Biathlon oggi, Mass start uomini e Staffetta donne Anterselva 2022: orari, programma, startlist, tv, streaming

Penultimo giorno di gare nella Südtirol Arena di Anterselva, quest’oggi, valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. Sulle nevi altoatesine sono in programma la Mass Start maschile (inizio ore 12.50) e la staffetta femminile (inizio ore 15.00).

LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.50

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 15.00

Nella prova con partenza in linea in casa Italia si vorrà ben figurare. Lukas Hofer e Thomas Bormolini hanno grandi motivazioni in un contesto che registra non poche assenze. A seguire, nella gara a squadra delle donne, il quartetto azzurro avrà come prima frazionista Lisa Vittozzi, reduce da una bruttissima prestazione nella 15km individuale. La sappadina va a caccia di riscatto, dando poi il cambio a Dorothea Wierer che vorrà confermare i miglioramenti emersi nell’ultimo periodo. A completare il quadro Samuela Comola e Federica Sanfilippo.

Favorita d’obbligo sarà la Francia, forte di un roster molto forte: Chloe Chevalier, Justine Braisaz Bouchet, Paula Botet e Anais Bescond. Fari puntati anche sulla Norvegia, seppur in formazione molto rimaneggiata: in apertura ci sarà Karoline Offigstad Knotten e chiuderà Ingrid Landmark Tandrevold.

Di seguito la startlist, il programma dettagliato, i pettorali di partenza, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Mass start maschile e della staffetta femminile ad Anterselva, prove valide per la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. La Mass start maschile andrà in onda in tv su Eurosport2, mentre la staffetta femminile su Eurosport1. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Eurovision Sports Live, SkyGo, NOW e su DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MASS START UOMINI E STAFFETTA DONNE AD ANTERSELVA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 22 GENNAIO:

ore 12.50: Mass start 15 km maschile

ore 15.00: Staffetta 4×6 km femminile

MASS START MASCHILE ANTERSELVA: PETTORALI DI PARTENZA

1. FILLON MAILLET Quentin FRA

2. JACQUELIN Emilien FRA

3. BOE Tarjei NOR

4. LOGINOV Alexandr RUS

5. CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

6. BOE Johannes Thingnes NOR

7. LAEGREID Sturla Holm NOR

8. DESTHIEUX Simon FRA

9. SMOLSKI Anton BLR

10. LATYPOV Eduard RUS

11. CLAUDE Fabien FRA

12. DOLL Benedikt GER

13. SEPPALA Tero FIN

14. KUEHN Johannes GER

15. REES Roman GER

16. BAKKEN Sivert Guttorm NOR

17. WEGER Benjamin SUI

18. EDER Simon AUT

19. KHALILI Said Karimulla RUS

20. BORMOLINI Thomas ITA

21. STROLIA Vytautas LTU

22. SEROKHVOSTOV Daniil RUS

23. GUIGONNAT Antonin FRA

24. LEITNER Felix AUT

25. HOFER Lukas ITA

26. BABIKOV Anton RUS

27. SCHOMMER Paul USA

28. KRCMAR Michal CZE

29. WRIGHT Campbell NZL

30. HARTWEG Niklas SUI

STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE ANTERSELVA: PETTORALI DI PARTENZA

1 FRA – FRANCE 1

1-1 r CHEVALIER Chloe

1-2 g BRAISAZ-BOUCHET Justine

1-3 y BOTET Paula

1-4 b BESCOND Anais

2 SWE – SWEDEN

2-1 r BRORSSON Mona

2-2 g ANDERSSON Ingela

2-3 y SKOTTHEIM Johanna

2-4 b LIND Annie

3 RUS – RUSSIA

3-1 r VASNETCOVA Valeriia

3-2 g REZTSOVA Kristina

3-3 y KAZAKEVICH Irina

3-4 b NIGMATULLINA Uliana

4 BLR – BELARUS 2

4-1 r ALIMBEKAVA Dzinara

4-2 g LESHCHANKA Iryna

4-3 y KRUCHINKINA Elena

4-4 b SOLA Hanna

5 GER – GERMANY

5-1 r WEIDEL Anna

5-2 g HILDEBRAND Franziska

5-3 y HETTICH Janina

5-4 b KEBINGER Hanna

6 NOR – NORWAY

6-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad

6-2 g ECKHOFF Tiril

6-3 y LIEN Ida

6-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark

7 ITA – ITALY 3

7-1 r VITTOZZI Lisa

7-2 g WIERER Dorothea

7-3 y COMOLA Samuela

7-4 b SANFILIPPO Federica

8 UKR – UKRAINE

8-1 r SEMERENKO Valentina

8-2 g BLASHKO Darya

8-3 y DZHIMA Yuliia

8-4 b BILOSIUK Olena

9 CZE – CZECH REPUBLIC

9-1 r JISLOVA Jessica

9-2 g VOBORNIKOVA Tereza

9-3 y DAVIDOVA Marketa

9-4 b CHARVATOVA Lucie

10 EST – ESTONIA 4

10-1 r OJA Regina

10-2 g TOMINGAS Tuuli

10-3 y KUELM Susan

10-4 b TALIHAERM Johanna

11 AUT – AUSTRIA

11-1 r SCHWAIGER Julia

11-2 g JUPPE Anna

11-3 y INNERHOFER Katharina

11-4 b RIEDER Christina

12 SUI – SWITZERLAND

12-1 r BASERGA Amy

12-2 g HAECKI Lena

12-3 y GASPARIN Elisa

12-4 b GASPARIN Selina

13 FIN – FINLAND 5

13-1 r MINKKINEN Suvi

13-2 g EDER Mari

13-3 y JANKA Erika

13-4 b KINNUNEN Nastassia

14 USA – UNITED STATES

14-1 r DUNKLEE Susan

14-2 g EGAN Clare

14-3 y IRWIN Deedra

14-4 b REID Joanne

15 POL – POLAND

15-1 r HOJNISZ-STAREGA Monika

15-2 g ZUK Kamila

15-3 y ZBYLUT Kinga

15-4 b MAKA Anna

16 CAN – CANADA 6

16-1 r LUNDER Emma

16-2 g BEAUDRY Sarah

16-3 y DICKSON Emily

16-4 b BANKES Megan

17 JPN – JAPAN

17-1 r TACHIZAKI Fuyuko

17-2 g MAEDA Sari

17-3 y HACHISUKA Asuka

17-4 b TANAKA Yurie

18 KAZ – KAZAKHSTAN

18-1 r VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina

18-2 g BELCHENKO Yelizaveta

18-3 y KLIMINA Darya

18-4 b KONDRATYEVA Anastassiya

19 ROU – ROMANIA 7

19-1 r USHKINA Natalia

19-2 g TOLMACHEVA Anastasia

19-3 y CHIRKOVA Elena

19-4 b MEZDREA Andreea

20 SVK – SLOVAKIA

20-1 r FIALKOVA Paulina

20-2 g FIALKOVA Ivona

20-3 y HORVATOVA Henrieta

20-4 b MACHYNIAKOVA Veronika

21 KOR – KOREA

21-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina

21-2 g KIM Seonsu

21-3 y KO Eunjung

21-4 b MUN Jihee

MASS START UOMINI E STAFFETTA DONNE AD ANTERSELVA IN TV E STREAMING

Le due gare di Anterselva, valide per la Coppa del Mondo di biathlon 2021-022, avranno la seguente distribuzione di palinsesto: la Mass start maschile andrà in onda in tv su Eurosport2, mentre la staffetta femminile su Eurosport1. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Eurovision Sports Live, SkyGo, NOW e su DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse