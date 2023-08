Campionati Italiani Ciclocross 2022: si rinnova il duello Bertolini-Dorigoni per la maglia tricolore

Domenica 9 gennaio, sul percorso di Variano Di Basiliano in Friuli Venezia Giulia si correrà la prova riservata agli Uomini Elite valida per i Campionati Italiani di Ciclocross 2022. A partire dalle 14:30 i migliori interpreti della disciplina si sfideranno con in palio la maglia tricolore.

I grandi favoriti della vigilia sono Gioele Bertolini e Jakob Dorigoni, per quello che si presenta come il terzo atto di un duello che ha infiammato la corsa per il primato nazionale nelle ultime due edizioni. Lo scorso anno a vincere fu Bertolini, dopo una lunga lotta con il rivale, risoltasi solo in volata, mentre nel 2020 la vittoria andò a Dorigoni, all’epoca ancora Under 23 a trovare il successo al termine di un’azione di forza, relegando Bertolini al secondo posto. In questa stagione i due alfieri azzurri si sono sfidati in molte occasioni, senza che nessuno dei due abbia mai dato davvero l’impressione di essere superiore all’altro. Jakob Dorigoni ha dalla sua parte la vittoria al Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti (in volata proprio su Bertolini) e un ottimo nono posto agli Europei di Col du Vam. Il quattro volte campione d’Italia Bertolini può contare invece su un rendimento migliore in Coppa del Mondo (4 volte su 5 gli è arrivato davanti) e più podi stagionali, pur essendo ancora a secco di vittorie.

Insomma tutto sembra apparecchiato per una sfida equilibratissima e molto spettacolare tra i due migliori interpreti delle due ruote tra terra e fango del panorama italiano. Sulla carta nessuno degli altri partecipanti sembra avere la qualità per inserirsi nella lotta per il titolo, ma sono tanti i pretendenti al terzo gradino del podio e magari al ruolo di terzo incomodo. Il più quotato sembra essere Filippo Fontana, campione uscente tra gli Under 23 e fresco dell’esordio in Coppa del Mondo tra gli elite (chiuso con un ottimo 15° posto, davanti proprio a Bertolini e Dorigoni). Se la giocheranno con lui Nicolas Samparisi, più costante del fratello Lorenzo, Antonio Folcarelli, ex-campione u23 e l’eterno Cristian Cominelli, terzo lo scorso anno centrando il quarto podio nazionale in carriera a distanza di 13 anni dal secondo posto del 2008.

Di seguito il disegno del tracciato dei Campionati Italiani di Ciclocross 2022 da Variano Di Basiliano, Udine, Friuli Venezia Giulia.

Foto: Federciclismo