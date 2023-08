Australian Open, Craig Tiley: “Novak Djokovic giocherà lo Slam nel 2023”

Quale sarà il destino di Novak Djokovic nel 2022 e in futuro? C’è ancora tanta incertezza circa le possibilità di Nole di prendere parte ai tornei per via del suo status di non vaccinato. Le difficoltà evidenziatesi nell’ormai arcinoto caso in Australia potrebbero avere delle conseguenze.

In attesa di capire quale saranno il percorso stagionale del serbo, arrivano delle dichiarazioni importanti del massimo dirigente di Tennis Australia, Craig Tiley. Stando a quanto è noto, Djokovic ha ricevuto un “ban” di tre anni dalla terra dei canguri per l’evoluzione dell’iter processuale che l’ha visto coinvolto e perdente.

Da questo punto di vista Tiley ha voluto chiarire alcuni aspetti Abc: “Stiamo valutando la situazione e non ci sono cause pendenti o che verranno avviate. Credo che Novak giocherà, il prossimo anno. In fin dei conti è il tennista più forte al mondo e ama l’Australian Open“.

Dunque arriva un’apertura, anche se sarebbe interessante capire cosa pensa il Governo australiano. Nella vicenda legale al visto di Nole, è parso altrettanto evidente che la comunicazione interna tra la Federtennis australiana e l’Esecutivo abbia funzionato decisamente poco. Non resta che attendere.

Foto: LaPresse