Ciclismo, Elisa Longo Borghini: “Sono molto felice dell’arrivo in squadra di Elisa Balsamo”

Elisa Longo Borghini ed Elisa Balsamo sono state protagoniste nell’ultimo Mondiale, che ha portato proprio Balsamo alla conquista della maglia iridata. Le due piemontesi da compagne in Nazionale si troveranno insieme anche nella Trek-Segafredo e cosi ha commentato Longo Borghini. “Sono molto felice di averla in squadra. Abbiamo un buon rapporto anche perché siamo della stessa regione”.

In un’intervista riportata da cyclingnews, Longo Borghini ha parlato proprio della gara ai Mondiali: “Lavorare per Elisa ai Mondiali è stato, per me, un onore. Sono ancora emozionata per la vittoria che abbiamo ottenuto lì perché è stata davvero una vittoria di squadra. Averla in una squadra sarà un’ottima aggiunta. Porterà forza e una buona mentalità”.

La Trek-Segafredo è un vero e proprio squadrone. Infatti sono ben tre le Campionesse del Mondo in squadra. Oltre a Balsamo ci sono anche Lucinda Brand (iridata nel ciclocross) ed Ellen van Dijk (iridata a cronometro).

Una delle leader resta sempre e comunque Longo Borghini, che ha parlato ancora di Balsamo: “Può ancora crescere molto e può diventare un’ottima specialista per le classiche”.

Foto: LaPresse