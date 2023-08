Australian Open 2022, Jannik Sinner evita Djokovic e Nadal. Rischio Murray: il tabellone

Con gli accoppiamenti del tabellone per gli Australian Open, possiamo dire che oramai si fa sul serio in questo 2022. Sono nove i giocatori italiani per ora in tabellone, un numero che può aumentare con quattro giocatori nelle qualificazioni; molte speranze sono riposte su Jannik Sinner, ancora a caccia ella sua prima vittoria nello Slam oceanico: lo scorso anno ebbe sfortuna a pescare Denis Shapovalov al primo turno e con nemmeno 24 ore di riposo alle spalle dopo il successo a Melbourne, prendendosi gli applausi dell’impianto dopo una bellissima partita. Quest’anno il destino gli ha concesso, almeno in parte, una rivincita.

Da undicesima testa di serie del torneo, il suo approccio sarà, almeno sulla carta, abbastanza morbido con un qualificato. Riuscendo ad archiviare la pratica, all’altoatesino toccherebbe uno tra l’americano Steve Johnson e l’australiano Jordan Thompson. L’atleta a stelle e strisce rievoca bei ricordi in Jannik, quando due anni e mezzo fa si impose all’attenzione del mondo tennistico battendolo al primo turno degli Internazionali d’Italia. Score favorevole di 2-0 con lui, nessun match invece con il padrone di casa; particolare il dato che abbia giocato con entrambi in doppio, nella finale di Atlanta lo scorso agosto vinta assieme a Reilly Opelka.

Dal terzo turno in poi, dove si rendono possibili gli accoppiamenti con le altre teste di serie, le cose si fanno interessanti. All’orizzonte si staglia una partita interessante: potenzialmente il suo avversario uscirà dalla sfida tra Nikoloz Basilashvili ed Andy Murray, che già ieri a Sydney hanno regalato vere e proprie scintille. Sarebbe una rivincita contro il baronetto: a novembre uno scarico Jannik subì una bella lezione dal tre volte vincitore Slam, ma il suo 2021 ci ha parlato di una certa difficoltà nel recuperare la forma tra match ravvicinati. Con il georgiano sarebbe invece il primo match in carriera.

Ovviamente, dagli ottavi di finale i nomi degli avversari iniziano a diventare sempre più blasonati. La sfida all’inizio della seconda settimana sarebbe con Casper Ruud, ottava testa di serie del seeding, e immaginiamo che l’altoatesino abbia sorriso a questa notizia: due sfide tra di loro, entrambe a Vienna, concluse con lo stesso risultato, vittoria dell’azzurro in due set. Soprattutto nella seconda, lo scorso ottobre, Jannik mise in chiaro che sul cemento la sua velocità di palla può essere letale al norvegese. L’avversario negli eventuali quarti sarebbe, sulla carta, Stefanos Tsitsipas, che rimane il numero 4 al mondo seppur i problemi al gomito gli abbiano condizionato gli ultimi mesi.

Da sempre il ragazzo di Sesto Pusteria è un giocatore che si pone di fronte degli obiettivi da raggiungere; il suo cammino australiano si fa interessante dal terzo turno in poi, con una chance concreta di rientrare tra i migliori otto del primo Slam dell’anno. Se poi Jannik ha deciso di fissare l’asticella ancora più in alto, non lo sappiamo: lo scopriremo guardandolo giocare.

Foto: LaPresse