Australian Open 2022: Sinner sogna la prima semifinale Slam, ma c’è l’ostacolo Tsitsipas da superare

Il tennis italiano vuole continuare a sognare in quel di Melbourne e, dopo l’epica vittoria di Matteo Berrettini, cerca uno storico bis con Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, punta a raggiungere il connazionale nelle semifinali degli Australian Open 2022, affrontando nei quarti di finale Stefanos Tsitsipas. Servirà una grande prestazione da parte del numero undici del mondo, che va a caccia della sua prima semifinale a livello Slam della carriera.

Si tratta del quarto precedente tra i due, il primo a livello Slam ed anche il primo sul cemento, visto che le tre sfide finora disputate si sono giocate tutte sulla terra rossa. Il greco è avanti per 2-1, ma domani Jannik ha assolutamente le possibilità di pareggiare i conti, soprattutto dopo quello che si è visto durante il torneo australiano.

Sinner arriva alla sfida con Tsitsipas in ottima forma e dopo un cammino quasi perfetto, con il solo set concesso al giapponese Taro Daniel nel terzo turno. Totalmente diverso il percorso del greco, che ha battuto per 3-1 sia Baez sia Paire e soprattutto è reduce dalla maratona di cinque set contro l’americano Taylor Fritz. Tsitsipas ha rischiato moltissimo contro lo statunitense, uscito dal campo tra mille rimpianti, vista la condizione fisica non eccezionale mostrata dal numero quattro del mondo.

Il greco, infatti, ha vissuto negli ultimi mesi con un problema al gomito, che gli ha condizionato la fine della scorsa stagione e anche l’inizio di questa. L’infortunio sembra essere comunque alle spalle, ma comunque Tsitsipas ha dimostrato di non essere al 100%. Sinner, invece, è tirato a lucido e, soprattutto nel match contro De Minaur, ha confermato di stare benissimo atleticamente, ma è sul piano tennistico che l’altoatesino appare attualmente superiore al greco.

La velocita dei colpi da fondo e gli anticipi che Sinner si prende possono fare molto male a Tsitsipas, soprattutto nella diagonale sul rovescio. Il numero quattro del mondo cercherà di allungare gli scambi, alzando la traiettoria, giocando molte variazioni, proprio come fatto nei momenti di maggior difficoltà con Fritz. Sarà importante anche il rendimento al servizio per Sinner, cresciuto molto su questo fondamentale ed anche a rete, visto che sicuramente il greco chiamerà spesso l’azzurro a giocare molte volèe.

L’appuntamento con la storia è fissato per domani all’alba. Matteo Berrettini aspetta Jannik Sinner, per completare una doppietta memorabile.

