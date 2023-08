Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Hoogerheide 2022: orari, tv, programma, streaming

Siamo giunti al capitolo conclusivo della Coppa del Mondo di Ciclocross 2021-2022: oggi 23 gennaio, infatti, andrà in scena l’ultima tappa di Coppa del Mondo a Hoogerheide, nei Paesi Bassi, nell’ormai classico percorso del Brabante Settentrionale.

Essendosi conclusa, nella scorsa settimana a Flamanville, la Coppa del Mondo per le categorie Junior e Under23, sia maschile che femminile, quest’oggi la scena è tutta per Uomini e Donne Élite nel GP Andrie Van der Pole.

I verdetti per quel che riguarda le classifiche generali di Coppa del Mondo sono già arrivati ma, considerando anche la startlist ricca di prestigiosi atleti, sia tra gli uomini che tra le donne, è lecito comunque aspettarsi un grande spettacolo.

Alle ore 13:40 ci sarà la gara delle Donne Élite, mentre per assistere alla gara degli Uomini Élite bisognerà attendere le 15:05. Per entrambe le gare non è prevista diretta televisiva; Eurosport Player e Discovery+ le trasmetteranno in diretta streaming. RaisportHD, invece, offrirà la visione delle gare in differita (ore 16:30 Donne Élite, ore 23:45 Uomini Élite). Per non perdere nulla di entrambi gli eventi, potrete seguire la Diretta Live testuale di OA Sport.

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS HOOGERHEIDE 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO

Gara Donne Élite: ore 13:40

Gara Uomini Élite: ore 15:05

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS HOOGERHEIDE 2022: DOVE SEGUIRLA IN TV

Diretta tv: –

Differita tv: RaisportHD (ore 16:30 Donne Élite, ore 23:45 Uomini Élite)

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla