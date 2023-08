Australian Open 2022, Marco Cecchinato eliminato da Kohlschreiber: l’azzurro non sfata il tabù del primo turno

Marco Cecchinato è stato sconfitto da Philipp Kohlschreiber nel primo turno degli Australian Open 2022. Il tedesco si è imposto in tre set col punteggio di 6-4, 7-5, 7-6(0) in 2 ore e 10 minuti di gioco. Il veterano teutonico è stato decisamente più brillante sul cemento outdoor di Melbourne, il siciliano è sempre rimasto in partita e attaccato alla contesa, ma senza mai dare l’impressione di poter davvero avere la meglio contro il 38enne di Augusta. Il numero 95 al mondo si arrende al cospetto del numero 134 del ranking ATP e non riesce a sfatare il tabù, che lo vuole sempre eliminato al primo turno negli Slam che non siano il Roland Garros (dove è stato semifinalista nel 2018).

Il 29enne, eliminato al primo turno degli Australian Open anche nel 2016, 2019, 2020 e 2021, ha sofferto troppo in risposta nei primi due set e ha concesso due break letali: uno proprio in apertura di partita e non più recuperato, l’altro sul 5-5 della seconda frazione (con tanto di doppio fallo e di racchetta disintegrata). Nel terzo set ha cercato la reazione, ha dovuto annullare quattro palle break e ha avuto un set-point, ma non è riuscito a concretizzarlo e poi si è dovuto inchinare al tie-break (senza tra l’altro marcare punti).

Marco Cecchinato termina anzitempo la sua avventura nel primo Slam della stagione, mentre Philipp Kohlschreiber si regala il secondo turno contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha avuto la meglio sul nostro Stefano Travaglia per 3-1. A livello statistico, il teutonico ha firmato 10 aces (3 doppi falli) contro i 7 (2 doppi falli) dell’italiano. Addirittura 89% di punti sulla prima di servizio per il tedesco contro il 68% del nostro portacolori, che non ha concretizzato l’unica palla break a disposizione (due su sette per il suo rivale).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Marco Cecchinato inizia malissimo e subisce il break a zero in apertura del primo set. Il siciliano è contratto in avvio dell’incontro e riesce a segnare il primo punto soltanto sullo 0-40 del secondo game. Philipp Kohlschreiber è tonico in battuta, l’azzurro risponde troppo lontano dalla linea di fondo e soffre il dritto del suo avversario. Di contro, il 29enne si scuote al servizio e cerca di mettere pressione, senza però impensierire più di tanto il tedesco. Cecchinato si trova costretto ad annullare un set-point sul suo turno di servizio nel nono gioco e ci riesce brillantemente (5-4), ma il tedesco non concede occasioni e chiude meritatamente i conti in proprio favore.

Marco Cecchinato sa che deve fare qualcosa in più per tenere testa al veterano teutonico e prova a spingere in battuta, ma sui turni di risposta stenta a dare del filo da torcere a Kohlschreiber. I due contendenti danno vita a un secondo set lineare e che prosegue sul filo dell’equilibrio dettato del servizio, senza concedere break, fino al 5-5 (l’azzurro ha messo a segno quattro punti quando era in risposta contro i tre del suo avversario). La svolta arriva in maniera perentoria nell’undicesimo game: sotto 0-30, Cecchinato incappa in un doppio fallo e spacca la racchetta, poi il tedesco si difende brillantemente e chiude con un grande dritto in diagonale. Il break è decisivo, perché Kohlschreiber non ha problemi sul suo turno e si porta sul 2-0.

Marco Cecchinato non riesce a cambiare il ritmo nel terzo set, anche se prova a punzecchiare un po’ di più in fase di risposta (2-2). Il siciliano va in totale affanno nel quinto game, dove si trova costretto ad annullare due palle break per restare ancora seriamente in vita nell’incontro. L’azzurro sguscia vittorioso da una situazione complicata e si rimette in carreggiata, evitando davvero di sprofondare e di lanciare il rivale verso il successo. Il film si ripete nel nono game, dove Cecchinato si trova costretto ad annullare due palle-break e gli viene cancellato un vantaggio prima di riuscire a portarsi sul 5-4.

Subito dopo l’azzurro ha la prima vera occasione dell’intera partita: in maniera certosina costringe Kolschreiber a un errore in rovescio e ha a disposizione un set-point, ma il tedesco la cancella con servizio-dritto e poi firma due punti consecutivi per il 5-5. Il siciliano sbaglia una risposta interessante nel dodicesimo gioco e così si materializza il tie-break. Il tedesco appare decisamente più pimpante e si issa rapidamente sul 4-0, Cecchinato non riesce a reagire e deve alzare bandiera bianca, senza siglare un punto e terminando la sua avventura nella terra dei canguri.

Foto: Valerio Origo