Australian Open 2022: Nadal, Shapovalov e Monfils ai quarti di finale, eliminato Alexander Zverev

In attesa dell’esito del quarto ottavo di finale odierno del tabellone del singolare maschile degli Australian Open 2022 tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, sono arrivati i primi verdetti.

Rafael Nadal si è confermato su grandi livello. Il n.5 del mondo ha sconfitto con il punteggio di 7-6 (14) 6-2 6-2 il francese Adrian Mannarino (n.69 ATP) e si è così guadagnato per la 14ma volta in carriera l’accesso ai quarti di questo torneo. Un match che ha vissuto sulla lunghezza del primo parziale (82′) e di un infinito tie-break che ha poi sorriso a Rafa. Per via anche di alcuni problemi fisici di Mannarino, il campione maiorchino ha avuto vita facile e si è imposto facilmente.

Nel prossimo turno Nadal dovrà affrontare a sorpresa il canadese Denis Shapovalov (n.14 del ranking). Il nordamericano, offrendo una prestazione eccellente, ha battuto il n.3 del mondo Alexander Zverev per 6-3 7-6 (5) 6-3. Il mancino di Shapovalov si è rivelato un enigma per Sascha, lontanissimo dai suoi livelli nell’incontro odierno. Un pesante battuta d’arresto per lui.

Pronostici invece rispettati nella partita tra il francese Gael Monfils (n.20 del ranking) e il serbo Miomir Kecmanovic (n.77 ATP). Il transalpino ha avuto la meglio con lo score di 7-5 7-6 (4) 6-3, facendo la differenza nei momenti importanti del confronto. Ecco che sarà Monfils ad affrontare nei quarti chi si imporrà tra Berrettini e Carreno Busta.

