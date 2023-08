Biathlon, startlist Staffetta donne Ruhpolding 2022: orari, programma, tv, streaming, chi parteciperà

Il biathlon domani, venerdì 14 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2021-2022 in Germania: a Ruhpolding proseguirà la sesta tappa della stagione con una gara che non metterà in palio punti per la conquista della Sfera di Cristallo, ma solo per la classifica per Nazioni, con la staffetta 4×6 km femminile. Per l’Italia saranno queste le frazioniste al via: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario della staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon a Ruhpolding (Germania).

PROGRAMMA STAFFETTA FEMMINILE COPPA DEL MONDO RUHPOLDING

Venerdì 14 gennaio

ore 14.30 staffetta 4×6 km femminile

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE COPPA DEL MONDO RUHPOLDING

1 FRA – FRANCE 1

1-1 r CHEVALIER-BOUCHET Anais

1-2 g CHEVALIER Chloe

1-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine

1-4 b SIMON Julia

2 SWE – SWEDEN

2-1 r SKOTTHEIM Johanna

2-2 g NILSSON Stina

2-3 y BRORSSON Mona

2-4 b MAGNUSSON Anna

3 RUS – RUSSIA

3-1 r VASNETCOVA Valeriia

3-2 g MIRONOVA Svetlana

3-3 y KAZAKEVICH Irina

3-4 b REZTSOVA Kristina

4 BLR – BELARUS 2

4-1 r LESHCHANKA Iryna

4-2 g ALIMBEKAVA Dzinara

4-3 y KRUCHINKINA Elena

4-4 b SOLA Hanna

5 GER – GERMANY

5-1 r VOIGT Vanessa

5-2 g HINZ Vanessa

5-3 y HILDEBRAND Franziska

5-4 b HERRMANN Denise

6 NOR – NORWAY

6-1 r ROEISELAND Marte Olsbu

6-2 g KNOTTEN Karoline Offigstad

6-3 y ERDAL Karoline

6-4 b FEMSTEINEVIK Ragnhild

7 UKR – UKRAINE 3

7-1 r PETRENKO Iryna

7-2 g DZHIMA Yuliia

7-3 y SEMERENKO Valentina

7-4 b MERKUSHYNA Anastasiya

8 CZE – CZECH REPUBLIC

8-1 r PUSKARCIKOVA Eva

8-2 g VOBORNIKOVA Tereza

8-3 y DAVIDOVA Marketa

8-4 b JISLOVA Jessica

9 ITA – ITALY

9-1 r VITTOZZI Lisa

9-2 g WIERER Dorothea

9-3 y COMOLA Samuela

9-4 b SANFILIPPO Federica

10 AUT – AUSTRIA 4

10-1 r SCHWAIGER Julia

10-2 g INNERHOFER Katharina

10-3 y JUPPE Anna

10-4 b RIEDER Christina

11 EST – ESTONIA

11-1 r OJA Regina

11-2 g TOMINGAS Tuuli

11-3 y KUELM Susan

11-4 b TALIHAERM Johanna

12 SUI – SWITZERLAND

12-1 r CADURISCH Irene

12-2 g GASPARIN Elisa

12-3 y GASPARIN Selina

12-4 b HAECKI Lena

13 USA – UNITED STATES 5

13-1 r DUNKLEE Susan

13-2 g EGAN Clare

13-3 y IRWIN Deedra

13-4 b GROSSMAN Hallie

14 FIN – FINLAND

14-1 r MINKKINEN Suvi

14-2 g EDER Mari

14-3 y JANKA Erika

14-4 b KINNUNEN Nastassia

15 CHN – CHINA

15-1 r TANG Jialin

15-2 g CHU Yuanmeng

15-3 y DING Yuhuan

15-4 b MENG Fanqi

16 CAN – CANADA 6

16-1 r LUNDER Emma

16-2 g BANKES Megan

16-3 y DICKSON Emily

16-4 b BEAUDRY Sarah

17 POL – POLAND

17-1 r HOJNISZ-STAREGA Monika

17-2 g ZUK Kamila

17-3 y TOMASZEWSKA Natalia

17-4 b MAKA Anna

18 JPN – JAPAN

18-1 r TACHIZAKI Fuyuko

18-2 g MAEDA Sari

18-3 y HACHISUKA Asuka

18-4 b TANAKA Yurie

19 KAZ – KAZAKHSTAN 7

19-1 r VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina

19-2 g BELCHENKO Yelizaveta

19-3 y KLIMINA Darya

19-4 b KONDRATYEVA Anastassiya

20 BUL – BULGARIA

20-1 r TODOROVA Milena

20-2 g ZDRAVKOVA Maria

20-3 y DIMITROVA Valentina

20-4 b KADEVA Daniela

21 ROU – ROMANIA

21-1 r USHKINA Natalia

21-2 g TOLMACHEVA Anastasia

21-3 y CHIRKOVA Elena

21-4 b MARTON Eniko

22 SVK – SLOVAKIA 8

22-1 r FIALKOVA Ivona

22-2 g FIALKOVA Paulina

22-3 y MACHYNIAKOVA Julia

22-4 b REMENOVA Maria

23 SLO – SLOVENIA

23-1 r KLEMENCIC Polona

23-2 g VINDISAR Nika

23-3 y MARIC Kaja

23-4 b ZORC Kaja

24 KOR – KOREA

24-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina

24-2 g KIM Seonsu

24-3 y KO Eunjung

24-4 b MUN Jihee

Foto: LaPresse