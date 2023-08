Freestyle, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Pechino 2022: Bertagna infinita, Deromedis per il jolly

L’Italia sarà protagonista con cinque atleti nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma dal 2 al 20 febbraio. Si tratta di tre uomini e due donne, che avranno l’obiettivo di ben figurare e che non nascondono il ruolo di possibile mina vagante in alcune specialità.

Pensiamo soprattutto a Simone Deromedis, che nello skicross potrebbe tirare fuori il coniglio dal cilindro. Il 21enne è stato splendido terzo in Coppa del Mondo lo scorso 12 dicembre a Val Thorens e ha il guizzo giusto per poter strabiliare, anche se nelle ultime settimane tra Nakiska e Idre Fjall ha collezionato precoci eliminazioni. A fargli compagnia, sempre nello skicross, saranno Lucrezia Fantelli e Jole Galli: la 25enne, già 24ma alle Olimpiadi 2018, potrebbe fare bene; la 26enne ha iniziato seriamente l’attività nel 2021 e nell’ultimo weekend ha ottenuto un quarto e un quinto posto a Idre Fjall.

Silvia Bertagna è la veterana del gruppo. La 25enne è stata ottava nello slopestyle alle Olimpiadi di Sochi 2014 e in Coppa del Mondo vanta anche una storica vittoria nel Big Air il 2 dicembre 2016 a Monechengladbach, per otto podi complessivi (tre nello slopestyle, l’ultimo il 30 marzo 2019 a Silvaplana; cinque nel Big Air, tra cui il terzo posto a Pechino il 14 dicembre 2019). In questa stagione ha disputato soltanto due gare nel Big Air: sesta a Chur, 19ma a Steamboat.

A completare il quintetto è Leonardo Donaggio, 18enne che è emerso nelle ultime settimane: nono posto nello slopestyle di Coppa del Mondo a Font Romeu (al momento unica top-10 nel massimo circuito). Lo vedremo all’opera tra slopestyle e Big Air per provare a stupire. Di seguito i convocati dell’Italia di sci freestyle per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

CONVOCATI ITALIA SCI FREESTYLE OLIMPIADI INVERNALI 2022

Silvia Bertagna (slopestyle, Big Air)

Simone Deromedis (skicross)

Leonardo Donaggio (slopestyle, Big Air)

Lucrezia Fantelli (skicross)

Jole Galli (skicross)

Foto: Lapresse