tre set), ma ha sugellato questo cammino schiacciando la favorita Iga Swiatek con il punteggio di 6-4 6-1.

9.27 La Barty avrà dietro di sé il tifo di tutta l’Australia, che aspetta da 44 anni una vincitrice nativa. Era il 1978 quando Chris O’Neil sorprese tutti battendo Betsy Nagelsen. Guarda caso, anche in quel match ci furono un’australiana ed una statunitense a sfidarsi.

9.24 Una donna in missione, Ashleigh Barty, che nel primo turno ha stracciato 6-0 6-1 Lesia Tsurenko. Nei due match successivi ha affrontato e battuto due azzurre, Lucia Bronzetti (doppio 6-1) e Camila Giorgi (6-2 6-3), per iniziare una crociata contro le statunitense: Amanda Ansimova al quarto turno (6-4 6-2) per poi lasciare due giochi a Jessica Pegula e quattro a Madison Keys in semifinale.

9.21 La numero 1 al mondo ha giocato fino ad ora un torneo strepitoso: sono 21 i giochi persi fino ad ora nei sei match precedenti, frutto di una grande superiorità tecnica.

9.18 Si decide quest’oggi il nome che succederà quello di Naomi Osaka nell’albo d’oro dell’Happy Slam. La padrona di casa arriva con i favori del pronostico.

9.15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ashleigh Barty-Danielle Collins, partita valida per la finale del torneo femminile dell’Australian Open 2022.

Sono quarantaquattro anni, dal lontano 1978, che l’Australia non esulta per la vittoria di una propria connazionale nell’Happy Slam: da quando nel 1978 Chris O’Neil sorprese tutti battendo Betsy Nagelsen, mentre due anni dopo Wendy ‘rabbit’ Turnbull andò ko con la cecoslovacca Hana Mandlikova. E la Barty ha tutte le carte in regola per poter far sorridere il paese oceanico, avendo lasciato solo 21 giochi nelle sei precedenti partite, oltre ad aver battuto tre americane di fila.

Dall’altra parte la Collins è riuscita a sovvertire il pronostico spazzando via la polacca Iga Swiatek e migliorando il proprio precedente nel primo Slam dell’anno, quando riuscì ad arrivare in semifinale battendo la numero 2 del tabellone Angelique Kerber. Una rinascita partita lo scorso anno, con il ritorno dall’operazione per endometriosi che le causò una ciste nelle ovaie grande quanto una pallina da tennis e passata per i suoi primi due trofei vinti. Ma ora avrà un’intera Nazione contro.

La sfida tra Ashleigh Barty e Danielle Collins aprirà il programma serale della Rod Laver Arena, che inizierà non prima delle 9.30 del mattino ora italiana. Buon divertimento!

