Australian Open 2022 oggi: ordine di gioco 18 gennaio, orari, programma, tv, streaming

Seconda giornata degli Australian Open 2022. Sono sei gli italiani a scendere in campo quest’oggi. Toccherà soprattutto a Jannik Sinner, che comincerà il suo cammino con il portoghese Joao Sousa. Molto affascinante la sfida che vede protagonista Lorenzo Musetti, che giocherà nella serata australiana sul Centrale contro il tennista di casa Alex De Minaur.

Sfide molto difficili per Gianluca Mager e Stefano Travaglia, che affrontano rispettivamente il russo Andrey Rublev e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Match che potrebbero trasformarsi in battaglie quelli di Andreas Seppi e Marco Cecchinato contro il polacco Kamil Majchrzak ed il tedesco Philipp Kohlschreiber.

Uscendo dai confini italiani, esordio per il numero due del mondo Daniil Medvedev contro lo svizzero Henri Laaksonen. C’è curiosità anche per la prima di Stefanos Tsitsipas, che affronta lo svedese Mikael Ymer. In campo femminile, invece fari puntati soprattutto sulle partite di Aryna Sabalenka (contro l’australiana Sanders), di Simona Halep (contro la polacca Frech) e di Emma Raducanu contro Sloane Stephens.

I match dell’Australian Open 2022 andranno in diretta sui due canali di Eurosport: sul primo canale saranno mandati in onda i migliori match di giornata, mentre il secondo sarà dedicato esclusivamente ai tennisti italiani. I due canali saranno visibili in streaming su Sky Go, NOW e DAZN. Ogni partita sarà invece visibile in esclusiva sulle piattaforme streaming di Eurosport Player e Discovery+.

ORDINE DI GIOCO AUSTRALIAN OPEN 2022 (18 GENNAIO)

Rod Laver Arena

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

C. Burel – G. Muguruza (3)

I. Swiatek (7) – H. Dart (Q)

H. Laaksonen -D. Medvedev (2)

Sessione serale – Dalle 09.00 italiane

S. Sanders (WC) – A. Sabalenka (2)

M. Ymer – S. Tsitsipas (4)

Margaret Court Arena

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

D. Saville (WC) – R. Peterson

A. Rublev (5) – G. Mager

S. Halep (14) – M. Frech

Sessione serale – Dalle 09.00 italiane

L. Musetti – A. De Minaur (32)

S. Stephens – E. Raducanu (17)

John Cain Arena

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

P. Kvitova (20) – S. Cirstea

A. Kontaveit (6) – K. Siniakova

Non prima delle 05.00 italiane

N. Basilashvili (21) – A. Murray (WC)

Sessione serale – Dalle 09.00 italiane

L. Broady (Q) – N. Kyrgios

Kia Arena

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

R. Anderson (WC) – S. Stosur (WC)

J. Sousa (LL) – J. Sinner (11)

C. Ruud (8) – A. Molcan

A. Kerber (16) – K. Kanepi

1573 Arena

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

D. Schwartzman (13) – F. Krajinovic

M. Inglis (WC) – L. Fernandez (23)

E. Ruusuvuori – F. Auger-Aliassime (9)

C. Dolehide (Q) – D. Collins (27)

Court 3

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

E. Mertens (19) – V. Zvonareva

S. Johnson – J. Thompson

C. Tauson – A. Sharma

A. Popyrin – A. Rinderknech

Court 5

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

M. Doi – K. Kucova

M. Vondrousova (31) – P. Hon (WC)

M. Cressy – J. Isner (22)

A. Seppi – K. Majchrzak

Court 6

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

R. Bautista Agut (15) – S. Travaglia

A. Bondar – A. Pavlyuchenkova (10)

A. Konjuh – S. Rogers

A. Davidovich Fokina – A. Bolt (WC)

Court 7

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

E. Gomez (Q) – M. Cilic (27)

G. Dimitrov (26) – J. Lehecka (Q)

V. Golubic – S. Zhang

A. Li – X. Wang

Court 8

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

C. O’connell (WC) – H. Gaston

S. Voegele (Q) – D. Kasatkina (25)

H. Watson – M. Sherif

M. Marterer (Q) – T. Fritz (20)

Court 12

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

T. Skatov (Q) – N. Gombos (Q)

E. Bektas (Q) – L. Samsonova

T. Daniel (Q) – T. Barrios Vera (Q)

Court 13

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

U. Humbert (29) – R. Gasquet

Z. Diyas – E. Rybakina (12)

D. Evans (24) – D. Goffin

M. Bouzkova – R. Marino (Q)

Court 14

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

P. Kohlschreiber – M. Cecchinato

M. Linette – A. Sevastova

T. Machac (Q) – J. Cerundolo

Court 15

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

O. Dodin – I. Begu

B. Paire – T. Monteiro

K. Volynets (Q) – B. Haddad Maia

S. Baez – A. Ramos-Vinolas

Court 16

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

A. Cornet – V. Tomova (Q)

R. Carballes Baena – R. Berankis

D. Dzumhur (LL) – P. Andujar

S. Jang (Q) – D. Kovinic

Court 17

Sessione diurna – Dalle 01.00 italiane

B. Van De Zandschulp – J. Struff

H. Baptiste (Q) – C. Garcia

T. Zidansek (29) – A. Rus

F. Tiafoe – M. Trungelliti (Q)

Foto: LaPresse